Drożyzna w sklepach mocno zaatakuje przed świętami. Nie tylko masło, kawa i czekolada, ale coraz wyższe ceny na wszystko?

Szaleństwo z cenami ropy ma już swoje drastyczne konsekwencje nie tylko dla zmotoryzowanych. Od końca wakacji coraz mocniej uderza we wszystkich konsumentów. Najpierw ceny zaczęły rosnąć z miesiąca na miesiąc nieznacznie, by we wrześniu przyspieszyć już mocno – 1,9 proc. miesiąc do miesiąca. A co będzie w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia?

Eksperci ostrzegają przed odwróceniem trendu, zwłaszcza odnośnie cen żywności. Byliśmy już zwłaszcza w pierwszej połowie 2026 roku na takim etapie, że ceny artykułów spożywczych nie tylko przestały maszerować w górę, ale po etapie stabilizacji zapoczątkowały wyraźny trend spadkowy. Teraz jednak znów wracamy do czasów gdy za każde kolejne zakupy na paragonach pojawiają się za te same produkty coraz wyższe ceny.

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Droga ropa napędza wzrost cen żywności: o ile droższy wigilijny i świąteczny stół

Zdaniem części ekspertów obecny wzrost cen o niespełna 2 procent nie oddaje powagi sytuacji. Duża konkurencja na rynku sprawia, że wiele firm efekty wyższych kosztów produkcji i transportu bierze na siebie, ograniczając marże i swoje zyski. Ale takie działanie ma swoje granice i przyszedł właśnie moment, w którym dłużej tak się nie da i rosnące koszty produkcji trzeba rekompensować wyższymi cenami.

A to zły prognostyk dla konsumentów. I choć część ekspertów uważa, że jest za wcześnie bić na alarm, to jednak dane ze sklepów są jednoznaczne. Według cyklicznego raportu pt. „INDEKS CEN W SKLEPACH DETALICZNYCH”, autorstwa UCE RESEARCH i Uniwersytetów WSB Merito, we wrześniu br. codzienne zakupy w sklepach detalicznych zdrożały średnio o 1,9% rdr. Analizą objęto ceny regularne i promocyjne żywności, napojów oraz pozostałego asortymentu z 17 najczęściej kupowanych przez Polaków kategorii. W sierpniu wzrost rdr. wyniósł 1,7%. Dodajmy przy tym, że monitoringiem objęto 17 najczęściej nabywanych w sklepach kategorii produktowych.

Dr inż. Anna Motylska-Kuźma z Uniwersytetu DSW Ideis uważa jednak, że wrześniowy wzrost cen nie przesądza on jeszcze o powrocie wysokiej inflacji, ale powinien być traktowany jako poważny sygnał ostrzegawczy.

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–Szczególnie istotne będzie to, co wydarzy się w kolejnych miesiącach. Jeśli w październiku zostanie odnotowany wyższy wzrost niż we wrześniu, będziemy mieli znacznie mocniejszy argument, że nastąpiło odwrócenie trendu – potwierdza dr Rafał Parvi z Uniwersytetu WSB Merito. Jaka będzie ostateczna skala podwyżek i o ile więcej będziemy musieli zapłacić za żywność i inne produkty w grudniu, zwłaszcza bezpośrednio przed świętami, zdaniem ekspertów zdecydują cztery czynniki.

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Przyspieszająca inflacja i wzrost kosztów pracy: ich skala zdecyduje jak mocno wzrosną ceny na koniec roku

Zdaniem dr. Rafała Parvi kluczowo rolę odegrają ceny surowców rolnych, zwłaszcza zbóż mięsa i mleka. Tu oprócz wysokich cen ropy ważne będą też czynniki klimatyczne, zwłaszcza susza w wielu regionach świata. Z kolei ceny paliw w Polsce w związku z kolejnym programem osłonowym dla kierowców powinny nieco przyhamować tempo wzrostu inflacji w październiku.

Dr inż. Anna Motylska-Kuźma podkreśla, że dopiero po ustaniu tej interwencji będzie można określić jaka jest skala wpływu cen ropy naftowej na ceny żywności. – Interwencja może ograniczać skutki wzrostu cen paliw, ale nie eliminuje jego przyczyn ani presji kosztowej w gospodarce. Po wygaśnięciu mechanizmów osłonowych może pojawić się ryzyko ponownego wzrostu cen paliw, jeśli sytuacja na rynkach światowych nie ulegnie poprawie – komentuje ekspertka. W ocenie pozostałych ekspertów: - Trzeci czynnik który może być decydując dla skali wzrostu cen to koszty pracy, szczególnie w sektorze produkcji żywności, logistyce i handlu – dodaje uwagę dr Rafał Parvi

Z kolei elementem mogącym przejściowo osłabiać dynamikę wzrostu cen jest w ocenie eksperta polityka promocyjna sieci handlowych. Silne promocje mogą znacząco zmieniać cenę faktycznie płaconą przez konsumenta. Zmienną o podobnym działaniu na ceny w jego opinii są też marże producentów i detalistów.–Przedsiębiorstwa mogą przez pewien czas nie przenosić wzrostu kosztów na klienta, a później dokonać korekty cen – podkreśla ekspert.

Drożyzna w sklepach i ceny zaataku na Boże Narodzenie 2026?

Czy to wszystko oznacza, że polskie rodziny rozpoczynające już wkrótce szykowanie domowych budżetów pod wydatki świąteczne i noworoczne będą musiały przeznaczyć na nie znacząco większe kwoty niż temu? Na razie inflacja, choć przyspieszyła nie przekroczyła jeszcze (stan na wrzesień 2026 r.) 4 procent, a z trzech składowych decydujących o poziomie cen dla konsumentów wciąż przeważającą rolę odgrywają ceny paliw osłabiane wolniejszym wzrostem cen żywności. W październiku i być może w listopadzie dojdzie do tego osłonowe działanie rządu. Gdy się jednak skończy, a ceny ropy się nie ustabilizują oraz dodatkowo przyspieszy wzrost cen innych nośników energii, najpóźniej w grudniu nic nie powstrzyma rosnącej drożyzny w sklepach. W ślad za cenami masła, które już wkroczyły na szybką ścieżkę wzrostową mogą więc wkrótce ruszyć ceny innych artykułów, w tym pełniących podstawową funkcję w stałych wydatkach każdej rodziny.