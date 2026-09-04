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GUS podał medianę zarobków. Różnica względem średniej zaskakuje

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04 września 2026, 09:40
Łucja Orzeł
GUS podał medianę zarobków. Różnica względem średniej zaskakuje
GUS podał medianę zarobków. Różnica względem średniej zaskakuje
Shutterstock

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Mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto w gospodarce narodowej w marcu 2026 r. wyniosła 7.530,45 zł i była niższa o 22,4 proc. od przeciętnego wynagrodzenia brutto - podał Główny Urząd Statystyczny.

Mediana o 22,4 proc. niższa od średniej

W marcu 2026 r. mediana wynagrodzeń miesięcznych brutto zmalała nominalnie o 2,1 proc. w stosunku do lutego 2026 r., a w porównaniu do marca 2025 r. wzrosła o 7,6 proc.

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W tym samym okresie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto zmalało nominalnie o 2,7 proc. w stosunku do lutego 2026 r., natomiast w porównaniu do marca 2025 r. wzrosło o 6,6 proc. i wyniosło 9.698,95 zł.

GUS podaje, że w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób mediana wynagrodzeń brutto pozostaje na poziomie płacy minimalnej.

Najniżej zarabiający dostali najwyżej 4,8 tys. zł

W marcu 2026 r. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najwyżej 4.806,00 zł (decyl pierwszy). Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 15.424,85 zł (decyl dziewiąty).

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W marcu 2026 r. wynagrodzenie brutto nieprzekraczające kwoty obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę otrzymywało 12,2 proc. zatrudnionych.

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Źródło: PAP
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