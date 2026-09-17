Nastroje konsumentów w Polsce zmieniły się we wrześniu w dwóch różnych kierunkach. Polacy nieco lepiej oceniają swoją obecną sytuację i możliwości dokonywania ważnych zakupów, ale jednocześnie z większym niepokojem patrzą na własne finanse w przyszłości - podał Główny Urząd Statystyczny.

Nastroje Polaków poszły w dwóch różnych kierunkach

We wrześniu 2026 r. odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich dotyczących obecnej sytuacji, przy jednoczesnym pogorszeniu nastrojów dotyczących przyszłej sytuacji.

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Polacy lepiej oceniają teraźniejszość

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 10,8 i był o 0,5 wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

"Spośród składowych wskaźnika, w porównaniu z sierpniem br. najbardziej poprawiła się ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 3,3). Wyższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 1,6 i 1,1)" - napisano w raporcie GUS.

Przyszłość budzi obawy

"Niższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen obecnej oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 1,8 i 1,6)" - dodano.

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W odniesieniu do września 2025 r., wartość BWUK pogorszyła się o 2,5.

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Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, pogorszył się o 0,3 w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 7,9.

"Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłego poziomu bezrobocia (spadki odpowiednio o 1,6 i 1,3)" - napisał GUS.

Ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju

"Lepsze niż przed miesiącem oceny odnotowano w przypadku przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrosty odpowiednio o 1,6 i 0,1)" - dodał.

We wrześniu br. WWUK pogorszył się o 3,6 w porównaniu z analogicznym miesiącem 2025 r.