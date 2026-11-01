WSA w Bydgoszczy, w wyroku z dnia 4 marca 2026 r., unieważnił zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia, z którego wynikał cennik opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych (w tym m.in. opłat za wjazd na teren cmentarza oraz postawienie nagrobka), stwierdzając istotne naruszenie prawa. Nie tylko w Toruniu cmentarze nie mogą pobierać określonych opłat, które wynikają z aktów prawa miejscowego (takich jak wspomniane zarządzenie), a osoby, które zostały nimi obciążone – mogą dochodzić zwrotu pieniędzy. Ci, którzy niebawem udadzą się na cmentarze (w związku ze zbliżającym się 1 listopada – Wszystkich Świętych) powinni natomiast być świadomi, jakich opłat cmentarz nie ma prawa się od nich domagać.

Mieszkaniec Torunia sprzeciwił się opłatom za korzystanie z cmentarza komunalnego narzuconym przez organ gminy – Prezydenta Miasta Torunia

Prezydent Miasta Torunia, w 2022 r., wydał zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań wynikających z powierzenia U. Sp. z o.o. w Toruniu obowiązku zarządzania i utrzymania cmentarzy komunalnych w Toruniu, w którym zostały uregulowane stawki opłat za usługi komunalne, takich jak m.in.:

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opłata za korzystanie z miejsca na cmentarzu,

opłata przy pochówku,

dopłata do kosztów utrzymania cmentarza określona w % wartości postawionego (nowego lub wymienionego) nagrobka lub grobowca,

(nowego lub wymienionego) lub grobowca, opłata za przechowywanie zwłok w domu przedpogrzebowym – za każdą rozpoczętą dobę,

opłata za wynajem sali w domu pogrzebowym,

opłaty za wjazd samochodem na teren cmentarza – w odrębnej wysokości w przypadku samochodu osobowego i dostawczego lub karawanu pogrzebowego ,

– w odrębnej wysokości w przypadku i lub , opłaty administracyjne (pobierane za zapisy lub zmiany dokonywane w księgach cmentarnych oraz rejestrze elektronicznym) – takie jak zmiana dysponenta, wydanie karty zgonu czy wydanie zaświadczenia,

opłaty za czynności kancelaryjne i terenowe związane z wykonywaniem prac przez podmioty zewnętrzne oraz

opłata za pogrzeb poza godzinami pracy biura administracji cmentarzy komunalnych.

Zarządzenie to zostało wydane przez Prezydenta Miasta Torunia na podstawie dyspozycji wynikającej z uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie powierzenia T. Sp. z o.o. obowiązku wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego zarządzania i utrzymania cmentarzy komunalnych w Toruniu. W podstawie prawnej wspomnianej uchwały Rady Miasta Torunia powołano się natomiast na art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, zgodnie z którym – jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o: wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

Jeden z mieszkańców Torunia, zaskarżył ww. zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia do WSA. W skardze, wniósł o stwierdzenie nieważności ww. zarządzenia, w związku z: nałożeniem w nim opłat za wjazd samochodu pogrzebowego i samochodu dostawczego na cmentarz , jak również za postawienie nagrobka oraz

, jak również oraz nieopublikowaniem zaskarżonego zarządzenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym, mimo że stanowi on akt prawa miejscowego.

Skarżący stwierdził, że zaskarżone przez niego zarządzenie istotnie narusza jego interes prawny, gdyż przewidziane w nim opłaty z tytułu wjazdu samochodu na teren cmentarza oraz opłata za postawienie nagrobka nie znajdują uzasadnienia ustawowego w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, który – przewiduje możliwość nakładania opłat związanych wyłącznie z chowaniem zwłok. Brak jest zatem podstaw prawnych dla ustalania przez organy gminy innych opłat niż wyżej wymienione (tj. jakichkolwiek innych opłat związanych z prowadzeniem cmentarza).

WSA w Bydgoszczy zgodził się z argumentacją skarżącego (w wyroku z dnia 4 marca 2026 r.) – cmentarz ma prawo pobierać wyłącznie opłaty związane z chowaniem zwłok, a nie za wjazd na teren cmentarza czy postawienie nagrobka

Ważne WSA w Bydgoszczy, w wyroku z dnia 4 marca 2026 r., sygn. akt II SA/Bd 813/25 zgodził się z argumentacją skarżącego, iż – pobieranie przez cmentarz opłat za usługi niezwiązane bezpośrednio z pochówkiem, jak np. wjazd pojazdów na teren cmentarza, nie znajduje podstawy prawnej.

Jak wyjaśnił WSA – „na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, zostało uregulowane generalne uprawnienie do postanowienia o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Cmentarze należą do tej kategorii obiektów. Należy zauważyć, że ww. art. 4 ust. 1 pkt 2 zawiera ogólną normę, która pozwala na ustanowienie na jej podstawie opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej i za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa ta ma jednak zastosowanie o tyle, o ile inna ustawa nie określi zakresu opłat pobieranych na podstawie odrębnych przepisów. Równocześnie w orzecznictwie wskazuje się, że art. 7 ustawy o cmentarzach reguluje zakres opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza (tak: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 2024 r., sygn. akt III OSK 357/23). Ww. art. 7 stanowi, że:

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Grób nie może być użyty do ponownego chowania przed upływem lat 20. Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę, przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok. Dozwolone są umowy, przedłużające termin, przed upływem którego nie wolno użyć grobu do ponownego pochowania. Niezależnie od powyższych przepisów jest wzbronione użycie do ponownego pochowania grobów, mających wartość pamiątek historycznych (ze względu na swą dawność lub osoby, które są w nich pochowane, lub zdarzenia, z którymi mają związek) albo wartość artystyczną. W istniejących grobach murowanych dopuszcza się chowanie zwłok osób zmarłych w ciągu 20 lat po wydaniu decyzji o zamknięciu cmentarza. Przy zmianie przeznaczenia terenu cmentarnego przepis art. 6 ust. 4 6 ma zastosowanie również do zwłok pochowanych w tym dwudziestoletnim okresie.

W orzecznictwie sądowoadministracyjnym wskazuje się, że gdyby przyjąć, że na podstawie przepisów ustawy o gospodarce komunalnej można ustanawiać inne jeszcze opłaty związane z korzystaniem z cmentarza to wówczas art. 7 ust. 1-3 ustawy o cmentarzach byłby zbędny w zakresie, w jakim określa dopuszczalność ustalania opłat za użycie grobu. Teren cmentarza będący obiektem użyteczności publicznej obejmuje przecież w znacznej części tereny zajęte właśnie pod groby. Organ gminy może zatem ustalić tylko te opłaty, które są związane z pochowaniem zwłok, a nie jakiekolwiek opłaty związane z prowadzeniem cmentarza (tak: Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku: z dnia 7 grudnia 2011 r., sygn. akt II GSK 1022/10; z dnia 28 maja 2024 r., sygn. akt III OSK 2032/23). W art. 7 ust. 2 ustawy o cmentarzach ustawodawca dopuścił możliwość pobierania opłat dotyczących korzystania z cmentarzy komunalnych (gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej) wyłącznie w postaci opłat za pochowanie zwłok oraz odpowiadającej tym opłatom, opłaty za zastrzeżenie przeciw ponownemu użyciu grobu po upływie 20 lat. Charakter tego świadczenia jest związany ze złożeniem i pochowaniem ludzkich zwłok. Opłaty za miejsce, za okres 20 lat i za każde kolejne przedłużenie opłaty na 20 lat, można zakwalifikować jako opłaty za usługi administratora cmentarza, polegające na udostępnieniu miejsca pod grób i te opłaty bezspornie związane są z pochowaniem zmarłych osób fizycznych (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 stycznia 2017 r., sygn. akt II OSK 929/15; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 14 sierpnia 2013 r., sygn. akt II SA/Sz 212/13).

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Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że organ gminy może zatem ustalić tylko takie opłaty, które są związane z pochowaniem zwłok a nie jakiekolwiek opłaty związane z prowadzeniem cmentarza jak nastąpiło to w załączniku do zaskarżonego zarządzenia.”

W związku z powyższym – pobieranie przez cmentarz opłat za wjazd samochodu pogrzebowego czy samochodu dostawczego na teren cmentarza oraz za postawienie nagrobka – sąd uznał za pozbawione podstawy prawnej.

Jednocześnie – z uwagi na nieopublikowanie zaskarżonego zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia (z którego wynikały stawki opłat dotyczących korzystania z cmentarza), które to zostało uznane przez sąd za akt prawa miejscowego (ze względu na jego normatywny, generalny i abstrakcyjny charakter), w wojewódzkim dzienniku urzędowym – zarządzenie to zostało uznane za nieważne. „Poczynienie powyższych uwag dotyczących naruszenia przepisów prawa materialnego w zakresie opisanym w skardze [red.: dotyczącym nałożenia opłat za wjazd samochodu pogrzebowego i samochodu dostawczego na teren cmentarza oraz za postawienie nagrobka] nie zmienia oceny Sądu, że naruszenie polegające na braku publikacji zaskarżonego zarządzenia stanowi wystarczającą podstawę do stwierdzenia nieważności zaskarżonego zarządzenia w całości. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w pkt 1 sentencji wyroku.” – skwitował WSA.

Można dochodzić zwrotu opłat bezpodstawnie pobieranych przez cmentarze – ważny wyrok WSA w Bydgoszczy przed Wszystkich Świętych (1 listopada) w 2026 r.

W wyroku z dnia 4 marca 2026 r., WSA w Bydgoszczy – odnosząc się do żądania skarżącego zwrotu opłat za wjazd samochodu pogrzebowego i samochodu dostawczego na teren cmentarza oraz za postawienie nagrobka – orzekł, że roszczenie to ma charakter cywilnoprawny i pozostaje poza kognicją sądu administracyjnego. „Odrzucenie skargi w części dotyczącej nakazania zwrotu na rzecz Skarżącego opłat opisanych w skardze (pkt 2 sentencji wyroku) nastąpiło na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który stanowi, że sąd odrzuca skargę jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego. Udokumentowane paragonami załączonymi do skargi żądanie zapłaty na rzecz Skarżącego określonych kwot, którego podstawy prawnej Skarżący upatruje w treści art. 410 ustawy Kodeks cywilny, ma charakter cywilnoprawny i nie podlega kognicji sądu administracyjnego.” – wyjaśnił WSA. Z uwagi na stwierdzenie nieważności zarządzenia Prezydenta Miasta Torunia, na podstawie którego były pobierane ww. opłaty – ich zwrotu można zatem dochodzić na drodze cywilnoprawnej.

Z analogicznym roszczeniem cywilnoprawnym mogą wystąpić również mieszkańcy innych miejscowości, w których cmentarze komunalne dokonują poboru opłat za korzystanie z cmentarza – innych niż związane z chowaniem zwłok. Najlepiej równolegle występując do sądu administracyjnego ze skargą o stwierdzenie nieważności zarządzenia burmistrza lub prezydenta miasta albo odpowiednio – uchwały rady gminy, z której wynika cennik takich opłat. Przed zbliżającym się 1 listopada (Wszystkich Świętych) i wynikającym z tego wzmożonym ruchem na cmentarzach – warto natomiast znać treść omawianego wyroku WSA w Bydgoszczy, aby nie dać się obciążyć nieuprawnionymi opłatami (zwłaszcza np. za wjazd na teren cmentarza, choćby w celu zaparkowania samochodu na parkingu cmentarnym).

Podstawa prawna :