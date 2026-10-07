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By nie płacić więcej za ogrzewanie koniecznie trzeba obniżyć temperaturę w mieszkaniu? Sposoby na niższe rachunki za ciepło 2027

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07 października 2026, 07:11
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Początek sezonu grzewczego. Jak skutecznie zadbać o niższe rachunki za ogrzewanie. Dzięki czemu można łatwo obniżyć koszty i opłaty za ogrzewanie mieszkania lub domu. Radzi ekspert.
Początek sezonu grzewczego. Jak skutecznie zadbać o niższe rachunki za ogrzewanie. Dzięki czemu można łatwo obniżyć koszty i opłaty za ogrzewanie mieszkania lub domu. Radzi ekspert.
Shutterstock

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Fakty nie pozostawiają wątpliwości. Mimo stosowania różnych sposobów oszczędzania aż sześciu z dziesięciu Polaków zapłaciło dużo więcej za ogrzewanie w poprzednim sezonie. W tej sytuacji prawie połowa gospodarstw domowych szykuje się w 2027 na obniżanie temperatury w domach i mieszkaniach. Ale czy to coś da?

Wydatki na ogrzewanie w poprzednim sezonie były wysokie, ale przecież dopiero teraz zaczynamy odczuwać finansowe skutki nie tylko wojny Rosji z Ukrainą, ale i konfliktu USA z Iranem, przez co rekordowo wysokie są nie tylko ceny ropy naftowej, ale także innych nośników energii, w tym gazu, który dla ogrzewania zwłaszcza nowych budynków w Polsce ma kluczowe znacznie.

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Nic dziwnego, że prawie wszystkie gospodarstwa domowe z niepokojem patrzą na obecne koszty i szacują, na ile wydatki na ogrzewanie zrujnują ich budżety oraz szukają sposobów na oszczędności.

Przykręcenie grzejnika to niższy rachunek za ciepło?

Czy obniżenie temperatury w domach i mieszkaniach, co sugerują doradcy to jedno z tych skutecznych rozwiązań na graniczenie wydatków?

Oceniający takie rozwiązania eksperci Uponor (GF) nie pozostawiaj wątpliwości: Przykręcenie grzejnika to jednak tylko część odpowiedzi na rosnące koszty. Wiele zależy \od stanu budynku, działania instalacji i sposobu rozliczania ciepła – ile zależy od mieszkańca, a ile od zarządcy. Dopiero wiedza o tym pozwala rozstrzygnąć, czy przykręcenie grzejnika zadziała i ma sens.

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Niekoniecznie. Niższe zużycie rzadko jest tożsame z niższym rachunkiem. By przełożyło się na efekt finansowy, przed kolejnym rozliczeniem trzeba najpierw sprawdzić, za co płacimy.

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Wyższa miesięczna zaliczka nie odzwierciedla rzeczywistego zużycia ciepła w mieszkaniu. Przy porównywaniu opłat trzeba uwzględnić okres rozliczenia, stawki oraz podział kosztów na stałe i zależne od zużycia. O zasady przyjęte w budynku warto zapytać administrację. Ograniczenie grzania nie musi bowiem oznaczać proporcjonalnego spadku całego rachunku.

W rozmowie z administracją warto więc poprosić o wyjaśnienie, z czego wynika zmiana opłat: ze stawek za ciepło, zużycia w budynku czy wysokości przyjętych zaliczek. Przydatne będzie również wskazanie, które pozycje rozliczenia zależą od sposobu korzystania z ogrzewania w mieszkaniu. Bez tych informacji trudno ocenić, czy codzienne oszczędzanie przyniosło efekt i jak zaplanować wydatki na kolejne miesiące.

Niższe rachunki za ciepło: co mieszkaniec może sprawdzić sam

Przy jesiennej pogodzie warto zacząć od temperatury w pokoju. Jeżeli słońce nagrzało wnętrze do ustawionego poziomu, sprawna głowica termostatyczna może ograniczyć przepływ czynnika grzewczego. Grzejnik stygnie, choć sezon grzewczy trwa. To nie musi oznaczać awarii.

Jeśli natomiast każdego słonecznego popołudnia trzeba otwierać okna, żeby wytrzymać w mieszkaniu, warto sprawdzić regulację ogrzewania. Najprostsze kroki to kontrola temperatury oraz odsłonięcie grzejników i głowic. Gruba zasłona, kanapa czy zabudowa mogą utrudniać oddawanie ciepła lub prawidłowy pomiar temperatury. Powtarzające się przegrzewanie albo niedogrzewanie należy zgłosić zarządcy lub instalatorowi.

Znaczenie ma też różnica między pokojami: nasłoneczniony salon może potrzebować mniej ciepła niż sypialnia od północy. Regulacja w poszczególnych pomieszczeniach pomaga uwzględnić te warunki. Przy ogrzewaniu podłogowym trzeba dodatkowo brać pod uwagę czas reakcji instalacji. Gruba wylewka oddaje zgromadzone ciepło także po ograniczeniu grzania, dlatego częste, duże zmiany nastaw mogą utrudniać utrzymanie stabilnej temperatury.

Niższy rachunek za ciepło: wnioski z poprzedniego sezonu grzewczego

Początek sezonu to dobry moment, by wrócić do problemów z poprzedniej zimy. Jeśli mieszkanie było niedogrzane mimo wysokich opłat, kolejne obniżenie temperatury nie rozwiąże przyczyny. Z kolei przed zakupem nowych urządzeń warto poprosić specjalistę o ocenę, co rzeczywiście wymaga poprawy i jaki efekt może przynieść proponowana zmiana. Dla domowego budżetu liczy się zarówno koszt inwestycji, jak i to, czy odpowiada ona na problem danego mieszkania lub budynku.

Trzeba przy tym pamiętać, że nie wszyscy mają taki sam wpływ na ogrzewanie. Właściciel domu może decydować o całym systemie, natomiast mieszkaniec bloku nie wyreguluje sam instalacji w budynku ani nie ociepli jego ścian. Jeśli jedne pomieszczenia są stale przegrzane, a inne pozostają chłodne, warto zgłosić problem administracji. Regulacja instalacji lub zmiana jej ustawień może wymagać działania zarządcy i specjalisty.

Przy takim zgłoszeniu przydają się proste notatki z kilku dni: temperatura w pokoju rano i wieczorem, ustawienie głowicy oraz informacja, czy problem dotyczy jednego grzejnika, czy całego mieszkania. Warto też zapytać sąsiadów, czy obserwują podobne trudności. Zamiast poprzestawać na zgłoszeniu, dobrze ustalić z administracją, co zostanie sprawdzone i kiedy można spodziewać się odpowiedzi. To pomaga przejść od ogólnej skargi na ogrzewanie do szukania konkretnej przyczyny.

– Zanim wydamy pieniądze na nowe urządzenie grzewcze, warto ustalić, dlaczego obecny system nie zapewnia oczekiwanego komfortu. Jeśli w jednym pokoju otwieramy okno z gorąca, a w drugim siedzimy pod kocem, przyczyna może leżeć w rozprowadzaniu ciepła lub sterowaniu. Sama wymiana kotła czy pompy ciepła nie musi tego rozwiązać. Dlatego modernizację najlepiej zacząć od oceny całej instalacji i budynku. W bloku warto zgłosić zarządcy konkretne obserwacje: które pomieszczenia są niedogrzane, o jakich porach i przy jakich ustawieniach. To daje znacznie lepszy punkt wyjścia do działania niż samo stwierdzenie, że rachunki są za wysokie – mówi Piotr Serafin, ekspert ds. systemów instalacyjnych Uponor (GF).

Rachunek za ciepło: ogrzanie domu i mieszkania staje się powodem do obaw

Wyższe rachunki za ogrzewanie zmieniają codzienne przyzwyczajenia. W zeszłym sezonie grzewczym ich wzrost odczuło ponad 63% uczestników badania Uponor (GF). Oszczędności szukali przede wszystkim w sposobie korzystania z ciepła: obniżali nastawę temperatury, skracali czas jego pracy lub uszczelniali okna.

Wśród osób, którym rachunki wzrosły, niemal cztery na dziesięć obniżyły temperaturę w mieszkaniu. Na modernizację, taką jak montaż termostatów, wymiana grzejników czy ocieplenie, zdecydował się niespełna co dziesiąty. Doraźne oszczędzanie było więc znacznie częstszą odpowiedzią niż inwestycja w budynek lub instalację.

Aż 40% badanych uważa, że utrzymanie ciepłego domu będzie przywilejem. To przekonanie pokazuje, że za rozmowami o rachunkach kryje się obawa o dostępność codziennego komfortu.

Nie wszyscy są jednak gotowi na kolejne ustępstwa. Podobnej wielkości grupy stanowili ci, którzy planują obniżyć temperaturę ze względu na koszty, oraz ci, dla których komfort jest ważniejszy i nie zamierzają go ograniczać. Dla mieszkańców nadchodzący sezon oznacza więc szukanie równowagi między domowym budżetem a warunkami, w których chcą spędzić zimę.

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Źródło: infor.pl
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