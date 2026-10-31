Dzisiejsza niedziela 01.11.2026 r. jest nietypowa, bo przypada w nią Święto Zmarłych, określane też mianem Wszystkich Świętych. Na dodatek wiele osób, choć nie wszyscy ma wolne od pracy w piątek 30 października lub w poniedziałek 2 listopada. W konsekwencji niedziela 1 listopada stanie się środkiem wydłużonego weekendu. A to oznacza, że zakupy w tym okresie trzeba zaplanować inaczej niż zwykle.

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Zakupy w niedzielę Wszystkich Świętych 01.11.2026

Czy sklepy będą otwarte 01.11.2026 r. jak w niedzielę nie objętą zakazem handlu, czy handel w pierwszą niedzielę listopada jest zakazany?

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Niedziela 1 listopada jest objęta zakazem handlu, ale w sklepach Żabki można zrobić zarówno pilne jak i kompleksowe zakupy

W niedzielę 01.11.2026 r. główną rolę w handlu w Polsce spełnią sklepy sieci Żabka. Tak jest w każdą z 44-45 niedziel w roku, które są objęte zakazem handlu. Sklepy Żabki czynne są w niedzielę 1 listopada od wczesnych godzin rannych nawet do 23. Nie brakuje też takich które są czynne całodobowo.

Handel w niedzielę 01.11.2026 - zakupy w Biedronce, Lidlu - wszędzie, czy z sieci tylko w Żabce?

Na zakupy w ten weekend dobry jest piątek, choć zwykle to sobota jest najpopularniejszym w tym względzie dniem tygodnia. Z praktycznego punktu widzenia oczywiście sobota to może nie najlepszy dzień na zakupy - zwłaszcza w weekendy gdy nie następuje po niej niedziela handlowa. W sklepach gromadzą się tłumy, a do kas trzeba czekać w długich kolejkach. Nic nie zmieniają w tej kwestii kasy automatyczne. A kolejki są tym dłuższe, że sobotnie koszyki zakupowe są bardziej wypełnione niż przy zakupach w zwykły dzień.

W konsekwencji przyrzekamy sobie zwykle, że już nigdy więcej w sobotę, że znajdziemy na zakupy czas w innym terminie tygodnia, a i tak zwykle znów kończy się na sobocie.

Na otarcie łez pozostają sobotnie promocje w sklepach, które pozwalają nawet sporo zaoszczędzić w portfelu, zwłaszcza na dużych zakupach.

Sklepy otwarte w niedzielę 01.11.2026 r.

Przypomnijmy, niedziela 1 listopada jest objęta zakazem handlu. W taką niedzielę zakupy można zrobić w małych sklepach, w tym w najpopularniejszych spod znaku Żabki, bo one mogą być decyzją właścicieli otwarte zarówno w niedziele objęte zakazem handlu, jak i w święta. Pogoda na weekend i czas przed świętem Wszystkich Świętych dodatkowo zachęca do wizyty w sklepach, by uzupełnić domowe zapasy i ewentualnie odkryte braki w jesiennym wyposażeniu. Nie wszystko jednak da się zrealizować, bo w dniu 1 listopada jest niedziela, której nie ma na liście niedziel, w które handel nie jest zakazany.

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Jednak w sobotę otwarte są wszystkie sklepy i na dodatek kuszą ekstra promocjami.

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Niedziela 01.11.2026 r.: jaki możesz wybrać sklep, w którym zrobisz zakupy

Jednak nie jest tak, że zakupów nie da się zrobić w ogóle - czynne są mniejsze sklepy czy te zlokalizowane na terenie stacji benzynowych lub dworców. A z sieciowych - sklepy Żabki. W przypadku ostatnich z wymienionych czas na zrobienie zakupów jest praktycznie nieograniczony, bo większość z nich czynna jest całą niedzielę 25.10.2026 r. - od wczesnych godzin rannych niemal do nocy, bo nawet do godziny 22.00-23.00.

Mimo że zwykle planowane i wykonywane na czas duże zakupy w rodzinach są standardem, bywa, że zakupy na ostatnią chwilę mogą być konieczne. Nie ma co wtedy zastanawiać się, gdzie je zrobić, bo w niedzielę 01.11. 2026 r., która jest objęta zakazem handlu trzeba uderzać do Żabki zamiast najpierw sprawdzać zamknięte drzwi wejściowe do Biedronki czy Lidla.

Zaletą sklepów spod znaku Żabka jest nie tylko to, że te położone w dogodnych punktach reklamują się w pełni zasadnie: 6-23/7 czyli że niezależnie od tego, iż w niedzielę dostępne są dla klientów w dogodnych dla wszystkich godzinach, ale że mają coraz bogatszy asortyment produktów umożliwiających nawet duże zakupy a ponadto produkty, których trzeba by szukać w kawiarni czy w barze. Może ceny nie są tak atrakcyjne jak w dyskontach spod znaku Lidl czy Biedronka, ale już promocji także sporo - w tym wiele wycelowanych zarówno w cały weekend, jak i same niedziele tylko.

01.11.2026 r. to niedziela handlowa czy niedziela objęta zakazem handlu. Jakie sklepy otwarte i gdzie po zakupy

Weekend to czas, gdy po całym tygodniu często kończą się domowe zapasy, dlatego wiele osób planuje większe zakupy właśnie wtedy. Najwygodniej zrobić je w wolnym dniu, na przykład w niedzielę, o ile jest to niedziela handlowa. Pojawia się więc pytanie: czy w niedzielę 1 listopada sklepy są otwarte?

Niestety dla tych, którzy planowali na ten dzień większe zakupy, nie mamy dobrych wiadomości. 25 października przypada niedziela z zakazem handlu, co oznacza, że większość dużych sklepów i galerii handlowych jest zamknięta. Są jednak wyjątki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami otwarte mogą być m.in. sklepy sieci Żabka, małe sklepy prywatne obsługiwane przez właścicieli oraz stacje benzynowe.

Sklepy otwarte w niedzielę 25.10.2026 r. Zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce ?

Niedziela 1 listopada nie jest niedzielą handlową, ponieważ nie znajduje się na liście dni zwolnionych z zakazu handlu. Dodatkowo przypada w nią święto, co już samo w sobie wyklucza działanie sklepów zatrudniających pracowników.

W praktyce oznacza to, że większość dużych sklepów, takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour, pozostanie zamknięta. Choć wiele osób chciałoby wykorzystać weekend na uzupełnienie domowych zapasów, 1 listopada zakupy w supermarketach i galeriach handlowych nie będą możliwe.

Zakupy w niedzielę 01.11.2026 r. będzie można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a spośród sieciowych głównie w Żabkach, które mogą być otwarte dzięki temu, że często działają jako placówki prowadzone przez franczyzobiorców. W związku z tym większe zakupy warto zaplanować dopiero na poniedziałek 19 października, kiedy wszystkie sklepy będą już czynne.

Zakaz handlu w niedzielę a sklepy otwarte 01.11.2026 r.

To oznacza, że większe zakupy – pomijając opcję internetową – trzeba planować na sobotę 31 października lub po niedzieli, najwcześniej na poniedziałek 2 listopada, któryto dzień dla wielu osób jest wolny od pracy, ale handel w poniedziałek 2 listopada funkcjonuje jak w każdy standardowy dzień roboczy.

.Najbliższa niedziela handlowa będzie dopiero w grudniu, inaugurując serię trzech niedziel handlowych z rzędu przygotowujących do świąt Bożego Narodzenia. A to oznacza, powtórzmy - że 01.11.2026 roku trzeba zrezygnować z zakupów lub zastosować się do reguł panujących w handlu w niedziele z zakazem handlu, a więc zakupy nie w Lidlu lub innym dyskoncie albo galerii handlowej, ale w osiedlowym sklepiku lub w Żabce.

Niedziele handlowe 2026: kiedy i czy łatwiej robić w tym roku duże zakupy

Wbrew oczekiwaniom i zapowiedziom polityków, do rewolucji w kalendarzu handlowym nie doszły, a niedziel z zakazem handlu znacząco nie ubyło. Praktycznie tylko o jedną – w grudniu jako swoistą rekompensatę za uczynienie z Wigilii kolejnego dnia ustawowo wolnego od pracy. Poza tym zmian nie ma, choć niemal od początku kadencji tej koalicji rządowej leży w Sejmie projekt znacząco zwiększający liczbę niedziel handlowych.

Miałyby one występować w liczbie dwóch co miesiąc, nie licząc ekstra terminów przedświątecznych. Niestety od samego początku nie było zgody między samymi koalicjantami jak by ostatecznie ten nowy kalendarz handlowy miał wyglądać.

A gdy jeszcze okazało się, że ustawa liberalizująca niedzielny handel nie może liczyć na przychylność prezydenta, sprawa chyba ostatecznie umarła śmiercią naturalną. To oznacza, że ani w 2026, ani w każdym kolejnym roku z najbliższego czasu nie ma co liczyć na zmiany i znaczące zwiększeni liczby dni handlowych w roku o handlowe niedziele. Ostatecznie więc w kalendarzu jest wiele miesięcy, w czasie trwania których nie ma ani jednej niedzieli handlowej.

Niedziela z zakazem handlu 25.10.2026 r.. : jakie sklepy są otwarte

Nie są objęte zakazem handlu, a więc otwarte w niedzielę 1 listopada sklepy prowadzone przez właścicieli, ewentualnie ze wsparciem członków rodziny. To oznacza, że zakupy zrobimy w małych sklepach osiedlowych czy wiejskich – o ile właściciel je w niedzielę otwiera, bo jest to wyłącznie jego autonomiczna decyzja, a nie skutek działania przepisów.

Ze sklepów sieciowych czynna jest zdecydowana większość sklepów Żabka – choć to sieć, to jednak formalnie sklepy są własnością konkretnych przedsiębiorców korzystających z profitów sieciowych Żabka na zasadzie franczyzy, prowadzą sprzedaż osobiście lub zatrudniając pracowników. W tym drugim przypadku mogą prowadzić sprzedaż w niedzielę, gdy obsługują klientów sami, a pracownicy mają wolne.

Niezawodne w niedziele są zwłaszcza sklepy sieci Żabka. Większość z nich w niedziele jest czynna krócej niż w zwykłe dni – otwierają się o 9.00 lub o 10.00 rano, ale nie brakuje też takich, które obsługują klientów jak w poniedziałki i inne dni powszednie – od godziny szóstej rano do dwudziestej trzeciej. Nie inaczej będzie w najbliższą w niedzielę 25.10.2026 r. W wielu Żabkach zakupy można zrobić już od 6.00 godziny rano i przez cały dzień potem, byle zdążyć przed 23.00.

Niedziela 01.11.2026 r. zakaz handlu obejmuje nadal większość niedziel w roku

Niedzielne dylematy: teraz będzie/jest niedziela handlowa czy niedziela z zakazem handlu, odżyły, gdy Sejm zaczął pracować nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele i ożyły nadzieje, że sklepy będą znów otwarte we wszystkie niedziele, a nie tylko siedem w roku - jak w ostatnich latach, do czego już praktycznie przywykliśmy. Prace wciąż trwają, ale nadzieje na jakiekolwiek zmiany w ustawie o zakazie handlu są coraz mniejsze.

Niedziela 01.11.2026 r. - czy otwarte będą sklepy w galeriach i centrach handlowych

Niestety, mimo obietnic Sejm nie dokończył pracy nad nowelizacją ustawy o zakazie handlu w niedziele w ubiegłym roku, nie zajął się nią także w roku bieżącym. Jedynie ustanawiając wigilię dniem ustawowo wolnym od pracy w tej samej ustawie dopisał do niedziel handlowych trzecią niedzielę w grudniu. Zmiany w ustawie nowelizującej bezpośrednio samą ustawę o zakazie handlu wciąż są w toku prac komisji. Oznacza to, że wciąż obowiązują przepisy o zakazie handlu w niedziele, ustanawiające tryb pełnej pracy sklepów tylko w osiem niedziel w roku. Zakaz handlu w niedziele: niedziele handlowe w 2026 roku: osiem, w tym trzy w grudniu

Oto terminy ośmiu niedziel handlowych 2026:

25 stycznia

29 marca

26 kwietnia

28 czerwca

30 sierpnia

6 grudnia

13 grudnia

20 grudnia

Obecny stan, osiem niedziel bez zakazu handlu w roku i ustawa o zakazie handlu w niedziele w obecnym kształcie mają przed sobą żywot co najmniej tak długi jak długo nie dojdzie do sytuacji, w której zarówno większość parlamentarna jak i prezydent będą mieli wolę zliberalizowania zasad handlu w niedziele.