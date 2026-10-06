Świadczenie wspierające 2026. Osoby sprawującej opiekę objęte są obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie emerytalne w ZUS

Osoby sprawujące opiekę nad członkami rodziny pobierającymi świadczenie wspierające podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym – emerytalnemu i rentowemu. Ponadto jeśli nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu, mogą mieć zapewnioną bezpłatną opiekę lekarską z Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu sprawowania opieki.

Dobra wiadomość jest taka, że nie muszą płacić obowiązkowych składek ZUS z własnej kieszeni. Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne nie pomniejszają też świadczenia wspierającego.

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Osoby sprawującej opiekę przy świadczeniu wspierającym: co z ubezpieczeniem emerytalnym 2026

Osoby, które nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające – czyli tak zwane osoby sprawujące opiekę, o ile wspólnie zamieszkują i gospodarują z beneficjentem tego świadczenia, podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Nie podlegają jedynie ubezpieczeniu wypadkowemu ani chorobowemu.

Zgodnie z przepisami, ubezpieczającym i regulującym składki jest sam ZUS. Ponieważ jednak ubezpieczenie nie następuje z automatu – objęte są nim jedynie osoby nie mające obowiązku płacenia ZUS-u z innego tytułu – to objęcie ubezpieczeniami następuje wyłącznie na wniosek składany do ZUS w tej sprawie.

Wniosek o objęcie ubezpieczeniami składany jest na formularzu USW-1 „Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego”. Jest on dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej.

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Objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym następuje od dnia wskazanego we wniosku jako dzień rozpoczęcia sprawowania opieki nad osobą pobierającą świadczenie wspierające do dnia wskazanego jako dzień zakończenia sprawowania opieki nad tą osobą. I nie dłużej niż do końca okresu na jaki ustalono prawo do świadczenia wspierającego.

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Sprawowanie opieki nad osobą pobierającą świadczenie wspierające: zasady oskładkowania w ZUS

Prawo do objęcia ubezpieczeniami z tytułu sprawowania opieki nad osobą pobierającą świadczenie wspierające przysługuje tylko jednej osobie sprawującej opiekę nad daną osobą pobierającą to świadczenie. Ponadto przysługuje ono tylko w kontekście opieki nad jedną osobą pobierającą świadczenie wspierające.

Do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego może zostać zgłoszona jednak tylko osoba, która spełnia określone ściśle w przepisach warunki. Przede wszystkim – osoba, która nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie pobierającej świadczenie wspierające. Ponadto – wspólnie mieszka i gospodaruje z osobą pobierającą świadczenie wspierające.

Istotne są też warunki dotyczące ubezpieczeń w ZUS. Tak więc osoba sprawująca opiekę nie może być już objęta obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z innego tytułu oraz nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty – są to okoliczności wyłączające możliwość zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Ponadto osoba taka nie jest już zgłoszona do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu – jest to okoliczność wyłączająca możliwość zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. I na koniec, o czym już byłą mowa – osoba taka złoży wniosek o zgłoszenie jej do tych ubezpieczeń.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota świadczenia wspierającego przyznanego osobie nad którą sprawowana jest opieka. Składki w całości finansowane są z budżetu państwa za pośrednictwem ZUS.. Nie pomniejszają one świadczenia wspierającego, a płatnikiem składek zobowiązanym do dokonania zgłoszenia jest ZUS.

Informacja o zgłoszeniu do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego albo o przyczynie niedokonania zgłoszenia przekazywana jest na profil eZUS osoby sprawującej opiekę. Warto też wiedzieć, że osoba sprawująca opiekę może zgłosić innego członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przepisy stanowią bowiem, iż osoba sprawująca opiekę, która została zgłoszona z tego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego może złożyć do ZUS wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego swojego członka rodziny, o ile nie jest on już zgłoszony z własnego tytułu lub jako członek rodziny.

Służy do tego formularz USW-5 „Wniosek o zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego”. Jest on dostępny wyłącznie w postaci elektronicznej. Informację o zgłoszeniu członka rodziny jest przekazywana na profil eZUS osoby sprawującej opiekę.

Świadczenie wspierające 2026: dla kogo i na jakich zasadach jest przyznawane

Przy okazji warto w skrócie wyjaśnić komu i na jakich zasadach przysługuje aktualnie świadczenie wspierające. Świadczenie wspierające to dodatkowa forma pomocy finansowej przeznaczona dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Jego celem jest zwiększenie niezależności oraz zapewnienie osobie z niepełnosprawnością środków na pokrycie kosztów związanych z potrzebnym wsparciem.

Prawo do świadczenia zależy od poziomu potrzeby wsparcia ustalanego przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Przy czym prawo do świadczenia wspierającego nie zależy od wysokości dochodu osoby z niepełnosprawnością ani dochodów jej rodziny. Otrzymywanie świadczenia wspierającego nie wyklucza korzystania z wielu innych form wsparcia przewidzianych w obowiązujących przepisach.

Świadczenie przysługuje osobie z niepełnosprawnością – nie jej opiekunowi – i ma zwiększać niezależność oraz umożliwiać samodzielne decydowanie o sposobie wykorzystania otrzymanych środków.

Świadczenie przysługuje osobie, która: