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Jedni muszą pilnować każdej złotówki, inni odkładają pieniądze. Badanie pokazuje różnicę

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17 września 2026, 11:25
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Jedni muszą pilnować każdej złotówki, inni odkładają pieniądze. Badanie pokazuje różnicę
Jedni muszą pilnować każdej złotówki, inni odkładają pieniądze. Badanie pokazuje różnicę
Shutterstock

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Koniec miesiąca jest dla wielu Polaków momentem prawdy dla domowego budżetu. 35 proc. badanych musi wówczas sięgać po oszczędności albo mocno pilnować wydatków, podczas gdy niemal taka sama grupa (36 proc.) ma jeszcze wolne środki. Nowe badanie pokazuje, jak duże różnice dzielą polskie gospodarstwa domowe i co dzieje się z ich finansami, gdy pojawia się niespodziewany wydatek.

Co trzeci Polak z trudem wiąże koniec z końcem

Na koniec miesiąca sięgać po oszczędności albo mocno pilnować wydatków musi 35 proc. Polaków - wynika z badania Santander Consumer Bank. Jednocześnie niemal taki sam odsetek ankietowanych - 36 proc., posiada wówczas wolne środki.

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Zdaniem autorów badania, jednym ze wskaźników, które dobrze obrazują prawdziwą kondycję budżetów domowych jest to, jak często muszą rezygnować z planowanych zakupów z powodu finansowych ograniczeń. Wyniki wskazują, że taka konieczność raz na kilka miesięcy dotyka 35 proc. respondentów, kolejne 24 proc. robi to raz na rok lub rzadziej, a 23 proc. – nigdy.

Nieprzewidziane sytuacje sprawdzianem dla stabilności budżetu

„Prawdziwym sprawdzianem dla stabilności domowego budżetu są także nieprzewidziane sytuacje, które wymagają dodatkowych funduszy. Gdyby pojawił się taki koszt, równy miesięcznym zarobkom, 34 proc. respondentów sfinansowałoby go częściowo z oszczędności, a częściowo z bieżących środków (34 proc.). Równo jedna trzecia (33 proc.) pokryłaby go z kolei w całości z odłożonych pieniędzy. Pomoc rodziny lub znajomych wybrałoby 14 proc., a pożyczkę – 10 proc. Polaków” - poinformowali autorzy badania.

Gdzie Polacy najczęściej trzymają oszczędności?

Do oszczędzania swoich pieniędzy badani najczęściej wskazywali konto oszczędnościowe (54 proc.). W dalszej kolejności wymieniano lokaty (28 proc.) oraz rachunki PPK (17 proc.). Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszą się obligacje skarbowe (12 proc.), fundusze inwestycyjne (11 proc.) oraz rachunki maklerskie i kryptowaluty (po 9 proc.).

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Główne powody braku oszczędności

„Choć blisko jedna piąta respondentów (19 proc.) deklaruje, że nie ma żadnych trudności z oszczędzaniem, to dla wielu Polaków wciąż jest to proces, który wymaga konfrontacji z własnymi słabościami i szeregiem barier” - ocenili autorzy badania. Zauważyli, że najczęstszym powodem nieoszczędzania są wysokie koszty życia (31 proc.), niespodziewane wydatki (28 proc.) oraz zbyt niskie dochody (25 proc.).

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Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 23 lipca - 3 sierpnia 2026 r. W badaniu wzięła udział grupa 1000 dorosłych Polaków.

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Źródło: PAP
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