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Laptop, smartfon, smartwatch i powerbank w uldze rehabilitacyjnej? Skarbówka się zgadza, ale są warunki

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20 października 2026, 06:24
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
dziecko u lekarza, cukrzyca typu 1
dziecko u lekarza, cukrzyca typu 1
Shutterstock

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Kupujesz smartfon, smartwatch, laptop i powerbank, bo bez nich dziecko z cukrzycą typu 1 nie ma ciągłego podglądu poziomu cukru? Takie wydatki można odliczyć w uldze rehabilitacyjnej. Dyrektor KIS potwierdził też, że liczą się wydatki poniesione już od daty niepełnosprawności wskazanej w orzeczeniu.

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Czego dotyczyła sprawa

O interpretację wystąpiła matka małoletniej córki chorującej na cukrzycę typu 1. Orzeczenie o niepełnosprawności, ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki, wydano 16 lipca 2026 r., ale wskazano w nim, że niepełnosprawność datuje się od 24 kwietnia 2026 r. Orzeczenie zachowuje ważność do 31 lipca 2030 r.

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Dziecko korzysta z systemu CGM, czyli ciągłego monitorowania glikemii. Sensor na ciele co dwie–pięć minut przesyła odczyty do smartfona i smartwatcha z aplikacją producenta. Program ostrzega np., że za kwadrans cukier spadnie do niebezpiecznego poziomu, włącza alarm i udostępnia dane rodzicom, którzy mogą zareagować choćby w nocy. Zegarek pozwala śledzić odczyty bez wyjmowania telefonu – na WF, basenie czy sprawdzianie.

Kobieta. Smartwatch. Cukrzyca

Kobieta. Smartwatch. Cukrzyca

Shutterstock

Laptop z oprogramowaniem medycznym służy do analizy danych z kilku miesięcy, co pomaga dobrać dawki insuliny i posiłki. Powerbank chroni przed rozładowaniem urządzeń pełniących funkcję alarmu.

Matka dopiero planowała zakupy. Sfinansuje je w całości z własnych pieniędzy, a faktury będą wystawione na nią albo na córkę. Zapytała, czy wydatki na sprzęt i powerbank odliczy w uldze rehabilitacyjnej oraz od kiedy liczą się wydatki: od daty niepełnosprawności czy od dnia wydania orzeczenia.

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Skarbówka: to indywidualny sprzęt

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 14 października 2026 r. (sygn. 0112-KDWL.4011.220.2026.2.JK) uznał stanowisko matki w całości za prawidłowe. Podstawą jest art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT. W uproszczeniu: odliczyć można wydatki na zakup, naprawę lub najem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Przepis obejmuje też wyposażenie umożliwiające używanie takiego sprzętu zgodnie z przeznaczeniem. Nie dotyczy sprzętu gospodarstwa domowego ani wyrobów medycznych z wykazu, dla których przewidziano odrębną kategorię w pkt 2a.

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Zdaniem organu zainstalowanie specjalistycznego oprogramowania może nadać urządzeniu indywidualny charakter związany z niepełnosprawnością. Kluczowe jest jednak wykazanie, że sprzęt rzeczywiście ułatwia wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z tej niepełnosprawności. Matka wykazała ścisły związek między sprzętem a chorobą córki, więc smartfon, smartwatch, laptop i powerbank mieszczą się w uldze – przy spełnieniu pozostałych warunków.

To kontynuacja linii widocznej w tym roku. W interpretacji z 15 stycznia 2026 r. (sygn. 0112-KDSL1-2.4011.673.2025.2.MO) fiskus zgodził się na odliczenie podobnego zestawu przez dorosłą podatniczkę z cukrzycą typu 1, a 21 września 2026 r. (sygn. 0113-KDWPT.4011.580.2026.2.KSM) – smartwatcha z funkcją EKG u osoby z problemami kardiologicznymi.

Liczy się data z orzeczenia

Co do zasady odliczasz wydatki poniesione od dnia uzyskania orzeczenia. Jeżeli jednak orzeczenie datuje niepełnosprawność wcześniej, możesz odliczyć wydatki poniesione od tej wcześniejszej daty. W tej sprawie oznacza to wydatki poniesione od 24 kwietnia 2026 r., a nie dopiero od 16 lipca 2026 r.

Ta granica działa w obie strony. W interpretacji z 17 kwietnia 2026 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.155.2026.2.AKU) dyrektor KIS odmówił podatnikowi z cukrzycą typu 1 odliczenia smartfona i laptopa. Urządzenia służyły do monitorowania glikemii, ale kupiono je kilka tygodni przed datą niepełnosprawności wskazaną w orzeczeniu. Samo wcześniejsze rozpoznanie choroby nie wystarczyło. Odliczenie smartwatcha i systemu CGM organ w tej samej sprawie zaakceptował.

Ważne

Sprawdź w orzeczeniu, od kiedy datuje się niepełnosprawność. Sprzęt kupiony po tej dacie, ale zanim zespół orzekający wydał orzeczenie, też się liczy. Wydatek odliczysz w zeznaniu za rok, w którym go poniosłeś.

Ile można zyskać

Wydatki na sprzęt z art. 26 ust. 7a pkt 3 nie mają limitu kwotowego. Odliczasz je jednak od dochodu, a nie od podatku, więc korzyść zależy od stawki.

Przykład

Matka kupuje w 2026 r. smartfon za 3200 zł, smartwatch za 1600 zł, laptop za 4200 zł i powerbank za 200 zł – razem 9200 zł. Jeśli cała kwota zmniejszy dochód opodatkowany według skali stawką 12 proc., podatek spadnie o 1104 zł. Gdyby cały odliczany dochód mieścił się w progu 32 proc., oszczędność wyniosłaby 2944 zł. Przy niskich dochodach, mieszczących się częściowo w kwocie wolnej, korzyść będzie mniejsza.

Ulgę wykazujesz w zeznaniu za rok poniesienia wydatku, w załączniku PIT/O. Nadwyżki ponad dochód nie przeniesiesz na kolejne lata. Ulgi nie odliczysz od dochodu opodatkowanego 19-procentowym podatkiem liniowym, ale możesz od dochodów rozliczanych według skali, jeśli je masz. Ryczałtowiec odlicza takie wydatki od przychodu.

PIT: warunki, których nie można pominąć

Pozytywna interpretacja nie zwalnia z pozostałych wymogów art. 26 ustawy o PIT:

  • osoba, której dotyczy wydatek, musi mieć orzeczenie – w przypadku dziecka do 16. roku życia orzeczenie o niepełnosprawności (ust. 7d pkt 3),
  • dziecko musi pozostawać na twoim utrzymaniu, a jego dochody w roku podatkowym nie mogą przekroczyć 12-krotności renty socjalnej obowiązującej w grudniu; przy obecnej kwocie 1978,49 zł to 23 741,88 zł; do limitu nie wlicza się m.in. alimentów na rzecz dzieci i zasiłku pielęgnacyjnego (ust. 7e),
  • wydatek musisz rzeczywiście ponieść ty, a potrzebujesz dokumentu z danymi kupującego i sprzedawcy, rodzajem towaru i kwotą (ust. 7 pkt 4); faktura może być wystawiona na rodzica albo na dziecko,
  • wydatek nie może być sfinansowany ze środków PFRON, NFZ czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ani zwrócony w jakiejkolwiek formie; przy częściowym dofinansowaniu odliczasz tylko różnicę (ust. 7b),
  • wydatku nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów (ust. 13a).

Granica w PIT: funkcja, nie marka

Smartfon czy laptop nie stają się automatycznie sprzętem rehabilitacyjnym. W interpretacji z 21 lutego 2024 r. (sygn. 0115-KDIT2.4011.600.2023.2.MM) skarbówka odmówiła ulgi na laptop, telewizor, tablet i soundbar służące do oglądania filmów i słuchania muzyki, uznając je za dobra powszechnego użytku. O wyniku decyduje opis: jaka aplikacja działa na urządzeniu, do czego służy i co się stanie, gdy go zabraknie. Interpretacja chroni tylko osobę, która ją uzyskała. Jeśli twoja sytuacja odbiega od opisanej, np. laptop ma służyć także do nauki, rozważ własny wniosek.

Podstawa prawna

• art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7 pkt 4, ust. 7a pkt 2a i 3, ust. 7b, ust. 7d, ust. 7e i ust. 13a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.)

Powołane interpretacje

  • interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 14 października 2026 r., sygn. 0112-KDWL.4011.220.2026.2.JK
  • • interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 września 2026 r., sygn. 0113-KDWPT.4011.580.2026.2.KSM
  • • interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 kwietnia 2026 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.155.2026.2.AKU
  • • interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 15 stycznia 2026 r., sygn. 0112-KDSL1-2.4011.673.2025.2.MO
  • • interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 21 lutego 2024 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.600.2023.2.MM

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Źródło: INFOR
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