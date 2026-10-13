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Psychoterapia do odliczenia w PIT! Skarbówka wyjaśnia, kiedy przysługuje ulga

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13 października 2026, 11:26
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia

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Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może odliczyć wydatki na indywidualną psychoterapię w ramach ulgi rehabilitacyjnej – potwierdził dyrektor KIS w interpretacji z 9 października 2026 r. Kluczowe znaczenie mają związek terapii z niepełnosprawnością, jej leczniczo-rehabilitacyjny charakter oraz odpowiednie udokumentowanie wydatków.

Psychoterapia po poważnej chorobie

O interpretację wystąpiła kobieta, u której dwa lata temu zdiagnozowano poważną chorobę (szczegóły medyczne w opublikowanym tekście zanonimizowano). Od półtora roku uczęszcza na indywidualną terapię do prywatnego gabinetu psychoterapeutki i psychotraumatolożki i zamierza ją kontynuować. Ma orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w maju 2026 r., ważne do maja 2029 r. Pracuje na etacie, a jej dochody są opodatkowane według skali podatkowej.

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Psychiatra, pod którego opieką pozostaje, wystawił zaświadczenie, że w związku z diagnozą i niepełnosprawnością wymaga ona regularnej indywidualnej terapii psychologicznej. Terapia ma być częścią procesu leczniczo-rehabilitacyjnego i służyć poprawie sprawności psychospołecznej oraz funkcjonowania zawodowego i społecznego. Rachunki z gabinetu są wystawiane imiennie, z opisem „Psychoterapia indywidualna”. Kobieta nie otrzymała dofinansowania terapii. Zapytała, czy te wydatki może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

Fiskus: psychoterapia to zabieg leczniczo-rehabilitacyjny

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jej stanowisko za prawidłowe (interpretacja indywidualna z 9 października 2026 r., sygn. 0112-KDSL1-1.4011.654.2026.2.KM). Podstawą jest art. 26 ust. 7a pkt 6b ustawy o PIT, który pozwala odliczyć wydatki na „odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne”. Ustawa nie definiuje ani zabiegu, ani rehabilitacji. Organ sięgnął więc do definicji słownikowych oraz do art. 7 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, według którego rehabilitacja obejmuje także działania psychologiczne.

Z uzasadnienia wynika formuła, którą warto zapamiętać: psychoterapię można uznać za zabieg rehabilitacyjny, jeżeli zalecił ją lekarz specjalista, stanowi element kompleksowego procesu rehabilitacji i pozostaje w bezpośrednim związku z niepełnosprawnością. Organ dodał, że jeśli stan faktyczny i przepisy się nie zmienią, ulga będzie przysługiwać także w kolejnych latach, w których obowiązuje orzeczenie. Poniżej omawiam, co trzeba spełnić i czym to wykazać.

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Warunek 1: orzeczenie i data powstania niepełnosprawności

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Odliczenie przysługuje tylko wtedy, gdy osoba, której dotyczy wydatek, ma jeden z dokumentów wymienionych w art. 26 ust. 7d ustawy o PIT. Chodzi o orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności, decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo socjalną, a w przypadku dziecka do 16. roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności. Przy zabiegach rehabilitacyjnych stopień niepełnosprawności nie ma znaczenia. Wystarczy także stopień lekki.

Kluczowa jest chronologia. Co do zasady odliczasz wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia. Jeżeli jednak w orzeczeniu wskazano wcześniejszą datę powstania niepełnosprawności, odliczysz również wydatki poniesione od tej daty. Nie odliczysz natomiast wydatków poniesionych przed datą powstania niepełnosprawności wskazaną w orzeczeniu. Jeśli orzeczenie wygasa, a nowe wydano z przerwą, sprawdź, od kiedy według nowego dokumentu niepełnosprawność istnieje.

Warunek 2: wykazanie związku terapii z niepełnosprawnością

Ustawa o PIT nie wymaga wprost skierowania ani zaświadczenia lekarskiego przy zabiegach rehabilitacyjnych. Trzeba jednak wykazać, że terapia ma charakter leczniczo-rehabilitacyjny i wiąże się z niepełnosprawnością. Szczególnie istotnym dowodem jest zalecenie lekarza specjalisty – skarbówka wprost włączyła je do formuły z interpretacji z 9 października 2026 r., podobnie jak we wcześniejszych rozstrzygnięciach. W opisanej sprawie zaświadczenie wystawił psychiatra, który jest zarazem specjalistą medycyny rodzinnej.

Zaświadczenie powinno mówić więcej niż samo rozpoznanie choroby. Organ przytoczył dokument, z którego wynikało, że terapia jest potrzebna w związku z niepełnosprawnością, ma być regularna, stanowi część procesu leczniczo-rehabilitacyjnego i ma określony cel. Taka treść pomaga wykazać związek terapii z niepełnosprawnością.

Ważne

Interpretacja nie przesądza, czy zalecenie lekarza musi poprzedzać terapię. Wnioskodawczyni chodziła na sesje od półtora roku, a zaświadczenie uzyskała w sierpniu 2026 r. Bezpieczniej postarać się o nie przed rozpoczęciem terapii albo przynajmniej na początku roku, za który chcesz odliczyć wydatki.

Warunek 3: psychoterapia, a nie konsultacja

Ulga obejmuje zabiegi rehabilitacyjne, a nie zwykłe konsultacje. Konsultacji psychologicznych nie można utożsamiać z zabiegami rehabilitacyjnymi i nie mieszczą się one w zamkniętym katalogu wydatków z art. 26 ust. 7a ustawy o PIT. Decydujące znaczenie ma rzeczywisty charakter świadczenia. Psychoterapia powinna służyć określonemu celowi leczniczo-rehabilitacyjnemu i pozostawać w związku z niepełnosprawnością. Same konsultacje psychologiczne nie podlegają odliczeniu.

Znaczenie ma też to, co wynika z dokumentów. W sprawie rozstrzygniętej w październiku rachunki opisywały usługę jako „Psychoterapia indywidualna”. Jeżeli dokument zawiera niejednoznaczny opis usługi, warto zwrócić się do gabinetu o doprecyzowanie jej charakteru. W interpretacji majowej organ uwzględnił dodatkowe zaświadczenie potwierdzające, że spotkania były sesjami psychoterapeutycznymi.

Warunek 4: dokument potwierdzający poniesienie wydatku

Wysokość wydatku ustala się na podstawie dokumentu, który zawiera dane kupującego, dane sprzedawcy, rodzaj usługi i kwotę zapłaty (art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o PIT). Paragon bez danych nabywcy tego warunku nie spełni. Przepisy nie wymagają zapłaty przelewem, ale potwierdzenie przelewu ułatwi wykazanie, że to Ty poniosłeś wydatek. Brak dokumentu wyklucza odliczenie – organ przypomniał to w uzasadnieniu wprost.

Warunek 5: brak dofinansowania i zwrotu

Zgodnie z art. 26 ust. 7b ustawy o PIT nie odliczysz wydatku sfinansowanego ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, PFRON, NFZ albo zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ani zwróconego w jakiejkolwiek formie. Przy częściowym dofinansowaniu odliczasz różnicę między zapłaconą kwotą a dopłatą. Nie można odliczyć kosztu terapii w całości finansowanej przez NFZ. Wydatek nie może też zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów ani odliczony w inny sposób (art. 26 ust. 13a ustawy o PIT).

Warunek 6: dochód, od którego można odliczyć

Ulga pomniejsza dochód opodatkowany według skali podatkowej, np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, emerytury lub renty. Nie można jej odliczyć od dochodu z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym. Przedsiębiorcy na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych odliczają wydatki rehabilitacyjne od przychodu, na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wydatki wykazujesz w zeznaniu za rok, w którym je poniosłeś, w załączniku PIT/O.

Ile można zyskać

Przy zabiegach rehabilitacyjnych ustawa nie przewiduje limitu kwotowego. Ograniczenia kwotowe dotyczą innych pozycji z katalogu, np. używania samochodu osobowego. Odliczasz więc całą udokumentowaną kwotę, a realna korzyść zależy od Twojej stawki podatku.

Przykład

Pani Anna ma orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. W 2026 r. opłaciła 52 sesje psychoterapii po 220 zł, łącznie 11 440 zł. Ma zaświadczenie psychiatry i imienne rachunki z opisem „psychoterapia indywidualna”. Jej roczny dochód z etatu mieści się w pierwszym progu skali i po odliczeniu nadal przekracza kwotę wolną.

Odliczenie obniży jej podatek o 1 372,80 zł (11 440 zł × 12 proc.). Gdyby cała kwota pomniejszyła dochód opodatkowany stawką 32 proc., oszczędność wyniosłaby 3 660,80 zł.

Na co uważać

Interpretacja indywidualna co do zasady zapewnia ochronę wnioskodawcy, jeżeli rzeczywisty stan faktyczny odpowiada opisanemu we wniosku. Dla pozostałych podatników stanowi wskazówkę interpretacyjną. Kto ma wątpliwości, np. co do daty zaświadczenia lekarskiego, może wystąpić o własną interpretację.

Ustawa o PIT nie określa szczególnych kwalifikacji osoby przeprowadzającej zabiegi objęte ulgą. Nie oznacza to jednak, że kwalifikacje terapeuty są bez znaczenia. W październikowej interpretacji organ pytał o przygotowanie zawodowe osoby prowadzącej terapię, dlatego warto mieć informację o jej wykształceniu i certyfikatach. Ustawa z 23 stycznia 2026 r. o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów wejdzie w życie w zasadniczej części dopiero 19 maja 2028 r. i nie zalicza psychoterapii do świadczeń psychologicznych.

Jeśli opłacasz psychoterapię dziecka lub innej osoby niepełnosprawnej, którą masz na utrzymaniu, dochodzi kolejny warunek: dochody tej osoby nie mogą przekroczyć w roku podatkowym dwunastokrotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu tego roku. Wszystkie dokumenty przechowuj do upływu okresu przedawnienia, czyli co do zasady pięć lat, licząc od końca roku, w którym minął termin zapłaty podatku.

Lista kontrolna przed odliczeniem

  1. – orzeczenie o niepełnosprawności lub decyzja rentowa potwierdzające prawo do odliczenia wydatków poniesionych w danym okresie,
  2. – zalecenie lekarza specjalisty lub inna dokumentacja wykazująca związek psychoterapii z niepełnosprawnością,
  3. – imienne rachunki lub faktury, z których wynika, że usługa była psychoterapią,
  4. – brak dofinansowania ze wskazanych w ustawie funduszy i brak zwrotu wydatku.

Podstawa prawna

– art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7 pkt 4, ust. 7a pkt 6b, ust. 7b, ust. 7d i ust. 13a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.)

Powołane interpretacje

– interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 października 2026 r., sygn. 0112-KDSL1-1.4011.654.2026.2.KM

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Źródło: INFOR
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