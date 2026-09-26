Niedziela handlowa 2026: co z niedzielą 27.09.2026 – otwarte sklepy sieci Biedronka, Lidl czy zakupy tylko w sklepach Żabka

Ostatnia niedziela września i ostatni weekend. Tradycyjnie dla wielu rodzin jednym z punktów weekendowego programu są duże zakupy dla odnowienia domowych zapasów na cały kolejny tydzień. Gdy jest niedziela handlowa, są większe możliwości wyboru dogodnego terminu. Zwłaszcza jeśli zwykło się robić zakupy w sklepie dyskontowym znanej sieci.

Jak jest w ten weekend – czy większa swoboda wyboru jest realną opcją, bo niedziela 27.09.2026 r. zalicza się do kategorii niedziel handlowych?

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Niedziela handlowa 26.09.2026: w jakich sklepach zrobisz zakupy

Niestety najbliższa niedziela 27 wrześnie nie znajduje się na liście ośmiu w roku niedziel, w które handel może odbywać się bez żadnych ograniczeń. W 2026 roku zostały jeszcze co prawda trzy takie niedziele – pięć już mamy za sobą – ale wszystkie pozycjonują się w grudniowym kalendarzu i poprzedzają tegoroczne święta Bożego Narodzenia.

Jeśli więc ktoś ma potrzebę dużych zakupów w nie zdołał planów w tym zakresie sfinalizować ani w piątek, ani w sobotę, musi je odłożyć co najmniej do poniedziałku 28 września.

W niedzielę 27.09.2026 r., która niedzielą handlową nie jest, czynne są bowiem tylko nieliczne sklepy – głównie małe, w których zwykle robi się małe i pilne zakupy, choćby dlatego że wybór towarów jest w nich zazwyczaj skromny a ceny wyższe niż w dużych sklepach sieciowych.

Handel w niedzielę 27.09.2026 r.: jakie sklepy są czynne i gdzie można zrobić zakupy

Zgodnie z rygorystycznymi przepisami ustawy o zakazie handlu w niedziele, w ten dni, które są zakazem objęte nie mogą prowadzić działalności a więc sprzedawać klientom towarów sklepy zatrudniające pracowników.

Personel sklepów spod znaku Biedronki, Lidla i innych sieciówek ma mieć w niedziele wolne, bo taki był główny zamysł ustawy.

W konsekwencji w niedziele objęte zakazem handlu czynne są tylko sklepy, w których sprzedaje sam właściciel, ewentualnie posiłkując się wsparciem rodziny. To małe sklepy osiedlowe czy wiejskie. Jeśli nawet asortyment dostępnych tam towarów jest obszerny i daleko wykracza poza kategorię artykułów spożywczych, to z reguły ceny są dużo wyższe niż w Biedronce czy Lidlu.

I to nie dlatego, że właściciel sklepu narzuca wysokie marże i chce dużo zarobić, ale po prostu zmuszony jest do nabywania towarów w małych hurtowniach, które z kolei nie mogą liczyć na tak duże upusty hurtowe u dostawców jak działające na dużą skalę sieci handlowe.

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Zakupy w niedzielę z zakazem handlu: co z zakupami w sklepach sieci Żabka

Sklepy sieci Żabka są w tym wszystkim ewenementem. Choć tworzą sieć pod jedną marką, co pozwala im sprzedawać w wielu przypadkach po cenach nie mniej atrakcyjnych od Biedronki, Lidla i innych rynkowych potentatów, mogą prowadzić sprzedaż w niedziele z zakazem handlu, bo klientów obsługują- podobnie jak w małych sklepach osiedlowych – właściciele i nie korzystają w niedzielę z pracy osób zatrudnianych w tygodniu.

Szyld Żabki nie zmienia bowiem fundamentalnego faktu, iż od strony prawnej właścicielem takiego sklepu jest konkretna osoba a nie korporacja – czasami właścicieli jest kilku bo działają w formie spółki cywilnej, a wtedy w nidzielę można znaleźć otwarty naprawdę duży sklep w niczym nie odbiegający asortymentem, zaopatrzeniem czy godzinami funkcjonowania od sklepów spod znaku Biedronki czy Lidla.

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