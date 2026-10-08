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Najlepsze miejsce na grzyby. W Polsce w lasach więcej ludzi niż grzybów, może więc Czechy, Estonia albo Finlandia

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08 października 2026, 07:23
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Moda na grzybobranie poza granicami Polski: w zależności od regionu sezon może trwać od późnego lata aż do października, a przy sprzyjającej aurze nawet do połowy listopada
Moda na grzybobranie poza granicami Polski: w zależności od regionu sezon może trwać od późnego lata aż do października, a przy sprzyjającej aurze nawet do połowy listopada
Shutterstock

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Grzyby i grzybobranie: choć do tego zajęcia przyznaje się co drugi Polak, już dawno tak bardzo jak w tym roku zbieranie grzybów nie zajmowało tak wiele osób. Wytrawni grzybiarze skarżą się w związku z tym, że zwłaszcza w weekendy w lasach więcej jest ludzi niż grzybów. Może więc rozwiązaniem na skuteczniejsze wypełnienie pasji jest grzybobranie poza granicami.

Hitem są sąsiedzi: Litwa i Czechy, ale nie brakuje amatorów grzybobrania w Finlandii.

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Grzyby i grzybiarze: mykoturystyka rośnie w siłę

Jesienne wyjazdy coraz częściej mają bardzo konkretny cel. Zamiast zabytków czy restauracji niektórzy wybierają las i ruszają na grzybobranie. Mykoturystyka albo mushroomcation to może być podróżniczy hit tej jesieni, a wśród krajów, które kuszą bogactwem runa leśnego, są m.in. Czechy, Litwa, Estonia czy Finlandia.

Europa, zwłaszcza jej środkowo-wschodnia część, jest wyjątkowo ciekawym kierunkiem pod względem mykoturystyki. Rozległe kompleksy leśne, różnorodność gatunków i stosunkowo łatwy dostęp do terenów grzybowych sprawiają, że na tego typu jesienną przygodę można wybrać się nie tylko w Polsce, ale również m.in. do Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Estonii, a nawet Szwecji i Finlandii
W zależności od regionu sezon może trwać od późnego lata aż do października, a przy sprzyjającej aurze nawet do połowy listopada. Dlatego, planując taki wyjazd, warto sprawdzić nie tylko atrakcyjność samego kierunku, ale też lokalne warunki pogodowe i przepisy dotyczące zbierania grzybów.

Grzybobranie poza granicami: coraz więcej chętnych, w weekend koszty wyprawy rosną

Dane internetowego biura podróży eSky.pl pokazują, że jesienią rośnie zainteresowanie Polaków wyjazdami do krajów, w których można zbierać grzyby.
W okresie od połowy września do połowy listopada liczba rezerwacji pakietów Lot+Hotel do Czech wzrosła o blisko 79 proc., na Litwę o 60 proc. rok do roku, a Estonia, która w 2025 r. nie cieszyła się dużą popularnością, jest obecnie najchętniej wybieranym krajem bałtyckim na eSky.pl.

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To pokazuje, że jesienna podróż coraz częściej nie musi oznaczać klasycznego city breaku. Dla części podróżników może być również sposobem na połączenie odpoczynku z konkretnym hobby.
– Jesień jest okresem, w którym sposób podróżowania wyraźnie się zmienia. Coraz większe znaczenie mają doświadczenia, zainteresowania i możliwość spędzenia czasu w sposób zgodny z własną pasją. Grzybobranie świetnie wpisuje się w ten trend. Podróż w stylu mushroomcation może być jednocześnie odpoczynkiem, aktywnością na świeżym powietrzu i okazją do poznania przyrody w innym kraju – mówi Marcin Starkowski, Group PR Manager w internetowym biurze podróży eSky.pl.

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Grzyby i grzybobranie: pojawili się w sieci grzybfluencerzy i mushroomcation

Grzybfluencerzy mogą być jednym z ciekawszych elementów rozwijającego się trendu. Pokazują nie tylko same okazy, ale cały sposób spędzania czasu: wybór miejsca, podróż, pobyt w naturze, lokalną kuchnię i przygotowywanie zbiorów.
W efekcie, grzybobranie może stać się powodem do zaplanowania całego wyjazdu, a nie tylko aktywnością podczas weekendu poza miastem. Mykoturystyka to kolejny sposób na podróżowanie po swojemu, chociaż z koszykiem zamiast walizki. Czy mushroomcation to nowy hit?
– Grzybobranie coraz mocniej wychodzi poza tradycyjny obraz rodzinnego spaceru. Zdjęcia koszy pełnych borowików, poradniki dotyczące rozpoznawania gatunków i relacje z leśnych wypraw są wszechobecne w mediach społecznościowych, a wokół grzybów powstaje coraz większa społeczność pasjonatów. Widzimy w tym zjawisku duży potencjał – dodaje Marcin Starkowski, ekspert eSky Group.

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Źródło: INFOR
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