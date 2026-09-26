REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Niedziela handlowa 2026: co z niedzielą 27.09.2026 – otwarte sklepy sieci Biedronka, Lidl czy zakupy tylko w sklepach Żabka

Niedziela handlowa 2026: co z niedzielą 27.09.2026 – otwarte sklepy sieci Biedronka, Lidl czy zakupy tylko w sklepach Żabka

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 września 2026, 13:19
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Handel w niedzielę 27.09.2026 - czy zakupy w każdym sklepie, czy też otwarte są wybrane bo to niedziela objęta zakazem handlu
Handel w niedzielę 27.09.2026 - czy zakupy w każdym sklepie, czy też otwarte są wybrane bo to niedziela objęta zakazem handlu
fast-stock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnia niedziela września i ostatni weekend. Tradycyjnie dla wielu rodzin jednym z punktów weekendowego programu są duże zakupy dla odnowienia domowych zapasów na cały kolejny tydzień. Gdy jest niedziela handlowa, są większe możliwości wyboru dogodnego terminu. Zwłaszcza jeśli zwykło się robić zakupy w sklepie dyskontowym znanej sieci.

Jak jest w ten weekend – czy większa swoboda wyboru jest realną opcją, bo niedziela 27.09.2026 r. zalicza się do kategorii niedziel handlowych?

REKLAMA

REKLAMA

Niedziela handlowa 26.09.2026: w jakich sklepach zrobisz zakupy

Niestety najbliższa niedziela 27 wrześnie nie znajduje się na liście ośmiu w roku niedziel, w które handel może odbywać się bez żadnych ograniczeń. W 2026 roku zostały jeszcze co prawda trzy takie niedziele – pięć już mamy za sobą – ale wszystkie pozycjonują się w grudniowym kalendarzu i poprzedzają tegoroczne święta Bożego Narodzenia.
Jeśli więc ktoś ma potrzebę dużych zakupów w nie zdołał planów w tym zakresie sfinalizować ani w piątek, ani w sobotę, musi je odłożyć co najmniej do poniedziałku 28 września.
W niedzielę 27.09.2026 r., która niedzielą handlową nie jest, czynne są bowiem tylko nieliczne sklepy – głównie małe, w których zwykle robi się małe i pilne zakupy, choćby dlatego że wybór towarów jest w nich zazwyczaj skromny a ceny wyższe niż w dużych sklepach sieciowych.

Handel w niedzielę 27.09.2026 r.: jakie sklepy są czynne i gdzie można zrobić zakupy

Zgodnie z rygorystycznymi przepisami ustawy o zakazie handlu w niedziele, w ten dni, które są zakazem objęte nie mogą prowadzić działalności a więc sprzedawać klientom towarów sklepy zatrudniające pracowników.
Personel sklepów spod znaku Biedronki, Lidla i innych sieciówek ma mieć w niedziele wolne, bo taki był główny zamysł ustawy.

W konsekwencji w niedziele objęte zakazem handlu czynne są tylko sklepy, w których sprzedaje sam właściciel, ewentualnie posiłkując się wsparciem rodziny. To małe sklepy osiedlowe czy wiejskie. Jeśli nawet asortyment dostępnych tam towarów jest obszerny i daleko wykracza poza kategorię artykułów spożywczych, to z reguły ceny są dużo wyższe niż w Biedronce czy Lidlu.
I to nie dlatego, że właściciel sklepu narzuca wysokie marże i chce dużo zarobić, ale po prostu zmuszony jest do nabywania towarów w małych hurtowniach, które z kolei nie mogą liczyć na tak duże upusty hurtowe u dostawców jak działające na dużą skalę sieci handlowe.

REKLAMA

Zakupy w niedzielę z zakazem handlu: co z zakupami w sklepach sieci Żabka

Sklepy sieci Żabka są w tym wszystkim ewenementem. Choć tworzą sieć pod jedną marką, co pozwala im sprzedawać w wielu przypadkach po cenach nie mniej atrakcyjnych od Biedronki, Lidla i innych rynkowych potentatów, mogą prowadzić sprzedaż w niedziele z zakazem handlu, bo klientów obsługują- podobnie jak w małych sklepach osiedlowych – właściciele i nie korzystają w niedzielę z pracy osób zatrudnianych w tygodniu.
Szyld Żabki nie zmienia bowiem fundamentalnego faktu, iż od strony prawnej właścicielem takiego sklepu jest konkretna osoba a nie korporacja – czasami właścicieli jest kilku bo działają w formie spółki cywilnej, a wtedy w nidzielę można znaleźć otwarty naprawdę duży sklep w niczym nie odbiegający asortymentem, zaopatrzeniem czy godzinami funkcjonowania od sklepów spod znaku Biedronki czy Lidla.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Niedziela handlowa 2026: co z niedzielą 27.09.2026 – otwarte sklepy sieci Biedronka, Lidl czy zakupy tylko w sklepach Żabka
26 wrz 2026

Ostatnia niedziela września i ostatni weekend. Tradycyjnie dla wielu rodzin jednym z punktów weekendowego programu są duże zakupy dla odnowienia domowych zapasów na cały kolejny tydzień. Gdy jest niedziela handlowa, są większe możliwości wyboru dogodnego terminu. Zwłaszcza jeśli zwykło się robić zakupy w sklepie dyskontowym znanej sieci.
Fiskus sprawdzi, czy było cię stać na auto. Dla kogo 75% podatku?
26 wrz 2026

Samochód za 50 tys. zł wystarczył, by urząd skarbowy zainteresował się źródłem pieniędzy młodej kobiety, która dopiero zaczęła pracę. W innym przypadku fiskus pytał o 60 tys. zł wkładu własnego na mieszkanie. Powód był podobny: wydatek nie pasował do dochodów podatnika. Jeśli takiej różnicy nie uda się wyjaśnić, konsekwencje mogą być dotkliwe. W określonych przypadkach stawka podatku wynosi 75%.
Seniorzy wciąż podpisują takie umowy, a urzędnicy milczą. Oddają swoje mieszkania w zamian za obietnicę godnej starości
26 wrz 2026

Blisko 150 tysięcy starszych osób w Polsce zdecydowało się na krok, który miał uratować ich domowy budżet. Zamiast spokoju, wielu z nich przeżywa jednak prawdziwy dramat, tracąc majątek całego życia. Choć skala procederu dramatycznie rośnie, a eksperci alarmują o potężnej szarej strefie, kolejne ministerstwa traktują ten palący problem jak gorący kartofel. Dlaczego państwo wciąż nie chroni najsłabszych i co naprawdę dzieje się za drzwiami tysięcy polskich mieszkań? Cztery kluczowe postulaty trafiły właśnie na biurko premiera.
ZUS ma w październiku 2026 r. niespodziankę dla emerytów: piętnasta emerytura trafi na rachunki bankowe czy to inne świadczenie?
26 wrz 2026

W październiku 2026 r. część emerytów będzie zaskoczona, ponieważ otrzyma od ZUS nie jeden, a dwa przelewy. Czy poza świadczeniem emerytalnym, w październiku br. seniorzy otrzymają piętnastą emeryturę czy powód dodatkowego przelewu pieniężnego od ZUS jest zupełnie inny? Rozwiewamy wątpliwości i wyjaśniamy – komu ZUS aż dwukrotnie zasili w przyszłym miesiącu rachunek bankowy.

REKLAMA

Korzystna interpretacja skarbówki dla IT. Ryczałt 8,5 proc. zamiast 12 proc. i zwrot nadpłaty
26 wrz 2026

Ręczne testowanie oprogramowania może być opodatkowane ryczałtem według stawki 8,5 proc., a nie 12 proc. – pod warunkiem że usługi mieszczą się w PKWiU 62.02.30.0 i nie są związane z doradztwem w zakresie oprogramowania. Tak wynika z najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Gigantyczny wysyp wniosków do ZUS. Chodzi o miliardy złotych. Termin ma kluczowe znaczenie
26 wrz 2026

Bez składek i bez tłumaczeń. Mikroprzedsiębiorcy w Polsce mogą raz w roku zrobić sobie finansowy oddech od ZUS – i to zupełnie legalnie. Tak działają tak zwane wakacje składkowe, które dają możliwość niepłacenia przez jeden miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Łączną kwotę podlegającą zwolnieniu można już liczyć w miliardach. Ale wielu przedsiębiorców wciąż zwleka z decyzją, choć licznik bije i czasu jest coraz mają coraz mniej.
Dwie ważne daty dla firm coraz bliżej: 3 i 28 października 2026 roku
25 wrz 2026

Dwie ważne daty dla firm coraz bliżej: 3 i 28 października 2026 roku. Co oznaczają dla przedsiębiorców? Do 3 października należy złożyć wniosek o wpis do KSC, a od 28 października 2026 r. zaczną obowiązywać rozdziały polskiej ustawy o systemach sztucznej inteligencji.
Zasady przyznawania urlopu ojcowskiego. Jak długo trwa ochrona zatrudnienia pracownika? [wzór wniosku]
25 wrz 2026

Pracownik-ojciec dziecka ma prawo do urlopu ojcowskiego. Podczas urlopu zatrudnienie pracownika jest chronione i pracodawca nie może – co do zasady – wypowiedzieć lub rozwiązać z nim umowy o pracę. W celu uzyskania urlopu ojcowskiego pracownik musi spełnić warunki określone przepisami. O jakie warunki chodzi?

REKLAMA

Pracodawca może czasem zwolnić pracownika nawet na zwolnieniu lekarskim. Przed czym nie chroni art. 41 kodeksu pracy?
26 wrz 2026

Wśród pracowników utrwaliło się przekonanie, że osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim jest "nietykalna", a samo zwolnienie lekarskie stanowi gwarancję, że w czasie choroby nie da się nikogo zwolnić. Rzeczywistość prawna wygląda jednak inaczej. Ochrona wynikająca z niezdolności do pracy potwierdzonej zwolnieniem lekarskim, rzeczywiście istnieje i ma umocowanie w Kodeksie pracy. Nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Jej zakres jest ograniczony zarówno co do sposobu rozwiązania umowy, jak i czasu trwania. Przebywanie na zwolnieniu lekarskim chroni pracownika tylko w określonych sytuacjach i wyłącznie przez pewien okres.
Limity zarobków lekarzy są potrzebne, ale nie rozwiążą problemu. Należy m.in. określić, jakie składniki tworzą stawkę i limit
25 wrz 2026

Limity zarobków lekarzy są potrzebne, ale nie rozwiążą problemu. Rozwiązanie to powinno zostać wprowadzone jako czasowy instrument stabilizacyjny z oceną skutków po 6 i 12 miesiącach. Nowa regulacja będzie nieszczelna. Należy dodatkowo określić m.in., jakie składniki tworzą stawkę i limit
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA