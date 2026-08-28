REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Na codzienne potrzeby idzie większość domowego budżetu. Polacy wskazali największy wydatek

Na codzienne potrzeby idzie większość domowego budżetu. Polacy wskazali największy wydatek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 sierpnia 2026, 09:39
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Na codzienne potrzeby idzie większość domowego budżetu. Polacy wskazali największy wydatek
Na codzienne potrzeby idzie większość domowego budżetu. Polacy wskazali największy wydatek
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Na żywność i produkty codziennego użytku najwięcej pieniędzy przeznacza 73 proc. Polaków - wynika z opublikowanego niedawno badania. Niemal co trzecia osoba przyznaje, że wystarcza jej na wszystkie potrzeby i może regularnie oszczędzać.

Na żywność i codzienne zakupy wydajemy najwięcej

Badanie na zlecenie VeloBanku przeprowadzono na panelu Ariadna wśród 1040 osób w wieku 18 lat i więcej w lipcu br. metodą CAWI. W niektórych pytaniach jego uczestnicy mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

REKLAMA

REKLAMA

Jak podano w publikacji opisującej badanie, poza żywnością i produktami codziennego użytku Polacy wydają najwięcej pieniędzy na utrzymanie domu, w tym m.in. czynsz i media - tak wskazało 61 proc. ankietowanych. Wśród głównych wydatków wymieniano też zdrowie, w tym leczenie, leki i profilaktykę, a także transport wraz z utrzymaniem samochodu - na te kategorie wskazało odpowiednio 33 i 31 proc. osób.

Wydatki na żywność i codzienne potrzeby rosną wraz z wiekiem. Największym obciążeniem są dla 80 proc. osób w wieku 45-54 lata i 83 proc. respondentów po 55. roku życia. Wśród ankietowanych w wieku 18-24 oraz 25-34 lata jest to po 59 proc. Natomiast zdrowie i leczenie jest największym wydatkiem dla 49 proc. osób po 55. roku życia.

Sytuacja finansowa Polaków

Polacy oceniali też swoją sytuację finansową. Jako stabilną określiło ją 35 proc. osób; oznacza to, że wystarcza im na wszystkie potrzeby i mogą regularnie oszczędzać. Jednej czwartej uczestników badania dochody pozwalają na pokrycie bieżących wydatków, ale nie na oszczędzanie. Możliwość regularnego odkładania pieniędzy ma 42 proc. osób z wykształceniem wyższym i 22 proc. z podstawowym lub zawodowym.

REKLAMA

Co trzecia osoba w ciągu ostatnich 12 miesięcy musiała jednak sięgnąć po oszczędności z powodu sytuacji gospodarczej i rosnących kosztów życia. Dotyczyło to 46 proc. osób w grupie wiekowej 25-34 lata.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Na to Polacy wydają wolne środki

Wolne środki, które zostały po pokryciu bieżących wydatków w domowym budżecie, Polacy najczęściej przeznaczali na podróże i wakacje - przyznało się do tego 35 proc. ankietowanych. Częściej wyjazdy z tej puli finansowały osoby z wykształceniem wyższym niż z podstawowym lub zawodowym - odpowiednio 43 i 18 proc. Nadwyżkę odkłada 29 proc. respondentów; 22 proc. wydaje na ubrania i kosmetyki, 21 proc. - na hobby; na zdrowie i profilaktykę wolne środki przeznacza 20 proc., 15 proc. na rozrywkę, a po 10 proc. - na jedzenie poza domem i elektronikę.

„Inwestowanie pozostaje relatywnie rzadkim sposobem zagospodarowania dodatkowych środków – wskazało je 6 proc. badanych. Taką formę częściej wybierają mężczyźni (9 proc.) niż kobiety (3 proc.)” - przekazali autorzy publikacji. Dodali, że rzadziej nadwyżkę finansową przeznaczano na edukację i rozwój osobisty. Tę kategorię wskazało 5 proc. osób, przy czym najczęściej to Polacy w wieku 18-34 lata (po 10 proc.), a najrzadziej badani po 55. roku życia (2 proc.).

Powiązane
Rząd szykuje trzy progi podatkowe. Kto zapłaci nową stawkę 24 procent?
Rząd szykuje trzy progi podatkowe. Kto zapłaci nową stawkę 24 procent?
Bon senioralny 2026: co to jest i dla kogo? Maksymalnie 2150 zł miesięcznie na jednego seniora. Warunkiem jest kryterium dochodowe
Bon senioralny 2026: co to jest i dla kogo? Maksymalnie 2150 zł miesięcznie na jednego seniora. Warunkiem jest kryterium dochodowe
Nie przepłać PCC, kupując działkę. Skarbówka potwierdza niższą stawkę, ale są warunki
Nie przepłać PCC, kupując działkę. Skarbówka potwierdza niższą stawkę, ale są warunki
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Zmiany w przeliczaniu wcześniejszych emerytur. Rząd wycofuje się z obietnic? Seniorzy dostaną mniej, niż liczyli
28 sie 2026

Seniorzy, którzy latami czekali na wyrównanie zaniżonych świadczeń, mogą przeżyć spore rozczarowanie. Rząd zmienia plan dotyczący realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego i naprawy krzywd wcześniejszych emerytów. Zamiast zapowiadanego pełnego przeliczenia emerytur na stoły trafia zupełnie nowa koncepcja - tzw. zwiększenie do świadczenia, które będzie ścinane specjalnym współczynnikiem korygującym. Dla tysięcy osób oznacza to jedno: wypłaty będą zauważalnie niższe, niż zapowiadały wcześniejsze obietnice.
Podatki pójdą w górę. Rząd wyliczył, ile chce zyskać do 2036 roku
28 sie 2026

Ponad 50 mld zł – tyle mają zyskać finanse publiczne na zmianach podatkowych zapowiedzianych przez rząd. Już w 2027 roku dodatkowe wpływy mają przekroczyć 2,6 mld zł. Najwięcej pieniędzy trafi do NFZ, ale na zmianach zyskać mają też samorządy i Fundusz Solidarnościowy.
Rażąco niska cena w zamówieniach publicznych: kiedy zamawiający odrzuca ofertę?
28 sie 2026

Rażąco niska cena to jeden z najważniejszych powodów, dla których może nastąpić odrzucenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W praktyce oznacza to sytuację, w której cena oferty lub jej istotne części składowe budzą wątpliwości zamawiającego co do tego, czy wykonawca rzeczywiście będzie w stanie zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami. W tym artykule wyjaśniamy, czym jest rażąco niska cena w świetle Prawa zamówień publicznych, kiedy zamawiający powinien wezwać wykonawcę do wyjaśnień, jakie dowody warto przedstawić oraz kiedy oferta podlega odrzuceniu.Temat jest szczególnie istotny zarówno dla wykonawców, którzy chcą bezpiecznie konkurować ceną, jak i dla zamawiających, którzy muszą prowadzić postępowania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i racjonalnego wydatkowania środków publicznych. Zbyt niska cena może być przewagą, ale może też stać się ryzykiem, jeżeli nie zostanie właściwie uzasadniona.
Negatywne opinie w internecie a ochrona reputacji przedsiębiorcy – gdzie przebiega granica?
28 sie 2026

Negatywna opinia nie jest sama w sobie bezprawna. Klient może krytycznie ocenić usługę, opisać swoje doświadczenia i przedstawić ocenę współpracy. Granica może jednak zostać przekroczona, gdy wypowiedź przestaje być oceną, a staje się zarzutem przypisującym przedsiębiorcy konkretne, nieprawdziwe zachowanie. Znaczenie może mieć również sposób przedstawienia prawdziwych informacji, jeżeli prowadzi on do zniekształcenia obrazu sytuacji.

REKLAMA

Na codzienne potrzeby idzie większość domowego budżetu. Polacy wskazali największy wydatek
28 sie 2026

Na żywność i produkty codziennego użytku najwięcej pieniędzy przeznacza 73 proc. Polaków - wynika z opublikowanego niedawno badania. Niemal co trzecia osoba przyznaje, że wystarcza jej na wszystkie potrzeby i może regularnie oszczędzać.
Nie przepłać PCC, kupując działkę. Skarbówka potwierdza niższą stawkę, ale są warunki
28 sie 2026

Kupujesz działkę w rodzinnym ogrodzie działkowym? Od tego, co faktycznie przejmujesz i jak wartości poszczególnych składników zostaną określone w umowie, zależy, czy zapłacisz PCC według stawki 1 proc., czy 2 proc. Dyrektor KIS w interpretacji z 25 sierpnia 2026 r. odpowiedział na pytanie dotyczące stawki podatku od czynnosci cywilnoprawnych od takiej sprzedaży.
Prawie 350 tys. Polaków grozi aktualnie egzekucja komornicza. Sprawdź czy i do ciebie może się wkrótce zgłosić komornik i jak go uniknąć
27 sie 2026

Egzekucja komornicza jest ostatecznym środkiem w sytuacji, gdy inne metody odzyskania należności zawodzą. Stres spowodowany niespłaconymi ratami często sprawia, że osoba posiadająca zaległości unika kontaktu z wierzycielem – odrzuca połączenia, nie odpowiada na wiadomości, a także nie odbiera korespondencji.
PIP kontroluje coraz więcej dużych firm. Rośnie też liczba kwestionowanych umów. FPP oferuje pomoc przedsiębiorcom w obliczu zmian przepisów o inspekcji pracy
27 sie 2026

Z danych statystycznych można wywnioskować, że PIP kontroluje coraz więcej dużych firm. Rośnie też liczba kwestionowanych umów. W związku z wejściem w życie nowych przepisów o uprawnieniach PIP FPP oferuje pomoc przedsiębiorcom. Z jakich 3 form wsparcia przedsiębiorcy mogą skorzystać?

REKLAMA

Korzystając z urlopu macierzyńskiego nadal można dostać te pieniądze. Dotyczy też rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego
28 sie 2026

Czy pracownicy-rodzice korzystający z przysługujących im uprawnień tracą finansowe przywileje? Stosunek pracy w początkowym okresie życia ich dziecka jest szczególnie chroniony, a co z finansami? Te zasady powinny znać osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego.
Koniec zakazu reklamy aptek? 14 lat temu wprowadzone obostrzenie niezgodne z prawem UE. Nowy projekt Prawa farmaceutycznego już w Sejmie
27 sie 2026

Całkowity zakaz reklamowania aptek jest niezgodny z prawem UE. Czy zostanie zniesiony? 14 lat temu wprowadzono to obostrzenie. Natomiast nowy projekt Prawa farmaceutycznego jest już w Sejmie - co przewiduje nowelizacja?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA