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Inflacja w Europie przyspieszyła. Jak wypada Polska na tle UE?

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17 września 2026, 14:51
oprac. Tomasz Lipczyński
redaktor, wydawca
Inflacja w Europie przyspieszyła. Jak wypada Polska na tle UE?
Inflacja w Europie przyspieszyła. Jak wypada Polska na tle UE?
Gazeta Prawna/Zdjęcie poglądowe przygotowane przy pomocy AI
GazetaPrawna.pl

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Inflacja w Europie ponownie przyspieszyła, a sierpniowe dane Eurostatu pokazują wyraźne różnice między państwami Unii. W 20 krajach ceny rosły szybciej niż miesiąc wcześniej. Polska znalazła się w tej grupie, a jej wynik był wyższy zarówno od średniej unijnej, jak i strefy euro. Są jednak państwa, w których sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Inflacja w Unii Europejskiej

Inflacja w Unii Europejskiej wyniosła w sierpniu 3,2 proc., w porównaniu z 3 proc. miesiąc wcześniej - podał w czwartek Eurostat. W strefie euro inflacja wyniosła w zeszłym miesiącu również 3,2 proc., podczas gdy w lipcu było to 2,9 proc. W Polsce wskaźnik ten kształtował się w sierpniu na poziomie 3,5 proc.

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Rok wcześniej roczna stopa inflacji wynosiła 2 proc. w strefie euro i 2,4 proc. w całej UE. W Polsce było to 2,8 proc.

W tych krajach ceny rosły najszybciej

Najwyższe wskaźniki zanotowano w Rumunii (6,3 proc.) oraz na Litwie (5,6 proc.) i Cyprze (5,2 proc.) - wynika z danych Europejskiego Urzędu Statystycznego.

Najniższa inflacja w Szwecji

Najniższą inflację w sierpniu odnotowano w Szwecji (0,3 proc.), Estonii (1,3 proc.) i Czechach (1,5 proc.).

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W porównaniu z lipcem inflacja spadła w sześciu państwach członkowskich, pozostała bez zmian w jednym, a wzrosła w 20 krajach. Polska znalazła się w ostatniej grupie.

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W strefie euro na sierpniowy poziom inflacji najbardziej wpływały ceny usług, energii i towarów przemysłowych.

Z Brukseli Łukasz Osiński

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Źródło: PAP
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