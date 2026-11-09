Rewolucja w 800 plus: czy wróci kryterium dochodowe, co z waloryzacją świadczenia

REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » To już pewne: rząd i rewolucyjne zmiany w 800 plus. Nie wraca jednak kryterium dochodowe, ale będzie nowy tryb przyznawania pieniędzy na dzieci

To już pewne: rząd i rewolucyjne zmiany w 800 plus. Nie wraca jednak kryterium dochodowe, ale będzie nowy tryb przyznawania pieniędzy na dzieci

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 listopada 2026, 20:30
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Rząd wprowadza rewolucyjną zmianę w programie Rodzina 800 plus - kto zyska, kto straci
Rząd wprowadza rewolucyjną zmianę w programie Rodzina 800 plus - kto zyska, kto straci
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Trwają nieustannie dyskusje wokół programu Rodzina 800 plus, a spektrum oczekiwanych zmian jest niezwykle szerokie – od postulatu likwidacji programu po zwaloryzowanie wysokości świadczenia. Tymczasem rząd chce dużej nowelizacji, ale bez ograniczania ani rozszerzania uprawnień rodziców do zasiłku na każde dziecko. Jaka pilna zmiana w 800 plus.

800 plus jednak nie do likwidacji, ale rząd wprowadza nowe zasady składania wniosków do zus o pieniądze na dzieci

20 października 2026 roku na posiedzeniu Rady Ministrów rozpatrzony zostanie projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z propozycją przygotowaną w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w przyszłym roku zmieni się zasadniczo sposób składania wniosków o świadczenie przysługujące na każde dziecko.

REKLAMA

REKLAMA

Na posiedzeniu Rady Ministrów rozpatrzony został projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z propozycją przygotowaną w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w przyszłym roku zmieni się zasadniczo sposób składania wniosków o świadczenie przysługujące na każde dziecko.

Dotychczas zasiłek w wysokości 800 zł na każde dziecko był przyznawany wyłącznie na tak zwany okres zasiłkowy, który biegnie od czerwca danego roku do maja roku następnego. By zagwarantować sobie dalszą wypłatę pieniędzy na każde dziecko, rodzice lub inni uprawnieni opiekunowie muszą co za każdym razem na początku roku składać nowy wniosek o zasiłek. Teraz to się zmieni.

Wniosek o zasiłek z programu Rodzina 800 plus będzie składany tylko raz a następnie odnawiał się będzie automatycznie na kolejne okresy świadczeniowe.
Rodzice lub opiekunowie uprawnieni do otrzymywania co miesiąc 800 zł na każde dziecko będą musieli jedynie weryfikować wniosek w sytuacji gdy zmienią się dane jakie podawali we wniosku, np. zmieni się sytuacja rodzinna i zajdą przesłanki do podzielenia 800 plus tak, by po 400 zł otrzymywał pieniądze każdy z rodziców.

REKLAMA

Nowe wnioski o 800 plus mocą zmienionych przepisów będą musieli składać tylko rodzice w związku z narodzinami nowych dzieci, a także rodzice dzieci powracający z zagranicy.
Omawiana rewolucja w programie 800 plus to ogromne uproszczenie i ułatwienie dla rodziców. Według oficjalnych danych ZUS co roku wpływa do tej instytucji prawie 5 milionów wniosków na 7,5 mln dzieci.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rewolucja 800 plus: co z wnioskami o wypłatę pieniędzy w 2027 roku

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że przepisy znowelizowane wejdą w życie tak, by zaczęły obowiązywać od 1 czerwca 2027 r., a więc w obecnym trybie wnioski o zasiłek z Programu Rodzina 800 plus rodzice po raz ostatni będą składać na początku 2027 roku – na okres zasiłkowy czerwiec 2027 – maj 2028 roku.
Potem będzie obowiązywał nowy, zrewolucjonizowany tryb, przewidujący ich automatyczne odnawianie się na kolejne okresy zasiłkowe.

Dodać należy, że projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci rozszerza katalog osób, które mają prawo otrzymywać 800 plus na każde dziecko. Do listy uprawnionych dopisane zostaną także osoby sprawujące tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem, do czego jednak niezbędne jest orzeczenie sądu.

Rewolucja w 800 plus: czy wróci kryterium dochodowe, co z waloryzacją świadczenia

Ku zapewne rozczarowaniu osób składających w ministerstwie rodziny lub bezpośrednio w Sejmie wnioski o inne zmiany w programie Rodzina 800 plus, przynajmniej na razie nie mają one mocy zmian w obowiązującym prawie.

Rodzice nie muszą się więc obawiać, że części z nich pieniądze zostaną zabrane, bo wróci pierwsza wersja programu – 800 plus (wtedy 500 plus) tylko na drugie i następne dzieci w rodzinie, a na pierwsze – tylko dla rodzin o najniższych dochodach.
Czy tym bardziej idący jeszcze dalej postulat, by na wszystkie dzieci wprowadzić kryterium niskiego dochodu ich rodziców.

Niestety, nie przewidziano też ani zmian w prawie, ani tym bardziej pieniędzy w budżecie państwa na 2027 rok, które przewidywałyby waloryzację zasiłku, np. z 800 plus na 900 zł.
Taki postulat jest wciąż często powtarzany, a jego autorzy nawet odwołują się do obowiązujących aktualnie przepisów, które dają rządowi możliwość wprowadzenia takiej zmiany bez konieczności sięgania po nowelizację ustawy.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Kończy się czas na wymianę wodomierzy. Od 1 stycznia 2027 r. będą obowiązywały nowe zasady. Dla kogo?
09 lis 2026

Już 1 stycznia 2027 r. w budynkach wielolokalowych zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące odczytu zużycia wody i ciepła. Dla jednych ta zmiana będzie niezauważalna, dla innych może stać się problemem. Na czym dokładnie polega?
Skończą się problemy gmin z płaceniem podatku samym sobie. Są już założenia do projektu
09 lis 2026

Jak wynika z założeń do projektu nowelizującego ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, sytuacja gmin na gruncie podatku od nieruchomości już niedługo ma szansę się ustabilizować. Zwolnienie od podatku, którym są obecnie objęte zostanie zastąpione wyłączeniem z opodatkowania i nie będzie już konieczne składanie deklaracji samej sobie.
Wynajmujesz mieszkanie z majątku osobistego? Skarbówka wydała bezwzględny wyrok dla małżeństw
09 lis 2026

Żona aktywnie pomagała w obsłudze wynajmu, a zarobione pieniądze w całości trafiały do wspólnego portfela na utrzymanie domu. Przekonany o sile Kodeksu rodzinnego podatnik postanowił skorygować deklaracje PIT i podzielić przychód po połowie z małżonką. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w najnowszej interpretacji bezlitośnie jednak rozwiał te nadzieje. Fiskus wskazał na potężną pułapkę w przepisach: jeśli nieruchomość stanowi majątek osobisty jednego z małżonków, o wspólnym rozliczeniu czy podziale podatku 50/50 można całkowicie zapomnieć. Sprawdź, jak skarbówka uzasadnia swoją decyzję i dlaczego argumenty o wspólnym gospodarstwie domowym okazały się bezskuteczne.
Dzień wolny na wykonanie badań okresowych. Czy naprawdę przysługuje każdemu pracownikowi?
09 lis 2026

Wielu pracowników uważa, że w związku z przeprowadzaniem okresowych badań profilaktycznych przysługuje im dzień wolny od pracy. Sprawa nie jest jednak tak prosta i korzystna dla zatrudnionych, jak im się wydaje.

REKLAMA

Kawa z INFORLEX: JPK CIT i nowe obowiązki raportowania. Jak zmieni się praca księgowych i biur rachunkowych w 2027 roku?
09 lis 2026

Nowe obowiązki związane z JPK CIT, postępująca automatyzacja księgowości i coraz większa rola technologii zmieniają sposób pracy księgowych oraz biur rachunkowych. Jak przygotować się do nowych wymagań, usprawnić codzienne procesy i wykorzystać cyfryzację do rozwoju usług księgowych? O tym będzie mowa 19 listopada 2026 r. o godz. 9:00 podczas bezpłatnego spotkania online z cyklu Kawa z INFORLEX. JPK CIT – nowe obowiązki dla księgowych i biur rachunkowych.
Od 2027 r. znika ulga podatkowa wprowadzoną w Polskim Ładzie. Do końca 2026 r. trzeba ponieść wydatki (do 1 mln zł), by móc je odliczyć
09 lis 2026

Od 1 stycznia 2027 r. może zniknąć tzw. ulga na ekspansję, która obowiązuje w obu podatkach dochodowych (PIT i CIT). Nowelizacja zmieniająca przepisy przeszła już przez Sejm i Senat i czeka już tylko na podpis Prezydenta Nawrockiego i publikację w Dzienniku Ustaw. Na dotychczasowych zasadach będzie można rozliczyć wyłącznie koszty poniesione do końca 2026 r. W ramach tej ulgi przedsiębiorcy mogą odliczać wydatki m.in. na udział w targach, promocję i certyfikację produktów. Limit odliczenia wynosi 1 mln zł rocznie. Przy 19-procentowej stawce podatku oznacza to do 190 tys. zł niższego podatku za dany rok. Wydatki trzeba sfinansować z bieżących środków lub finansowania zewnętrznego. Korzyść podatkowa pojawi się dopiero w rozliczeniu rocznym. Dla części przedsiębiorców oczekujących na płatności może to być niełatwe zadanie. W III kw. 2026 r. odroczony termin płatności miało aż 62,7 proc. faktur wystawianych przez MŚP.
Marsz Niepodległości 11 listopada. Marcin Kierwiński i Donald Tusk reagują na plotki
09 lis 2026

Czy tegoroczny Marsz Niepodległości zostanie zakazany lub rozwiązany? Szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz premier Donald Tusk jednoznacznie ucięli pojawiające się w sieci spekulacje na temat planowanego zablokowania warszawskiej manifestacji. Po tragicznych wydarzeniach w Krakowie, gdzie w wyniku ataku napastnika na Rynku Głównym zginęło sześć osób, polskie służby i policja zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Minister spraw wewnętrznych ujawnił kulisy przygotowań do zabezpieczenia zgromadzeń i zaapelował do Polaków o szczególną czujność na ulicach stolicy.
Zarząd spółki (także jednoosobowy) powinien dokumentować swoje decyzje nie tylko protokołem. To może ochronić członków zarządu przed odpowiedzialnością
09 lis 2026

Dokumentowanie decyzji zarządu to nie tylko formalność korporacyjna. To również sposób zabezpieczenia interesów spółki i samych członków zarządu. W razie sporu, kontroli, problemów finansowych czy postępowania sądowego dokumentacja może mieć istotne znaczenie dla wykazania, że decyzje podejmowano świadomie, po analizie dostępnych informacji i z uwzględnieniem interesu spółki. Dotyczy to zarówno zarządów wieloosobowych, jak i tych, w których wszystkie decyzje podejmuje jedna osoba.

REKLAMA

Duże zmiany w formularzach ZUS po 11 latach. Jakie informacje i dokumenty są niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku od 24 października 2026 r.?
09 lis 2026

Pierwsze, duże zmiany w przepisach po 11 latach: od 24 października 2026 r. obowiązują nowe zasady dotyczące informacji i dokumentów, jakie są niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku przez ZUS. Celem jest zmniejszenie liczby pism i uproszczenie formalności.
Jednorazowa amortyzacja: trzy sposoby rozliczenia środków trwałych
09 lis 2026

Maszyna, samochód ciężarowy czy komputer mogą trafić do kosztów już w roku, w którym zostaną wprowadzone do ewidencji. Trzeba jednak wiedzieć, z której z trzech dostępnych ścieżek się korzysta, bo każda ma inne warunki, inny katalog środków trwałych i własne pułapki.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA