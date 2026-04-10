Zostaniesz zmuszony do płacenia składek ZUS, a i tak nie dostaniesz najniższej emerytury, a jeżeli już pobierasz emeryturę – nie unikniesz oddawania części zarobku do ZUS. Nowe prawo wchodzi w życie 7 lipca 2026 r.

W dniu 7 lipca 2026 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw na podstawie której – urzędnik Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), swoją jednostronną decyzją, będzie mógł przekształcić umowę cywilnoprawną (w tym umowę o dzieło) oraz kontrakt B2B, które spełniają cechy stosunku pracy, w umowę o pracę. Dotyczy to również osób, które są już w wieku przedemerytalnym (i nie spełniają warunku w zakresie minimalnego stażu/okresu składkowego i nieskładkowego, który uprawnia do otrzymania emerytury z ZUS lub odpowiednio – emerytury w zagwarantowanej ustawowo najniższej wysokości), jak i aktywnych zawodowo emerytów.

rozwiń >

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ZUS ustalił kapitał początkowy i przyznał emeryturę, czyli – czy do otrzymania emerytury wymagane jest odprowadzanie składek ZUS (z zastrzeżeniem okresów nieskładkowych) przez okres minimum 20 lat (w przypadku kobiet) i odpowiednio 25 lat (w przypadku mężczyzn)?

Kapitał początkowy stanowi odtworzoną kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne sprzed 1 stycznia 1999 r. Wcześniej ZUS nie był zobowiązany, by prowadzić indywidualne konta ubezpieczonych, więc nie może obecnie sprawdzić, ile składek emerytalnych dana osoba faktycznie wpłaciła. Dlatego też – Zakład oblicza wkład do systemu emerytalnego na podstawie stażu pracy i zarobków w tamtym okresie. To istotne, ponieważ wysokość kapitału początkowego ma wpływ na wysokość emerytury.

REKLAMA

REKLAMA

Kapitał początkowy ZUS ustala osobom:

urodzonym po 1948 r., które były zatrudnione lub same opłacały składki na ubezpieczenia społeczne przed 1999 r., urodzonym przed 1949 r., które spełniają łącznie cztery poniższe warunki:

osiągnęły powszechny wiek emerytalny po 31 grudnia 1998 r. (tj. 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn ),

po 31 grudnia 1998 r. (tj. i ), złożyły po raz pierwszy wniosek o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego po 31 grudnia 2008 r. i wystąpiły o obliczenie emerytury według nowych, zreformowanych zasad,

mają staż ubezpieczeniowy ( okresy składkowe i nieskładkowe ), który wynosi co najmniej 20 lat ( w przypadku kobiet ) lub co najmniej 25 lat ( w przypadku mężczyzn ), przy czym – przy wyliczaniu kapitału, okresy nieskładkowe ZUS weźmie pod uwagę tylko w wymiarze, który nie przekracza 1/3 okresów składkowych,

( ), ( ) lub ( ), przy czym – przy wyliczaniu kapitału, okresy nieskładkowe ZUS weźmie pod uwagę tylko w wymiarze, który nie przekracza 1/3 okresów składkowych, po tym, jak osiągnęły powszechny wiek emerytalny, kontynuowały pracę i miały opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z powyższym i z art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. emerytura przysługuje, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:

osiągnęły wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn jak również mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn (z zastrzeżeniem przyznania emerytury z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy).

Osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. natomiast, emerytura przysługuje, jeżeli:

REKLAMA

osiągnęły wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn , jak również

, jak również mają opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych przynajmniej za 1 dzień , np. jako pracownik czy też osoba prowadząca działalność pozarolniczą,

, np. jako pracownik czy też osoba prowadząca działalność pozarolniczą, nie mają emerytury przyznanej z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.

Ważne W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. (w przeciwieństwie do osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.) staż pracy w postaci okresów składkowych wynoszących odpowiednio 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn, nie jest już zatem wymagany do przyznania emerytury. Osoby takie otrzymają zatem emeryturę, ale – jeżeli nie spełniają warunku co do okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn – nie będzie to emerytura w zagwarantowanej ustawowo najniższej wysokości (czyli – mogą otrzymywać emeryturę poniżej minimalnej ustawowej wysokości, która opiewa obecnie, tj. od 1 marca 2026 r. na kwotę 1 978,49 zł1). Wynika to z art. 87 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który stanowi, że – w przypadku gdy przysługująca emerytura jest niższa niż kwota najniższej zagwarantowanej ustawowo emerytury – co do zasady – podwyższa się ją do wysokości ww. najniższej emerytury, o ile ubezpieczony: mężczyzna – osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,

kobieta – osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat.

Od 7 lipca 2026 r. osoby w wieku przedemerytalnym (nawet jeżeli nie otrzymają emerytury w najniższej zagwarantowanej ustawowo wysokości), jak i emeryci – mogą zostać zobowiązani do opłacania składek ZUS na ubezpieczenia społeczne jednostronną decyzją urzędnika PIP

Opisane powyżej zasady dotyczące minimalnego okresu składkowego i nieskładkowego, wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oznaczają, że – osobom, które są w wieku przedemerytalnym i nie spełniają warunku co do ww. minimalnego okresu składkowego i nieskładkowego (który stanowi warunek uprawniający do emerytury – w przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. lub odpowiednio warunek uprawniający do najniższej zagwarantowanej ustawowo emerytury – w przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.) – jeżeli osoby te, nie mają już „szans” na spełnienie tego warunku do osiągnięcia wieku emerytalnego – bardziej opłacalna (pod warunkiem, że w inny sposób zabezpieczyły się finansowo na okres „emerytalny”), a ich charakter pracy na to pozwala – może okazać się np. praca zarobkowa na podstawie umowy o dzieło (warto jednak wówczas zadbać również o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu), niż oskładkowanej umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od 7 lipca 2026 r. jednak – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – taka umowa, jeżeli spełniać będzie cechy stosunku pracy, będzie mogła zostać przekształcona przez urzędnika Państwowej Inspekcji Pracy, jego jednostronną decyzją administracyjną, w oskładkowaną umowę o pracę.

To samo dotyczy osób, które osiągnęły już wiek emerytalny i pobierają emeryturę, a nadal pozostają aktywne zawodowo – zawarta przez nich umowa cywilnoprawna (w tym nieoskładkowana umowa o dzieło), jak i kontrakt B2B (z tytułu którego nie muszą obligatoryjnie odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne) – będą mogły zostać przekształcone przez urzędnika Państwowej Inspekcji Pracy w oskładkowaną umowę o pracę.

Na jakich zasadach – w dotychczasowym (i nadal jeszcze obowiązującym) stanie prawnym – umowa cywilnoprawna (czyli – umowa zlecenia oraz umowa o dzieło) mogła zostać przekształcona w umowę o pracę?

W myśl przepisów Kodeksu pracy, stosunek pracy znajduje swoje uregulowanie m.in. w art. 22 par. 1. Zgodnie z jego treścią – przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ważne Zgodnie z art. 22 par. 11 kodeksu pracy – zatrudnienie w warunkach określonych w art. 22 par. 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Art. 22 par. 12 stanowi z kolei, że niedopuszczalne jest zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych w art. 22 par. 1 kodeksu pracy.

Z kolei zatrudnieniem cywilnoprawnym jest stosunek powstały wskutek zawarcia umowy w trybie przepisów kodeksu cywilnego, w tym umowy zlecenia, która została uregulowana w treści art. 734-751 kodeksu cywilnego (przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie).

Jeżeli cechy danego stosunku zatrudnienia wskazują, że dana umowa faktycznie jest wykonywana w warunkach wskazujących na stosunek pracy – to takie ustalenie, a nie treść oświadczeń woli złożonych przy jej zawieraniu – decyduje o charakterze łączącego strony stosunku prawnego.

Co więcej – z orzecznictwa odnoszącego się do dotychczasowego stanu prawnego wynika, że sąd może ustalić istnienie stosunku pracy nawet wtedy, gdy strony w dobrej wierze zawierają umowę cywilnoprawną, lecz jej treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy (m.in. wyrok SN z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. akt I PK 311/07; wyrok SO w Łodzi z dnia 23 maja 2017 r., sygn. akt VIII Pa 21/17).

Jakie uprawnienia w zakresie ustalenia czy dany stosunek zatrudnienia jest wykonywany w warunkach wskazujących na stosunek pracy, posiada zatem – w świetle dotychczas obowiązujących przepisów – inspekcja pracy (PIP)?

Jak wyjaśnia PIP2 – w dotychczasowym i na dzień dzisiejszy jeszcze obowiązującym stanie prawnym – jeżeli inspektor pracy, podczas czynności kontrolnych w danym zakładzie pracy, analizując np. umowę zlecenia danego pracownika, stwierdzi, że w jej miejsce powinna być zawarta umowa o pracę – może w ramach wydawanych środków prawnych, skierować do pracodawcy polecenia lub/i wystąpienia o zmianę podstawy prawnej świadczenia pracy. Wystąpienie takie nie jest jednak decyzją administracyjną, nie podlega zatem przymusowemu wykonaniu w formie egzekucji administracyjnej. Tym samym – inspektor pracy nie ma już dalszych narzędzi, by egzekwować wydany przez siebie środek prawny w sytuacji braku realizacji polecenia i/lub wystąpienia o zmianę podstawy prawnej świadczenia pracy przez pracodawcę.

W zakresie posiadanych kompetencji, inspektor pracy może również prowadzić postępowania w sprawach o wykroczenia (ukarać pracodawcę za zawarcie umowy cywilnoprawnej, jeśli faktycznie umowa była wykonywana w ramach stosunku pracy). Mogą one zakończyć się obciążeniem pracodawcy mandatem karnym za wykroczenie z art. 281 par. 1 pkt 1 kodeksu pracy lub skierowaniem wniosku o ukaranie pracodawcy do właściwego sądu rejonowego. Zgodnie ze wspomnianym powyżej art. 281 par. 1 pkt 1 kodeksu pracy – kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 par. 1 kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę – podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Inspektorzy pracy mają również możliwość wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej – uczestnictwa w postępowaniu przed sądem pracy w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy (wynika to z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy). Zgodnie z art. 631 kodeksu postępowania cywilnego – w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, inspektorzy pracy mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium.

Ważne Wystąpienie z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy przez inspektora pracy nie wymaga zgody osoby, na rzecz której inspektor pracy występuje. Zgoda pracownika jest wymagana tylko na wstąpienie inspektora pracy do postępowania w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Jak podniosło MRPiPS w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która w dniu 2 kwietnia 2026 r. została podpisana przez Prezydenta – „Możliwe do zastosowania przez PIP środki prawne nie są efektywne na tyle, by można było w sposób skuteczny przeciwdziałać naruszeniom przepisów prawa pracy, jakich dopuszczają się podmioty zatrudniające w zakresie doboru formy zatrudnienia.”

Powyższe znajduje również potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2020 r., sygn. akt III PZP 1 /20, zgodnie z którą – w obecnym stanie prawnym, rolą inspektora pracy nie jest wpływanie na kształt zindywidualizowanych postanowień umownych, a inspektor pracy jest organem pozbawionym ex lege uprawnienia do występowania z roszczeniami o ustalenie treści umownego stosunku pracy albo sposobu zakończenia umowy o pracę.

Koniec z umowami cywilnoprawnymi (czyli – umowami zlecenia i umowami o dzieło) oraz B2B, które spełniają cechy stosunku pracy – PIP jednostronną decyzją (bez udziału sądu pracy), przekształci je w umowy o pracę

W dniu 2 kwietnia 2026 r. Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu przez Karola Nawrockiego ustawy z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Jak informuje dalej Kancelaria Prezydenta – celem ww. ustawy jest wprowadzenie rozwiązań prawnych zmierzających do wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), w celu bardziej efektywnego i skutecznego egzekwowania przestrzegania przepisów prawa pracy, przede wszystkim w obszarze nieuprawnionego zastępowania stosunków pracy umowami cywilnoprawnymi.

Ważne Zgodnie z pkt 7a dodanym do ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy – W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione odpowiednio do: stwierdzania, w drodze decyzji, istnienia stosunku pracy, w sytuacji kiedy zawarto umowę cywilnoprawną lub kiedy osoba faktycznie świadczy pracę za wynagrodzeniem w warunkach, w których zgodnie z art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy powinna być zawarta umowa o pracę, przy czym warunkiem wydania decyzji jest niewykonanie polecenia, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2. Nowo dodany art. 11 ust. 2 pkt 2 stanowi natomiast, iż – Właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy, po umożliwieniu stronom stosunku prawnego zajęcia stanowiska, są uprawnione również do wydania polecenia usunięcia naruszeń dotyczących: niezawarcia umowy o pracę – w sytuacji gdy w stosunku prawnym łączącym strony dominują cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Zgodnie z powyższymi przepisami – organy PIP zyskają zatem uprawnienie do jednostronnego (dokonywanego w drodze decyzji administracyjnej) stwierdzania istnienia stosunku pracy, w sytuacji, gdy zawarta umowa cywilnoprawna (lub kontrakt B2B) spełnia cechy stosunku pracy (czyli – na jej (jego) podstawie pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem). Jedynym warunkiem do skorzystania przez PIP z powyższego uprawnienia będzie uprzednie wydanie polecenia usunięcia stwierdzonego naruszenia poprzez zawarcie umowy o pracę „w miejsce” stosunku podlegającego kontroli PIP. Jeżeli umowa ta nie zostanie zawarta w następstwie powyższego polecenia – PIP samodzielnie (bez konieczności uzyskania w tym zakresie zgody stron danego stosunku) przekształci taki stosunek w stosunek pracy (a łączącą strony umowę – w umowę o pracę).

Co jeszcze wprowadza/zmienia nowelizacja ustawy o PIP? Jak podaje Kancelaria Prezydenta – w zmianach do ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, m.in.:

przyznano organom PIP środek władczy w postaci możliwości stwierdzania, w drodze decyzji okręgowego inspektora pracy, istnienia stosunku pracy, w sytuacji kiedy zawarto umowę cywilnoprawną lub osoba faktycznie świadczy pracę za wynagrodzeniem w warunkach, w których zgodnie z art. 22 par. 1 Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę (jak była już mowa powyżej), przyznano Głównemu Inspektorowi Pracy prawo do wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie stosowania przepisów prawa pracy dotyczących ustalenia, czy przedstawiony we wniosku stosunek prawny stanowi umowę o pracę w rozumieniu art. 22 par. 1 Kodeksu pracy, rozszerzono zakres podmiotowy kontroli PIP przez umożliwienie kontrolowania podmiotów, które utraciły status podmiotów zatrudniających pracowników lub osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy – w okresie jednego roku przed rozpoczęciem kontroli, wprowadzono rozwiązania umożliwiające efektywną współpracę między ZUS a PIP poprzez przyznanie organom PIP dostępu do informacji dotyczących ubezpieczonych i płatników składek, wprowadzono obowiązek opracowywania programów działania PIP na podstawie analizy ryzyka, wprowadzono rozwiązania umożliwiające przeprowadzanie przez PIP kontroli w formie zdalnej oraz dokumentowania czynności kontrolnych oraz jej wyników w formie elektronicznej, przyznano organom PIP uprawnienia do korzystania z instytucji tzw. pomocy prawnej, doprecyzowano dotychczasowe przepisów dotyczące elementów, jakie powinna zawierać decyzja wydana na piśmie, ograniczono przesłanki wydania decyzji ustnych i poleceń do usunięcia nieprawidłowości podczas trwania kontroli.

Konsekwencją nadania organom PIP nowych uprawnień jest również wprowadzenie szeregu zmian w postępowaniu cywilnym, których celem jest dostosowanie procedury sądowej do nowych instytucji związanych z odwołaniem od decyzji Głównego Inspektora Pracy w zakresie interpretacji indywidualnej oraz od decyzji okręgowego inspektora pracy stwierdzającej istnienie stosunku pracy.

W ocenie MRPiPS, będącego autorem regulacji – powyższe zmiany i nadanie wspomnianych uprawnień okręgowym inspektorom pracy – stanowią „fundament skutecznego systemu ochrony praw pracowniczych i interesu publicznego, eliminują ryzyko nadużyć w zakresie stosowania pozornych umów cywilnoprawnych oraz zapewniają przewidywalność i spójność postępowań administracyjnych. W konsekwencji projektowane zmiany wzmacniają pozycję pracownika, zwiększają skuteczność działań PIP oraz jej wiarygodność i efektywność jako organu nadzoru nad rynkiem pracy.” W praktyce zatem – nowe regulacje powinny istotnie ograniczyć nadużycia pracodawców względem pracowników, polegające na zawieraniu przez nich umów cywilnoprawnych z pracownikami, w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę.

Wprowadzenie rozwiązań przewidzianych w ustawie stanowić będzie ponadto realizację kamieni milowych A71G „Reforma Państwowej Inspekcji Pracy” oraz A72G „Działania na rzecz budowania zdolności Państwowej Inspekcji Pracy” w ramach reformy A.4.7 „Ograniczenie segmentacji rynku pracy”, zawartej w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Zgodnie z kamieniem milowym A71G wzmocnienie PIP miało bowiem nastąpić właśnie m.in. poprzez uprawnienie PIP do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych w umowy o pracę.

Ustawa uprawniająca PIP do przekształcania umów cywilnoprawnych (czyli – umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę podpisana przez Prezydenta, ale również – skierowana przez niego do Trybunału Konstytucyjnego

Pomimo podpisania przez Prezydenta – w dniu 2 kwietnia 2026 r. – ustawy z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw – Prezydent zdecydował o jednoczesnym skierowaniu regulacji, w trybie kontroli następczej, do Trybunału Konstytucyjnego.

– „Cały czas mam poważne wątpliwości co do części przepisów – zwłaszcza tych, które przyznają bardzo szerokie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy wobec przedsiębiorców. Państwo musi być silne – ale nie może być nadmierne w ingerencji” – oświadczył Prezydent.

Przyznał, że ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy dotyka samego fundamentu relacji między państwem, pracownikiem a pracodawcą. „Jednak od początku procedowania tego prawa miałem poważne wątpliwości. Dotyczyły one przede wszystkim braku właściwego dialogu społecznego na etapie prac rządowych. Państwo nie może pomijać partnerów społecznych – to jest fundament zdrowej demokracji” – zaznaczył Prezydent.

Ważne Należy jednak podkreślić, że – skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej przez Prezydenta nie wstrzyma wejścia przepisów w życie. Tak stałoby się wyłącznie, jeżeli Prezydent zdecydowałby się na skorzystanie z uprawnienia o którym mowa w art. 122 ust. 3 Konstytucji RP, tj. skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania jej zgodności z Konstytucją przed jej podpisaniem (tj. w ramach tzw. kontroli prewencyjnej, a nie kontroli następczej).

Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy, uprawniające PIP do przekształcania umów cywilnoprawnych (czyli – umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę?

Ustawa z dnia 1 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wyposażenie okręgowych inspektorów pracy w kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę – została podpisana przez Prezydenta w dniu 2 kwietnia 2026 r.

Ważne Zgodnie z art. 20 ustawy – w zakresie nowych uprawnień PIP do przekształcania umów cywilnoprawnych oraz B2B, które spełniają cechy stosunku pracy, w umowy o pracę – wejdzie ona w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa ta, w Dzienniku Ustaw została ogłoszona w dniu 7 kwietnia 2026 r., co oznacza, że nowe przepisy (i uprawnienia PIP) zaczną obowiązywać od 7 lipca 2026 r.

Jak zostało wspomniane powyżej – ustawa została skierowana przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, jednak zostało to uczynione w trybie kontroli następczej (a nie prewencyjnej, o której mowa w art. 122 ust. 3 Konstytucji), co jest równoznaczne z tym, że działanie to nie wstrzyma wejścia przepisów w życie.

1 Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2026 r., poz. 220)

2 Grzegorz Miśtal, młodszy inspektor pracy, OIP Kielce, „Czy to już etat?”, 20 lutego 2024 r. (https://www.pip.gov.pl/aktualnosci/czy-to-juz-etat)

Podstawa prawna: