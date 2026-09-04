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Tak jedzą Polacy w 2026 roku. Zdrowe jedzenie nie musi przegrywać z ceną, wygodą i brakiem czasu [RAPORT]

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04 września 2026, 10:36
[Data aktualizacji 04 września 2026, 11:37]
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Sklep, zakupy
Zdrowe odżywianie, zakupy, Polacy
Shutterstock

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Polacy nie przestali liczyć pieniędzy przy sklepowej półce. Zaczęli jednak liczyć szerzej – obok ceny produktu biorą pod uwagę skład, smak, czas potrzebny na gotowanie, wygodę i ryzyko wyrzucenia części zakupów. Z raportu zaprezentowanego podczas pierwszego Good Food Forum wynika, że 78 proc. badanych przynajmniej czasami kupuje dania gotowe, a jedna trzecia posiłków pochodzi spoza własnej kuchni.

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Punktem wyjścia do dyskusji podczas pierwszej edycji Good Food Forum, zorganizowanej 2 września 2026 r. w Warszawie, był raport „Nawyki żywieniowe Polaków”. Badanie wykonała firma Minds & Roses – metodą CAWI, na reprezentatywnej próbie 1500 osób w wieku 18–65 lat, od 22 stycznia do 3 lutego 2026 r. To badanie deklaracji i ocen konsumentów, a nie analiza paragonów czy wartości odżywczej konkretnych produktów.

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Good Food Forum - prezentacja raportu

Good Food Forum - prezentacja raportu

Materiały prasowe

Cena nie zniknęła. Przestała być jedynym rachunkiem

Warto rozdzielić trzy pytania: co decyduje o zakupie produktu spożywczego, co o wyborze posiłku w danej sytuacji i co liczy się przy wyborze dania gotowego. W badaniu smak był liderem w większości codziennych sytuacji – 47 proc. wskazań przy jedzeniu w pojedynkę, 38 proc. przy posiłku „na szybko”, 37 proc. w pracy i 35 proc. ze znajomymi. Dopiero po treningu na pierwsze miejsce wychodziła zdrowotność dania (32 proc.). Przy wyborze dań gotowych smak także wyprzedzał niską cenę – we wszystkich grupach wiekowych.

To nie znaczy, że cena straciła znaczenie. W różnych badaniach wypada różnie: raz wygrywa ze wszystkimi kryteriami, raz minimalnie ustępuje dobremu składowi, a gdy pytamy o konkretny posiłek – pierwszeństwo często przejmuje smak. Wspólny mianownik jest jednak czytelny: konsument nie szuka produktu najtańszego, lecz takiego, który uzna za wart swojej ceny.

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Era dań gotowych – ale nie koniec domowej kuchni

Najbardziej nośne liczby z raportu układają się w spójny obraz:

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  • 78 proc. badanych przynajmniej czasami kupuje gotowe dania zamiast gotować,
  • wyłącznie domowe śniadania deklaruje 65 proc. osób, ale przy obiadach już tylko 42 proc. – to właśnie obiad jest największą „luką wygody”,
  • 60 proc. lubi gotować, 20 proc. nie lubi tej czynności, a połowa gotowałaby częściej, gdyby miała więcej czasu,
  • 56 proc. sięga po danie gotowe z braku czasu, tyle samo kupuje je awaryjnie, a 53 proc. – żeby oszczędzić czas na to, co ważne.

Wniosek nie brzmi więc „Polacy przestali gotować”. Domowa kuchnia zachowała znaczenie, ale przestała być jedynym sposobem organizowania codziennych posiłków. Gotowy produkt jest jej uzupełnieniem – zwłaszcza w porze obiadu i w dni, gdy plan przegrywa z tempem życia.

„Domowe znaczy tańsze”? Nie zawsze

Aż 52 proc. badanych zgadza się, że zakup dań gotowych jest zawsze droższy niż przygotowanie posiłku w domu (w grupie Silver – 58 proc., wśród Gen Z – 44 proc.). To jednak przekonanie, a nie wynik rzetelnego testu cen. Eksperci cytowani w raporcie zwracają uwagę, że konsumenci porównują cenę gotowego dania wyłącznie z ceną zużytych składników, pomijając media, zmywanie, dojazd po zakupy i czas.

Mitem jest tu słowo „zawsze”. Danie domowe bywa tańsze, zwłaszcza przy gotowaniu kilku porcji i wykorzystaniu wszystkich składników. Gotowe może wygrać przy jednej porcji, drogich składnikach kupowanych w dużych opakowaniach czy wysokim ryzyku, że część jedzenia trafi do kosza.

Jak uczciwie porównać koszt obiadu

  1. Przelicz składniki na faktycznie zjedzoną porcję, a nie na cenę całych opakowań.
  2. Dolicz to, co prawdopodobnie się zmarnuje, i odejmij to, co wykorzystasz w kolejnych posiłkach.
  3. Uwzględnij energię, wodę, zmywanie i dojazd po zakupy; przy zamówieniu – dostawę i opłatę serwisową.
  4. Czas policz osobno: „koszt gotówkowy” i „koszt z wyceną czasu”.
  5. Porównuj tę samą wielkość i jakość porcji.

Gotowe danie nie znaczy automatycznie niezdrowe

Raport pokazuje silną asymetrię postrzegania: domowy obiad za zdrowy uznaje 66 proc. badanych, a jego gotowy odpowiednik – tylko 24 proc. Podobnie z kanapkami (75 wobec 28 proc.). Połowa badanych zakłada przy tym, że dania gotowe zawsze zawierają dużo konserwantów.

Prawda jest bardziej złożona. Gotowe danie nie staje się zdrowe tylko dlatego, że jest chłodzone i ma krótki skład – ale też nie jest automatycznie żywnością ultraprzetworzoną wyłącznie dlatego, że przygotowano je przemysłowo i zapakowano. Zamiast oceniać sam fakt przetworzenia, warto patrzeć na całość: udział warzyw, białka i błonnika oraz zawartość soli, cukrów i tłuszczów nasyconych w całej porcji, a nie w 100 gramach.

Pokolenia jedzą inaczej...

Samodzielne przygotowywanie posiłków deklaruje 35 proc. przedstawicieli pokolenia Z i aż 61 proc. grupy Silver. Młodsi częściej zamawiają jedzenie z restauracji i fast foodów (11 wobec 5 proc. posiłków) i są bardziej otwarci na dania gotowe – 50 proc. Gen Z uważa, że mogą one pasować do zdrowego stylu życia, wobec 37 proc. Silversów.

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Dodanie choć kilku wysoko przetworzonych produktów do zdrowej diety zwiększa ryzyko poważnych chorób

Shutterstock

Nie znaczy to jednak, że są to trwałe cechy pokoleń. Sam raport zastrzega, że badanie przekrojowe nie rozstrzyga, czy różnice wynikają z generacji, czy z etapu życia – budżetu, pracy, dzieci, stanu zdrowia i ilości wolnego czasu.

Ważne

Raport opisuje deklaracje i opinie konsumentów, a nie zmierzone laboratoryjnie ceny czy wartości odżywcze. Próba była reprezentatywna dla osób w wieku 18–65 lat, a samo badanie – choć wykonane przez niezależną firmę – powstało na zlecenie podmiotu zainteresowanego rozwojem rynku dań gotowych. Warto o tym pamiętać, korzystając z jego wniosków.

Polacy: zdrowy wybór musi być łatwym wyborem

Polacy wiedzą, że dieta jest ważna – 61 proc. uznaje zdrowe odżywianie za jeden z filarów zdrowia. Równocześnie 36 proc. często je w pośpiechu to, co akurat jest pod ręką, a 26 proc. mówi wprost, że nie ma czasu dbać o odżywianie. Problemem nie jest więc brak wiedzy, lecz luka między intencją a możliwością jej realizacji.

I to jest realna wskazówka dla całej branży spożywczej. Zdrowe jedzenie nie wygra dlatego, że konsument przeczyta kolejny poradnik. Wygra wtedy, gdy o godz. 18, po pracy, będzie równie dostępne, smaczne i proste jak wybór gorszy – a jego cena będzie wyglądała rozsądnie nie tylko na etykiecie, ale w całym rachunku za czas, porcję i wygodę.

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Źródło: INFOR
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