Do zakazu używania pieców gazowych droga wciąż daleka, ale konsekwencje ograniczeń odczujemy już w tym sezonie grzewczym. Najpierw uwolnienie cen gazu już od stycznia, potem dodatkowa opłata za emisję dwutlenku węgla, na wzór płaconej od dawna przez firmy. O ile więcej zapłacimy więc za ogrzewanie gazowe 2027 i czy będzie to więcej od kosztów standardowego centralnego ogrzewania?

Wbrew medialnym doniesieniom z początku roku, zakaz używania pieców gazowych, w tym do ogrzewania nie zostanie wprowadzony tak szybko. Owszem szybko będzie opłata za emisję CO2 – na wzór tej, którą płaci teraz przemysł.

Ale takim podatkiem objęte zostaną wszystkie media grzewcze, od węgla po gaz, przy czym gospodarstwa domowe korzystające z gazu zapłacą relatywnie najmniej.

To wręcz przed piecami gazowymi otwiera całkiem nowe, obiecujące perspektywy. Problem jest inny – dostępność sieci gazowniczej, zwłaszcza na terenach wiejskich. Jednak i tu jest gotowe rozwiązanie w postaci gazu płynnego LPG, który akurat w Polsce i wśród Polaków ma bardzo dobre notowania.

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Dodatkowo warto pamiętać o preferencjach dla gazu LPG.

Gaz płynny LPG będzie mógł być wykorzystywany w instalacjach montowanych przed 2030 r. aż do przyszłej modernizacji budynku do standardu zeroemisyjnego, a w przyszłości w rosnącym stopniu będzie pochodził ze przetwarzania odpadów rolnych i komunalnych.

Piece na gaz będą zakazane, ale czy już od teraz. Dlaczego wzrosną koszty ogrzewania gazowego w 2027 roku

Eksperci ostrzegają, że rozpoczęty sezon grzewczy będzie droższy niż zwykle i to niezależnie od sposobu ogrzewania. Dotyczy to szczególnie mocno ogrzewania gazowego, które stało się standardem w budowanych przez deweloperów budynkach oddawanych pod zarząd wspólnotom mieszkaniowym.

Są dwa powody, dla których teraz koszty ogrzewania gazem znacząco wzrosną: uwolnienie cen gazu - i to w warunkach drożejącego nośnika energii na rynkach światowych - oraz wprowadzenia w krajach Unii Europejskiej tzw. ETS2 czli opłaty za emisję, którą mają być też objęte gospodarstwa domowe.

- Do końca 2026 r. ceny gazu pozostają regulowane, natomiast od stycznia mają podlegać mechanizmom wolnorynkowym. Bez wiedzy o przyszłych cenach giełdowych trudno dziś określić, jak przełoży się to na rachunki mieszkańców - wyjaśnia Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus.

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Wyższe rachunki za ogrzewanie gazem: o ile wzrosną w 2027 roku

W ocenie eksperta, na tym etapie nie można wiarygodnie określić skali wzrostu kosztów w 2027 r., a tym samym wskazać jednej kwoty podwyżki dla mieszkania o powierzchni 50–60 m².

Dodatkowym czynnikiem pozostają planowane opłaty związane z systemem ETS, które miały zacząć obowiązywać od 2027 r. Rozważane jest przesunięcie ich wejścia w życie na 2028 r., ale decyzja w tej sprawie nie jest jeszcze przesądzona. Jej ostateczny kształt będzie miał znaczenie dla przyszłych kosztów ogrzewania.

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Rachunki za ogrzewanie gazem: ile zależy od zarządcy nieruchomości

Jednak są czynności, które mogą prowadzić do minimalizowania skali wzrostu kosztów, które mogą podjąć zarówno sami mieszkańcy, jak i zarządcy nieruchomości.

Z perspektywy zarządcy nieruchomości przygotowania do sezonu grzewczego powinny koncentrować się przede wszystkim na ograniczaniu strat energii i prawidłowej pracy instalacji.

- W budynkach wyposażonych w kotłownie gazowe warto wykonać przegląd i regulację urządzeń, zoptymalizować ich nastawy oraz sprawdzić działanie automatyki sterującej temperaturą czynnika grzewczego w zależności od warunków pogodowych. To działania, które pozwalają dostosować pracę instalacji do rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło - tłumaczy Mariusz Łubiński.

Ekspert wskazuje, że duże znaczenie ma także szczelność okien i drzwi wejściowych. Nawet stosunkowo proste działania, takie jak usunięcie nieszczelności, mogą ograniczyć niepotrzebne straty energii. Warto również zwrócić uwagę na temperaturę w pomieszczeniach. Jej obniżenie o zaledwie 1°C może zmniejszyć zużycie ciepła o około 5–8%. Istotnym elementem jest również edukacja mieszkańców.

- Zarządca może przypominać o sprawdzaniu szczelności okien i drzwi balkonowych, przestawieniu okien na tryb zimowy, jeśli producent przewidział taką funkcję, oraz prawidłowym wietrzeniu pomieszczeń. Na czas wietrzenia należy zamknąć zawór termostatyczny, a po zakończeniu ponownie ustawić go na odpowiednią temperaturę. Pozostawienie otwartego lub uchylonego okna przy aktywnym ogrzewaniu może powodować, że termostat zareaguje na spadek temperatury i zwiększy dopływ ciepła, które następnie ucieka na zewnątrz - dodaje prezes firmy Admus.

W praktyce ograniczanie rachunków nie sprowadza się więc wyłącznie do oczekiwania na zmianę taryf. Równie ważne jest przygotowanie instalacji, eliminowanie strat ciepła i codzienne nawyki mieszkańców.

To właśnie na tych obszarach zarządcy i wspólnoty mogą działać już przed rozpoczęciem sezonu, niezależnie od tego, jak ostatecznie ukształtują się ceny energii.

Ogrzewanie gazem: czy od 2027 będzie droższe od ciepła dostarczanego rurami

Przy prognozowaniu skali podwyżek kosztów ogrzewania w najbliższym czasie istotne są również różnice w kosztach pomiędzy poszczególnymi miastami i dostawcami.

Ekspert wskazuje, iż dobrze obrazują to dane z Warszawy za pierwsze półrocze 2026 r. Ciepło z indywidualnych kotłowni gazowych kosztowało od około 100 do 129 zł za 1 GJ, podczas gdy cena ciepła z elektrociepłowni wynosiła 136 zł za GJ. Po uwzględnieniu strat przesyłowych rzeczywisty koszt mógł sięgać nawet 150 zł za GJ. W przypadku indywidualnych pieców gazowych znaczenie ma również ich sprawność, która może powodować różnice w kosztach sięgające nawet 30%.

Nie mniej ważny jest stan techniczny budynku.

Nowoczesne, dobrze ocieplone obiekty, wyposażone w szczelną stolarkę okienną, potrzebują znacznie mniej energii niż starsze kamienice. Dodatkowe oszczędności mogą przynosić instalacje odzyskujące ciepło, jeśli zostały zastosowane w budynku.

Koszty ogrzewania gazem w górę - od kiedy zapłacimy więcej w tym sezonie grzewczym

To, kiedy mieszkańcy odczują ewentualne podwyżki, zależy z kolei od zasad przyjętych przez konkretną wspólnotę lub spółdzielnię. Nie ma jednolitych regulacji dotyczących ustalania zaliczek na ogrzewanie.

- Część wspólnot reaguje na nowe taryfy od razu i aktualizuje wysokość zaliczek jeszcze w trakcie sezonu. Inne czekają na rozliczenie półroczne lub roczne, przez co mieszkańcy dowiadują się o wyższych kosztach dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego - wyjaśnia Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus.