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Nowa waloryzacja emerytur 2027: rząd zdecydował, ale seniorzy liczą na więcej

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18 października 2026, 05:39
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Waloryzacja rent i emerytur. 3,96 procent czy więcej? Może okazać się, że waloryzacja emerytur 2027 będzie dużo niższa niż w marcu 2026 roku. Od czego to zależy?
Waloryzacja rent i emerytur. 3,96 procent czy więcej? Może okazać się, że waloryzacja emerytur 2027 będzie dużo niższa niż w marcu 2026 roku. Od czego to zależy?
Shutterstock

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Niemal pewne jest, że waloryzacja emerytur 2027 będzie niższa – i to dużo – od waloryzacja z marca 2026 r. Może to niepokoić, bo inflacja zaczęła znów rosnąć, a drożejąca ropa destabilizująca finanse polskie i światowe nie stwarza w tym względzie dobrych prognoz na przyszłość. Jakie są szanse, że wzrost emerytur przynajmniej zrekompensuje seniorom wzrost kosztów utrzymania.

Jak będą wyglądały emerytury, renty i inne świadczenia z ZUS po waloryzacji w marcu 2027 roku

Inflacja we wrześniu wyniosła 4 procent. To dużo, zważywszy, że rok temu GUS wyliczył ją na 2,9 procent. Niestety, w ostatnim czasie wzrost cen dóbr konsumpcyjnych mocno przyspieszył, a tego przyczyną są bardzo wysokie ceny paliw. Dopóki sytuacja z cenami ropy naftowej nie ustabilizuje się, nie ma co liczyć na wyhamowanie inflacji.

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Nowa waloryzacja emerytur 2027: duże ryzyko, że wskaźnik waloryzacji będzie niższy od inflacji

Skutki rosnącej inflacji czyli wzrosty cen dla konsumentów najmocniej odczuwają jak zwykle osoby o najniższych dochodach – w tym seniorzy otrzymujący emerytury i inne świadczenia z ZUS. Stąd ogromny niepokój o to czy inflacja nie pogorszy ich sytuacji bo otrzymywane z ZUS i KRUS emerytury tracą przez inflację swoją siłę nabywczą czyli spada ich realna wartość.

Niepokój pojawił się także o wysokość przyszłorocznej waloryzacji emerytur i innych świadczeń z ZUS. Przypomnijmy, że zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych są one waloryzowane co roku z początkiem marca, a wskaźnik waloryzacji zależy od dwóch parametrów: od poziomu inflacji i wzrostu płac.

Inflacja to średni roczny wzrost cen konsumpcyjnych – przy czym dla gospodarstw emerytów i rencistów GUS liczy dodatkowo inflację emerycką i jeśli ona jest wyższa, to inflacja emerycka jest brana pod uwagę – ten w budżecie na 2027 r., który właśnie zaczyna uchwalać Sejm został zapisany w wysokości 3,3 proc. Tyle samo ma wynieść realny wzrost płac w 2026 r.

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Sam wskaźnik waloryzacji to wysokość inflacji (3,3 proc.) plus 20 proc. realnego wzrostu płac (0,66 proc.) – stąd założony w projekcie budżetu wskaźnik waloryzacji emerytur 3,96 proc. Gdyby inflacja utrzymała się na poziomie 4 proc. oznaczałoby to w praktyce, że przyszłoroczna waloryzacja nie doprowadzi nawet do utrzymania obecnej realnej wartości emerytur, rent i innych świadczeń wypłacanych przez ZUS.

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Waloryzacja emerytur 2027: powinna być wyższa niż zapisane w budżecie 3,96 procent

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk publicznie uspokaja seniorów, że rząd ma możliwości ustalenia wyższego wskaźnika rocznej waloryzacji emerytur i rent nawet bez zmiany przepisów ustawy. Taką możliwość daje Radzie Ministrów uprawnienie do zastosowania przy ustalaniu wskaźnika rocznej waloryzacji wyższego niż 0,2 proc. podwyższenia średniorocnej inflacji o odpowiedni odsetek średniorocznego wzrostu płac.

Jak przedstawicielka rządu ujawniła w wywiadzie dla dziennika „Fakt”, rozmawiała już w tej sprawie z ministrem finansów, by ewentualnie ten drugi wskaźnik wyniósł nie 0,2 lecz 0,3 proc. realnego wzrostu płac. Dzięki temu wskaźnik waloryzacji emerytur i rent od marca 2027 wyniósłby 3,3 proc. plus 0,99 proc. czyli 4,29 proc.

Nowe emerytury po waloryzacji od marca 2027 – brutto i netto

Niezależnie od tego czy ostatecznie wskaźnik waloryzacji w 2027 wyniesie 3,96 procent czy 4,29 proc., wzrost wysokości emerytur, rent i innych świadczeń wypłacanych przez ZUS będzie niewielki.

Skorzystajmy z wyliczeń dziennika „Fakt”. Nowa najniższa emerytura (obecna to 1 978,49 zł) wynosiłaby 2 056,84 zł brutto oraz 1 871,72 zł na rękę co oznacza wzrost na rękę o 71,29 zł. A przy wyższej waloryzacji odpowiednio: 2 063,37 zł, brutto i 1 877,67 zł netto czyli o 77,24 zł więcej liczone na rękę.

Przy wyższych świadczeniach waloryzacyjne wzrosty nie wyglądają wcale dużo lepiej. Dla przykładu emerytura w obecnej wysokości 2 500 zł – a więc progu, od którego przestaje obowiązywać zwolnienie z PIT przy aktualnej kwocie wolnej od podatku 30 tys. zł – świadczenia na rękę wzrosną o 77,21 zł lub o 86,64 zł w wariancie wyższej waloryzacji.

  • Obecna emerytura 4 000 zł to wzrost po waloryzacji na rękę: o 139,14 zł lub o 123,87 zł przy wyższym wskaźniku waloryzacji.
  • Obecna emerytura 5 000 zł to podwyżka waloryzacyjna o 180,42 zł lub o 148,69 zł na rękę gdyby ostatecznie rząd zdecydował się na wyższy wskaźnik waloryzacji emerytur od marca 2027 r.

Waloryzacja emerytur 2027: w przyszłym roku możliwe są dwie waloryzacje?

Już teraz wydaje się, że zaplanowana przez rząd waloryzacja emerytur 2027 jest zbyt niska . A co dopiero będzie gdy inflacja wzrośnie jeszcze bardziej niż obecnie?

Na trzy miesiące przed końcem roku i przy inflacji we wrześniu w wysokości 4 procent średnioroczny wskaźnik inflacji 3,3 proc. wciąż pozostaje realny do utrzymania z tego względu, że w pierwszej połowie roku inflacja była odpowiednio niska. Jednak nie można wykluczyć, że dojdzie do bardziej gwałtownego wzrostu cen dla konsumentów ponieważ koszty firm wciąż rosną a rządowy program mający hamować wzrost cen paliw może okazać się niewystarczający.

Zresztą nawet utrzymywanie się inflacji na poziomie 4 proc. przez dłuższy czas sprawi, że realna wartość emerytur będzie niższa od obecnej i nawet wyższy wskaźnik waloryzacji – 4,29 proc. może okazać się niewystarczający dla utrzymania realnej wartości świadczeń. Co wtedy?

Teoretycznie rząd musiałby jeszcze bardziej podnieść wskaźnik waloryzacji do czego potrzebna jest zmiana prawa, ale przede wszystkim pieniądze w budżecie. To drugie jest trudniejsze do realizacji, bo wymagałoby zapewne nowelizacji całej ustawy budżetowej, ale przede wszystkim znalezienia sposobu finansowania wyższych wydatków, co przy już nadmiernym deficycie może okazać się niemożliwe.

Z kolei jeśli wysoka inflacja utrzymywałaby się w pierwszej połowie 2027 roku, to wtedy realne stanie się zastosowanie przygotowanych już na taką okoliczność przepisów o drugiej w roku waloryzacji emerytur np. we wrześniu lub w październiku 2027 roku.

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Źródło: infor.pl
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