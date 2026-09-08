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Teraz raty kredytów będą w końcu niższe? Co się stanie z nimi od czwartku 10 września 2026 r.

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08 września 2026, 21:16
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Rada Polityki Pieniężnej szykuje się do wrześniowego posiedzenia. Kredytobiorcy oczekują, że zostaną obniżone stopy procentowe. Dzięki tej decyzji obniżą się raty dla spłacających kredyt hipoteczny.
Rada Polityki Pieniężnej szykuje się do wrześniowego posiedzenia. Kredytobiorcy oczekują, że zostaną obniżone stopy procentowe. Dzięki tej decyzji obniżą się raty dla spłacających kredyt hipoteczny.
Infor.pl

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Obniżka rat odsetkowych od kredytów i pożyczek zależy od decyzji Rady Polityki Pieniężnej – RPP w sprawie stóp procentowych. By było on niższe, RPP musi stopy procentowe obniżyć. Przy czym oprocentowanie kredytów nie zawsze zależy bezpośrednio od aktualnej wysokości stóp procentowych.

Powszechne oczekiwanie od dłuższego czasu, iż po wakacyjnej przerwie Rada Polityki Pieniężnej powróci do polityki obniżania stóp procentowych jednak niespodziewanie znalazły się w kręgu wątpliwości. Stało się tak z powodu wyższej niż oczekiwano inflacji w sierpniu oraz bardzo niejasnej sytuacji w najbliższym czasie związanej z cenami ropy naftowej i innych nośników energii.

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Raty kredytów: będą teraz niższe czy pójdą w górę

Praktyczny tego efekt jest taki, iż analitycy w większości nie oczekują już obniżki stóp procentowych dla PLN na wrześniowym posiedzeniu RPP. Mało tego, pojawiły się obawy, a nawet sygnały z rynku np. w postaci kontraktów terminowych odnoszących się do wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M, że w najbliższych miesiącach będzie odwrotnie – zamiast obniżania stóp procentowych RPP powróci do polityki och podwyższania, co sprawi że za rok stopy będą nie niższe, ale wyższe od obecnych, nawet o 0,75 pkt proc.

To by oznaczało, że obecna stopa referencyjna – kluczowa dla oprocentowania kredytów – wynosząca 3,75 proc. wzrosła aż do 4,5 proc.

Raty kredytów na bieżące potrzeby: czy teraz będą niższe

W praktyce oznacza top wzrost maksymalnego oprocentowania kredytów konsumpcyjnych o 1,5 proc. – z obecnych 14,50 proc. wzrosłoby do 16 proc. Przypomnijmy bowiem, że ustala się je biorąc za podstawę stopę referencyjną, do której dodaje się 3,50 proc. a następnie sumę mnoży razy dwa.

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Gdyby więc RPP zdecydowała o obniżce stopy referencyjnej w środę 9 września, to taka decyzja miałaby swoje praktyczne przełożenie w maksymalnym oprocentowaniu kredytów konsumenckich już od następnego dnia czyli od czwartku 10 września – obniżka o 0,25 pkt proc. oznaczałaby obniżenie maksymalnego oprocentowania z 14,50 proc. do 14 proc., a o 0,50 proc. nawet do 13,50 proc.

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Jeśli jednak sprawdzą się prognozy części analityków i zamiast obniżki stóp należy oczekiwać na kolejnych posiedzeniach podwyżki stóp, to raty kredytów – zarówno starych zaciąganych według zmiennej stopy procentowej, jak i nowych objętych maksymalnym dopuszczalnym prawem oprocentowaniem będą rosły.

Kredyty hipoteczne i mieszkaniowych: w końcu znów obniżka raty odsetkowej

Jak wiadomo, zmiany stóp procentowych decyzją RPP nie przekładają się na zmiany rat kredytowych już następnego dnia odnośnie kredytów hipotecznych i innych mieszkaniowych. Tam kluczową rolę odgrywają wskaźniki rynkowe typu WIBOR czy WIRON.

Wskaźniki preferencyjne kształtują się na zasadach rynkowych. Bieżące zmiany stóp wpływają na ich wysokość pośrednio – zgodnie z oczekiwaniami rynku. Gdy spodziewana jest obniżka stóp, wysokość procentowa wskaźników referencyjnych spada, gdy najbardziej prawdopodobny jest wzrost – rosną także rynkowe notowania WBOR i WIRON.

WIRON spadał do poziomu 3,15-3,16 proc. aktualnie

Na tej zasadzie przy spodziewanej dalej obniżce cen WIBOR spadł ostatnio do poziomu 3,75 proc., oczywiście spadek ten następował przez dłuższy czas. Ale gdy pojawiły się spekulacje, że spadku stóp nie będzie i RPP raczej wróci do ich podwyższania, trend się odwrócił i już widać odwrócenie trendu i pomiar tego wskaźnika referencyjnego bliższy jest poziomu 3,80 proc.

Z kolei WIRON spadał do poziomu 3,15-3,16 proc. aktualnie także w przypadku tego wskaźnika referencyjnego w jego bieżących notowaniach można zauważyć odwrócenie tendencji na zwyżkową..

Raty kredytów: teraz w górę zamiast oczekiwanej obniżki?

Zmiana oczekiwań analityków – czy wręcz ich odwrócenie o 180 stopni – to efekt powrotu inflacji. Według GUS i jego wstępnego pomiaru w sierpniu doszło do wzrostu rocznego wskaźnika inflacji konsumenckiej z 3 proc. w lipcu do 3,4 proc.

To przede wszystkim efekt rosnących cen paliw i nośników energii. Analitycy przewidują, że trend wzrostowy odnośnie inflacji utrzyma się i wkrótce przekroczy 4 proc., co wiążą m.in. z przywróceniem VAT na paliwa i narastającą tendencją przerzucania wzrostu koszt ów przed przedsiębiorców na konsumentów.

Nie brakuje opinii, że inflacja może pogłębiać się jeszcze bardziej i przekroczyć nawet 5 proc. w skali roku. W związku z tym RPP musi zrewidować swoją dotychczasową politykę odnośnie stóp procentowych.

Według wyliczeń analityków Rankomat.pl, jeśli zgodnie z aktualnymi kontraktami terminowymi odnośnie wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M w maju 2027 r. będzie on wynosił 4,42 proc., to rata odsetkowa kredytu hipotecznego w wysokości 500 tys. zł zaciągniętego na 30 lat zamiast spaść we wrześniu 2026 wzrośnie wtedy aż o 194 zł miesięcznie.

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Źródło: infor.pl
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