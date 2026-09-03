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Ruszył nabór wniosków o mikrodotacje dla seniorów. To 2500 zł, warunek: ukończone 60 lat

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03 września 2026, 13:25
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Seniorki
Program Mikrodotacje dla seniorów 2026
Shutterstock

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Już w październiku 2026 r. rusza kolejna edycja programu mikrograntów dla seniorów. Maksymalne wsparcie finansowe to aż 2500 zł, wnioski można składać od 1 września do 9 października 2026 r. Mikrodotacje dla seniorów 2026 to konkurs, który wspiera oddolne inicjatywy aktywnych seniorów. Jest skierowany do osób w wieku 60+.

Osoby w wieku 60+ nierzadko wcale nie uważają się za seniorów, choć z punktu widzenia różnego rodzaju świadczeń czy choćby powszechnego wieku emerytalnego, z reguły o osobach 60+ mówi się jako o seniorach. Z tego tytułu już po 60. roku życia przysługują różnego rodzaju ulgi i zniżki: na przejazdy transportem publicznym, zwolnienie z płacenia abonamentu RTV czy te przysługujące posiadaczom legitymacji emeryta i rencisty.

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Dostęp do wielu rabatów oferuje również Ogólnopolska Karta Seniora, również lokalnie można skorzystać nie tylko z atrakcyjnych zniżek, lecz także konkretnego dofinansowania. Przykładem jest inicjatywa miasta Poznań, które zaprasza osoby w wieku 60+ do składania wniosków o mikrodotacje.

Seniorzy mogą dostać pieniądze na lokalne inicjatywy

Poznań po raz kolejny daje seniorom możliwość zdobycia pieniędzy na lokalne inicjatywy. Program „Mikrodotacje dla seniorów 2026” jest skierowany do mieszkańców miasta, którzy mają co najmniej 60 lat i chcą wspólnie z innymi zrealizować pomysł służący lokalnej społeczności.

Nie chodzi przy tym o duże inwestycje. Dofinansowanie ma pomagać przede wszystkim w organizowaniu niewielkich, oddolnych przedsięwzięć: takich, które integrują mieszkańców, aktywizują seniorów albo łączą osoby z różnych pokoleń.

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Przykład

Nie jest to pierwsza odsłona programu: już w 2025 roku realizowano program „Akademia Aktywności Senioralnej - Mikrodotacje dla Seniorów 2025”. W 2026 r. przedsięwzięcie jest kontynuowane już jako „Mikrodotacje dla seniorów 2026”.

W tym roku w drugiej turze miasto przeznaczyło na realizację zadania 95 tys. zł, co pozwala na sfinansowanie co najmniej 38 inicjatyw przy wykorzystaniu maksymalnej kwoty na projekt. Operatorem konkursu jest Centrum PISOP.

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Kto otrzyma dofinansowanie?

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest zaproponowanie inicjatywy skierowanej do seniorów lub łączącej pokolenia. Organizatorem lokalnej inicjatywy może być grupa co najmniej trzech mieszkańców Poznania, którzy ukończyli 60 lat. Co istotne, jedna grupa może złożyć tylko jedną ofertę w danym naborze. Jej członkowie nie mogą równocześnie zgłaszać inicjatyw w ramach innych grup nieformalnych.

Może to być organizacja różnego rodzaju cyklu warsztatów rękodzielniczych, kulinarnych czy poświęconych technologii, zajęcia ruchowe, spotkania kulturalne, wystawy, spacery historyczne, lokalne akcje wolontariatu. Taką inicjatywą może być również stworzenie osiedlowego ogrodu czy inny program integrujący okoliczną społeczność.

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Warunkiem jest to, by udział w przedsięwzięciach był dla uczestników bezpłatny, a sam projekt musi być realizowany minimum przez 20 dni. To oznacza, że na jednorazowe wydarzenie (lokalny piknik czy targ staroci) mikrodotacja nie zostanie przyznana. Po spełnieniu warunków i akceptacji projektu, organizatorzy mogą otrzymać maksymalnie 2500 zł na realizację inicjatywy.

Centrum PISOP zachęca do składania wniosków drogą internetową (konkursy.pisop.org.pl/nabory) lub osobiście w siedzibie Centrum PISOP przy ul. Chwaliszewo 75. Ci, którzy nie wiedzą, jak swój pomysł przełożyć na konkretną propozycję, mogą skorzystać z dyżurów doradczych, które odbywają się w środy i czwartki między godz. 10:00 a 15:00. Informacje można uzyskać pod numerem telefonu 534 205 699. 8 września o godz. 11:00 odbędzie się również spotkanie organizacyjne. Wnioski można składać od 1 września do 9 października 2026 r.

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Źródło: INFOR
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