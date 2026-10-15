Niedziela 18.10.2026 r. - handlowa i dzień na zakupy we wszystkich otwartych sklepach? A może w niedzielę 18 października zostaje tylko Żabka i małe prywatne sklepiki?

Zbliża się kolejna niedziela października. Przetrzebione zapasy pora uzupełnić. W najbliższych dniach czeka nas też zmiana pogody na całkowicie jesienną. Część z nas zatem postawi na uzupełnienie garderoby przed sezonem deszczowym. Przydałby się weekend handlowy, czyli możliwość zakupów w sobotę i w niedzielę. Zasadnicze pytanie, czy najbliższa niedziela - 18 października jest handlowa?

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Potrzebna jednak zakupy i dobrze by je było zrobić w niedzielę?

Niestety, niedziela 18 października jest objęta zakazem handlu. W niedzielę zakupy można zrobić w małych sklepach, w tym w najpopularniejszych spod znaku Żabki, bo one mogą być decyzją właścicieli otwarte zarówno w niedziele objęte zakazem handlu, jak i w święta.

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Pogoda dziś dodatkowo zachęca do wizyty w sklepach, by uzupełnić domowe zapasy i ewentualnie odkryte braki w jesiennym wyposażeniu. Nie wszystko jednak da się zrealizować, bo dnia 18 października jest niedziela, której nie ma na liście niedziel, w które handel nie jest zakazany.

Jednak w sobotę otwarte są wszystkie sklepy i na dodatek kuszą ekstrapromocjami, np. drugi produkt tej samej grupy tańszy o 60-80 procent, co sprawia, że wszystkie mają cenę obniżoną o 30-40 procent. Tak jest np. w Lidlu ze wszystkimi artykałami do sprzątania, wszystkimi kawami, czekoladkami i pralinami, a nawet krewetkami jednej marki. Zakup tylko tych produktów w promocji to oszczędność rzędu 70-250 zł na jednych zakupach

Niedziela 18.10.2026 r.: jaki możesz wybrać sklep, w którym zrobisz zakupy

Jednak nie jest tak, że zakupów nie da się zrobić w ogóle - czynne są mniejsze sklepy czy te zlokalizowane na terenie stacji benzynowych lub dworców. A z sieciowych - sklepy Żabki.

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W przypadku ostatnich z wymienionych czas na zrobienie zakupów jest praktycznie nieograniczony, bo większość z nich czynna jest całą niedzielę 18.10.2026 r. - od wczesnych godzin rannych niemal do nocy, bo nawet do godziny 22.00-23.00.

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Mimo że zwykle planowane i wykonywane na czas duże zakupy w rodzinach są standardem, bywa, że zakupy na ostatnią chwilę mogą być konieczne. Nie ma co wtedy zastanawiać się, gdzie je zrobić, bo w niedzielę 18.10.2026 r., która jest objęta zakazem handlu trzeba uderzać do Żabki zamiast najpierw sprawdzać zamknięte drzwi wejściowe do Biedronki czy Lidla.

Zaletą sklepów spod znaku Żabka jest nie tylko to, że te położone w dogodnych punktach reklamują się w pełni zasadnie: 6-23/7 czyli że niezależnie od tego, iż w niedzielę dostępne są dla klientów w dogodnych dla wszystkich godzinach, ale że mają coraz bogatszy asortyment produktów umożliwiających nawet duże zakupy a ponadto produkty, których trzeba by szukać w kawiarni czy w barze.

Może ceny nie są tak atrakcyjne jak w dyskontach spod znaku Lidl czy Biedronka, ale już promocji także sporo - w tym wiele wycelowanych zarówno w cały weekend, jak i same niedziele tylko.

18.10.2026 r. to niedziela handlowa czy niedziela objęta zakazem handlu. Jakie sklepy otwarte i gdzie po zakupy

Weekend to czas, gdy po całym tygodniu często kończą się domowe zapasy, dlatego wiele osób planuje większe zakupy właśnie wtedy. Najwygodniej zrobić je w wolnym dniu, na przykład w niedzielę, o ile jest to niedziela handlowa. Pojawia się więc pytanie: czy w niedzielę 18 października sklepy są otwarte?

Niestety dla tych, którzy planowali na ten dzień większe zakupy, nie mamy dobrych wiadomości. 18 października przypada niedziela z zakazem handlu, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych jest zamknięta. Są jednak wyjątki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami otwarte mogą być m.in. sklepy sieci Żabka, małe sklepy prywatne obsługiwane przez właścicieli oraz stacje benzynowe.

Sklepy otwarte w niedzielę 18.10.2026 r. Zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce ?

Niedziela 18 października nie jest niedzielą handlową, ponieważ nie znajduje się na liście dni zwolnionych z zakazu handlu. W praktyce oznacza to, że większość dużych sklepów, takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour, pozostanie zamknięta. Choć wiele osób chciałoby wykorzystać weekend na uzupełnienie domowych zapasów, 18 października zakupy w supermarketach i galeriach handlowych nie będą możliwe.

Zakupy w niedzielę 18.10.2026 r. będzie można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a spośród sieciowych głównie w Żabkach, które mogą być otwarte dzięki temu, że często działają jako placówki prowadzone przez franczyzobiorców. W związku z tym większe zakupy warto zaplanować dopiero na poniedziałek 19 października, kiedy wszystkie sklepy będą już czynne.

Zakaz handlu w niedzielę a sklepy otwarte 18.10.2026 r.

To oznacza, że większe zakupy – pomijając opcję internetową – trzeba planować na sobotę 17 października lub po niedzieli, najwcześniej na poniedziałek 19 października. Najbliższa niedziela handlowa będzie dopiero w grudniu, inaugurując serię trzech niedziel handlowych z rzędu przygotowujących do świąt Bożego Narodzenia. A to oznacza, powtórzmy - że 18.10.2026 roku trzeba zrezygnować z zakupów lub zastosować się do reguł panujących w handlu w niedziele z zakazem handlu, a więc zakupy nie w Lidlu lub innym dyskoncie albo galerii handlowej, ale w osiedlowym sklepiku lub w Żabce.

Niedziele handlowe 2026: kiedy i czy łatwiej robić w tym roku duże zakupy

Wbrew oczekiwaniom i zapowiedziom polityków, do rewolucji w kalendarzu handlowym nie doszły, a niedziel z zakazem handlu znacząco nie ubyło. Praktycznie tylko o jedną – w grudniu jako swoistą rekompensatę za uczynienie z Wigilii kolejnego dnia ustawowo wolnego od pracy. Poza tym zmian nie ma, choć niemal od początku kadencji tej koalicji rządowej leży w Sejmie projekt znacząco zwiększający liczbę niedziel handlowych.

Miałyby one występować w liczbie dwóch co miesiąc, nie licząc ekstra terminów przedświątecznych. Niestety od samego początku nie było zgody między samymi koalicjantami jak by ostatecznie ten nowy kalendarz handlowy miał wyglądać.

A gdy jeszcze okazało się, że ustawa liberalizująca niedzielny handel nie może liczyć na przychylność prezydenta, sprawa chyba ostatecznie umarła śmiercią naturalną. To oznacza, że ani w 2026, ani w każdym kolejnym roku z najbliższego czasu nie ma co liczyć na zmiany i znaczące zwiększeni liczby dni handlowych w roku o handlowe niedziele. Ostatecznie więc w kalendarzu jest wiele miesięcy, w czasie trwania których nie ma ani jednej niedzieli handlowej.

Niedziela 18.10.2026 r. - niedziela z zakazem handlu, gdzie w taką niedzielę po zakupy

Zakaz handlu w niedzielę, który obejmuje niedzielę 18.10.2026 roku sprawia, iż zakupy można zrobić w ograniczonym zakresie. Co do zasady nie mogą prowadzić sprzedaży żadne sklepy zatrudniające pracowników – zakaz handlu wprowadzono bowiem także po to, by pracownicy handlu mieli wolne niedziele. Poza wyjątkami takimi jak sklepy znajdujące się na terenie stacji benzynowych, cukiernie czy kwiaciarnie sklepy zatrudniające pracowników dziś i w każdą niedzielę objętą zakazem handlu muszą pozostawać zamknięte.

Oznacza to, że nieczynne są sklepy wszystkich sieci handlowych, w tym najpopularniejszych jak Lidl czy Biedronka. Co do zasady zakupów nie zrobimy też na terenie galerii handlowych czy centrów handlowych. Wyjątkiem jest sprzedaż internetowa, której zakaz handlu nie obejmuje. Te sieci jak np. Carrefour albo Auchan, które prowadzą poza sprzedażą stacjonarną sprzedaż przez Internet mogą w niedzielę 18.10.2026 r.. nie tylko przyjmować zamówienia, ale i dostarczać zakupy do domu.

To samo dotyczy innych sklepów, które sprzedają przez Internet i korzystają z dostawców zewnętrznych działających na rynku. Otwarte też są sklepy autonomiczne sieci handlowych – czyli takie, w których zakupy robi się całkowicie w sposób zautomatyzowany bez udziału sprzedawcy czy kasjera. Te dwa ostatnie rozwiązania to przyszłość handlu i rozwiązanie docelowe handlu w niedzielę – możliwość robienia zakupów w pełnym zakresie dla tych klientów, którzy ze względu na obowiązki w dni powszednie mają ograniczone możliwości zakupowe.

Niedziela z zakazem handlu 18.10.2026 r.. : jakie sklepy są otwarte

Nie są objęte zakazem handlu, a więc otwarte w niedzielę 18 października sklepy prowadzone przez właścicieli, ewentualnie ze wsparciem członków rodziny. To oznacza, że zakupy zrobimy w małych sklepach osiedlowych czy wiejskich – o ile właściciel je w niedzielę otwiera, bo jest to wyłącznie jego autonomiczna decyzja, a nie skutek działania przepisów.

Ze sklepów sieciowych czynna jest zdecydowana większość sklepów Żabka – choć to sieć, to jednak formalnie sklepy są własnością konkretnych przedsiębiorców korzystających z profitów sieciowych Żabka na zasadzie franczyzy, prowadzą sprzedaż osobiście lub zatrudniając pracowników. W tym drugim przypadku mogą prowadzić sprzedaż w niedzielę, gdy obsługują klientów sami, a pracownicy mają wolne.

Mimo zakaz handlu w niedzielę: 18.10.2026 r. czynne są sklepy internetowe

W najbliższą niedzielę można też zrobić zakupy, nawet duże, w sklepie internetowym. Oczywiście to możliwość głównie dla osób, które mieszkają w dużych miastach, które są obsługiwane przez takie sklepy, na dodatek przyjmujące i dostarczające zamówienia w niedziele.

Gdy domowa impreza ma być na większą skalę i z większą liczbą gości, takie rozwiązanie jest lepsze niż tracenie czasu w piątek na bieganie po sklepach i wystawanie w kolejkach do kas. Zakupy można zrobić i dostawę zamówić na bardzo dogodny termin, łącznie z sobotą lub niedzielą, w którą zaplanowana jest impreza z udziałem gości albo w dzień następujący po niej, by od razu uzupełnić zapasy na normalne funkcjonowanie w robocze dni tygodnia.

Niezawodne w niedziele są zwłaszcza sklepy sieci Żabka. Większość z nich w niedziele jest czynna krócej niż w zwykłe dni – otwierają się o 9.00 lub o 10.00 rano, ale nie brakuje też takich, które obsługują klientów jak w poniedziałki i inne dni powszednie – od godziny szóstej rano do dwudziestej trzeciej. Nie inaczej będzie w najbliższą w niedzielę 18.10.2026 r. W wielu Żabkach zakupy można zrobić już od 6.00 godziny rano i przez cały dzień potem, byle zdążyć przed 23.00.

Niedziela 18.10.2026 r. zakaz handlu obejmuje nadal większość niedziel w roku

Niedzielne dylematy: teraz będzie/jest niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu, odżyły, gdy Sejm zaczął pracować nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele i ożyły nadzieje, że sklepy będą znów otwarte we wszystkie niedziele, a nie tylko siedem w roku - jak w ostatnich latach, do czego już praktycznie przywykliśmy. Prace wciąż trwają, ale nadzieje na jakiekolwiek zmiany w ustawie o zakazie handlu są coraz mniejsze.

Niedziela 18.10.2026 r. - czy otwarte będą wszystkie sklepy w galeriach i centrach handlowych

Niestety, mimo obietnic Sejm nie dokończył pracy nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele w ubiegłym roku, nie zajął się nią także w roku bieżącym. Jedynie ustanawiając wigilię dniem ustawowo wolnym od pracy w tej samej ustawie dopisał do niedziel handlowych trzecią niedzielę w grudniu. Zmiany w ustawie nowelizującej bezpośrednio samą ustawę o zakazie handlu wciąż są w toku prac komisji. Oznacza to, że wciąż obowiązują przepisy o zakazie handlu w niedziele, ustanawiające tryb pełnej pracy sklepów tylko w osiem niedziel w roku.

Zakaz handlu w niedziele: niedziele handlowe w 2026 roku: osiem, w tym trzy w grudniu Oto terminy ośmiu niedziel handlowych 2026:

25 stycznia

29 marca

26 kwietnia

28 czerwca

30 sierpnia

6 grudnia

13 grudnia

20 grudnia

Obecny stan, osiem niedziel bez zakazu handlu w roku i ustawa o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie mają przed sobą żywot co najmniej tak długi jak długo nie dojdzie do sytuacji, w której zarówno większość parlamentarna jak i prezydent będą mieli wolę zliberalizowania zasad handlu w niedziele.