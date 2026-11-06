REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Ważna zmiana w kodeksie pracy. Rodzice będą mogli dłużej korzystać z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem

Ważna zmiana w kodeksie pracy. Rodzice będą mogli dłużej korzystać z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 listopada 2026, 19:15
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Rząd szykuje ważną zmianę w kodeksie pracy: 2 dni wolnego na opiekę nad dzieckiem będzie przysługiwało cztery lata dłużej
Rząd szykuje ważną zmianę w kodeksie pracy: 2 dni wolnego na opiekę nad dzieckiem będzie przysługiwało cztery lata dłużej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Szykuje się ważna zmiana w kodeksie pracy dotycząca dni wolnych na opiekę nad dzieckiem. Skorzystają z niej wszyscy rodzice zarobkujący na podstawie umowy o pracę i korzystający z uprawnień jakie gwarantuje im kodeks pracy. W praktyce oznacza to wydłużenie o cztery lata prawa do skorzystania z pełnopłatnych dwóch dni wolnych w roku na opiekę nad dzieckiem.

Ważna zmiana w prawie pracy: 2 dodatkowe dni na opiekę nad dzieckiem przez cztery kolejne lata

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło konsultacje projektu ustawy o dodatkowym zasiłku opiekuńczym dla rodziców ciężko chorych dzieci. Głównym celem nowych przepisów jest zagwarantowanie rodzicom dodatkowych 60 dni wolnego w roku na opiekę nad ciężko chorym dzieckiem. To ma być zupełnie nowe uprawnienie.
Jednocześnie w projekcie tej ustawy zaproponowano znaczne rozszerzenie uprawnień rodziców do wolnego na opiekę nad dzieckiem, niezależne od tego czy dziecko choruje czy wymaga opieki rodzica z dowolnej innej przyczyny. Zmiana poleć będzie na wydłużeniu okresu, w którym rodzice mają prawo do wolnego na opiekę nad dzieckiem.

REKLAMA

REKLAMA

Zasiłek opiekuńczy a dni wolne na opiekę – czym się różnią

Zasiłek opiekuńczy dla rodziców chorych dzieci to jedna z form tzw. L4 czyli zwolnienia lekarskiego. Przyznawany jest więc przez ZUS na podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza.
Zasiłek ten, podobnie jak chorobowe wypłaca albo ZUS albo płatnik-pracodawca w wysokości 80 proc. wynagrodzenia za pracę. Warunkiem skorzystania z zasiłku opiekuńczego jest więc podleganie ubezpieczeniu chorobowemu i opłacanie składek z tego tytułu.
Z kolei wolne na opiekę nad dzieckiem to forma zwolnienia z pracy, której podstawę stanowi art. 188 kodeksu pracy. Przysługuje więc ono wszystkim zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w wymiarze 2 dni lub 16 godzin w roku.

Dni wolne na opiekę: co się zmieni po nowelizacji

Obecnie zgodnie z art. 188 kodeksu pracy pracownik ma prawo do 2 dni lub 16 godzin zwolnienia o pracy w roku, o ile wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat.
Przewidziana projektem ustawy nowelizacja art. 188 kodeksu pracy wydłuża okres korzystania z tego przywileju o cztery lata – aż do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Pozostałe warunki korzystania z dni wolnych na opiekę nad dzieckiem pozostają bez zmian. To pracownik decyduje czy wykorzysta wolne w formie 16 godzin w roku czy dwóch dni wolnych.
Niezmienne pozostaje wynagrodzenie za takie wolne – wypłacane jest ono przez pracodawcę w pełnej wysokości a wyliczane jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
Niewykorzystane w jednym roku wolne nie przechodzi na następny rok nie ma więc mowy o kumulacji.

REKLAMA

Z wolnego na opiekę nad dzieckiem może korzystać jedno z rodziców lub oboje. W tym drugim przypadku decydują jak dzielą się tym przywilejem.
Z kolei jeśli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymierzę czasu pracy, roczny wymiar wolnego na opiekę nad dzieckiem ustala się proporcjonalnie do etatowego wymiaru czasu pracy z założeniem, że niepełną godzinę zaokrągla się do pełnej – zawsze w górę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy: 60 dni w roku dla ubezpieczonych rodziców

Projekt nowej ustawy przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na chore dzieci – w wymiarze 60 dni w roku. To dodatkowe świadczenie, nie wyłączające prawa do korzystania z zasiłku opiekuńczego w związku z chorobą dziecka na obecnych zasadach.
Przy czym dodatkowe 60 dni nowego okresu zasiłku opiekuńczego ma być przeznaczone na sprawowanie opieki nad ciężko chorym dzieckiem w wieku do lat 18. O jego przyznaniu ma decydować lekarz a sam zasiłek ma wynosić 80 proc. wynagrodzenia.

Jak już wskazaliśmy, niezależnie od nowego dodatkowego zasiłku opiekuńczego rodzice dalej będą korzystać z zasiłku opiekuńczego na obecnie obowiązujących warunkach.
Przypomnijmy, że przysługuje on wyłącznie osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu (opłacającym składki chorobowe). Drugim warunkiem jest brak domownika, który mógłby zająć się chorym dzieckiem.

Z kolei sam wymiar okresu na jaki przysługuje zasiłek opiekuńczy na aktualnych zasadach zależy od wieku dziecka, choroby a czasami także dodatkowych okoliczności.
W najczęstszych przypadkach na dziecko w wieku do 14 lat – do 60 dni w roku. Podobnie na zdrowe dziecko w wieku do 8 lat – w razie zamknięcia placówki.
Na dziecko w wieku powyżej 14 lat roczny limit wynosi 14 dni. Natomiast na dziecko niepełnosprawne w wieku 14-18 lat) – do 30 dni w roku.
Wracając do dodatkowego 60-dniowego zasiłku opiekuńczego dodać należy, że decydujący głos ma przysługiwać lekarzowi wystawiającemu zwolnienie. Ma on kierować się przede wszystkim stanem samodzielności chorego dziecka.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Świadczenia dla seniorów. Jakie wsparcie będzie dostępne w 2027 roku?
06 lis 2026

Co już wiemy o możliwych formach wsparcia osób starszych w przyszłym roku? Na jaką pomoc będzie mógł liczyć senior? Oto przykładowe świadczenia i programy.
Okres jesienno-zimowy to dobry czas na montaż klimatyzacji. Wiele osób czeka jednak w tym zakresie rozczarowanie
06 lis 2026

Gdy zrobiło się chłodniej ceny montażu klimatyzacji nieco się unormowały, a dostępność fachowców wzrosła. Jednak wiele osób, które po letniej fali upałów zaplanowały przeprowadzenie takich prac w swoich mieszkaniach i tak czeka rozczarowanie.
Medycyna pracy - zmiany w 2026 r. O czym pracodawca i pracownik muszą wiedzieć
06 lis 2026

Od 18 października 2026 r. lekarze medycyny pracy mają obowiązek wystawiania orzeczeń lekarskich w postaci elektronicznej, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach. Dokumenty będą stanowiły część elektronicznej dokumentacji medycznej, a pracownicy uzyskają do nich dostęp za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Zmiana ma usprawnić obieg dokumentacji i ograniczyć liczbę papierowych dokumentów, ale nie znosi dotychczasowych obowiązków pracodawców związanych z profilaktycznymi badaniami pracowników. Co nowe przepisy oznaczają w praktyce? Czy pracownik nadal musi dostarczyć orzeczenie pracodawcy? Jakie badania są obowiązkowe, kto płaci za ich wykonanie i co należy sprawdzić w dokumentacji kadrowej?
Zmiany KSeF 2027: przelewy na nowych zasadach, koniec paragonów z NIP-em i najmniejsze firmy objęte obowiązkiem e-fakturowania
06 lis 2026

Obowiązkowy KSeF miał swoje wielkie wejście w 2026 roku. Kto jednak uznał, że najważniejsze zmiany są już za nami, może się zdziwić. Od stycznia 2027 roku przedsiębiorców czekają kolejne nowe obowiązki. Zmieni się sposób opłacania faktur, znikną niektóre dotychczasowe uproszczenia, a obowiązek korzystania z KSeF obejmie również najmniejsze firmy, które dotąd mogły korzystać z okresu przejściowego. Jest też dobra wiadomość – Ministerstwo Finansów chce dać przedsiębiorcom więcej czasu na naukę bez ryzyka kar za błędy związane z KSeF.

REKLAMA

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO – plan prac na rok 2027
06 lis 2026

Odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych w nowej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich. Omówiono stan prac nad Konwencją o prawach osób starszych oraz ustalono czym komisja będzie się zajmować w roku 2027.
Ceny paliw w weekend. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy w dniach od 7 do 9 listopada?
06 lis 2026

W najnowszym obwieszczeniu Minister Energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na weekend. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę kierowcy będą musieli zapłacić za tankowanie w dniach od 7 listopada do 9 listopada. Czy program "Ceny Paliwa Niżej" może obniżyć inflację?
Opinie psychiatryczne w postępowaniu karnym – wątpliwości RPO
06 lis 2026

Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii o zwrócenie uwagi na problemy związane z opiniami psychiatrycznymi w postępowaniach karnych. Jakie kwestie podniósł Rzecznik w swoim wystąpieniu?
Leonardo zarabia coraz więcej, a PZL-Świdnik liczy na nowe zamówienia
06 lis 2026

Włoski koncern Leonardo, właściciel zakładów PZL-Świdnik, zwiększył po trzech kwartałach 2026 r. skorygowany zysk netto o 74 proc. Dobra passa grupy to szansa dla polskiej fabryki śmigłowców, jej pracowników i kilkuset współpracujących z nią firm.

REKLAMA

Komunikaty ZUS. Utrudnienia w dostępie do usług elektronicznych
06 lis 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje o utrudnieniach i ograniczeniach w dostępie do usług elektronicznych ZUS. Trudności wystąpią w programie Płatnik, ePłatnik i w aplikacjach dedykowanych do wystawiania e-ZLA.
Rośnie liczba skarg na umowy zlecenie oraz B2B. Ministerstwo podsumowało pierwsze wyniki inspekcji
06 lis 2026

Po pierwszych trzech miesiącach obowiązywania nowelizacji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało pierwsze liczby, dotyczące kontroli form zatrudnienia. Do PIP wpłynęło już ponad 1300 skarg na niewłaściwe stosowanie umów cywilnoprawnych, inspektorzy wydali ponad 600 poleceń przekształcenia takich umów na umowy o pracę, a pracodawcy wykonali 535 z nich.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA