Na żywność i produkty codziennego użytku najwięcej pieniędzy przeznacza 73 proc. Polaków - wynika z opublikowanego niedawno badania. Niemal co trzecia osoba przyznaje, że wystarcza jej na wszystkie potrzeby i może regularnie oszczędzać.

Na żywność i codzienne zakupy wydajemy najwięcej

Badanie na zlecenie VeloBanku przeprowadzono na panelu Ariadna wśród 1040 osób w wieku 18 lat i więcej w lipcu br. metodą CAWI. W niektórych pytaniach jego uczestnicy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

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Jak podano w publikacji opisującej badanie, poza żywnością i produktami codziennego użytku Polacy wydają najwięcej pieniędzy na utrzymanie domu, w tym m.in. czynsz i media - tak wskazało 61 proc. ankietowanych. Wśród głównych wydatków wymieniano też zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także transport wraz z utrzymaniem samochodu - na te kategorie wskazało odpowiednio 33 i 31 proc. osób.

Wydatki na żywność i codzienne potrzeby rosną wraz z wiekiem. Największym obciążeniem są dla 80 proc. osób w wieku 45-54 lata i 83 proc. respondentów po 55. roku życia. Wśród ankietowanych w wieku 18-24 oraz 25-34 lata jest to po 59 proc. Natomiast zdrowie i leczenie jest największym wydatkiem dla 49 proc. osób po 55. roku życia.

Sytuacja finansowa Polaków

Polacy oceniali też swoją sytuację finansową. Jako stabilną określiło ją 35 proc. osób; oznacza to, że wystarcza im na wszystkie potrzeby i mogą regularnie oszczędzać. Jednej czwartej uczestników badania dochody pozwalają na pokrycie bieżących wydatków, ale nie na oszczędzanie. Możliwość regularnego odkładania pieniędzy ma 42 proc. osób z wykształceniem wyższym i 22 proc. z podstawowym lub zawodowym.

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Co trzecia osoba w ciągu ostatnich 12 miesięcy musiała jednak sięgnąć po oszczędności z powodu sytuacji gospodarczej i rosnących kosztów życia. Dotyczyło to 46 proc. osób w grupie wiekowej 25-34 lata.

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Na to Polacy wydają wolne środki

Wolne środki, które zostały po pokryciu bieżących wydatków w domowym budżecie, Polacy najczęściej przeznaczali na podróże i wakacje - przyznało się do tego 35 proc. ankietowanych. Częściej wyjazdy z tej puli finansowały osoby z wykształceniem wyższym niż z podstawowym lub zawodowym - odpowiednio 43 i 18 proc. Nadwyżkę odkłada 29 proc. respondentów; 22 proc. wydaje na ubrania i kosmetyki, 21 proc. - na hobby; na zdrowie i profilaktykę wolne środki przeznacza 20 proc., 15 proc. na rozrywkę, a po 10 proc. - na jedzenie poza domem i elektronikę.

„Inwestowanie pozostaje relatywnie rzadkim sposobem zagospodarowania dodatkowych środków – wskazało je 6 proc. badanych. Taką formę częściej wybierają mężczyźni (9 proc.) niż kobiety (3 proc.)” - przekazali autorzy publikacji. Dodali, że rzadziej nadwyżkę finansową przeznaczano na edukację i rozwój osobisty. Tę kategorię wskazało 5 proc. osób, przy czym najczęściej to Polacy w wieku 18-34 lata (po 10 proc.), a najrzadziej badani po 55. roku życia (2 proc.).