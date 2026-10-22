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Chwilówki poza nadzorem finansowym znów podbijają rynek. Już co piąta pożyczka zaciągana jest w szarej strefie

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22 października 2026, 12:24
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Już co piąta pożyczka jest zaciągana w szarej strefie, bo legalnie działający pożyczkodawcy odmawiają ryzykownym klientom
Już co piąta pożyczka jest zaciągana w szarej strefie, bo legalnie działający pożyczkodawcy odmawiają ryzykownym klientom
Shutterstock

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Wprowadzenie ustawowego limitu pozaodsetkowych kosztów pożyczek chroni solidnych klientów przed zbyt wysokimi kosztami pożyczki. Jednocześnie spycha do szarej strefy tych, którzy spotykają się z odmową, bo koszt ryzyka pożyczenia im pieniędzy jest dla legalnej firmy pożyczkowej wyższy niż ustawowy limit.

Warsaw Enterprise Institute: co piąta pożyczka pozabankowa w Polsce udzielana jest poza prawem. Szara strefa na rynku pożyczek wzrosła w minionym roku o 200 mln zł i stanowi już 19 proc.

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Szara strefa na rynku pożyczek pozabankowych w Polsce warta jest już 5,3 mld PLN, co oznacza wzrost o ponad 200 mln PLN w okresie krótszym niż rok – wynika z najnowszego raportu Warsaw Enterprise Institute pt.
Szara strefa w Polsce. Rynek pożyczek pozabankowych. Edycja 2026.
W ciągu ostatnich 12. miesięcy poza nadzorem państwa oraz bez jakiejkolwiek ochrony konsumenta zawarto ponad 1,2 mln transakcji, co stanowi 19 proc. rynku.

Coraz więcej chwilówek w szarej strefie: dlaczego

Eksperci wskazują, że na negatywne zjawisko wpływają przepisy dot. ceny maksymalnej kredytów pozabankowych.
Podwyżka limitu kosztów pozaodsetkowych o 2 pkt proc. oznacza średnio o 95 tys. mniej transakcji w szarej strefie i powoduje objęciem przez legalny rynek 74 tys. konsumentów.

Według danych sektora w sierpniu 2026 roku aż 83,5 proc. wniosków pożyczkowych składanych do instytucji pozabankowych spotkało się z odmową, podczas gdy jeszcze rok wcześniej było to 79,5 proc.
Z przeprowadzonej analizy WEI wynika, że wśród ogółu klientów aż 58 proc. z nich nie uzyskało finansowania w żadnym legalnym podmiocie. W przeciągu ostatniego roku, legalny rynek nie był w stanie zaspokoić popytu wartego 11 mld PLN.

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– W warunkach niedostatecznej podaży oraz istotnych barier wejścia na legalny rynek, niezrealizowany popyt nie znika – podkreśla Wojciech Wyszomierski, analityk Warsaw Enterprise Institute.
– Według naszej analizy około 45 proc. konsumentów zdecyduje się na zawarcie transakcji w szarej strefie.

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Raport wskazuje, że główną przyczyną rozrostu szarej strefy mogą być nadmiernie restrykcyjne regulacje prawne, w szczególności ustalone limity pozaodsetkowych kosztów kredytu. Jest to mechanizm tożsamy do ceny maksymalnej usługi.
W przeciwieństwie do banków, które mogą finansować kredyty konsumenckie z depozytów klientów, instytucje pożyczkowe obracają własnym kapitałem, co zdecydowanie podwyższa koszt ich finansowania. Pobierana przez nie prowizja rekompensuje ponoszone ryzyko. Ustawowe limity w praktyce uniemożliwiają zawarcie legalnej transakcji grupom najbardziej wrażliwych klientów.

Szara strefa pożyczek kwitnie po wprowadzeniu blokady kosztów pozaodsetkowych

WEI w raporcie dokonało także oceny wpływu wysokości ustawowych maksymalnych pozaodsetkowych kosztów kredytu (MPKK) na skalę szarej strefy.
Obecnie dla pożyczek na co najmniej 30 dni MPKK wynoszą 10 proc. kwoty pożyczki oraz proporcjonalnie 10 proc. tej kwoty za każdy rok trwania umowy (10% + 10%), przy czym łącznie nie mogą przekroczyć 45 proc. kwoty pożyczki.
Według modelu przyjętego w raporcie każdorazowy wzrost MPKK o 2 pkt proc. oznacza średnio o 95 tys. mniej transakcji w szarej strefie i o 74 tys. mniej korzystających z niej konsumentów.

Autorzy szacują, że ograniczenie liczby transakcji w szarej strefie o 40 proc. wymagałoby podniesienia limitu o 10 pkt proc., po 5 pkt proc. dla każdego parametru (15% + 15%).
Wyższy limit pozwala legalnym firmom udzielać pożyczek większej grupie klientów, którzy dziś spotykają się z odmową.

Legalne firmy pożyczkowe nie chcą pożyczać coraz większej grupie osób

Szczególnie niepokojące są dane dotyczące motywacji konsumentów. Z raportu WEI wynika, że aż 73 proc. osób poszukujących finansowania na potrzeby zdrowotne deklaruje gotowość skorzystania z szarej strefy w przypadku odmowy przez legalne instytucje.
Podobnie wysoka skłonność dotyczy bieżących zobowiązań i potrzeb bliskich, co pokazuje społeczny wymiar problemu.

– Państwo, zamiast realnie chronić konsumentów, wypycha ich poza legalny rynek. Tam nie obowiązują ani limity kosztów, ani standardy windykacyjne, ani jakiekolwiek gwarancje prawne – mówi Piotr Palutkiewicz, prezes Warsaw Enterprise Institute.
Szara strefa to nie tylko zagrożenie dla obywateli, ale także wymierna strata dla budżetu państwa. Każda taka transakcja oznacza brak podatków, brak nadzoru i wzrost ryzyka wystąpienia patologii gospodarczych i społecznych.

Szara strefa pożyczkowa rośnie przez brak dostępu do legalnego finansowania

Eksperci WEI zwracają uwagę na paradoks polskiego rynku finansowego. Pomimo relatywnie niskiego zadłużenia gospodarstw domowych – 22,1 proc. PKB wobec ponad 52 proc. średniej w strefie euro – dostęp do legalnego finansowania konsumenckiego systematycznie się pogarsza.
Zdaniem autorów raportu dowodzi to, że problemem nie jest nadmierne zadłużenie Polaków, lecz niedostosowane do realiów gospodarczych ramy regulacyjne.
Warsaw Enterprise Institute rekomenduje uwzględnienie powyższych aspektów w trakcie prac nad nowelizacją Ustawy o kredycie konsumenckim, tak aby nadać legalnym podmiotom większą elastyczność w dostosowywaniu ofert do poszczególnych grup konsumentów.

Celem regulacji powinno być zatrzymanie odpływu klientów do szarej strefy, zwiększenie konkurencyjności rynku oraz skuteczniejsza walka z nielegalnymi pożyczkodawcami.
– Silny, legalny i konkurencyjny rynek pożyczkowy jest najlepszym narzędziem walki z szarą strefą. Tam, gdzie legalna oferta znika, natychmiast pojawia się nielegalna. Konsumenci, którzy nie otrzymają finansowania, szukają środków w szarej strefie – podsumowuje Piotr Palutkiewicz.

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Źródło: INFOR
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