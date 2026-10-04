REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Nadchodzi rewolucja w systemie kaucyjnym. Od jakich kolejnych opakowań trzeba będzie zapłacić kaucję

Nadchodzi rewolucja w systemie kaucyjnym. Od jakich kolejnych opakowań trzeba będzie zapłacić kaucję

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 października 2026, 07:31
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
System kaucyjny do poprawki. Rząd planuje wprowadzić kaucję kartony i szklane opakowania
System kaucyjny do poprawki. Rząd planuje wprowadzić kaucję kartony i szklane opakowania
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd chwali się, że coraz więcej osób bierze udział w systemie kaucyjnym, ale jednocześnie przyznaje, że jest to miłość z przymusu. Z oficjalnych danych wynika, iż pobrano już kaucję za 3 mld opakowań, a zwrócono za miliard. Co się dzieje z tymi plastikami i puszkami, które nie wróciły do sklepów, co z pieniędzmi z nieodebranych kaucji?

Łatwiej odpowiedzieć na drugie pytanie, bo to regulują przepisy: pieniądze z nieodebranych kaucji zasilają system i będą inwestowane w dalszą jego rozbudowę. Niezwrócone opakowania w najlepszym przypadku trafiają do pojemników w altanach śmietnikowych przeznaczonych na plastiki i metale, ale wiele nadal zaśmieca środowisko na ulicach, w parkach i w lasach. Dlaczego nie wracają do sprzedawców mimo że ich posiadaczom należy się kaucja? Nikt tak łatwo nie rezygnuje z pieniędzy i nie wrzuca ich w błoto – zawodzi więc system. Wciąż jest za mało automatów, a te które są ulegają częstym awariom.

REKLAMA

REKLAMA

To nic nowego, bo zwykle każda rewolucja, nawet jeśli bezkrwawa, wiąże się z niedogodnościami. na dodatek system jest wprowadzany etapami i bez konsekwencji w rozwiązaniach. Obecne automaty - jeśli już działają - przyjmują puszki i plastikowe butelki, ale już nie opakowania kartonowe i szklane. trudno sobie przy tym wyobrazić taki kombajn, który przyjmie wszystko - już teraz awarie są powszedniością, a w przypadku kombajnów wszelkiego rodzaju awaryjność wzrasta.

Nowe kaucje zwrotne: jakich opakowań dotyczą

Rozłożenie na etapy rewolucji w postaci systemu kaucyjnego niewiele więc da i długo jeszcze będzie jak jest: kaucję od konsumenta pobrać jest łatwo, ale dać mu możliwość odbioru bez mordęgi - prawie niemożliwe. I będzie ta, niestety długo i długo. Kogo stać, ten na ten system może machnąć ręką i wyrzucać opakowania w ramach klasycznej segregacji śmieci, godząc się z utratą kaucji, ale przecież nie o to chodzi...

Rewolucja w kaucjach za opakowania: co obejmą nowe kaucje

Wciąż ogromna nieszczelność systemu, którego głównym celem jest wszak ochrona środowiska to w znacznej mierze wina jego niespójności – poza systemem pozostają te rodzaje opakowań, które bynajmniej nie są w znaczącej mniejszości: kartoniki i kartony na napoje oraz opakowania szklane, w przypadku których tylko dobrowolnie pobierana jest kaucja od niektórych napojów – zwłaszcza piwa i coli. Ten stan rząd chce zmienić jak najszybciej, licząc że wszechstronność opakowań podlegających kaucji przełoży się na jego powszechność. Kiedy to się stanie w praktyce?

REKLAMA

Na razie nieodwołalny termin obowiązkowych kaucji od napojów szklanych butelkach czy soków w kartonach nie jest jeszcze znany. Jedyne co wiadomo, to zapowiedź resortu środowiska, iż decyzja w tej sprawie zapadnie w czerwcu 2026 r., a rząd chciałby żeby weszła w życie w ciągu dwóch lat.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oznacza to, że najdalej od 1 stycznia2029 r. każdy sklep będzie musiał nie tylko pobierać kaucję od wszelkich opakowań, ale odbierać je zwracane przez klientów a w związku z tym oddawać im pieniądze pobierane w ramach kaucji. Takie rozwiązanie sprawi, iż zapewne także najdalej w tym terminie udział w systemie kaucyjnym będzie obowiązkowy także dla sklepów o powierzchni do 200 mkw., które obecnie co do zasady z udziału w nim są zwolnione.

Nadchodzą zmiany w systemie kaucyjnym - przy zakupach trzeba będzie wydać więcej na kaucję

Małe sklepy czyli takie o powierzchni do 200 m kw. Nie muszą teraz uczestniczyć w pełni w systemie kaucyjnym, choć mogą robić to na zasadzie dobrowolności. Rząd chwali się, że robią to ponad oczekiwania chętnie. Jak wynika z informacji Anity Sowińskiej, wiceministry klimatu i środowiska przekazanej w rozmowie z dziennikarkami Business Insider Polska aktualnie spośród 57 tys. punktów odbierających w Polsce opakowania z kaucją aż 36 tys. zlokalizowanych jest w małych sklepach.

Przez to w siedmiu gminach w Polsce nadal nie ma ani jednego punktu, w którym można byłoby oddać opakowania i uzyskać zwrot kaucji. To gminy, w których nie ma żadnej dużej placówki handlowej, która zainwestowałaby w automat a mały sklep lub sklepy nie zdecydowały się na dobrowolne przystąpienie do systemu kaucyjnego.

Już z tego powodu co najmniej kilkanaście tysięcy osób w Polsce musi płacić kaucję a nie ma gdzie jej odzyskać bez konieczności wyjazdu w delegację do innej gminy. Obecnie udział małych sklepów w systemie kaucyjnym to duża mozaika, która powoduje dezorientację klientów, a właściciele i sprzedawcy wielu małych sklepów wykorzystują tę dezorientację klientów i nie respektują ich praw.

Z kolei w dużych sklepach, które nie mają wyboru i muszą w systemie kaucyjnym uczestniczyć w pełnym zakresie największym problemem są awarie automatów do obioru opakowań. Powodują one, że klienci nie mogą zwrócić butelek czy puszek, bo mało który sklep wyposażony w automat lub automaty ma awaryjny system odbioru ręcznego.
Klienci skarżą się też na zasady - sklepy w większości nie chcą zwracać gotówki a bon za oddanie opakowań wydany przez automat uznają za "środek płatniczy" i to na dodatek o krótkim terminie płatności.
Te mankamenty powinny być też wyeliminowane przez nowe przepisy.

Rewolucja w systemie kaucyjnym: kaucje teraz i kaucje nowe - kartony i opakowania szklane

Jakie są obowiązki co do małych sklepów w systemie kaucyjnym? Odnośnie opakowań PET i puszek są zobowiązane jedynie do poboru kaucji – jej zwrot oraz odbiór kaucjowanych opakowań to obowiązek wyłącznie placówek wielkopowierzchniowych czyli o powierzchni powyżej 200 m kw. Nie ma jednak przeszkód by mały sklep przystąpił do systemu w pełnym zakresie – zwracał też kaucję i odbierał opakowania, nawet ręcznie, bez z automatów.

Jeszcze inaczej jest z opakowaniami szklanymi. Tutaj całkowicie zwolnione z obowiązków kaucyjnych są tylko te sklepy, które nie prowadzą sprzedaży produktów – głównie piwa i napojów – w kaucjowanych butelkach. Jeśli mają je w sprzedaży, mają obowiązek nie tylko pobrania, ale także zwrotu kaucji oraz odbioru opakowań – także tych, które zostały zakaucjowane w innym sklepie nie mają bowiem prawa przy zwrocie żądać okazania paragonu.

Tak stanowią przepisy, co sprawia iż w praktyce są sklepy, które chętnie przystępują do systemu kaucyjnego, zwłaszcza jeśli jeszcze przed jego wdrożeniem zorganizowano w nich ręczny system odbioru szklanych butelek. Właściciele takich sklepów wychodzą z założenia, że to dobry marketingowo sposób na budowanie relacji z klientami i zatrzymanie ich przed ucieczką do dużych marketów.

Jeśli klient kupuje wodę czy piwo w puszkach w małym sklepie, płaci tu kaucję, ale jej zwrot i zwrot opakowań możliwy jest tylko w markecie wyposażonym w automaty, klient który i tak musi tam się udać, by dokonać zwrotu opakowań i odbioru kaucji, prędzej czy później zdecyduje się także na robienie w nim zakupów – w sieciowym markecie, a nie w małym sklepie. Problemy te znikną dopiero gdy system kaucyjny stanie się powszechny – obejmie wszystkie opakowania i wszystkich sprzedających, bez żadnych wyjątków.

Zobacz również:
Powiązane
Syndrom oszusta czyli jak sami sabotujemy swój rozwój zawodowy
Syndrom oszusta czyli jak sami sabotujemy swój rozwój zawodowy
Źródło: infor.pl
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Wanna z hydromasażem w ogrodzie a ulga rehabilitacyjna. Skarbówka odmawia niepełnosprawnemu z powodu ważnego dla wszystkich
04 paź 2026

Podatnik z niepełnosprawnością kupił zaleconą przez ortopedę wannę z hydromasażem i zamontował ją w przydomowym ogrodzie. Dyrektor KIS uznał, że wydatku nie można odliczyć w PIT za 2025 r. Powodem był brak dochodu opodatkowanego według skali oraz przychodu opodatkowanego ryczałtem. Organ nie rozstrzygnął, czy samo urządzenie spełnia warunki ulgi rehabilitacyjnej.
Będą ostre cięcia w pensjach i emeryturach. Datę tego finansowego wstrząsu już wskazali
04 paź 2026

Zamrożenie wzrostu wynagrodzeń w budżetówce oraz ograniczenie waloryzacji emerytur i rent do poziomu inflacji. Taki czarny scenariusz, może się ziścić już za dwa lata. Dlaczego? Bo rząd zakłada, że w 2028 roku zadłużenie państwa przekroczy poziom 55 proc. PKB. To niebezpieczna granica. Jej przekroczenie oznacza uruchomienie ustawowych mechanizmów ograniczających wydatki. W praktyce może to oznaczać konsekwencje między innymi dla emerytów, pracowników sfery budżetowej oraz samorządów. Co więcej, skutki przekroczenia progu mogą być odczuwalne przy konstruowaniu budżetu państwa na 2030 rok.
Większość pracodawców w Polsce chce wielkiego powrotu pracowników do biur
04 paź 2026

Okazuje się, że menedżerom coraz trudniej jest skutecznie zarządzać zespołami pracującymi zdalnie lub w modelu hybrydowym oraz utrzymywać ich motywację. Czy w związku z tym pracodawcy chcą wielkiego powrotu pracowników do biur?
Jak przez dekadę zmieniły się zachowania i oczekiwania polskich konsumentów. Co dziś decyduje o wyborze sposobu płatności?
03 paź 2026

Zakupy online stały się standardem. Dziś zakup ma być prosty, szybki, bezpieczny i możliwie elastyczny. Czego dotyczy jedna z najważniejszych zmian, jakie zaszły w zachowaniach konsumentów w ostatniej dekadzie?

REKLAMA

Niższe rachunki za energię elektryczną dla każdego na podstawie tego wniosku – świadczenie, o którym wie niewiele osób, a przysługuje z mocy prawa
04 paź 2026

Niewiele osób jest świadomych, że za niedotrzymywanie przez przedsiębiorstwo energetyczne (a konkretnie – operatora systemu dystrybucyjnego) ściśle określonych w przepisach prawa parametrów jakościowych energii elektrycznej (które może objawiać się np. migotaniem oświetlenia w domu), jak również za przerwy w dostawie energii elektrycznej ponad dopuszczalny czas trwania określony w przepisach – z mocy prawa, odbiorcom energii elektrycznej przysługuje bonifikata od rachunków za prąd.
Pieniądze dla rolników. Do 23 października można składać wnioski o rekompensatę strat. Chodzi o zakup nawozów i oleju napędowego
03 paź 2026

Straty rolników poniesione w związku ze wzrostem kosztów zakupu oleju napędowego oraz nawozów mineralnych zostaną zrekompensowane. Rada Ministrów przyjęła projekt odpowiedniego rozporządzenia i zadeklarowała, że ponownie zweryfikuje wysokości cen nawozów przyjęte na potrzeby programu dopłat.
Wprowadzili zmiany w wypłatach z ZUS. Oni dostaną pieniądze w innym terminie
04 paź 2026

Dla części emerytów i rencistów listopad zacznie się jeszcze… w październiku. Miesiąc, który właśnie się rozpoczął przynosi w zakładzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych znaczącą zmianę terminów wypłat świadczeń, ponieważ ustawowe dni przekazywania emerytur przypadają w dni wolne od pracy. To sprawia, że niektórzy seniorzy otrzymają w październiku dwa przelewy. Zmiany terminów dotyczy także tych, którzy otrzymują 800 plus.
Ceny paliw dzisiaj i jutro. Znamy konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla
04 paź 2026

To już oficjalne – rząd ogłosił maksymalne stawki, które natychmiast ścinają ceny paliw na weekend nawet o 1,30 zł na litrze! Minister energii Miłosz Motyka ogłosił „znaczne obniżki” i ujawnił, jak długo potrwa nowy mechanizm CPN. Znamy konkretne kwoty za Pb95, Pb98 i diesla, które od soboty zmieniają wszystko na polskich stacjach. Prezydent w końcu się ugiął, ale minister nie gryzie się w język: „Gdyby podpisał to w lipcu, tankowalibyśmy taniej od tygodni”.

REKLAMA

Wolne w pracy w związku z żałobą. Z prawem do wynagrodzenia i nawet na rok. Resortowi pracy kończy się czas na odpowiedź
03 paź 2026

Czy pracownicy powinni zyskać nowe uprawnienie, które pozwoli im zadbać o kondycję psychiczną po stracie najbliższych? Do resortu pracy trafiła petycja z propozycją wprowadzenia w obowiązujących przepisach zmian. Z uwagi na swój charakter miałyby one w pewnym zakresie dotyczyć również osób uczących się, które nie są pracownikami.
Jest instrukcja postępowania w razie ataku z powietrza i ogłoszenia alarmu. MSWiA przygotowało wytyczne do dla szkół i przedszkoli
02 paź 2026

MSWiA przygotowało instrukcję na wypadek ataku z powietrza i ogłoszenia alarmu. Dokument ma zapobiec sytuacjom, które miały miejsce na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, gdy podczas alarmu o zagrożeniu z powietrza, niektóre placówki ewakuowały uczniów na zewnątrz. Instrukcje dotyczą przygotowania budynku, rozpoznawania komunikatów alarmowych, postępowania po ogłoszeniu alarmu a także informacja rodziców o sytuacji kryzysowej.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA