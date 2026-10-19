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Jak są opodatkowane dochody z hodowli psów rasowych? Skarbówka: kiedy możesz uniknąć PIT

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19 października 2026, 07:30
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
psy, pies, działy specjalne produkcji rolnej, hodowla psów rasowych
psy, pies, działy specjalne produkcji rolnej, hodowla psów rasowych
Shutterstock

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Hodowca psów rasowych nie musi prowadzić firmy ani mieć wielu zwierząt, aby jego przychody trzeba było rozliczyć jako działy specjalne produkcji rolnej. Wystarczy jedna suka hodowlana, co potwierdził dyrektor KIS. Przy normach szacunkowych dochód do opodatkowania może być symboliczny, ale nie zwalnia to z formalności wobec fiskusa.

Hodowla psów rasowych coraz częściej przestaje być wyłącznie pasją. Ceny szczeniąt popularnych ras sięgają kilku tysięcy złotych za sztukę, więc nawet jeden miot w roku daje przychód, którego nie da się pominąć w rozliczeniu z fiskusem. Hodowcy, którzy nie prowadzą firmy ani gospodarstwa rolnego, zadają więc to samo pytanie: czy sprzedaż szczeniąt to działalność gospodarcza, przychód z innych źródeł, czy coś jeszcze innego. Odpowiedź przynosi interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 października 2026 r. (0113-KDIPT2-1.4011.589.2026.2.RK).

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Studentka i jeden miot w roku

Wnioskodawczyni jest studentką, uzyskuje przychody z umowy zlecenia i nie prowadzi działalności gospodarczej ani gospodarstwa rolnego. Ma hodowlę psów rasy cavalier king charles spaniel zarejestrowaną w Związku Kynologicznym w Polsce. W lutym 2026 r. jej suka została zarejestrowana jako hodowlana. Pierwszy miot liczył sześć szczeniąt, a cztery z nich kobieta sprzedała osobom prywatnym na przełomie czerwca i lipca 2026 r.

psy, rasy psów

Zdjęcie poglądowe przygotowane przy pomocy sztucznej inteligencji

Materiały prasowe

Wygenerowany przez AI

Hodowczyni planuje jeden miot rocznie, nie zatrudnia pracowników i podkreśliła, że hodowla nie jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły. Zapytała, czy dochód ze sprzedaży szczeniąt w 2026 r. to przychód z działów specjalnych produkcji rolnej. Jej zdaniem tak.

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Fiskus: psy rasowe są wprost w załączniku

Dyrektor KIS przyznał jej rację. Punktem wyjścia jest art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT: ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem działów specjalnych produkcji rolnej. Zgodnie z art. 2 ust. 3 do działów specjalnych należy m.in. hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Działy specjalne są odrębnym źródłem przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 4).

pies

pies

Shutterstock

O tym, czy dana hodowla jest działem specjalnym, decyduje też jej rozmiar. Zgodnie z art. 2 ust. 3a działem specjalnym nie jest produkcja w rozmiarach nieprzekraczających wielkości z załącznika nr 2 do ustawy. Przy wielu rodzajach produkcji załącznik wyznacza próg, np. powyżej 80 rodzin pszczelich czy powyżej 50 tuczników. Przy psach rasowych (poz. 15 lit. k) progu nie ma: jednostką produkcji jest jedna sztuka stada podstawowego. Organ uznał więc, że hodowla prowadzona przy użyciu jednej suki hodowlanej, poza gospodarstwem rolnym, jest działem specjalnym produkcji rolnej.

Ta sama hodowla prowadzona w ramach gospodarstwa rolnego nie jest działem specjalnym. Dyrektor KIS podkreślił, że psy rasowe są działem specjalnym tylko wtedy, gdy hodowla jest prowadzona poza gospodarstwem rolnym. Potwierdza to interpretacja z 16 października 2025 r. (0113-KDIPT2-1.4011.687.2025.2.RK). Organ uznał w niej, że przychody z hodowli psów rasowych prowadzonej w ramach gospodarstwa rolnego podatnika są przychodami z działalności rolniczej, które nie podlegają PIT. Taki hodowca nie składa z tego tytułu ani PIT-6, ani PIT-36.

Ważne

Hodowla psów rasowych prowadzona w ramach gospodarstwa rolnego nie jest działem specjalnym.

Dochód według norm niezależny od ceny szczeniąt

Najistotniejsze dla hodowców jest to, jak ustala się dochód. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy o PIT podatnik, który nie prowadzi ksiąg, oblicza dochód z działów specjalnych według norm szacunkowych z załącznika nr 2. Normy co roku ogłasza minister finansów. W 2026 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 9 października 2025 r. (Dz.U. poz. 1403). Norma dla hodowli psów rasowych wynosi 65,70 zł rocznie od jednej sztuki stada podstawowego (dla kotów rasowych 24,34 zł).

Trzeba podkreślić, że 65,70 zł to norma dochodu, czyli kwota, którą przyjmuje się za dochód z hodowli. Nie jest to stawka ani wysokość podatku. Przy normach dochód nie zależy ani od liczby urodzonych i sprzedanych szczeniąt, ani od ich ceny. Liczy się wielkość stada podstawowego.

Norma jest roczna. Jeżeli działy specjalne rozpoczęto w trakcie roku, dochód ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy ich prowadzenia (art. 24 ust. 4c i 4d). Dla hodowli rozpoczętej w lutym i prowadzonej do końca grudnia byłoby to 11/12 normy, czyli ok. 60,23 zł. Kluczowe jest jednak ustalenie daty rozpoczęcia, a interpretacja KIS tego zagadnienia nie rozstrzyga.

Przykład

Załóżmy, że hodowca z jedną suką hodowlaną sprzedał w 2026 r. cztery szczenięta po 5 000 zł, czyli uzyskał 20 000 zł przychodu. Jeżeli dochód z hodowli ustala według norm szacunkowych, wysokość tego przychodu nie wpływa na dochód. Za pełny rok wyniesie on 65,70 zł, a przy rozpoczęciu hodowli w trakcie roku odpowiednio mniej.

Ile podatku zapłaci hodowca, zależy od jego sytuacji. Dochód z działów specjalnych opodatkowany według skali sumuje się z innymi dochodami opodatkowanymi według skali, np. z umowy zlecenia. Kto mieści się w pierwszym przedziale skali i korzysta z kwoty zmniejszającej podatek, może nie zapłacić nic. Ulga dla młodych może objąć przychody ze zlecenia, ale nie obejmuje dochodu z działów specjalnych. Wysokość zaliczek w trakcie roku ustala natomiast naczelnik urzędu skarbowego.

Normy można stosować tylko przy opodatkowaniu według skali. Kto prowadzi księgi, płaci od dochodu faktycznego: przychodu pomniejszonego o koszty, powiększonego o przyrost stada na koniec roku i pomniejszonego o ubytki w stadzie (art. 24 ust. 4). W takim przypadku może wybrać podatek liniowy (art. 30c). Przy niewielkiej hodowli normy mogą być znacznie korzystniejsze niż rozliczenie rzeczywistych przychodów i kosztów.

Formalności: PIT-6, zaliczki i PIT-36

Normy szacunkowe nie oznaczają braku obowiązków. Podatnik, który chce z nich korzystać, składa do 20 stycznia roku podatkowego deklarację PIT-6 o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji (art. 43 ust. 1 updof). Kto rozpoczyna działy specjalne w trakcie roku, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego w terminie siedmiu dni i składa wtedy deklarację na ten rok (art. 43 ust. 3 pkt 3). W tym samym terminie trzeba zgłosić zmiany w prowadzonej produkcji, np. dołączenie drugiej suki do stada podstawowego (art. 43 ust. 3 pkt 1).

Zaliczki miesięczne podatnik wpłaca w wysokości ustalonej decyzją naczelnika urzędu skarbowego (art. 43 ust. 4). Dochody z innych źródeł, np. z umowy zlecenia, nie są przy zaliczkach łączone z dochodem z działów specjalnych (art. 43 ust. 5).

PIT-6 nie zastępuje zeznania rocznego. Po zakończeniu roku podatnik rozlicza dochód z działów specjalnych w zeznaniu PIT-36, składanym do 30 kwietnia następnego roku. Dopiero w nim dochód z hodowli łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi według skali.

Uwaga! Przepisy nie wskazują wprost, co jest dniem rozpoczęcia działów specjalnych w hodowli psów: rejestracja suki jako hodowlanej, krycie, narodziny miotu czy pierwsza sprzedaż. Od tej daty zależy zarówno termin na PIT-6, jak i proporcjonalna wysokość dochodu. Bezpieczniej nie czekać do pierwszej transakcji.

Czego interpretacja nie rozstrzyga

Interpretacja dotyczy wyłącznie PIT i kwalifikacji przychodów za 2026 r. Rejestracja hodowli w Związku Kynologicznym w Polsce była elementem opisanego stanu faktycznego, a nie warunkiem kwalifikacji podatkowej, który organ sformułowałby jako ogólną regułę. Wnioskodawczyni pytała też, czy musi zarejestrować działalność gospodarczą, ale ostatecznie sformułowane pytanie obejmowało tylko źródło przychodów. Warto pamiętać, że Prawa przedsiębiorców nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie chowu i hodowli zwierząt (art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy), więc wpis do CEIDG z tego tytułu co do zasady nie jest potrzebny.

Organ nie zajmował się też składkami ani VAT. Przy sprzedaży zwierząt z własnej hodowli trzeba w pierwszej kolejności zbadać zwolnienie dla rolników ryczałtowych z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. Obejmuje ono dostawę produktów rolnych z własnej działalności rolniczej, a sprzedaży z nim związanej nie wlicza się do limitu zwolnienia podmiotowego. Odrębną podstawą może być zwolnienie podmiotowe z art. 113, którego limit od 1 stycznia 2026 r. wynosi 240 000 zł. Przy rozpoczęciu działalności w trakcie roku limit ten liczy się proporcjonalnie.

Interpretacja nie przesądza również sytuacji hodowcy, który planuje powiększenie stada. Wnioskodawczyni wspomniała o drugiej suce za około dwa lata, ale organ wyłączył ten wątek z oceny. Powiększenie stada podstawowego zwiększa dochód ustalany według norm i wymaga zawiadomienia urzędu skarbowego.

Normy są corocznie aktualizowane. W 2027 r. mają wzrosnąć o 6,4 proc., zgodnie ze wskaźnikiem cen towarowej produkcji rolniczej za 2025 r. W przypadku psów rasowych oznaczałoby to wzrost rocznej normy z 65,70 zł do około 69,90 zł od jednej sztuki stada podstawowego. Ostateczną kwotę określi rozporządzenie, które jest na razie na etapie projektu.

Podstawa prawna

art. 2 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 3a, art. 10 ust. 1 pkt 4, art. 24 ust. 4, 4c i 4d, art. 30c, art. 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.),

Powołane interpretacje

  • interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 października 2026 r., 0113-KDIPT2-1.4011.589.2026.2.RK,
  • interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 października 2025 r., 0113-KDIPT2-1.4011.687.2025.2.RK.
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Źródło: INFOR
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