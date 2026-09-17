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Nastroje konsumentów. Polacy lepiej oceniają to, co dzieje się dziś. Gorzej widzą to, co będzie jutro

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17 września 2026, 14:17
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Nastroje konsumentów. Polacy lepiej oceniają to, co dzieje się dziś. Gorzej widzą to, co będzie jutro
Nastroje konsumentów. Polacy lepiej oceniają to, co dzieje się dziś. Gorzej widzą to, co będzie jutro
Gazeta Prawna/Zdjęcie poglądowe przygotowane przy pomocy AI
GazetaPrawna.pl

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Nastroje konsumentów w Polsce zmieniły się we wrześniu w dwóch różnych kierunkach. Polacy nieco lepiej oceniają swoją obecną sytuację i możliwości dokonywania ważnych zakupów, ale jednocześnie z większym niepokojem patrzą na własne finanse w przyszłości - podał Główny Urząd Statystyczny.

Nastroje Polaków poszły w dwóch różnych kierunkach

We wrześniu 2026 r. odnotowano poprawę nastrojów konsumenckich dotyczących obecnej sytuacji, przy jednoczesnym pogorszeniu nastrojów dotyczących przyszłej sytuacji.

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Polacy lepiej oceniają teraźniejszość

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł minus 10,8 i był o 0,5 wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

"Spośród składowych wskaźnika, w porównaniu z sierpniem br. najbardziej poprawiła się ocena obecnej możliwości dokonywania ważnych zakupów (wzrost o 3,3). Wyższe wartości osiągnęły również oceny przyszłej oraz obecnej sytuacji ekonomicznej kraju (wzrosty odpowiednio o 1,6 i 1,1)" - napisano w raporcie GUS.

Przyszłość budzi obawy

"Niższe wartości niż przed miesiącem odnotowano dla ocen obecnej oraz przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego (spadki odpowiednio o 1,8 i 1,6)" - dodano.

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W odniesieniu do września 2025 r., wartość BWUK pogorszyła się o 2,5.

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Z kolei wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, pogorszył się o 0,3 w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie minus 7,9.

"Na spadek wartości wskaźnika wpłynęły oceny przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego oraz przyszłego poziomu bezrobocia (spadki odpowiednio o 1,6 i 1,3)" - napisał GUS.

Ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju

"Lepsze niż przed miesiącem oceny odnotowano w przypadku przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości przyszłego oszczędzania pieniędzy (wzrosty odpowiednio o 1,6 i 0,1)" - dodał.

We wrześniu br. WWUK pogorszył się o 3,6 w porównaniu z analogicznym miesiącem 2025 r.

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Źródło: PAP
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