620 zł - tyle średnio trzeba wydać na wyprawienie dziecka do szkoły w 2026 roku. To więcej niż przed rokiem choć nadal największy jest koszt podręczników
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Średnia szacunkowa kwota tegorocznej wyprawki szkolnej wynosi 620 zł na jedno dziecko. Lista wydatków nie kończy się jednak na zeszytach i przyborach. W kolejnych miesiącach domowe budżety obciążą również zajęcia dodatkowe i szkolne wyjazdy.
- Wyprawka do szkoły 2026: ile trzeba wydać na jedno dziecko
- Szkoła i wydatki na dziecko: po pierwszym dzwonku pojawiają się kolejne koszty
- Wydatki szkolne: dziecko i AI - sztuczna inteligencja
Częścią szkolnej codzienności stają się też nowe technologie. 46,4 proc. rodziców deklaruje, że ich dzieci korzystają z narzędzi AI do nauki lub odrabiania prac domowych.
Niemal połowa rodziców (48,9 proc.) spodziewa się większych wydatków na wyprawkę szkolną niż przed rokiem, a 39,1 proc. rozkłada zakupy w czasie, aby ograniczyć jednorazowe obciążenie domowego budżetu – wynika z najnowszego Barometru Providenta.
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Wyprawka do szkoły 2026: ile trzeba wydać na jedno dziecko
Najczęściej wskazywane budżety na wyprawkę dla jednego dziecka mieszczą się w przedziałach 201- 400 zł oraz 401-600 zł. Wybrało je odpowiednio 22,9 proc. i 22,7 proc. rodziców.
Łącznie 49,9 proc. badanych planuje przeznaczyć na ten cel nie więcej niż 600 zł. Jednocześnie 21,4 proc. zakłada wydatek przekraczający 800 zł, a 15,5 proc. nie potrafi jeszcze oszacować ostatecznej kwoty.
Najbardziej odczuwalne pozostają podstawowe elementy szkolnego wyposażenia. Za największe obciążenie rodzice uznają zakup podręczników, ćwiczeń i innych materiałów edukacyjnych, wskazany przez 22,9 proc. badanych.
Na kolejnym miejscu znalazły się odzież i obuwie do szkoły (15,9 proc.).
Z kolei 11,5 proc. wskazało przybory szkolne i artykuły papiernicze.
– Rosnące wydatki wpływają na sposób kompletowania wyprawki. Rodzice rozkładają zakupy w czasie, aby nie obciążać jednorazowo domowego budżetu. Tak postępuje 39,1 proc. badanych. Dokładną listę potrzebnych rzeczy przygotowuje 33,7 proc., a co piąty badany poszukuje tańszych zamienników lub promocji – komentuje Agnieszka Baran, eksperta PR w Provident Polska. – Jednocześnie 16,8 proc. rodziców wybiera produkty lepszej jakości, nawet jeśli są droższe, aby służyły dłużej – dodaje.
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Szkoła i wydatki na dziecko: po pierwszym dzwonku pojawiają się kolejne koszty
Skompletowanie wyprawki nie zamyka listy wydatków związanych z edukacją. Dla 14 proc. rodziców największym obciążeniem w roku szkolnym będą dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, inne niż korepetycje.
Wycieczki szkolne, zielone szkoły oraz wyjścia organizowane przez szkołę wskazuje 10,8 proc. badanych, a korepetycje 8,7 proc.
Rzadziej jako największy koszt wymieniane są sprzęt elektroniczny potrzebny do nauki (3,2 proc.) i zajęcia językowe (2,6 proc.).
– W praktyce oznacza to, że wrześniowy budżet jest dopiero początkiem szkolnych zobowiązań. Rodzice muszą uwzględnić zarówno jednorazowe zakupy na start, jak i wydatki cykliczne lub pojawiające się w trakcie roku, często „na ostatnią chwilę” – zauważa Agnieszka Baran.
Podstawowym źródłem finansowania wyprawki pozostają bieżące dochody, wskazane przez 69 proc. rodziców.
Ze świadczeń lub programów socjalnych zamierza skorzystać 30,8 proc., a z oszczędności 23,7 proc.
Znacznie rzadziej rodzice deklarują finansowanie pożyczonymi środkami – kartę kredytową wskazuje 3,6 proc. badanych, pożyczkę od rodziny 1,5 proc., a pożyczkę z instytucji finansowej 0,7 proc.
Wydatki szkolne: dziecko i AI - sztuczna inteligencja
Nowe technologie są coraz częściej obecne w nauce. Łącznie 46,4 proc. rodziców deklaruje, że ich dziecko korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji regularnie lub od czasu do czasu.
Jednocześnie badani zdają sobie sprawę z negatywnych skutków. 41,4 proc. uważa, że AI może zmniejszać samodzielność w nauce i myśleniu, 27,7 proc. wskazuje ryzyko rozleniwienia, a 24,6 proc. obawia się dostępu do nieprawdziwych lub nierzetelnych informacji.
Pozytywne skutki są wymieniane rzadziej – 15,4 proc. dostrzega szybsze wyszukiwanie i porządkowanie informacji, a 12,9 proc. ułatwienie nauki i zrozumienia trudnych tematów.
Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie dorosłych Polaków w lipcu 2026 r.
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