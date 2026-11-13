REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Nareszcie koniec emerytur groszowych: ZUS wie jak je zlikwidować i proponuje rządowi

Nareszcie koniec emerytur groszowych: ZUS wie jak je zlikwidować i proponuje rządowi

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 listopada 2026, 05:02
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Rząd zlikwiduje emerytury groszowe. Wypłata z ZUS niskich świadczeń raz w roku nie rozwiąże problemu. Potrzebna jest kompleksowa zmiana, dostosowanie systemu do aktualnej sytuacji gospodarczej. W grę wchodzą np. zmiany w długości okresu stażu.
Rząd zlikwiduje emerytury groszowe. Wypłata z ZUS niskich świadczeń raz w roku nie rozwiąże problemu. Potrzebna jest kompleksowa zmiana, dostosowanie systemu do aktualnej sytuacji gospodarczej. W grę wchodzą np. zmiany w długości okresu stażu.
Infor.pl

REKLAMA

REKLAMA

Emerytury groszowe stanowią coraz większy problem dla ZUS, bo koszt wypłat często przekracza nawet wysokość samego świadczenia. ZUS oczekuje więc od rządu zmian w prawie, dzięki którym będzie mógł takie emerytury wypłacać raz w roku. Ograniczy jednak w ten sposób tylko wysokie koszty obsługi takich świadczeń, ale nie rozwiąże problemu.

rozwiń >

Rząd zlikwiduje emerytury groszowe. Wypłata niskich świadczeń raz w roku nie rozwiąże jednak problemu

Emerytury groszowe znów są przedmiotem publicznej dyskusji. Tym razem za sprawą prezesa ZUS, który wnosi do rządu o zmianę przepisów - postuluje by te najniższe świadczenia wypłacane były nie co miesiąc, ale raz w roku. W ten sposób chce ograniczyć drastycznie wysokie koszt ich obsługi. Ale takie jedno posunięcie techniczne w niczym nie rozwiąże podstawowego problemu emerytur groszowych - ich niskiej wysokości.

REKLAMA

REKLAMA

Rząd zlikwiduje emerytury groszowe. Wypłata niskich świadczeń raz w roku nie rozwiąże jednak problemu. Potrzebna jest kompleksowa zmiana i dostosowanie systemu do aktualnej sytuacji demograficznej i gospodarczej.

Jeszcze większym problemem emerytury groszowe są bowiem dla samych emerytów, bo nie zapewniają dostatecznych środków na utrzymanie. Tego zaś nie załatwi się prostym zabiegiem technicznym. Trzeba bowiem powiedzieć otwarcie – emerytury groszowe to błąd w systemie, o którym wiadomo było od samego początku reformy emerytalnej. Jednak nikt nie miał odwagi, by ten błąd naprawić. Co gorsza – nadal nie ma takiego śmiałka. Jaki więc będzie dalszy los emerytur groszowych? Możliwości jest kilka.

Rząd zlikwiduje emerytury groszowe. Wypłata niskich świadczeń raz w roku nie rozwiąże jednak problemu

Rząd zlikwiduje emerytury groszowe. Wypłata niskich świadczeń raz w roku nie rozwiąże jednak problemu. Czy w zamian czeka nas naprawa systemu?

REKLAMA

Emerytury groszowe i wzrastająca liczba osób je pobierających pokazują, że podwyższenie wieku emerytalnego bez innych zmian w systemie problemu nie rozwiąże. Osób otrzymujących emerytury niższa od minimalnej jest już w przybliżeniu około pół miliona i ich liczba stałe rośnie. Skąd się biorą, dlaczego nie dostają przynajmniej gwarantowanej minimalnej emerytury wynoszącej obecnie 1 978,49 zł brutto?

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Powodów jest kilka. Podstawowy, prawny to zapisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z którym prawo do minimalnej emerytury przysługuje wyłącznie osobom, które mają określony staż: 20 lat kobiety i 25 lat mężczyźni.

Na ten staż składają się okresy składkowe i nieskładkowe, ale przepisy są skonstruowane tak, że np. praca na umowach śmieciowych – w tym nawet oskładkowanych zleceniach nie zbliża do tego stażu, mimo nawet ostatnich zmian w prawie, a umowy o dzieło już w ogóle, bo nie podlegają obowiązkowej składce emerytalnej (stąd problem np. muzyków i innych artystów, którzy zarabiają dużo, ale od kosmicznych nawet honorariów nie płacą składek).

Drugi powód, pośrednio związany z pierwszym, to sposób wyliczania emerytury. ZUS ujmując rzecz najprościej dzieli kwotę zgromadzoną u siebie na koncie i subkoncie przez liczbę miesięcy prognozowanego dalszego trwania życia. Efekt jest taki, że prawo do emerytury ma każdy kto odprowadził nawet jedną niewielką składkę emerytalną, ale emerytura ta będzie wynosić z reguły grosze.

Emerytury groszowe do likwidacji: powinien wrócić minimalny staż emerytalny dla świadczeń z ZUS?

Rząd ustami minister resortu rodziny pracy i polityki społecznej zapowiada zmiany prawa, które mają zlikwidować groszowe emerytury. Na razie brak szczegółów, choć nie ma problemu z określeniem możliwych sposobów, które do tego doprowadzą, a które już wskazują eksperci. Oczywiście najprostszym i działającym błyskawicznie – także zapewne dającym prawo do ustalenia prawa do emerytury w minimalnej gwarantowanej wysokości 1 978,49 zł byłoby po prostu usunięcie z obrotu prawnego przepisu nakazującego osiągnięcie stażu 20-25 lat, który teraz to warunkuje.

Takie rozwiązanie jednak raczej nie wchodzi w rachubę. Nawet gdyby Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i budżet państwa byłoby stać na taki zasiłek – bo de facto nie byłaby to emerytura, ale zasiłek – to takie rozwiązanie byłoby wątpliwe moralnie i niesprawiedliwe względem tych choćby, którzy 1 978,49 zł złotych brutto dostają po 20. czy 25. latach ciężkiej pracy.

Więcej szans na wdrożenie w praktyce ma pomysł, by zmienić przepis dający prawo do emerytury – niezależnie od jej wysokości, jak jest teraz – każdemu kto osiągnie określony staż: 5 lat, 10 lat lub 15 lat. Ale bez zmiany ogólnej zasady, że emeryturę w minimalnej wysokości czyli teraz 1 978,49 zł daje dalej staż 20 lat – kobiety, 25 lat – mężczyźni.

Jaki byłby tego efekt? Emerytury, choć dalej zapewne poniżej gwarantowanej emerytury minimalnej wynosiłyby przynajmniej kilkaset złotych (gdy minimalny staż dający prawo do emerytury wynosił 5-10 lat) lub nawet mogłyby zbliżyć się do minimalnej, a nawet ją przekroczyć przy wysokich zarobkach i składkach, gdyby poprzeczkę uprawniającą do emerytury zawieszony wyżej, np. na 15 lat).

Dalej jednak pozostałby problem co ze składkami zgromadzonymi przez osoby, które nie nabyłyby prawa do emerytury?

Niesprawiedliwe społecznie byłoby gdyby je traciły, pewnie więc najrozsądniejszym rozwiązaniem byłaby jednorazowa „odprawa emerytalna” w momencie osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego, formalnie związana ze złożeniem wniosku o emeryturę, w postaci wypłaty jednorazowej całej kwoty – najlepiej nie tylko z subkonta, które i bez specjalnych regulacji stanowi „własność” ubezpieczonego, ale i głównego konta emerytalnego ZUS, słowem wszystkich wcześniej zapłaconych i na bieżąco waloryzowanych składek emerytalnych.

Rząd chce najniższe emerytury wypłacać rzadziej - czy to zlikwiduje groszowe emerytury

Najmniej radykalne propozycje zmian w przepisach dotyczących groszowych emerytur dotyczą jedynie korekty sposobu rozliczania, czyli zmiany prawa, którą teraz pilnie postuluje prezes ZUS.

Mówiąc najprościej – pozostawienia przepisów dotyczących samej wysokości groszowej emerytury na dotychczasowym poziomie, ale zracjonalizowania sposobu jej wypłacania.

Dla przykładu, proponowane jest rozwiązanie zakładające, że tylko emerytury groszowe stanowiące co najmniej 30 proc. najniższej emerytury wypłacane byłyby co miesiąc, a niższe raz na kwartał lub nawet raz w roku. Jako ewentualność te wypłacane raz w roku miałyby być wypłacane wraz z trzynastą emeryturą. Sam emeryt w ten sposób finansowo nic by praktycznie nie zyskał, ale duże oszczędności zyskałby system.

Eksperci: są skuteczniejsze sposoby likwidacji emerytur groszowych

W sumie cokolwiek się w temacie emerytur groszowych wydarzy, podobnie jak z budzącym jeszcze większe kontrowersje problemem niskich emerytur i wieku emerytalnego kobiet, niezbędna jest powszechna dyskusja już na etapie założeń do ustawy nowelizacyjnej. Także w politycznym interesie rządzących. Przez nieumiejętne – czy raczej: nie do końca rozumiane i akceptowane społecznie – wprowadzenie zmian można bowiem więcej stracić niż zyskać.

Pomysłów, także ze strony samych zainteresowanych może być wiele. Jeden z nich np. dotyczy liberalizacji przepisów dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego – dla przykładu w przypadku osób skazanych czy wybierających umowy śmieciowe danie możliwości dobrowolnego uzupełniania, nawet jednorazowo w roku czy nieregularnie, wpłat tylko na subkonto w ZUS. Byłby to specyficzny pomost między drugim i trzecim filarem emerytalnym.

Jakkolwiek by nie oceniać takie pomysły, z pewnością są one lepsze i korzystniejsze – dla wszystkich! – niż forsowanie pomysłu obowiązkowego ozusowania wszelkich form zarobku, łącznie z umowami o dzieło, bo i taki „sposób” na groszowe emerytury ze strony fundamentalistów przecież istnieje. Oddzielną kwestią jest postawa samych obecnych i przyszłych emerytów, którzy otrzymują lub otrzymywać będą emerytury niższe od minimalnej i bez gwarancji, że wypłacana im emerytura równa będzie przynajmniej minimalnej emeryturze ZUS.

Nie ma takich danych, ale bez ryzyka błędu stwierdzić można, że efekt tak niskich, groszowych emerytur to nie tylko wina systemu. W dużej części leży ona po stronie samych „poszkodowanych”. Są tego dwa powody. Pierwszy, to brak pełnej świadomości jak krótki okres odprowadzania składek emerytalnych do ZUS – lub długi, ale składek w bardzo niewielkiej wysokości – wpłynie finalnie na wysokość emerytury. Wiele z tych osób nie ma przy tym świadomości, że minimalna emerytura gwarantowana jest tylko osobom, które osiągną odpowiedni staż emerytalny.

Jak by więc nie patrzeć, duże rezerwy tkwią też w samej edukacji emerytalnej. Być może wiele osób mając pełną wiedzę na temat skutków niedostatecznych składek odprowadzonych do ZUS bardziej intensywnie działałoby na rzecz pracy na etacie zamiast godzenia się na umowy śmieciowe albo nie unikało na wszelkie sposoby płacenia składek.

Pewną rezerwą jest też z pewnością wydłużenie wieku emerytalnego. Czasami wystarczyłby rok, dwa lub trzy wydłużenia aktywności zawodowej, by zgromadzić sumę składek gwarantującą minimalną emeryturę nawet bez odpowiedniego stażu. Jeśli bowiem raz się wejdzie na ten pułap (gwarantowana minimalna emerytura) to już się na nim zostaje – najniższą, ale gwarantowaną emeryturę zapewniają bowiem kolejne coroczne waloryzacje świadczenia.

Zobacz również:
Powiązane
Druga roczna waloryzacja: na czym polega i o ile wyższe emerytury wylicza ZUS w drugiej połowie roku
Druga roczna waloryzacja: na czym polega i o ile wyższe emerytury wylicza ZUS w drugiej połowie roku
Źródło: infor.pl
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Pomoc dla oszukanych w »Czystym Powietrzu« z haczykiem. Spłata może poczekać, odsetki nie
13 lis 2026

Po głosowaniu w Senacie 6 listopada wiadomo, jak państwo pomoże oszukanym w Czystym Powietrzu. Odsetek jednak nie zatrzymano. Czy rodzina zapłaci ostatecznie odsetki, zależy przede wszystkim od wyniku sprawy karnej.
Chciał sam wybrać, od kiedy liczyć ulgę termomodernizacyjną. Skarbówka pokazała mu inny kalendarz
13 lis 2026

W latach 2022–2024 podatnik PIT wymienił piec i okna oraz ocieplił dom, ale podatku nie płacił, bo jego przychody w całości objęła ulga dla młodych. Sześć lat na odliczenie wydatków chciał więc liczyć od 2025 r., gdy pojawił się dochód do opodatkowania. Dyrektor KIS wyjaśnił, że początku tego okresu podatnik nie wybiera.
Zapłacić dwa razy za tę samą pracę? Odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawców po zmianach w Kodeksie cywilnym
13 lis 2026

Inwestor płaci generalnemu wykonawcy fakturę końcową. Kilka tygodni później dostaje pismo od podwykonawcy, o którym wiedział niewiele: wykonawca mu nie zapłacił, więc podwykonawca żąda pieniędzy od inwestora. Taki scenariusz to właśnie pytanie o odpowiedzialność inwestora za wynagrodzenie podwykonawcy. Po zmianach w Kodeksie cywilnym warto przyjrzeć mu się ponownie, bo dotyczy każdej inwestycji, w której przy robotach pojawia się więcej niż jeden podmiot.
Szczęście rośnie w w całej Polsce. Jest region, który wyłamuje się z trendu
12 lis 2026

Zadowolenie z życia w Polsce bardzo szybko rośnie, a poprawa obejmuje niemal cały kraj. Od Lubuskiego przez Śląskie i Łódzkie aż po Mazowieckie i Wielkopolskie. Jest tylko jeden wyjątek. Na Podlasiu ludzie są coraz mniej szczęśliwi - podaje „PB".

REKLAMA

Drony, odbudowa i wspólny rynek. Ukraina szuka w Warszawie polskich partnerów
12 lis 2026

Ukraiński minister gospodarki, dyplomaci i szefowie polskich organizacji biznesowych mają się spotkać w piątek w Warszawie na Forum Win-Win. Na stole: odbudowa, drony, przemysł obronny i inwestycje. Sprawdź, co to może oznaczać dla twojej firmy.
Budynki służące realizacji zadań pomocy społecznej w deklaracji na podatek od nieruchomości
12 lis 2026

Sytuacja gmin na gruncie podatku od nieruchomości jest szczególna. Dotyczy to z jednej strony ich statusu organu podatkowego, który w niektórych sytuacjach nie wyklucza statusu podatnika, a z drugiej, charakteru prowadzonej przez nie działalności.
W wielu szkołach ustalono dni wolne od zajęć. Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za dni dyrektorskie?
12 lis 2026

Dyrektor szkoły może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tzw. dniu dyrektorskim nauczyciel nie prowadzi lekcji, zajęć z uczniami czy innych aktywności edukacyjnych przewidzianych w planie nauczania. Czy w związku z tym nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia?
Wyższe stawki ZUS w 2027 r. po przekroczeniu limitu Małego ZUS Plus
12 lis 2026

Pełny ZUS za styczeń 2027 r. może wynieść 2052,15 zł. To o 125,39 zł miesięcznie więcej niż w 2026 r., co w skali roku oznacza wzrost o 1504,68 zł. Znacznie większą zmianę mogą odczuć osoby, które w 2027 r. stracą prawo do Małego ZUS Plus i będą musiały przejść na pełne składki. O utracie ulgi może przesądzić nawet niewielkie przekroczenie limitu przychodów w 2026 r.

REKLAMA

Mobbing w praktyce – czy intencje albo zamiar sprawcy mają znaczenie?
12 lis 2026

Czy aby doszło do wystąpienia mobbingu sprawca musi mieć na celu nękanie pracownika? Gdy w zakładzie pracy dochodzi do niepożądanych zachowań, wiele osób jest zaskoczonych. Sprawcy często nie mają bowiem złych intencji. Ale czy to ma znaczenie?
Kupiona innowacja to nie B+R. Kiedy projekty AI dają prawo do ulgi badawczo-rozwojowej? Jak udokumentować projekt AI na wypadek kontroli?
12 lis 2026

Coraz więcej przedsiębiorców inwestuje w sztuczną inteligencję i liczy, że koszty tych projektów rozliczy w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Organy podatkowe i Naczelny Sąd Administracyjny stawiają jednak wyraźną granicę: integracja gotowego modelu AI czy wdrożenie rynkowego systemu – nawet najbardziej zaawansowanego i „samouczącego się” – to nie działalność B+R. Ulga przysługuje dopiero temu, kto sam tworzy nową technologię i ponosi realne ryzyko badawcze. Wyjaśniamy, jak wygląda „podwójny test” fiskusa, co mówi Podręcznik Frascati i orzecznictwo NSA, które koszty w projektach IT są kwalifikowane, a które stanowią pułapkę – oraz jak udokumentować prace, by obronić odliczenie w razie kontroli.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA