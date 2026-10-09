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Skarbówka tłumaczy, kiedy opieka naprzemienna daje prawo do ulgi podatkowej

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09 października 2026, 07:55
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
rodzic PIT opieka naprzemienna
rodzic PIT opieka naprzemienna
Materiały prasowe

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Sąd orzekł opiekę naprzemienną, dziecko co tydzień zmienia dom, a 800+ w całości pobiera ojciec. Czy matka może rozliczyć PIT jako samotny rodzic – i to wstecz za trzy lata? Dyrektor KIS odpowiedział twierdząco.

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Tydzień u mamy, tydzień u taty

Sprawa dotyczy matki chłopca urodzonego w 2014 r. Rodzice rozstali się w maju 2021 r. i od tego czasu każde z nich prowadzi odrębne gospodarstwo domowe. Od początku opiekowali się synem w cyklu tygodniowym: siedem dni u jednego rodzica, siedem u drugiego, ze zmianą w piątek. Przed rozprawą rozwodową zawarli przed mediatorem porozumienie rodzicielskie. Sąd okręgowy w wyroku rozwodowym, prawomocnym od listopada 2023 r., pozostawił obojgu pełnię władzy rodzicielskiej i ustalił wykonywanie pieczy naprzemiennej według harmonogramu z porozumienia. Alimentów nie zasądził. Każdy z rodziców pokrywa koszty utrzymania dziecka w swoim tygodniu, a wydatki szkolne, zajęcia dodatkowe i obozy dzielą po połowie.

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Kobieta pracuje na etacie i rozlicza się według skali podatkowej. Nie korzysta z podatku liniowego ani z ryczałtu. Tuż przed złożeniem wniosku o interpretację skorygowała zeznania za lata 2023–2025 i złożyła wnioski o stwierdzenie nadpłaty. Zapytała fiskusa, czy miała do tego prawo.

Na papierze po połowie, w praktyce całe 800+ u ojca

Kluczowy okazał się szczegół, który w wielu rozwiedzionych rodzinach wygląda podobnie. Porozumienie rodzicielskie przewidywało, że świadczenie wychowawcze (w 2023 r. jeszcze 500 zł, od 2024 r. 800 zł miesięcznie) będą pobierać oboje rodzice w równych częściach i odkładać na rachunek oszczędnościowy dziecka. Tak się jednak nie stało. Wnioski o świadczenie składał wyłącznie ojciec i to na jego konto trafiała cała kwota. Matka nigdy nie występowała o świadczenie ani o jego podział. Nie ustalono jej go ani w całości, ani w połowie.

Co odpowiedział dyrektor KIS

Organ uznał stanowisko matki za prawidłowe w całości (interpretacja z 6 października 2026 r., sygn. 0113-KDWPT.4011.545.2026.2.DS). Punktem wyjścia był art. 6 ust. 4f ustawy o PIT. Przepis odbiera preferencję osobie, która wychowuje dziecko wspólnie z drugim rodzicem, w tym również wtedy, gdy dziecko jest pod opieką naprzemienną, w związku z którą obojgu rodzicom ustalono świadczenie wychowawcze na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ten ostatni przepis dotyczy opieki naprzemiennej orzeczonej przez sąd i sprawowanej w porównywalnych, powtarzających się okresach. Wtedy kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy.

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Dyrektor KIS podkreślił, że wyłączenie działa tylko przy łącznym spełnieniu dwóch warunków: dziecko musi być pod opieką naprzemienną i jednocześnie świadczenie musi być ustalone obojgu rodzicom po połowie. Sama opieka naprzemienna nie jest więc przesłanką negatywną. Dla wyłączenia liczy się to, komu przyznano prawo do świadczenia, a nie to, na czyje konto wpływają pieniądze.

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Organ dodał, że z preferencji może skorzystać tylko jeden rodzic, i wywiódł to z art. 6 ust. 4c ustawy o PIT, który mówi o dochodach „jednego rodzica”. Według KIS, gdy świadczenie pobiera tylko jedno z rodziców, prawo do preferencyjnego rozliczenia ma to drugie. Takie samo stanowisko Ministerstwo Finansów zajęło w 2025 r. w odpowiedzi na interpelację poselską. Jest to jednak wykładnia organów, a nie reguła zapisana w ustawie wprost. Na gruncie przepisów obowiązujących przed 2022 r. sądy administracyjne uznawały, że za samotnie wychowującego dziecko może zostać uznane każde z rodziców sprawujących opiekę naprzemienną.

W tej sprawie wszystkie elementy się zgadzały: matka jest rozwiedziona, sprawuje orzeczoną przez sąd pieczę naprzemienną, świadczenia wychowawczego jej nie ustalono, a ani do niej, ani do syna nie mają zastosowania wyłączenia z art. 6 ust. 8 ustawy o PIT (podatek liniowy, ryczałt poza najmem prywatnym, podatek tonażowy). Może więc rozliczyć się jako samotny rodzic za lata 2023–2025.

Ważne

Samo orzeczenie przez sąd opieki naprzemiennej nie pozbawia rodzica prawa do preferencyjnego rozliczenia PIT. Rozstrzyga to, czy w związku z tą opieką świadczenie wychowawcze ustalono obojgu rodzicom po połowie na podstawie art. 5 ust. 2a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nie wystarczy sprawdzić, kto faktycznie dostaje pieniądze – trzeba ustalić, komu przyznano prawo do świadczenia. Prywatne porozumienie o podziale, którego nikt nie wykonał, nie uruchomiło wyłączenia.

Ile można zyskać

Formalnie nie jest to ulga, lecz szczególny sposób obliczenia podatku. Zgodnie z art. 6 ust. 4d ustawy o PIT podatek ustala się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów. W praktyce oznacza to, że kwota zmniejszająca podatek działa podwójnie, a granica, od której wchodzi stawka 32 proc., przesuwa się ze 120 tys. zł do 240 tys. zł rocznie.

Przykład

Podstawa obliczenia podatku rodzica, czyli dochód opodatkowany skalą po odliczeniach, wynosi 100 tys. zł. Nie chodzi o wynagrodzenie brutto. Bez preferencji podatek to 8400 zł (12 proc. od 100 tys. zł minus 3600 zł). Przy rozliczeniu samotnego rodzica wynosi 2 × (12 proc. od 50 tys. zł minus 3600 zł), czyli 4800 zł. Różnica to 3600 zł rocznie. Przy podstawie 200 tys. zł oszczędność rośnie do 19 600 zł. Wyliczenie jest modelowe i pomija inne ulgi.

Nierówny podział czasu nie przekreślił prawa

Za 2025 r. fiskus wezwał matkę do uzupełnienia wniosku, a ona szczegółowo opisała swój faktyczny udział w wychowaniu syna. Wynikało z tego, że roczny bilans nie był równy i ojciec spędzał z dzieckiem więcej czasu. Złożyło się na to kilka przyczyn: wcześniejsze rozpoczęcie wakacji, pobyty u dziadków, dwa okresy choroby matki, a także jej zgoda na wyjazd syna do ojca chrzestnego w części jej przerwy świątecznej. Matka wskazała przy tym, że codziennie śledziła dziennik elektroniczny, utrzymywała kontakt ze szkołą, pomagała synowi w nauce również wtedy, gdy przebywał u ojca, i samodzielnie finansowała część wydatków, m.in. telefon, odzież i wyjścia szkolne.

Dyrektor KIS nie uznał tej nierówności za przeszkodę. W uzasadnieniu nie analizował proporcji dni, lecz przypomniał, że ustawa nie wymaga samotnego wychowywania dziecka przez cały rok. Wystarczy, że taki stan wystąpił w jego trakcie. Rozstrzygnięcie oparł na formalnych przesłankach z art. 6 ust. 4c, 4f i 8. To jednak ocena konkretnego, szczegółowo udokumentowanego stanu faktycznego, a nie ogólna zasada, że proporcje opieki nie mają znaczenia.

Korekta zeznań za trzy lata wstecz

Organ potwierdził też, że matka mogła skorygować zeznania za lata 2023–2025. Prawo do korekty wynika z art. 81 Ordynacji podatkowej i trwa tak długo, jak nie przedawniło się zobowiązanie podatkowe, czyli zasadniczo pięć lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 ordynacji). Za 2023 r. termin płatności minął 30 kwietnia 2024 r., więc według ogólnej zasady zobowiązanie przedawni się z końcem 2029 r. Termin ten może się wydłużyć, jeżeli bieg przedawnienia został zawieszony lub przerwany. Gdy korekta prowadzi do nadpłaty, razem ze skorygowanym zeznaniem składa się wniosek o jej stwierdzenie (art. 75 § 3 ordynacji).

Warto zwrócić uwagę na rok 2023. Wyrok rozwodowy uprawomocnił się dopiero w listopadzie tego roku, a mimo to fiskus zaakceptował preferencyjne rozliczenie za cały 2023 r. Organ nie omówił tej kwestii osobno. Trzeba pamiętać, że status osoby rozwiedzionej i faktyczne samotne wychowywanie dziecka to dwie odrębne przesłanki. Wynik jest spójny z poglądem, że wymagany stan nie musi trwać przez cały rok podatkowy.

Gdzie są ryzyka

Interpretacja jest korzystna, ale nie zamyka tematu. Po pierwsze, chroni wyłącznie wnioskodawczynię i tylko w opisanym stanie faktycznym. Kto chce mieć pewność, powinien wystąpić o własną interpretację.

Po drugie, praktyka organów nie jest jednolita. We wcześniejszych interpretacjach fiskus przyjmował, że skoro ustanowienie opieki naprzemiennej powoduje podział świadczenia między rodziców, to prywatne ustalenia, kto faktycznie je pobiera, nie mają znaczenia dla prawa do preferencji. Z kolei WSA w Gdańsku w wyroku z 1 października 2025 r. (sygn. akt I SA/Gd 604/25) odróżnił stan prawny sprzed 1 stycznia 2022 r. od obecnego, z art. 6 ust. 4f, i wskazał, że dla tej przesłanki liczy się samo uprawnienie do świadczenia, a nie jego faktyczne pobieranie. W omawianej sprawie matce świadczenia w ogóle nie ustalono, więc te tezy nie podważają rozstrzygnięcia. Wynik mógłby jednak być inny, gdyby ZUS ustalił świadczenie obojgu rodzicom po połowie. Warto pamiętać, że ZUS przyznaje 800+ bez wydawania decyzji, udostępniając jedynie informację na profilu PUE.

Po trzecie, skoro według KIS z preferencji za dany rok korzysta tylko jedno z rodziców, a prawo ma ten, któremu nie ustalono świadczenia, ojciec pobierający całe 800+ powinien liczyć się z zakwestionowaniem, gdyby za ten sam rok również rozliczył się jako samotny rodzic.

Korzystna dla rodziców linia ma oparcie w orzecznictwie. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 stycznia 2025 r. (sygn. akt II FSK 633/24) przyjął, że naprzemienność sprawowania pieczy sama w sobie nie zmienia rozumienia „samotnego wychowywania”, a ustawowe wyłączenie dotyczy wyłącznie przypadku opisanego w art. 6 ust. 4f.

O czym pamiętać

Przed złożeniem korekty warto sprawdzić, jak w każdym roku ustalono świadczenie wychowawcze: kto składał wnioski, komu ZUS je przyznał i czy obojgu rodzicom ustalono je po połowie. Od tego, a nie od samego wyroku rozwodowego, zależy, czy wyłączenie z art. 6 ust. 4f ustawy o PIT zadziała.

Podstawa prawna

– art. 6 ust. 4c, 4d, 4f i 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.)

Powołana interpretacja

– interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 października 2026 r., sygn. 0113-KDWPT.4011.545.2026.2.DS

Powołane orzecznictwo

– wyrok NSA z 21 stycznia 2025 r., sygn. akt II FSK 633/24

– wyrok WSA w Gdańsku z 1 października 2025 r., sygn. akt I SA/Gd 604/25

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Źródło: INFOR
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