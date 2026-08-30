REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Chcą zabrać prawo jazdy seniorom. Ci jednak znaleźli na to szybki sposób: jak będą jeździć autem po zmianie unijnego prawa

Chcą zabrać prawo jazdy seniorom. Ci jednak znaleźli na to szybki sposób: jak będą jeździć autem po zmianie unijnego prawa

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 sierpnia 2026, 10:52
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Dla wielu seniorów samochód nie jest symbolem statusu, lecz narzędziem codziennej samodzielności
Dla wielu seniorów samochód nie jest symbolem statusu, lecz narzędziem codziennej samodzielności
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Państwa członkowskie będą mogły skracać okres ważności ich dokumentów, jeśli zdecydują się na częstsze kontrole stanu zdrowia, samoocenę zdolności do prowadzenia pojazdu lub inne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo. Nie oznacza to automatycznego odbierania seniorom prawa jazdy, ale...

Informacja prasowa Kraków, 11.08.2026 r.

REKLAMA

REKLAMA

Nowe unijne przepisy dotyczące praw jazdy ponownie skierowały uwagę na kierowców po 65. roku życia. Dyskusja wokół nowego prawa przypomina, iż z wiekiem może zmieniać się nie tylko sprawność kierowcy, ale również jego potrzeby transportowe. I coraz częściej tradycyjny samochód nie jest jedynym rozwiązaniem.

Auto dla seniora po zmianie prawa: zmiana rodzaju uprawnień czyli kategorii prawa jazdy

Przyjęta przez Parlament Europejski dyrektywa 2025/2205 pozwala państwom członkowskim skrócić ważność prawa jazdy oraz wprowadzić częstsze badania lekarskie dla kierowców powyżej 65. roku życia.
Choć standardowy okres ważności dokumentu ma wynosić 15 lat, kraje UE będą mogły ograniczyć go dla seniorów nawet do 5 lat. Decyzja ta na nowo wywołała gorącą dyskusję w całej Europie, a dla wielu starszych kierowców sama wizja utraty uprawnień – niezależnie od ich faktycznego stanu zdrowia – jest wystarczającym powodem, by mieć plan B.
Jedną z alternatyw są microcary, czyli lekkie czterokołowce kategorii L6e.
Są mniejsze od klasycznego auta, choć sposób prowadzenia może być bardzo zbliżony do tego, który senior zna z konwencjonalnego samochodu.
Właśnie połączenie prostoty, niezależności i niższych kosztów codziennego użytkowania sprawia, że takie pojazdy coraz częściej pojawiają się w rozmowach o mobilności osób starszych.

Auto dla seniora po zmianie prawa: lekki czterokołowiec

Dla wielu seniorów samochód nie jest symbolem statusu, lecz narzędziem codziennej samodzielności. Pozwala pojechać do sklepu, lekarza, na działkę czy odwiedzić rodzinę bez sprawdzania rozkładu jazdy i proszenia bliskich o podwiezienie.
Lekki czterokołowiec może pełnić podobną funkcję, szczególnie gdy większość podróży odbywa się lokalnie. W przeciwieństwie do skutera kierowca siedzi w zamkniętej kabinie, korzysta z samochodowej kierownicy i pedałów, a w zależności od modelu ma do dyspozycji także ogrzewanie, klimatyzację, bieg wsteczny czy kamerę cofania.

REKLAMA

Ważne są również uprawnienia. Do prowadzenia czterokołowca lekkiego wystarcza prawo jazdy kategorii AM, które można uzyskać od 14. roku życia.
Kategoria B również obejmuje uprawnienia do prowadzenia pojazdów należących do kategorii AM.
Nie oznacza to jednak, że AM jest sposobem na obejście przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania. Osoba ubiegająca się o takie uprawnienia również musi spełnić wymagania zdrowotne, ukończyć szkolenie i zdać egzamin. W przypadku seniora kluczowa pozostaje więc indywidualna ocena jego możliwości, a nie sam wiek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Auto dla seniora po zmianie prawa: 45 km/h zamiast osiągów, których na co dzień nie wykorzystujemy

Drugim argumentem jest dopasowanie pojazdu do sposobu, w jaki faktycznie jest używany. Lekki czterokołowiec kategorii L6e ma konstrukcyjnie ograniczoną prędkość do 45 km/h.
Dla osoby poruszającej się przede wszystkim po lokalnych drogach, osiedlach czy niewielkich miejscowościach może to być parametr wystarczający do codziennych przejazdów.

Niższa prędkość nie oznacza automatycznie większego bezpieczeństwa, ale może mieć znaczenie w kontekście zmian zachodzących wraz z wiekiem.
Instytut Transportu Samochodowego wskazuje, że szczególnie po 65. roku życia może wydłużać się czas reakcji kierowcy, a osoby po 75. roku życia mogą charakteryzować się nawet dwukrotnie dłuższym czasem reakcji niż osoby młodsze .
Nie oznacza to, że po przekroczeniu określonego wieku należy zrezygnować z prowadzenia. Kondycja kierowców jest bardzo indywidualna.

Pokazuje natomiast, dlaczego z czasem większego znaczenia mogą nabierać rozwiązania ułatwiające wykonywanie manewrów i ograniczające liczbę czynności wymagających od kierowcy uwagi.
– Nie każdy użytkownik potrzebuje samochodu stworzonego do pokonywania długich tras czy rozwijania wysokich prędkości. Jeśli większość codziennych przejazdów odbywa się lokalnie, znacznie ważniejsze mogą okazać się prostota obsługi, łatwość manewrowania, komfort oraz możliwość szybkiego i wygodnego zaparkowania. Mikrosamochód może być więc nie tyle zamiennikiem tradycyjnego auta, ile rozwiązaniem lepiej dopasowanym do rzeczywistych potrzeb użytkownika – podkreśla Aneta Płatek, dyrektor generalna Electroride.

Auto dla seniora po zmianie prawa: mniejsze gabaryty mają znaczenie w codziennym użytkowaniu

Kolejna różnica staje się widoczna dopiero podczas codziennej jazdy. Microcar zajmuje mniej miejsca niż klasyczne auto, dlatego łatwiej nim manewrować na niewielkich parkingach czy w wąskich ulicach.
Kamera cofania dodatkowo ułatwia ocenę przestrzeni za pojazdem bez konieczności mocnego odwracania głowy, co dla części starszych kierowców może mieć praktyczne znaczenie.

Nie oznacza to jednak rezygnacji z komfortu znanego z samochodu. Nowoczesne czterokołowce produkowane w Polsce mają nadwozie o konstrukcji zamkniętej, dwuosobowej, wyposażone są w ogrzewanie i klimatyzację.
Mają także otwierany bagażnik, dzięki czemu mogą służyć nie tylko do dojazdu do lekarza czy rodziny, ale również do codziennych zakupów. Właśnie takie elementy mogą być istotniejsze dla starszego użytkownika niż rozbudowane systemy elektroniczne czy wysokie osiągi.

Auto dla seniora po zmianie prawa: niższe koszty

Argument ekonomiczny pozostaje ważny. Lekki pojazd elektryczny nie wymaga tankowania benzyny ani oleju napędowego, a lekkie czterokołowce elektryczne kategorii L6e można ładować z gniazdka 230 V.
Rzeczywisty koszt przejazdu zależy oczywiście od ceny energii, stylu jazdy, temperatury i warunków użytkowania. Dla osoby korzystającej z pojazdu przede wszystkim na krótkich trasach codzienna eksploatacja może jednak oznaczać znacznie mniejsze zużycie energii niż w przypadku pełnowymiarowego samochodu.
– W przypadku starszych użytkowników bardzo istotnym elementem wyboru pojazdu jest także dostępność serwisu i wsparcia posprzedażowego. Sam zakup pojazdu to dopiero początek. Warto sprawdzić, jak wygląda obsługa w przypadku awarii czy konieczności wykonania przeglądu i czy producent oferuje rozwiązania, które ograniczają konieczność samodzielnego organizowania transportu pojazdu do serwisu. Możliwość skorzystania z serwisu z dojazdem do użytkownika może być w takiej sytuacji dużym udogodnieniem – podpowiada Aneta Płatek.

Mikrosamochód nie musi więc być wyborem „zamiast samochodu, bo już nie można nim jeździć”.
Dla części seniorów może być świadomym wyborem mniejszego środka transportu, który lepiej odpowiada ich codziennym trasom: jest zabudowany, ma samochodowy sposób prowadzenia, pozwala przewieźć pasażera i zakupy, a jednocześnie nie oferuje parametrów, których użytkownik zwyczajnie nie potrzebuje.
Nowe unijne przepisy ponownie otworzyły dyskusję o wieku kierowców.
Być może jednak ważniejsze od pytania „do kiedy powinno się prowadzić samochód?” jest inne: jakim pojazdem chcemy poruszać się wtedy, kiedy nasze potrzeby zaczynają się zmieniać?

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Święta Bożego Narodzenia 2026 będą wyjątkowo długie. Premier zdecydował, że 28 grudnia będzie dniem wolnym od pracy bez konieczności brania urlopu
29 sie 2026

W 2026 roku święta Bożego Narodzenia mogą oznaczać aż pięć dni odpoczynku z rzędu bez wykorzystywania urlopu. Wszystko za sprawą korzystnego układu kalendarza oraz decyzji premiera, który wyznaczył poniedziałek 28 grudnia dniem wolnym od pracy. Nie wszyscy jednak zostaną objęci zarządzeniem. W prywatnych firmach o terminie wolnego zdecydują pracodawcy.
Pracownikom kończy się czas na skorzystanie z tego uprawnienia. Już we wrześniu zdecyduje o nim pracodawca
29 sie 2026

Choć zasady korzystania przez pracowników z urlopów wypoczynkowych zazwyczaj nie budzą wątpliwości, to jednak w odniesieniu do tzw. urlopu zaległego pojawiają się istotne różnice zdań. Czy pracodawca może samodzielnie zdecydować o terminie wykorzystania go?
Dodatkowe co najmniej 4806 zł brutto* dla każdej kobiety, która osiągnęła 60 rok życia i dla każdego mężczyzny, który osiągnął 65 rok życia i była/był zatrudniony na pełen etat – świadczenie przysługujące niezależnie od decyzji ZUS
30 sie 2026

Osiągnięcie 60 roku życia w przypadku kobiet i 65 roku życia w przypadku mężczyzn uprawnia do przejścia na emeryturę w tzw. powszechnym wieku emerytalnym. Z przejściem na emeryturę wiąże się natomiast prawo do dodatkowego świadczenia pieniężnego od pracodawcy (tzw. odprawy emerytalnej) – w wysokości stanowiącej równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia (czyli – w przypadku pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, wynikających z tego, że wysokość odprawy ustalana jest z uwzględnieniem zasad obowiązujących przy wyliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy* – aktualnie co najmniej 4806 zł brutto) – którego wypłaty pracodawca nie może uzależniać od decyzji ZUS.
Walka inspekcji pracy z umowami cywilnymi zdemoluje rynek pracy. Umowy zlecenia stały się jego zdrowym fundamentem a patologią stanie się walka z nimi?
30 sie 2026

Eksperci w oparciu o dane Głównego Urzędu Statystycznego stwierdzają: umowa zlecenia łączy dwa pokolenia na rynku pracy. Korzystają z niej studenci i emeryci. Tymczasem nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy mogą ten niezwykle korzystny i dla rynku pracy, i dla całej gospodarki stan zburzyć.

REKLAMA

80 mln zł na tenis. Dzieci są dobre do uzasadnienia dotacji, ale nie do ulgi w cenniku?
28 sie 2026

Zaczęło się od prostej prośby o preferencyjny cennik kortów dla dzieci we Wrocławiu. Skończyło się analizą programu Ministerstwa Sportu wartego 80 mln zł i pytaniem, czy państwo powinno finansować infrastrukturę tenisową bez obowiązku zapewnienia dzieciom i młodzieży realnej, mierzalnej korzyści.
Nawet 4000 zł z MOPS dla każdego, kto spełnia ten warunek. Kryterium dochodowe nie obowiązuje
29 sie 2026

Wiele rodzin w Polsce wciąż nie wie, że ośrodki pomocy społecznej wypłacają specjalne, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł, przy którym urzędnicy w ogóle nie badają sytuacji finansowej rodziców. Pieniądze te nie podlegają opodatkowaniu, co oznacza, że cała kwota trafia prosto na konto. Aby jednak otrzymać wsparcie z programu "Za życiem", należy spełnić rygorystyczne wymagania medyczne i formalne. O czym trzeba pamiętać, żeby wniosek nie został odrzucony?
Czy warto oszczędzać w PPK i ile pieniędzy można odłożyć? Kalkulator
28 sie 2026

PPK to powszechny program długoterminowego oszczędzania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Czy to się opłaca? Ile pieniędzy można odłożyć? Dzięki dedykowanemu kalkulatorowi w prosty sposób można wyliczyć przyszły zysk.
Ferie zimowe 2027: województwa [TERMINY]
28 sie 2026

Kiedy wypadają ferie zimowe w 2027 roku? Oto terminy dla wszystkich 16 województw. Są tylko 3 terminy ferii, tak jak w 2026 r.: od 18 do 31 stycznia, 1-14 lutego oraz od 15-28 lutego 2027 r. W 2025 r. mieliśmy ich więcej. Kiedy wypadają ferie dla poszczególnych województw w 2027 r.?

REKLAMA

Polskie fabryki części motoryzacyjnych toną w długach, a salony i warsztaty płyną na fali
29 sie 2026

Dokładnie 310,7 mln złotych - tyle wynoszą dziś zaległości polskich producentów części motoryzacyjnych, czyli aż o 15,4% więcej niż rok temu. Jednocześnie zaległości w salonach i warsztatach rosną już tylko w tempie 0,55% rocznie. Dane BIG InfoMonitor i BIK pokazują, że polska motoryzacja rozjeżdża się na dwie strony: fabryki tonące w długach oraz handel i warsztaty odzyskujący stabilność. Według danych, aż 45 tysięcy miejsc pracy w Polsce jest zagrożone.
W 2027 roku ZUS wypłaci dodatek do emerytury. Ten rocznik otrzyma pieniądze bez składania wniosku
30 sie 2026

Seniorzy, którym już przyznano emeryturę lub rentę otrzymają dodatek do podstawowego świadczenia. W 2027 roku ZUS rozpocznie wypłaty dodatku do rent i emerytur dla osób z kolejnego rocznika. Nie trzeba składać wniosku, by co miesiąc otrzymywać więcej. Chodzi o kilkaset złotych miesięcznie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA