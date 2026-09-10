Kosmetyczka bez firmy: skarbówka mówi „tak" dla PIT-36, ale kasa fiskalna od pierwszej wizyty.

Usługi kosmetyczne, takie jak stylizacja brwi, manicure czy pedicure, można świadczyć bez wpisu do CEIDG, dopóki przychód należny nie przekroczy w żadnym kwartale 10 813,50 zł. Dyrektor KIS potwierdził, że takie przychody trafiają do „innych źródeł", a podatnik rozlicza je raz w roku w PIT-36. Interpretacja milczy jednak o kasie fiskalnej i ZUS, a to właśnie tam czekają największe pułapki.

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Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 września 2026 r. (sygn. 0112-KDWL.4011.151.2026.2.JK) dotyczy sytuacji, która w branży beauty jest dziś modelowa: osoba fizyczna chce zacząć zarabiać na usługach kosmetycznych, ale nie chce od razu zakładać działalności gospodarczej.

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Kosmetyczka: czego dotyczyła sprawa

Wnioskodawczyni nie ma wpisu do CEIDG i przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziła pozarolniczej działalności gospodarczej. Planuje świadczyć usługi kosmetyczne i pielęgnacyjne: stylizację i laminację brwi oraz rzęs, nitkowanie twarzy, masaże pielęgnacyjno-liftingujące, manicure i pedicure, a także zabiegi z maskami algowymi oraz peelingi mechaniczne i enzymatyczne. Jak wskazała we wniosku, żadna z tych usług nie jest działalnością koncesjonowaną, regulowaną ani wymagającą licencji czy zezwolenia.

Kosmetyczka stylizuje brwi Kosmetyczka stylizuje brwi Shutterstock

Deklaruje, że przychód należny nie przekroczy w żadnym kwartale roku kalendarzowego 225 proc. minimalnego wynagrodzenia. Przychody zamierza dokumentować uproszczoną ewidencją sprzedaży (data, kwota, numer kolejny wpisu), a na żądanie klienta wystawiać rachunki lub faktury bez VAT. Koszty dokumentuje fakturami imiennymi, rachunkami i dowodami wpłaty za kosmetyki, materiały i akcesoria.

Co istotne dla oceny sprawy, wnioskodawczyni przyznała wprost, że jej aktywność będzie miała cechy typowe dla działalności gospodarczej: cel zarobkowy, ciągłość, zorganizowanie, samodzielną odpowiedzialność wobec klientów i pełne ryzyko gospodarcze. Zapytała, czy mimo to może działać w formie działalności nierejestrowanej i zaliczać przychody do „innych źródeł".

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Co odpowiedział Dyrektor KIS

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Stanowisko podatniczki uznano za prawidłowe. Kluczowy jest tu mechanizm odesłania między dwiema ustawami. Art. 20 ust. 1ba ustawy o PIT stanowi, że za przychody z innych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9) uważa się również przychody z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo przedsiębiorców. A art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców wprost przesądza, że taka aktywność nie stanowi działalności gospodarczej, jeżeli spełnione są dwa warunki:

przychód należny nie przekracza w żadnym kwartale 225 proc. minimalnego wynagrodzenia,

osoba w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Organ podkreślił, że art. 5 ust. 1 Prawa przedsiębiorców „wymienia warunki uznania działalności za działalność nierejestrową, nie wskazując innych ograniczeń, czy wyłączeń". To zdanie jest sednem interpretacji. Choć opisana aktywność ma typowe cechy działalności gospodarczej, jest zarobkowa, zorganizowana i ciągła, nie wyklucza to działalności nierejestrowanej. Dopóki limit przychodu i pięcioletnia karencja są zachowane, ustawodawca wyłącza tę aktywność z kategorii działalności gospodarczej na gruncie Prawa przedsiębiorców.

Konsekwencja: przychody nie trafiają do źródła z art. 10 ust. 1 pkt 3 (działalność gospodarcza), tylko do art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1ba. Podatnik wykazuje je w rocznym zeznaniu PIT-36, według skali podatkowej, i może pomniejszyć o udokumentowane koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z tą działalnością.

Ile konkretnie można zarobić w 2026 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 r. wynosi 4806 zł. Limit dla działalności nierejestrowanej to:

4806 zł × 225 proc. = 10 813,50 zł przychodu należnego w kwartale.

Uwaga na zmianę systemową: do końca 2025 r. limit był miesięczny, od 1 stycznia 2026 r. jest liczony kwartalnie. To realne ułatwienie dla branży beauty, w której sezonowość jest silna — grudniowy czy majowy szczyt można zbilansować słabszymi miesiącami w obrębie tego samego kwartału.

Suma czterech kwartalnych limitów w 2026 r. wynosi 43 254 zł przychodu należnego. Jeżeli jest to jedyny dochód podatniczki opodatkowany według skali, PIT może być bardzo niski.

Przykład Kosmetyczka osiąga w każdym kwartale 10 000 zł przychodu należnego, a wszystkie należności zostają opłacone w tym samym roku. Jej przychód podatkowy wynosi więc 40 000 zł. Udokumentowane koszty materiałów to 9000 zł. Dochód wynosi 31 000 zł. Podatek: 31 000 zł × 12 proc. = 3720 zł, minus kwota zmniejszająca podatek 3600 zł, co daje 120 zł do zapłaty przy rozliczeniu rocznym. Założenie jest tu jednak istotne: podatniczka nie osiąga żadnych innych dochodów opodatkowanych według skali. Dochód z działalności nierejestrowanej sumuje się bowiem między innymi z dochodem z etatu — osoba, która kwotę wolną „zużywa" już w pracy na etacie, zapłaci od całego dodatkowego dochodu 12 proc., a przy wysokich dochodach łącznych może wejść w drugi próg i stawkę 32 proc.

Przychód: dwa sposoby liczenia

Do limitu działalności nierejestrowanej liczy się przychód należny, a nie faktycznie otrzymany. Art. 5 ust. 6 Prawa przedsiębiorców każe uwzględniać kwoty należne, choćby nie zostały otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, bonifikat i skont. Klientka, która wyszła z salonu i obiecała przelać za tydzień, zwiększa limit już w momencie wykonania usługi.

Dotyczy to jednak wyłącznie ustalania limitu. Dla PIT przychód powstaje zasadniczo dopiero po otrzymaniu zapłaty — zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodem z innych źródeł są pieniądze otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika. Usługa wykonana w grudniu, a opłacona w styczniu, obciąża zatem limit czwartego kwartału, ale trafia do zeznania za następny rok. To dwa odmienne sposoby liczenia i łatwo tu o błąd.

Co się dzieje po przekroczeniu limitu

Przekroczenie 10 813,50 zł w kwartale powoduje, że dla celów Prawa przedsiębiorców działalność staje się działalnością gospodarczą już w dniu przekroczenia. Na złożenie wniosku o wpis do CEIDG jest 7 dni od tego dnia (art. 5 ust. 4 Prawa przedsiębiorców).

Ustawa o PIT odrębnie określa moment, od którego kolejne przychody są kwalifikowane jako przychody z działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 20 ust. 1bb ustawy o PIT jest to:

dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG — jeżeli wniosek złożono w terminie z art. 5 ust. 4 Prawa przedsiębiorców,

dzień następujący po bezskutecznym upływie tego terminu — jeżeli wniosku nie złożono.

CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej gov.pl

Brak reakcji nie zatrzymuje więc zmiany kwalifikacji. Podatnik, który przeoczy limit i nie zarejestruje działalności, uzyskuje przychody ze źródła „działalność gospodarcza" mimo braku wpisu — ze wszystkimi tego konsekwencjami w zakresie zaliczek i obowiązków składkowych.

O czym podatnik PIT powinien jeszcze wiedzieć

Interpretacja rozstrzyga wyłącznie kwalifikację przychodów dla celów PIT. Poniższe obowiązki wynikają z innych przepisów i nie były przedmiotem rozstrzygnięcia KIS - organ nie oceniał ani rozliczeń VAT, ani kasy rejestrującej, ani ubezpieczeń społecznych. Informacje o fakturach bez VAT, ewidencji sprzedaży czy braku wymogu koncesji pochodzą z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawczynię, a nie z odrębnej oceny organu.

1. Kasa fiskalna — od pierwszej transakcji. Usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne świadczone na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej są wyłączone ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania — § 4 ust. 1 pkt 2 lit. j rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2024 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1902), obowiązującego do końca 2027 r. Roczny limit 20 000 zł, z którego korzysta większość drobnych sprzedawców, tutaj nie ma zastosowania — kasa musi być zainstalowana przed pierwszą taką sprzedażą na rzecz konsumenta. Status działalności nierejestrowanej niczego nie zmienia: obowiązek dotyczy podatnika VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, a nie przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG. W praktyce oznacza to również konieczność wystąpienia o NIP, mimo że działalność nierejestrowana co do zasady opiera się na numerze PESEL. Uproszczona ewidencja sprzedaży, o której mowa we wniosku, kasy nie zastępuje.

Wniosku tego nie należy natomiast automatycznie rozciągać na każdą usługę masażu — jej kwalifikacja zależy od rodzaju zabiegu i wymaga odrębnej oceny.

2. VAT. Usługi kosmetyczne nie znajdują się w katalogu wyłączeń z art. 113 ust. 13 ustawy o VAT, więc zwolnienie podmiotowe przysługuje. Od 1 stycznia 2026 r. limit tego zwolnienia wynosi 240 000 zł. Przy działalności prowadzonej przez cały rok jest on wielokrotnie wyższy od limitu działalności nierejestrowanej. Przy rozpoczęciu sprzedaży w trakcie roku trzeba jednak pamiętać, że limit VAT oblicza się proporcjonalnie do okresu prowadzenia sprzedaży — a wtedy relacja obu progów przestaje być tak komfortowa.

3. ZUS — sama działalność nierejestrowana nie jest tytułem do ubezpieczeń społecznych. Problem może jednak powstać przy świadczeniu usług: umowa o świadczenie usług bywa dla celów ubezpieczeniowych traktowana jak umowa zlecenia, co może rodzić obowiązki składkowe po stronie zleceniodawcy. Może to dotyczyć także zleceniodawcy będącego osobą fizyczną, a więc również klienta korzystającego z usługi prywatnie. Zasady zależą przy tym między innymi od innych tytułów do ubezpieczeń usługodawcy. To obszar, w którym praktyka jest znacznie mniej jednoznaczna, niż sugeruje potoczne przekonanie, że „działalność nierejestrowana jest bez ZUS".