Świadomość luki między realnymi potrzebami seniorów na emeryturze a wysokością otrzymywanych z ZUS świadczeń jest coraz wyższa. Kobiety policzyły: na emeryturze miesiąc w miesiąc będzie im brakować 1 300 złotych

Emerytury kobiet 2027: bez zmian w zasadach ustalania w ZUS kobiety będą głodować na emeryturze?

W zrealizowanym niedawno badaniu Prudential kobiety, których ten problem dotyka bardziej od mężczyzn wyliczyły, iż ta luka czyli różnica między kwotą potrzebną na utrzymanie a emeryturą z ZUS wyniesie 1 300 zł miesięcznie. Tak to wygląda z perspektywy 2026 roku, a z czasem problem ten będzie się pogłębiał – nie tylko zresztą wskutek wydłużającego się życia.

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Kobiety na emeryturze: ile zabraknie na życie

Uczestniczki badania Prudential Family Index (PFI) 2026 spodziewają się średnio około 3 300 zł miesięcznie podstawowej emerytury z ZUS, a za potrzebne uznają około 4 600 zł. Średnio dzieli je więc 1 300 zł co miesiąc. Dla porównania, u mężczyzn ta różnica wynosi około 830 zł. Dla porównania: Natomiast przeciętna emerytura, jaką ZUS wypłaca dziś kobiecie, to 3 662,52 zł.

Kobiety- emerytury niższe od mężczyzn. Czy to się zmieni

Na wysokość emerytury wpływają trzy czynniki: wiek emerytalny, długość życia na emeryturze i wysokość wynagrodzeń. To one decydują o tym, że ZUS wylicza kobietom emerytury niższe niż mężczyznom.

W przypadku kobiet kapitał emerytalny gromadzony przez krótszy okres i od niższej średnio pensji, a musi wystarczyć na pokrycie wypłaty emerytury przez dłuższy czas, co ostatecznie przekłada się na emeryturę około 30% niższą. W szczegółach przedstawia się to tak. Po pierwsze kobiety przechodzą na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 65 . To w oczywisty sposób skraca okres składkowy o pięć lat, czyli około 60 składek na emeryturę. Ten czynnik odpowiada za około 10 proc. różnicy w wysokości emerytury między kobietami a mężczyznami .

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Po drugie – kobiety przeciętnie spędzą na emeryturze osiem lat więcej niż mężczyźni. Przeciętny mężczyzna przechodzący na emeryturę w wieku 65 lat spędzi na niej 16,5 roku, czyli otrzyma około 200 wypłat emerytury, kobieta zaś będzie ją otrzymywała przez niecałe 300 miesięcy (prawie o 50 proc. więcej) . Ten czynnik odpowiada za około 20% różnicy w wysokości emerytury.

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ZUS dzieli jednak zebrany kapitał nie przez rzeczywiste trwanie życia, tylko przez wartość z tablicy wspólnej dla kobiet i mężczyzn. Aktualnie: 268,9 miesiąca dla przechodzących na emeryturę w wieku 60 lat i 222,7 miesiąca w wieku 65 lat.

Po trzecie – niższe zarobki kobiet czyli tak zwana luka płacowa. W Polsce wynosi ona 4proc. zgodnie z danymi Rady Unii Europejskiej za 2024 rok . Odpowiada ona za niecałe 2 proc. różnicy w wysokości emerytur kobiet i mężczyzn. – Kobiety nie mają złudzeń. wiedzą, że ich podstawowa emerytura z ZUS będzie niska, i wiedzą, ile im do potrzebnej kwoty zabraknie. Paradoks polega na tym, że świadomość i wiedza nie zawsze przekładają się na konkretne działania – mówi Marta Skowron-Moszkowicz, PR Manager Prudential w Polsce (Pru).

Niższe emerytury kobiet: pułapka, która utrudnia rozwiązanie problemu

Jednak nie zawsze jest to wina przyszłych seniorek wynikająca z bagatelizowania przez nie problemu. Jak oceniają to eksperci Pru, często jest to skutek pułapki, w jaką wpada tzw. pokolenie kanapkowe. Pokolenie kanapkowe, którego nazwa pochodzi od metafory kanapki, to osoby w średnim wieku, które tkwią pomiędzy potrzebami swoich rodziców i dzieci. Z jednej strony opłacają edukację i rozwój dzieci, a z drugiej coraz częściej wspierają rodziców wymagających opieki lub pomocy finansowej. Wsparcie obu grup sprawia, że własne potrzeby – w tym oszczędzanie na emeryturę – schodzą na dalszy plan.

Jeśli dochodzi do tego rezygnacja z kariery zawodowej, która przekłada się na mniej składek i mniejszy kapitał – można powiedzieć, że tak zamyka się pokoleniowe błędne koło. Sama pomoc nie rozkłada się przy tym równo. Swoje dzieci wspiera finansowo, poza podstawowym utrzymaniem, 51% matek i 42% ojców. W codziennej opiece nad rodzicami – pomocy nie pieniędzmi, tylko własnym czasem – udziela się 38% badanych kobiet i 31% mężczyzn.

Zapotrzebowanie na taką pomoc rośnie. Wsparcia w codziennych czynnościach potrzebuje 8% dorosłych Polaków, a wśród osób po 75. roku życia już 35% – wobec 22% w 2019 roku . Dziś chodzi o rodziców obecnych czterdziesto- i pięćdziesięciolatek. Za kilkadziesiąt lat w tym samym miejscu znajdą się one same. Z omawianego badania wynika, że gotowość do rezygnacji z kariery zawodowej dla opieki nad dziećmi deklaruje 72% respondentów, dla opieki nad rodzicami 64%. Każda taka decyzja będzie miała wpływ na wysokość zgromadzonego kapitału na koncie w ZUS – podkreślają eksperci Pru.