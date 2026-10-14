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To już pewne: alkoholu już nie kupisz wieczorem i w nocy nawet na stacji benzynowej. Komu zakaz sprzedaży utrudni życie

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14 października 2026, 10:58
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Zakaż sprzedaży alkoholu między godziną 22 wieczorem, a 6 rano. Przysłowiowej połówki, już nie kupisz wieczorem i w nocy nawet na stacji benzynowej. Komu zakaz sprzedaży utrudni życie? Badania pokazują, że mało komu. Zakaz idzie pod rękę z nowym trendem.
Zakaż sprzedaży alkoholu między godziną 22 wieczorem, a 6 rano. Przysłowiowej połówki, już nie kupisz wieczorem i w nocy nawet na stacji benzynowej. Komu zakaz sprzedaży utrudni życie? Badania pokazują, że mało komu. Zakaz idzie pod rękę z nowym trendem.
Infor.pl

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Sądząc po tym, że aż 400 posłów głosowało w Sejmie z uchwaleniem ustawy zakazującej w całej Polsce sprzedaży alkoholu w godzinach 22.00-06.00, praktycznie przesądzone jest, że takie ograniczenia staną się obowiązującym prawem. Czy mocno skomplikują życie konsumentom?

Ponieważ już teraz mocą prawa miejscowego zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach późnowieczornych i w nocy funkcjonuje w praktyce, wiadomo iż utrudnia on życie imprezowiczom. Znajdują oni sposoby, by alkohol jednak nabyć, np. w miejscowościach granicznych, w których zakaz nie obowiązuje. Teraz przy ogólnopolskim zakazie przestanie to być jednak możliwe. Zero alkoholu pomiędzy 22 wieczorem, a 6 rano.

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Bez alkoholu w nocy, bez picia wódki, wina lub piwa przez okrągłą dobę

Dużo ważniejsza jest jednak inna kwestia – rosnący od pewnego czasu trend rezygnacji z picia alkoholu w ogóle lub znacznego ograniczania jego spożycia – z własnej woli. Przy czym nie jest to już moda i wybór określonych grup Polaków, ale mocny i przybierający na sile trend. Ponad połowa Polaków w wieku 18–64 lat deklaruje, że w ciągu ostatniego roku ograniczyła picie alkoholu albo całkiem z niego zrezygnowała. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Rankomat.pl.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 16% badanych całkowicie zrezygnowało z alkoholu, 19% zdecydowanie ograniczyło jego spożycie, a 17% – przynajmniej trochę. Tyle samo co wcześniej pije 23% badanych, a częściej tylko 4%. Kolejne 10% nie pije od dłuższego czasu, a 7% nigdy nie sięgało po alkohol. Oznacza to, że na każdą osobę, która pije więcej niż rok temu, przypada aż 13 osób, które piją mniej albo wcale. Ograniczanie alkoholu przestało być chwilową modą i staje się nową normą społeczną.

Zakaz sprzedaży alkoholu: osoby pijące robią to dla towarzystwa lub relaksu

Osoby, które nie ograniczyły alkoholu, rzadko tłumaczą to przywiązaniem do niego. Ponad połowa (55%) twierdzi, że pije rzadko i nie widzi potrzeby dalszych zmian, a 21% nigdy się nad tym nie zastanawiało. Towarzyską funkcję alkoholu wskazuje 15%, pomoc w relaksie 14%, a smak 10%. Bezalkoholowe zamienniki nie przekonują 8% tej grupy, a 4% uważa je za zbyt drogie.

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Polacy przechodzą na umiarkowane, okazjonalne picie. Wśród wszystkich badanych najczęściej wybierane stwierdzenie o alkoholu brzmi: „Alkohol jest normalnym elementem życia towarzyskiego i nie widzę w tym nic złego, jeśli jest spożywany z umiarem (23%)”. Jednocześnie 13% uważa, że alkohol źle wpływa na zdrowie i samopoczucie, więc lepiej z niego zrezygnować, a kolejne 13%, że najlepiej całkowicie z niego zrezygnować. W grupie 18–39 lat 14% deklaruje, że na spotkaniach coraz częściej woli wybierać napoje bezalkoholowe.”

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Zakaz sprzedaży alkoholu: teraz Polacy piją rzadziej niż inne nacje

Komentujący wyniki badania eksperci Rankomat.pl zwracaj uwagę na fakt, że podobne zmiany w postawach Polaków pokazują inne badania. Według Eurostatu niemal 45% Polaków pije alkohol rzadziej niż raz w miesiącu, podczas gdy w całej UE rzadziej niż raz w miesiącu pije prawie 21% mieszkańców.

CBOS odnotowuje, że alkohol na spotkaniach rodzinnych pije 80% pijących (w 2010 r. było to 91%), a do obiadu lub kolacji 31% (wcześniej 40%). Aż 88% Polaków uważa, że udane przyjęcie bez alkoholu jest możliwe, wśród 18–24-latków to 97%. Alkohol przestaje być obowiązkowym gościem przy polskim stole, coraz częściej to tylko jedna z możliwości. Bezalkoholowe odpowiedniki piwa czy wina pije już 46% Polaków.

Wyniki badania Rankomat.pl wskazują na trwałą zmianę obyczajów, Polacy nie rezygnują z alkoholu całkowicie, ale coraz częściej świadomie decydują, kiedy i czy w ogóle po niego sięgnąć. Na koniec, warto podkreślić, że wbrew obiegowym opiniom nie jesteśmy w UE tymi najbardziej pijącymi. W ślad za analitykami Rankomat.pl, warto zauważyć, że na tle Europy Polacy wypadają jako jeden z najrzadziej pijących narodów: według Eurostatu codziennie pije u nas 0,5% osób (średnia UE: 4,8%), a co najmniej raz w tygodniu – 3,4%, najmniej w całej Unii (średnia: 24%).

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Źródło: infor.pl
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