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Nowa najniższa krajowa to pewne podwyżki wynagrodzeń w 2027 także dla lepiej zarabiających. Wszystko przez dyrektywę płacową

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24 września 2026, 13:04
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Nowa najniższa krajowa od 1 stycznia 2027 to dla firmy konieczność modyfikacji całej siatki płac
Nowa najniższa krajowa od 1 stycznia 2027 to dla firmy konieczność modyfikacji całej siatki płac
Shutterstock

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Wzrost płacy minimalnej w 2027 r. oznacza dla firm nie tylko wyższy koszt najniżej wynagradzanych stanowisk. Może również uruchomić presję na podwyżki dla osób zarabiających powyżej ustawowego minimum i prowadzić do spłaszczenia różnic płacowych między stanowiskami. Do tego dochodzi konieczność przestrzegania zasad dyrektywy o równości płac.

Eksperci LeasingTeam Group wskazują, że firmy przygotowujące budżety na 2027 r. powinny dlatego analizować nie tylko koszt nowych stawek, ale całą strukturę wynagrodzeń.

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Nowa najniższa krajowa: ile brutto i netto od 1 stycznia 2027 roku

Od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 4950 zł brutto miesięcznie, a minimalna stawka godzinowa dla objętych nią umów cywilnoprawnych – 32,30 zł brutto.
Przy pełnym etacie wynagradzanym na poziomie płacy minimalnej wzrost pensji o 144 zł brutto miesięcznie oznacza 1728 zł więcej w skali roku. W modelowej kalkulacji, przy narzucie pracodawcy wynoszącym 20,48 proc., bez uwzględnienia PPK i dodatkowych świadczeń, roczny koszt jednego etatu zwiększa się o około 2082 zł.
Przy 500 takich etatach utrzymanych przez cały rok oznacza to około 1,04 mln zł dodatkowych wydatków.

Skala wpływu nowych stawek będzie zależeć od struktury zatrudnienia, udziału wynagrodzeń w kosztach działalności oraz możliwości zmiany cen i organizacji pracy. W firmach, w których większość pracowników zarabia znacznie powyżej minimum, bezpośredni efekt będzie ograniczony. W przedsiębiorstwach z dużym udziałem najniższych wynagrodzeń zmiana może istotnie wpłynąć na rentowność usług, produktów i kontraktów.
Przy tworzeniu przyszłorocznych budżetów oznacza to konieczność oceny, jak nowe stawki wpłyną na koszty realizacji planów sprzedażowych i operacyjnych.

Nowe minimalne wynagrodzenie za pracę 2027: realny koszt dla firmy i pracodawcy

Ostateczny budżet zależy także od zapotrzebowania na pracę, sezonowości, absencji oraz czasu potrzebnego na wdrożenie nowych osób. Dlatego mechaniczne zwiększenie dotychczasowych kosztów o wskaźnik wzrostu minimum nie wystarczy do przygotowania wiarygodnego planu.
– Rozmowę o zatrudnieniu warto zacząć od planu biznesowego: jakie zamówienia firma chce obsłużyć, w jakich terminach i z jaką rentownością. Następnie trzeba sprawdzić, czy obecna organizacja pracy pozwala ten plan wykonać. Wtedy widać, gdzie potrzebna jest większa obsada, gdzie rozwój kompetencji, a gdzie zmiana procesu. Takie podejście pozwala ocenić konsekwencje decyzji kadrowych dla wyniku firmy – mówi Justyna Gosk, dyrektor operacyjna LeasingTeam Group.

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W kalkulacji warto oddzielić koszt ustawowej podwyżki od wydatków wynikających ze zwiększenia skali działalności i dodatkowych decyzji płacowych.
Dzięki temu zarząd może ustalić, które zmiany są nieuniknione, a które wymagają wyboru między dostępnymi rozwiązaniami.

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Nowa najniższa krajowa 2027 zmienia relacje płacowe w całej firmie

Konsekwencje wzrostu najniższych wynagrodzeń mogą objąć również osoby zarabiające powyżej ustawowego progu. Przykładowo, pracownik otrzymujący 5200 zł brutto zarabia w 2026 r. o 394 zł więcej niż wynosi minimum. Po podniesieniu kwoty minimalnej ta różnica zmniejszy się do 250 zł.
Pracodawcy będą więc zmuszeni zweryfikować, czy wynagrodzenie nadal odzwierciedla zakres odpowiedzialności, umiejętności i samodzielność na danym stanowisku.

Szczególnej uwagi wymagają role, od których zależą jakość, terminowość oraz przygotowanie nowych pracowników do pracy. Odejście doświadczonego operatora lub lidera zmiany może oznaczać koszty uruchomienia nowej rekrutacji, dłuższe wdrożenie zastępcy i większe obciążenie pozostałych osób.
Nie oznacza to jednak, że każdą dotychczasową różnicę płacową należy automatycznie zachować. Przegląd powinien pokazać, które różnice mają uzasadnienie w wartości pracy i kompetencjach, a które są pozostałością wcześniejszych, niespójnych decyzji. Dopiero na tej podstawie można ustalić priorytety podwyżek.

Konsekwencje podwyższonej płacy minimalnej: przejrzystość wynagrodzeń zwiększa znaczenie przeglądu polityki płacowej

Planowanie podwyżek warto połączyć z oceną zasad ustalania wynagrodzeń. Dyrektywa UE 2023/970 dotycząca przejrzystości wynagrodzeń wzmacnia stosowanie zasady równego wynagradzania kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości.
Oznacza to większe znaczenie przejrzystych i neutralnych pod względem płci kryteriów różnicowania wynagrodzeń, takich jak umiejętności, wysiłek, zakres odpowiedzialności czy warunki pracy.

Spłaszczenie wynagrodzeń po podniesieniu minimum i luka płacowa między kobietami a mężczyznami to odrębne zjawiska.
Łączy je jednak potrzeba uporządkowania struktury płac i uzasadnienia różnic między pracownikami.
Jeżeli firma przyznaje dodatkowe podwyżki w odpowiedzi na wzrost minimum, powinna sprawdzić, czy przyjęte kryteria są stosowane konsekwentnie w poszczególnych zespołach i lokalizacjach. Analiza powinna obejmować również premie i dodatki.

Wyrównanie wynagrodzeń zasadniczych nie usunie nieuzasadnionych różnic, jeżeli pozostaną one w pozostałych składnikach płacy.
– Przy planowaniu podwyżek trzeba odpowiedzieć na dwa pytania: ile będzie kosztowała nowa struktura wynagrodzeń i czy potrafimy uzasadnić różnice między pracownikami. Firma może potrzebować środków zarówno na dostosowanie do minimum, jak i na utrzymanie kluczowych kompetencji czy usunięcie nieuzasadnionych nierówności. Wspólna analiza tych potrzeb pozwala wcześniej oszacować budżet i uniknąć kolejnych, nieprzewidzianych korekt w trakcie roku – Marta Pilipowicz, dyrektor ds. rozwoju regionu LeasingTeam Group.

Ocena skutków podwyżki powinna uwzględniać również to, jak koszty zatrudnienia przekładają się na wyniki operacyjne.
W zależności od działalności użytecznym miernikiem może być koszt obsługi zamówienia, wytworzenia produktu lub wykonania określonej operacji przy wymaganej jakości.

Zestawienie danych płacowych z informacjami o przestojach, poprawkach, nadgodzinach i wykorzystaniu czasu pracy pomaga ustalić źródła presji na marżę. Jeżeli wraz ze wzrostem kosztów spada liczba prawidłowo wykonanych operacji, problem może dotyczyć również organizacji procesu, dostępności kompetencji lub niedopasowania obsady do obciążenia.

Z tego powodu ograniczenie liczby pracowników nie powinno być oceniane wyłącznie przez pryzmat oszczędności na wynagrodzeniach.
Trzeba uwzględnić jego wpływ na terminowość, jakość i obciążenie zespołu. Podobnie dodatkowe zatrudnienie wymaga sprawdzenia, czy rzeczywiście zwiększy zdolność realizacji zamówień, czy też ograniczenie znajduje się w innym miejscu procesu.

Firmy powinny też przygotować kilka wariantów zatrudnienia.
Budżet na 2027 r. warto opracować dla kilku poziomów zapotrzebowania na pracę. Przy wzroście zamówień znaczenie będą miały dostępność kandydatów, czas rekrutacji i możliwości wdrożenia.
Przy niższej sprzedaży istotna stanie się zdolność dostosowania zasobów przy zachowaniu kompetencji potrzebnych do późniejszej odbudowy skali działania.

Taka analiza pozwala określić, które role powinny stanowić stały trzon organizacji, jak zabezpieczyć sezonowe potrzeby oraz kiedy uzasadnione jest zewnętrzne wsparcie. Wybór rozwiązania powinien wynikać z charakteru procesu, przewidywalności popytu i odpowiedzialności za rezultat.
LeasingTeam Group wskazuje, że połączenie planowania zatrudnienia z przeglądem polityki płacowej daje zarządowi pełniejszą podstawę do decyzji. Pozwala ocenić nie tylko koszt nowych stawek, lecz także nakłady potrzebne do utrzymania kompetencji, zapewnienia spójnych zasad wynagradzania i realizacji celów biznesowych.

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Źródło: INFOR
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