Grozi nam głód? Przez upały i suszę plony zbóż w Unii Europejskiej będą w przyszłym roku aż o 10 procent niższe

Jest najnowsza prognoza Komisji Europejskiej dotycząca przyszłorocznych zbiorów zbóż. Brzmi ona niepokojąco gdyż analitycy szacują aż o 9,6 proc. niższe zbiory zbóż niż w roku ubiegłym, co jest przede wszystkim efektem upałów i suszy na głównych obszarach rolniczych Unii.

Dane te powinny budzić tym większy niepokój, iż wpisują się w wieloletni trend spadku plonów w UE, spowodowany właśnie w głównej mierze przyczynami klimatycznymi. Z szacunków UE, o których informuje Polska Agencja Prasowa – PAP Biznes, wynika, że przyszłoroczne plony będą dodatkowo aż o 20 procent niższe od średniej pięcioletniej.

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Upały i susza: czy w 2027 zabraknie pszenicy na chleb i makarony

Zbiory pszenicy w przyszłym roku według prognozy są najmniej zagrożone spadkiem. Jesienne zasiewy rokują tylko nieznaczny spadek w odniesieniu do średniej z pięciu lat.

W związku z tym zboża tego nie powinno zabraknąć na rynku europejskim – ucierpi jedynie eksport pszenicy wskutek czego problemy dotkną jedynie lokalnych farmerów.

Zdecydowanie najgorzej wyglądają perspektywy dla zbiorów kukurydzy, której zbiory w roku przyszłym spadną aż o 20 procent w porównaniu ze średnią z pięciu ostatnich lat.

Jednak to nie miłośnicy popcornu odczują najboleśniej skutki suszy dotyczące kukurydzy. Zboże to jest kluczowe dla rynku pasz, co oznacza zarówno wzrost cen wołowiny i mięsa w ogóle, ale także produktów mlecznych i nabiałowych.

Upały i susza w Europie: w 2027 r. potrzebny duży import kukurydzy na rynki europejskie

I właśnie nie braki ilościowe – bo te da się uzupełnić importem 25 mln ton kukurydzy – o 6 mln ton więcej niż w roku bieżącym – ale rosnące koszty produkcji powinni martwić przede wszystkim konsumentów w Polsce oraz w pozostałych krajach Unii Europejskiej.

Tym bardziej, że będące skutkiem upałów i susz spadki plonów nie są jedynym zagrożeniem dla europejskiego rynku żywności – choć sam trend wieloletni wskazuje na potrzebę działań systemowych – bo dochodzi do tego cały splot innych niekorzystnych zjawisk znacząco wpływających na podwyższanie cen żywności w najbliższej perspektywie.

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Szybko rosną bowiem inne koszty produkcji rolniczej, a napięcia geopolityczne zakłócają normalny obrót międzynarodowy i funkcjonowanie rynków.

Wszystko to sprawia, że perspektywy dla cen żywności zarówno w 2027 roku jak i w latach następnych nie rysują się zbyt optymistycznie.

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