620 zł - tyle średnio trzeba wydać na wyprawienie dziecka do szkoły w 2026 roku. To więcej niż przed rokiem choć nadal największy jest koszt podręczników

Średnia szacunkowa kwota tegorocznej wyprawki szkolnej wynosi 620 zł na jedno dziecko. Lista wydatków nie kończy się jednak na zeszytach i przyborach. W kolejnych miesiącach domowe budżety obciążą również zajęcia dodatkowe i szkolne wyjazdy.

Częścią szkolnej codzienności stają się też nowe technologie. 46,4 proc. rodziców deklaruje, że ich dzieci korzystają z narzędzi AI do nauki lub odrabiania prac domowych.

Niemal połowa rodziców (48,9 proc.) spodziewa się większych wydatków na wyprawkę szkolną niż przed rokiem, a 39,1 proc. rozkłada zakupy w czasie, aby ograniczyć jednorazowe obciążenie domowego budżetu – wynika z najnowszego Barometru Providenta.

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Wyprawka do szkoły 2026: ile trzeba wydać na jedno dziecko

Najczęściej wskazywane budżety na wyprawkę dla jednego dziecka mieszczą się w przedziałach 201- 400 zł oraz 401-600 zł. Wybrało je odpowiednio 22,9 proc. i 22,7 proc. rodziców.

Łącznie 49,9 proc. badanych planuje przeznaczyć na ten cel nie więcej niż 600 zł. Jednocześnie 21,4 proc. zakłada wydatek przekraczający 800 zł, a 15,5 proc. nie potrafi jeszcze oszacować ostatecznej kwoty.

Najbardziej odczuwalne pozostają podstawowe elementy szkolnego wyposażenia. Za największe obciążenie rodzice uznają zakup podręczników, ćwiczeń i innych materiałów edukacyjnych, wskazany przez 22,9 proc. badanych.

Na kolejnym miejscu znalazły się odzież i obuwie do szkoły (15,9 proc.).

Z kolei 11,5 proc. wskazało przybory szkolne i artykuły papiernicze.

– Rosnące wydatki wpływają na sposób kompletowania wyprawki. Rodzice rozkładają zakupy w czasie, aby nie obciążać jednorazowo domowego budżetu. Tak postępuje 39,1 proc. badanych. Dokładną listę potrzebnych rzeczy przygotowuje 33,7 proc., a co piąty badany poszukuje tańszych zamienników lub promocji – komentuje Agnieszka Baran, eksperta PR w Provident Polska. – Jednocześnie 16,8 proc. rodziców wybiera produkty lepszej jakości, nawet jeśli są droższe, aby służyły dłużej – dodaje.

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Szkoła i wydatki na dziecko: po pierwszym dzwonku pojawiają się kolejne koszty

Skompletowanie wyprawki nie zamyka listy wydatków związanych z edukacją. Dla 14 proc. rodziców największym obciążeniem w roku szkolnym będą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, inne niż korepetycje.

Wycieczki szkolne, zielone szkoły oraz wyjścia organizowane przez szkołę wskazuje 10,8 proc. badanych, a korepetycje 8,7 proc.

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Rzadziej jako największy koszt wymieniane są sprzęt elektroniczny potrzebny do nauki (3,2 proc.) i zajęcia językowe (2,6 proc.).

– W praktyce oznacza to, że wrześniowy budżet jest dopiero początkiem szkolnych zobowiązań. Rodzice muszą uwzględnić zarówno jednorazowe zakupy na start, jak i wydatki cykliczne lub pojawiające się w trakcie roku, często „na ostatnią chwilę” – zauważa Agnieszka Baran.

Podstawowym źródłem finansowania wyprawki pozostają bieżące dochody, wskazane przez 69 proc. rodziców.

Ze świadczeń lub programów socjalnych zamierza skorzystać 30,8 proc., a z oszczędności 23,7 proc.

Znacznie rzadziej rodzice deklarują finansowanie pożyczonymi środkami – kartę kredytową wskazuje 3,6 proc. badanych, pożyczkę od rodziny 1,5 proc., a pożyczkę z instytucji finansowej 0,7 proc.

Wydatki szkolne: dziecko i AI - sztuczna inteligencja

Nowe technologie są coraz częściej obecne w nauce. Łącznie 46,4 proc. rodziców deklaruje, że ich dziecko korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji regularnie lub od czasu do czasu.

Jednocześnie badani zdają sobie sprawę z negatywnych skutków. 41,4 proc. uważa, że AI może zmniejszać samodzielność w nauce i myśleniu, 27,7 proc. wskazuje ryzyko rozleniwienia, a 24,6 proc. obawia się dostępu do nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji.

Pozytywne skutki są wymieniane rzadziej – 15,4 proc. dostrzega szybsze wyszukiwanie i porządkowanie informacji, a 12,9 proc. ułatwienie nauki i zrozumienia trudnych tematów.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie dorosłych Polaków w lipcu 2026 r.