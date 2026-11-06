Ważna zmiana w kodeksie pracy. Rodzice będą mogli dłużej korzystać z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem

Szykuje się ważna zmiana w kodeksie pracy dotycząca dni wolnych na opiekę nad dzieckiem. Skorzystają z niej wszyscy rodzice zarobkujący na podstawie umowy o pracę i korzystający z uprawnień jakie gwarantuje im kodeks pracy. W praktyce oznacza to wydłużenie o cztery lata prawa do skorzystania z pełnopłatnych dwóch dni wolnych w roku na opiekę nad dzieckiem.

Ważna zmiana w prawie pracy: 2 dodatkowe dni na opiekę nad dzieckiem przez cztery kolejne lata

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło konsultacje projektu ustawy o dodatkowym zasiłku opiekuńczym dla rodziców ciężko chorych dzieci. Głównym celem nowych przepisów jest zagwarantowanie rodzicom dodatkowych 60 dni wolnego w roku na opiekę nad ciężko chorym dzieckiem. To ma być zupełnie nowe uprawnienie.

Jednocześnie w projekcie tej ustawy zaproponowano znaczne rozszerzenie uprawnień rodziców do wolnego na opiekę nad dzieckiem, niezależne od tego czy dziecko choruje czy wymaga opieki rodzica z dowolnej innej przyczyny. Zmiana poleć będzie na wydłużeniu okresu, w którym rodzice mają prawo do wolnego na opiekę nad dzieckiem.

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Zasiłek opiekuńczy a dni wolne na opiekę – czym się różnią

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców chorych dzieci to jedna z form tzw. L4 czyli zwolnienia lekarskiego. Przyznawany jest więc przez ZUS na podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza.

Zasiłek ten, podobnie jak chorobowe wypłaca albo ZUS albo płatnik-pracodawca w wysokości 80 proc. wynagrodzenia za pracę. Warunkiem skorzystania z zasiłku opiekuńczego jest więc podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i opłacanie składek z tego tytułu.

Z kolei wolne na opiekę nad dzieckiem to forma zwolnienia z pracy, której podstawę stanowi art. 188 kodeksu pracy. Przysługuje więc ono wszystkim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku.

Dni wolne na opiekę: co się zmieni po nowelizacji

Obecnie zgodnie z art. 188 kodeksu pracy pracownik ma prawo do 2 dni lub 16 godzin zwolnienia o pracy w roku, o ile wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat.

Przewidziana projektem ustawy nowelizacja art. 188 kodeksu pracy wydłuża okres korzystania z tego przywileju o cztery lata – aż do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Pozostałe warunki korzystania z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem pozostają bez zmian. To pracownik decyduje czy wykorzysta wolne w formie 16 godzin w roku czy dwóch dni wolnych.

Niezmienne pozostaje wynagrodzenie za takie wolne – wypłacane jest ono przez pracodawcę w pełnej wysokości a wyliczane jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Niewykorzystane w jednym roku wolne nie przechodzi na następny rok nie ma więc mowy o kumulacji.

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Z wolnego na opiekę nad dzieckiem może korzystać jedno z rodziców lub oboje. W tym drugim przypadku decydują jak dzielą się tym przywilejem.

Z kolei jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymierzę czasu pracy, roczny wymiar wolnego na opiekę nad dzieckiem ustala się proporcjonalnie do etatowego wymiaru czasu pracy z założeniem, że niepełną godzinę zaokrągla się do pełnej – zawsze w górę.

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Dodatkowy zasiłek opiekuńczy: 60 dni w roku dla ubezpieczonych rodziców

Projekt nowej ustawy przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na chore dzieci – w wymiarze 60 dni w roku. To dodatkowe świadczenie, nie wyłączające prawa do korzystania z zasiłku opiekuńczego w związku z chorobą dziecka na obecnych zasadach.

Przy czym dodatkowe 60 dni nowego okresu zasiłku opiekuńczego ma być przeznaczone na sprawowanie opieki nad ciężko chorym dzieckiem w wieku do lat 18. O jego przyznaniu ma decydować lekarz a sam zasiłek ma wynosić 80 proc. wynagrodzenia.

Jak już wskazaliśmy, niezależnie od nowego dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzice dalej będą korzystać z zasiłku opiekuńczego na obecnie obowiązujących warunkach.

Przypomnijmy, że przysługuje on wyłącznie osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu (opłacającym składki chorobowe). Drugim warunkiem jest brak domownika, który mógłby zająć się chorym dzieckiem.

Z kolei sam wymiar okresu na jaki przysługuje zasiłek opiekuńczy na aktualnych zasadach zależy od wieku dziecka, choroby a czasami także dodatkowych okoliczności.

W najczęstszych przypadkach na dziecko w wieku do 14 lat – do 60 dni w roku. Podobnie na zdrowe dziecko w wieku do 8 lat – w razie zamknięcia placówki.

Na dziecko w wieku powyżej 14 lat roczny limit wynosi 14 dni. Natomiast na dziecko niepełnosprawne w wieku 14-18 lat) – do 30 dni w roku.

Wracając do dodatkowego 60-dniowego zasiłku opiekuńczego dodać należy, że decydujący głos ma przysługiwać lekarzowi wystawiającemu zwolnienie. Ma on kierować się przede wszystkim stanem samodzielności chorego dziecka.