Pracujesz na emeryturze? Skarbówka: możesz skorzystać z ulgi podatkowej, ale jest warunek

Seniorka, która na kilka miesięcy zawiesi emeryturę, może w tym czasie nie płacić PIT od pensji. Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Warunek jest jednak istotny: w momencie otrzymania wynagrodzenia nie może pobierać emerytury, a samo przesunięcie terminu przelewu świadczenia nie wystarczy.

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Ulga dla pracujących seniorów, nazywana też PIT-0 dla seniorów, kojarzy się z osobami, które po osiągnięciu wieku emerytalnego w ogóle nie przeszły na emeryturę. Najnowsza interpretacja indywidualna pokazuje, że z ulgi może skorzystać także ten, kto emeryturę już pobiera, ale formalnie ją zawiesi. Rozstrzygnięcie jest korzystne, ale nie oznacza, że taki krok zawsze się opłaca.

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Dyrektorka chce przerwy od emerytury

O interpretację wystąpiła kobieta, która w 2022 r. ukończyła 60 lat i od 1 marca 2022 r. pobiera emeryturę z ZUS. Od 2024 r. pracuje na stanowisku dyrektora instytucji kultury. Stosunek pracy nawiązano z nią na podstawie powołania (art. 68 kodeksu pracy). Z tytułu tej pracy podlega ubezpieczeniom społecznym.

W 2026 r. zamierza na kilka miesięcy zawiesić pobieranie emerytury. W tym czasie jedynym jej przychodem będzie wynagrodzenie z powołania, a jego suma nie przekroczy limitu ulgi, czyli 85 528 zł. Zapytała, czy pensja wypłacona w okresie zawieszenia emerytury będzie zwolniona z PIT.

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Liczy się moment otrzymania pensji

Dyrektor KIS przyznał jej rację (interpretacja z 7 października 2026 r., sygn. 0115-KDWT.4011.329.2026.2.JŁ). Przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT ulga przysługuje podatnikowi, który mimo nabycia prawa do emerytury jej nie otrzymuje. Przepis mówi o „otrzymywaniu” świadczenia, a nie o samym prawie do niego.

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Organ powiązał ten warunek z momentem powstania przychodu. Według art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodem są pieniądze otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika. Warunek nieotrzymywania emerytury trzeba więc sprawdzać na moment wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli w okresie, w którym seniorka otrzymuje pensję, emerytura jest zawieszona, wynagrodzenie może korzystać ze zwolnienia w granicach rocznego limitu.

Organ nie miał też wątpliwości, że wynagrodzenie z powołania to przychód ze stosunku pracy. Chodzi jednak o powołanie, które stanowi podstawę nawiązania stosunku pracy w rozumieniu kodeksu pracy. Ulga nie obejmuje automatycznie każdego wynagrodzenia otrzymywanego na podstawie powołania. Wynagrodzenie za samo pełnienie funkcji członka zarządu spółki, wypłacane wyłącznie na podstawie uchwały o powołaniu, co do zasady jest przychodem z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT i zwolnieniem nie jest objęte.

Ten sam test fiskus stosował wcześniej przy przejściu na emeryturę w trakcie roku: pensja wypłacona przed pierwszą emeryturą była zwolniona, a wypłacona po niej już nie. Nie należy jednak wyciągać z tego wniosku, że wystarczy pilnować kolejności przelewów. W omawianej sprawie organ zaakceptował sytuację, w której wypłata emerytury zostaje formalnie zawieszona na kilka miesięcy. Przesuwanie dnia przelewu przy dalszym, comiesięcznym pobieraniu świadczenia to inny stan faktyczny i interpretacja go nie obejmuje.

Zawieszenie tylko przez ZUS

Osoba, która osiągnęła powszechny wiek emerytalny, nie musi zawieszać emerytury z powodu zarobków, bo nie dotyczą jej limity dorabiania. Może to jednak zrobić z własnej woli. Pozwala na to art. 103 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, który przewiduje zawieszenie prawa do emerytury na wniosek emeryta. ZUS wstrzymuje wtedy wypłatę świadczenia (art. 134 ust. 1 pkt 1 tej ustawy), a jego ponowną wypłatę reguluje art. 135.

Nie wystarczy więc samo niewydawanie pieniędzy ani przelewanie ich na inne konto. Emerytura, która wpłynęła na rachunek, została otrzymana. Liczy się formalne zawieszenie świadczenia i ustalenie, od którego miesiąca ZUS przestanie je wypłacać.

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi dla pracujących seniorów mogą korzystać kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Muszą jednocześnie spełnić kilka warunków:

uzyskiwać przychody z pracy na etacie (także z powołania nawiązującego stosunek pracy), z umowy zlecenia, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT (m.in. zawartej z przedsiębiorcą), z zasiłku macierzyńskiego albo z działalności gospodarczej opodatkowanej skalą, podatkiem liniowym, IP Box lub ryczałtem,

podlegać z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym w ZUS,

nie otrzymywać emerytury ani renty rodzinnej, mimo że mają do nich prawo; dotyczy to m.in. świadczeń z ZUS, KRUS i systemu mundurowego oraz uposażenia sędziów w stanie spoczynku.

Ulga nie obejmuje m.in. przychodów z umów o dzieło ani z kontraktów menedżerskich i umów o zarządzanie przedsiębiorstwem.

Zwolnienie obejmuje przychody do 85 528 zł rocznie. Limit jest wspólny z ulgą na powrót i ulgą dla rodzin 4+ (art. 21 ust. 44 ustawy o PIT). Kto korzysta z kilku z nich, nie sumuje limitów.

Oświadczenie dla pracodawcy

Pracodawca nie zastosuje ulgi samodzielnie. Zrobi to na podstawie oświadczenia pracownika, że spełnia warunki zwolnienia. Oświadczenie składa się na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego pracodawcy, np. przez system kadrowo-płacowy (art. 31a ust. 1 ustawy o PIT). Można też użyć formularza PIT-2 i zaznaczyć w części G ulgę dla pracujących seniorów.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i musi ono zawierać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 31a ust. 9 ustawy o PIT). Pracodawca uwzględnia oświadczenie najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał.

Niezłożenie oświadczenia nie pozbawia pracownika prawa do ulgi. Jeżeli spełniał ustawowe warunki, może uwzględnić zwolnienie w zeznaniu rocznym i odzyskać nadpłacony podatek.

Senior, który wznowi pobieranie emerytury, powinien od razu wycofać oświadczenie. W przeciwnym razie pracodawca może zwolnić z podatku pensję, która już się do tego nie kwalifikuje, a zaległość wyjdzie w rozliczeniu rocznym.

Policz, zanim zawiesisz emeryturę

Interpretacja rozstrzyga kwestię podatkową. Nie odpowiada na pytanie, czy zawieszenie emerytury się opłaca. W przypadku dobrowolnego zawieszenia emerytury świadczenia za okres zawieszenia co do zasady nie są później wypłacane z wyrównaniem. Wznowienie następuje na zasadach z art. 135 ustawy emerytalnej, zasadniczo nie wcześniej niż od miesiąca złożenia wniosku o wznowienie wypłaty.

Dobrze pokazuje to sprawa, która trafiła do Sądu Najwyższego. Emerytka po ukończeniu 60 lat sama zawiesiła emeryturę, a po blisko półtora roku wystąpiła o jej wypłatę za cały okres przerwy. ZUS i sądy obu instancji odmówiły. Sąd Najwyższy nie przyjął skargi kasacyjnej do rozpoznania (postanowienie z 6 września 2016 r., sygn. akt I UK 420/15). Uznał, że sprawa sprowadza się do zwykłej wykładni przepisów. Wyjaśnił przy tym, że wstrzymane świadczenie nie kumuluje się ani nie pozostaje u ZUS „w depozycie”. Wyjątki, czyli niemożność doręczenia świadczenia albo błąd organu rentowego, nie obejmują dobrowolnego zawieszenia.

Oszczędność podatkowa jest więc tylko jednym z elementów rachunku. Przy obliczaniu korzyści trzeba uwzględnić także trzynastą i czternastą emeryturę. Dobrowolne zawieszenie świadczenia może pozbawić seniora prawa do tych dodatkowych wypłat, jeżeli obejmie odpowiednio 31 marca lub 31 sierpnia. Może to istotnie zmienić wynik finansowy całej operacji. Poniższe przykłady są modelowe. Nie odtwarzają stanu faktycznego z interpretacji.

Przykład Pani Anna zarabia 15 000 zł brutto miesięcznie i ma 4000 zł brutto emerytury. Zawiesza emeryturę na sześć miesięcy. W tym czasie zarabia 90 000 zł, z czego 85 528 zł obejmuje ulga, a nadwyżka jest opodatkowana. Oszczędność na rocznym PIT wyniesie około 27,8 tys. zł. Jednocześnie emerytka straci 24 tys. zł świadczenia brutto, choć nie zapłaci od tej kwoty 2160 zł składki zdrowotnej. Po uwzględnieniu łącznego rozliczenia podatkowego jej korzyść wyniesie około 6 tys. zł. Wynika to głównie z tego, że bez ulgi część jej dochodów byłaby opodatkowana stawką 32 proc.

Przykład Pani Barbara zarabia 8000 zł brutto miesięcznie i ma 3000 zł brutto emerytury. Aby wykorzystać ulgę, zawiesza emeryturę na 10 miesięcy. Oszczędność na rocznym PIT wyniesie około 10,3 tys. zł. Emerytka straci jednak 30 tys. zł świadczenia brutto, choć nie zapłaci od tej kwoty 2700 zł składki zdrowotnej. Per saldo będzie stratna o około 17 tys. zł.

Założenia: skala podatkowa (12 i 32 proc.), kwota zmniejszająca podatek 3600 zł, składki społeczne pracownika 13,71 proc., koszty uzyskania przychodów 3000 zł rocznie, składka zdrowotna od emerytury 9 proc., pełne miesiące zawieszenia. Przykłady nie uwzględniają trzynastej i czternastej emerytury, wspólnego rozliczenia z małżonkiem, innych ulg ani ewentualnych skutków późniejszego przeliczenia świadczenia.

Wniosek jest prosty: zawieszenie emerytury dla ulgi podatkowej może mieć sens przy wysokich zarobkach, które bez zwolnienia wchodzą w drugi próg podatkowy. Przy przeciętnych wynagrodzeniach zwykle się nie opłaca.

Na co uważać

Interpretacja indywidualna chroni tylko osobę, która ją otrzymała, i tylko w opisanym przez nią stanie faktycznym. Inni podatnicy mogą się na nią powoływać jako na wskazówkę, ale nie korzystają z ochrony prawnej.

Ulga może objąć wyłącznie wynagrodzenie otrzymane w okresie, w którym ZUS faktycznie nie wypłaca emerytury. Przed złożeniem oświadczenia u pracodawcy warto więc mieć potwierdzenie z ZUS, od którego miesiąca wypłata została wstrzymana.

Ulga dotyczy wyłącznie PIT. Od pensji nadal trzeba płacić składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną. Zwolniony jest też tylko przychód do limitu 85 528 zł w roku. Nadwyżka jest opodatkowana na zwykłych zasadach.

Powołana interpretacja

interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 października 2026 r., sygn. 0115-KDWT.4011.329.2026.2.JŁ

Powołane orzecznictwo

postanowienie Sądu Najwyższego z 6 września 2016 r., sygn. akt I UK 420/15