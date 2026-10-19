Wynajmujesz pokoje na wsi? Skarbówka tłumaczy, kiedy przysługuje ci zwolnienie z PIT
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Pięć pokoi gościnnych z własnymi kuchniami i łazienkami, reklamowanych jako „apartamenty”, może korzystać ze zwolnienia z PIT. Potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Nie oznacza to jednak, że każdy apartament liczy się jako jeden pokój. Decydować może rzeczywista funkcja pomieszczeń, zwłaszcza gdy kuchnia służy też do spania.
- Pięć „apartamentów” w gospodarstwie
- Fiskus: zwolnienie przysługuje
- Co to oznacza dla ciebie
- Ile pokoi naprawdę wynajmujesz
- Podobne apartamenty, odmienne rozstrzygnięcie
- Kiedy zwolnienie nie zadziała
- Interpretacja chroni tylko wnioskodawczynię
Zwolnienie dla agroturystyki to jedna z najstarszych preferencji w ustawie o PIT. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są dochody z wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku, a także dochody z wyżywienia tych osób. Warunek kluczowy: liczba wynajmowanych pokoi nie może przekraczać pięciu.
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Przepis powstał z myślą o tradycyjnych pokojach w wiejskim domu. Goście oczekują dziś jednak własnej łazienki i aneksu kuchennego, a portale rezerwacyjne podsuwają kategorię „apartament”. Pojawia się więc pytanie, czy taki standard nie zamienia pokoju gościnnego w kilka pomieszczeń, z których każde trzeba policzyć osobno.
Pięć „apartamentów” w gospodarstwie
O interpretację wystąpiła kobieta prowadząca gospodarstwo rolne obejmujące ponad hektar dzierżawionych gruntów. Gospodarstwo jest zarejestrowane w GUS, a wnioskodawczyni wystąpiła o wpis do ewidencji producentów ARiMR, aby móc ubiegać się o dopłaty bezpośrednie. Na terenie gospodarstwa stoi budynek mieszkalny z pozwoleniem na użytkowanie, położony na terenie wiejskim, choć na działce budowlanej. Wnioskodawczyni w nim nie mieszka – ma dom w tej samej miejscowości.
W budynku jest pięć pokoi gościnnych. Każdy składa się z sypialni, w pełni wyposażonej kuchni i łazienki. W kuchni stoi rozkładana sofa, która może okazjonalnie służyć jako dodatkowe miejsce do spania. W piwnicy jest wspólna pralnia i przechowalnia sprzętu sportowego. Pokoje mają być wynajmowane sezonowo, wyłącznie osobom przyjeżdżającym na wypoczynek. Właścicielka nie planuje usług gastronomicznych ani zatrudniania pracowników. Ofertę zamierza promować na własnej stronie i na portalu rezerwacyjnym, gdzie sama będzie ustalać ceny. Wnioskodawczyni przekonywała, że kuchnia i łazienka to dziś standard oczekiwany przez gości, a słowo „apartament” wynika z szablonów portali i nie zmienia charakteru pomieszczeń.
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Fiskus: zwolnienie przysługuje
Dyrektor KIS przyznał jej rację (interpretacja z 13 października 2026 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.710.2026.1.RK). Przypomniał, że zwolnienie wymaga łącznego spełnienia czterech warunków:
- najem dotyczy pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych,
- budynki są położone na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym,
- pokoje wynajmowane są osobom przebywającym na wypoczynku,
- liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.
Gospodarstwo rolne rozumie się tu tak jak w ustawie o podatku rolnym, czyli jako grunty rolne o łącznej powierzchni ponad 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, będące własnością albo znajdujące się w posiadaniu podatnika. Nie musisz więc być właścicielem gruntów. Wystarczy, że je posiadasz, np. na podstawie dzierżawy. Niezależnie od tego budynek, w którym wynajmujesz pokoje, musi znajdować się w tym gospodarstwie.
Organ podkreślił też, że celem przepisu jest wspieranie agroturystyki, ale tylko w zakresie usług podstawowych: noclegu i wyżywienia gości. Skoro wszystkie warunki opisane we wniosku są spełnione, dochód z wynajmu pięciu pokoi będzie zwolniony z PIT.
Co to oznacza dla ciebie
Własna kuchnia i łazienka nie przekreślają zwolnienia. Rozstrzyga to, co faktycznie udostępniasz gościom, a nie standard wyposażenia. Nazwa w ogłoszeniu nie przesądza o kwalifikacji. Słowo „apartament” na portalu rezerwacyjnym samo w sobie nie odbiera prawa do zwolnienia. Opis oferty powinien jednak odpowiadać rzeczywistości, bo w razie kontroli urzędnik zacznie właśnie od niego. Nie musisz mieszkać w budynku z pokojami. Przepis nie wymaga, aby rolnik wynajmował pokoje w domu, w którym sam mieszka. Dochód zwolniony na podstawie tego przepisu nie podlega opodatkowaniu, więc nie płacisz od niego zaliczek.
Ile pokoi naprawdę wynajmujesz
Interpretacja nie oznacza, że każdy „apartament” w gospodarstwie jest bezpieczny. Najwięcej sporów dotyczy tego, co jest pokojem, a ustawa o PIT tego pojęcia nie definiuje. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 grudnia 2020 r. (sygn. akt II FSK 1526/20) potwierdził, że liczy się rzeczywista liczba wynajmowanych pokoi, a nie liczba apartamentów w ofercie. Podatniczka udostępniała dwa pokoje i trzy apartamenty, z których dwa składały się z dwóch pokoi. Organy ustaliły, że łącznie wynajmowała siedem pokoi, co wykluczało zwolnienie. Nie zmieniało tego, że apartamenty wynajmowano w całości i nie dało się wynająć tych pomieszczeń osobno.
Organy podatkowe przyjmowały wcześniej, że pokojem gościnnym są pomieszczenia dostępne dla gości, niewyposażone w kuchenkę i urządzenia sanitarne (interpretacja z 30 czerwca 2017 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4011.49.2017.1.BK). Sama kuchnia nie powinna więc zwiększać liczby pokoi. Problem zaczyna się wtedy, gdy kuchnia pełni też funkcję sypialni.
Podobne apartamenty, odmienne rozstrzygnięcie
Jak duże znaczenie ma rzeczywisty sposób korzystania z pomieszczeń, pokazuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 27 maja 2026 r. (sygn.akt I SA/Wr 871/25). Podatnicy również wynajmowali pięć apartamentów, a każdy obejmował sypialnię i pomieszczenie kuchenne z rozkładaną sofą. Organy ustaliły, że goście faktycznie nocowali na sofach. Uznały więc, że przedmiotem najmu było więcej niż pięć pokoi gościnnych, i odmówiły zwolnienia. WSA oddalił skargę. Nie przyjął argumentu, że pokój wynajmowany razem z kuchnią to jeden pokój gościnny. Zakwestionował też związek budynku z gospodarstwem rolnym.
Wyrok jest nieprawomocny, ale wskazuje realne ryzyko: nazwanie pomieszczenia kuchnią nie wystarczy, jeśli wyposażenie i sposób użytkowania wskazują, że pełni ono także funkcję sypialni. Październikowa interpretacja tego ryzyka nie usuwa. Dotyczy planowanego wynajmu opisanego przez podatniczkę, a nie działalności, którą organ sprawdził w toku kontroli, przesłuchując gości i oglądając budynek.
Kiedy zwolnienie nie zadziała
Zwolnienie nie obejmuje wynajmu całego domu zamiast pokoi, pokoi w budynku gospodarczym (np. w zaadaptowanej stajni) ani budynków w granicach miast. Nie jest natomiast przesądzone, że zwolnienie nie obejmuje noclegów osób podróżujących służbowo. Organy często tak twierdziły, ale NSA w wyroku z 10 listopada 2022 r. (sygn. akt II FSK 901/22) uznał, że na wypoczynku w rozumieniu ustawy o PIT może przebywać również pracownik w delegacji. Wypoczynek nie musi oznaczać wyłącznie urlopu. Nie znaczy to jednak, że zwolnione będą przychody z organizacji szkoleń, warsztatów czy innych wydarzeń, których głównym celem nie jest wypoczynek.
Pamiętaj też, że zwolnione są tylko nocleg i wyżywienie gości. Przychody z dodatkowych usług, np. wypożyczania sprzętu czy organizacji zajęć, podlegają opodatkowaniu. Warto je wyraźnie rozdzielić w cenniku.
Zwolnienie z PIT nie oznacza automatycznego zwolnienia z VAT. Jeśli łączna wartość sprzedaży przekroczy limit zwolnienia podmiotowego, który od 1 stycznia 2026 r. wynosi 240 000 zł, trzeba sprawdzić obowiązki w tym podatku. Gdy działalność rusza w trakcie roku, limit ustala się co do zasady proporcjonalnie do okresu jej prowadzenia.
Interpretacja chroni tylko wnioskodawczynię
Interpretacja indywidualna chroni wyłącznie osobę, która ją uzyskała, i tylko w zakresie przedstawionego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Jeśli twoje pokoje różnią się układem, a zwłaszcza gdy goście nocują w więcej niż jednym pomieszczeniu, warto wystąpić o własną interpretację. Opłata za wniosek wynosi zasadniczo 40 zł za każdy odrębny stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. We wniosku opisz rzetelnie, kto i gdzie śpi, bo to on wyznaczy zakres ochrony.
art. 2 ust. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.),
art. 2 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 1344 ze zm.).
Powołane interpretacje:
- interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 13 października 2026 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.710.2026.1.RK,
Powołane orzecznictwo:
- wyrok NSA z 3 grudnia 2020 r., sygn. II FSK 1526/20,
- wyrok NSA z 10 listopada 2022 r., sygn. II FSK 901/22,
- wyrok WSA we Wrocławiu z 27 maja 2026 r., sygn. I SA/Wr 871/25 (nieprawomocny).
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