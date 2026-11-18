Trwają nieustannie dyskusje wokół programu Rodzina 800 plus, a spektrum oczekiwanych zmian jest niezwykle szerokie – od postulatu likwidacji programu po zwaloryzowanie wysokości świadczenia. Tymczasem rząd chce dużej nowelizacji, ale bez ograniczania ani rozszerzania uprawnień rodziców do zasiłku na każde dziecko. Jaka pilna zmiana w 800 plus.

Rząd wprowadza zmiany w programie Rodzina 800+ w 2027 roku

W ciągu ostatnich trzech lat gdy Polską włada rząd Donalda Tuska, poza sprawą podwojenia kwoty wolnej w PIT, program Rodzina 800 plus spotyka się z najbardziej ożywioną dyskusją dotyczącą zmian. Postulatów jest wiele - od całkowitej likwidacji tego programu, który pochłania z budżetu państwa rekordowe środki, po zwaloryzowanie kwoty 800 plus, mocno uszczuplanej przez inflację. Do jednej takiej waloryzacji zresztą doszło, bo przypomnijmy, że początkowo było to 500 plus.

Ostatecznie do rewolucji w 800 plus nie doszło, ale czy poważne zmiany czekają program w ostatnim roku przed kolejnymi wyborami do Sejmu i Senatu w Polsce?

REKLAMA

REKLAMA

Program Rodzina 800+: do likwidacji czy do zmiany?

20 października 2026 roku na posiedzeniu Rady Ministrów rozpatrzony zostanie projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z propozycją przygotowaną w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w przyszłym roku zmieni się zasadniczo sposób składania wniosków o świadczenie przysługujące na każde dziecko.

Na posiedzeniu Rady Ministrów rozpatrzony został projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zgodnie z propozycją przygotowaną w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w przyszłym roku zmieni się zasadniczo sposób składania wniosków o świadczenie przysługujące na każde dziecko.

Dotychczas zasiłek w wysokości 800 zł na każde dziecko był przyznawany wyłącznie na tak zwany okres zasiłkowy, który biegnie od czerwca danego roku do maja roku następnego. By zagwarantować sobie dalszą wypłatę pieniędzy na każde dziecko, rodzice lub inni uprawnieni opiekunowie muszą co za każdym razem na początku roku składać nowy wniosek o zasiłek. Teraz to się zmieni.

REKLAMA

Wniosek o zasiłek z programu Rodzina 800 plus będzie składany tylko raz a następnie odnawiał się będzie automatycznie na kolejne okresy świadczeniowe.

Rodzice lub opiekunowie uprawnieni do otrzymywania co miesiąc 800 zł na każde dziecko będą musieli jedynie weryfikować wniosek w sytuacji gdy zmienią się dane jakie podawali we wniosku, np. zmieni się sytuacja rodzinna i zajdą przesłanki do podzielenia 800 plus tak, by po 400 zł otrzymywał pieniądze każdy z rodziców.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nowe wnioski o 800 plus mocą zmienionych przepisów będą musieli składać tylko rodzice w związku z narodzinami nowych dzieci, a także rodzice dzieci powracający z zagranicy.

Omawiana rewolucja w programie 800 plus to ogromne uproszczenie i ułatwienie dla rodziców. Według oficjalnych danych ZUS co roku wpływa do tej instytucji prawie 5 milionów wniosków na 7,5 mln dzieci.

Rewolucja 800 plus: co z wnioskami o wypłatę pieniędzy w 2027 roku

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że przepisy znowelizowane wejdą w życie tak, by zaczęły obowiązywać od 1 czerwca 2027 r., a więc w obecnym trybie wnioski o zasiłek z Programu Rodzina 800 plus rodzice po raz ostatni będą składać na początku 2027 roku – na okres zasiłkowy czerwiec 2027 – maj 2028 roku.

Potem będzie obowiązywał nowy, zrewolucjonizowany tryb, przewidujący ich automatyczne odnawianie się na kolejne okresy zasiłkowe.

Dodać należy, że projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci rozszerza katalog osób, które mają prawo otrzymywać 800 plus na każde dziecko. Do listy uprawnionych dopisane zostaną także osoby sprawujące tzw. pieczę bieżącą nad dzieckiem, do czego jednak niezbędne jest orzeczenie sądu.

Rewolucja w 800 plus: czy wróci kryterium dochodowe, co z waloryzacją świadczenia

Ku zapewne rozczarowaniu osób składających w ministerstwie rodziny lub bezpośrednio w Sejmie wnioski o inne zmiany w programie Rodzina 800 plus, przynajmniej na razie nie mają one mocy zmian w obowiązującym prawie.

Rodzice nie muszą się więc obawiać, że części z nich pieniądze zostaną zabrane, bo wróci pierwsza wersja programu – 800 plus (wtedy 500 plus) tylko na drugie i następne dzieci w rodzinie, a na pierwsze – tylko dla rodzin o najniższych dochodach.

Czy tym bardziej idący jeszcze dalej postulat, by na wszystkie dzieci wprowadzić kryterium niskiego dochodu ich rodziców.

Niestety, nie przewidziano też ani zmian w prawie, ani tym bardziej pieniędzy w budżecie państwa na 2027 rok, które przewidywałyby waloryzację zasiłku, np. z 800 plus na 900 zł.

Taki postulat jest wciąż często powtarzany, a jego autorzy nawet odwołują się do obowiązujących aktualnie przepisów, które dają rządowi możliwość wprowadzenia takiej zmiany bez konieczności sięgania po nowelizację ustawy.