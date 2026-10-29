REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Piece na gaz będą zakazane, ale to przyszłość. Teraz ostry wzrost kosztów ogrzewania przez uwolnienie cen gazu i dodatkową opłatę za emisję dwutlenku węgla w 2027

Piece na gaz będą zakazane, ale to przyszłość. Teraz ostry wzrost kosztów ogrzewania przez uwolnienie cen gazu i dodatkową opłatę za emisję dwutlenku węgla w 2027

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 października 2026, 10:28
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Piece gazowe mają być zakazane na razie jednak ogrzewanie gazowe mocno podrożeje i wiadomo dlaczego
Piece gazowe mają być zakazane na razie jednak ogrzewanie gazowe mocno podrożeje i wiadomo dlaczego
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do zakazu używania pieców gazowych droga wciąż daleka, ale konsekwencje ograniczeń odczujemy już w tym sezonie grzewczym. Najpierw uwolnienie cen gazu już od stycznia, potem dodatkowa opłata za emisję dwutlenku węgla, na wzór płaconej od dawna przez firmy. O ile więcej zapłacimy więc za ogrzewanie gazowe 2027 i czy będzie to więcej od kosztów standardowego centralnego ogrzewania?

Wbrew medialnym doniesieniom z początku roku, zakaz używania pieców gazowych, w tym do ogrzewania nie zostanie wprowadzony tak szybko. Owszem szybko będzie opłata za emisję CO2 – na wzór tej, którą płaci teraz przemysł.
Ale takim podatkiem objęte zostaną wszystkie media grzewcze, od węgla po gaz, przy czym gospodarstwa domowe korzystające z gazu zapłacą relatywnie najmniej.
To wręcz przed piecami gazowymi otwiera całkiem nowe, obiecujące perspektywy. Problem jest inny – dostępność sieci gazowniczej, zwłaszcza na terenach wiejskich. Jednak i tu jest gotowe rozwiązanie w postaci gazu płynnego LPG, który akurat w Polsce i wśród Polaków ma bardzo dobre notowania.

REKLAMA

REKLAMA

Dodatkowo warto pamiętać o preferencjach dla gazu LPG.
Gaz płynny LPG będzie mógł być wykorzystywany w instalacjach montowanych przed 2030 r. aż do przyszłej modernizacji budynku do standardu zeroemisyjnego, a w przyszłości w rosnącym stopniu będzie pochodził ze przetwarzania odpadów rolnych i komunalnych.

Piece na gaz będą zakazane, ale czy już od teraz. Dlaczego wzrosną koszty ogrzewania gazowego w 2027 roku

Eksperci ostrzegają, że rozpoczęty sezon grzewczy będzie droższy niż zwykle i to niezależnie od sposobu ogrzewania. Dotyczy to szczególnie mocno ogrzewania gazowego, które stało się standardem w budowanych przez deweloperów budynkach oddawanych pod zarząd wspólnotom mieszkaniowym.
Są dwa powody, dla których teraz koszty ogrzewania gazem znacząco wzrosną: uwolnienie cen gazu - i to w warunkach drożejącego nośnika energii na rynkach światowych - oraz wprowadzenia w krajach Unii Europejskiej tzw. ETS2 czli opłaty za emisję, którą mają być też objęte gospodarstwa domowe.

- Do końca 2026 r. ceny gazu pozostają regulowane, natomiast od stycznia mają podlegać mechanizmom wolnorynkowym. Bez wiedzy o przyszłych cenach giełdowych trudno dziś określić, jak przełoży się to na rachunki mieszkańców - wyjaśnia Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus.

REKLAMA

Wyższe rachunki za ogrzewanie gazem: o ile wzrosną w 2027 roku

W ocenie eksperta, na tym etapie nie można wiarygodnie określić skali wzrostu kosztów w 2027 r., a tym samym wskazać jednej kwoty podwyżki dla mieszkania o powierzchni 50–60 m².
Dodatkowym czynnikiem pozostają planowane opłaty związane z systemem ETS, które miały zacząć obowiązywać od 2027 r. Rozważane jest przesunięcie ich wejścia w życie na 2028 r., ale decyzja w tej sprawie nie jest jeszcze przesądzona. Jej ostateczny kształt będzie miał znaczenie dla przyszłych kosztów ogrzewania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rachunki za ogrzewanie gazem: ile zależy od zarządcy nieruchomości

Jednak są czynności, które mogą prowadzić do minimalizowania skali wzrostu kosztów, które mogą podjąć zarówno sami mieszkańcy, jak i zarządcy nieruchomości.

Z perspektywy zarządcy nieruchomości przygotowania do sezonu grzewczego powinny koncentrować się przede wszystkim na ograniczaniu strat energii i prawidłowej pracy instalacji.
- W budynkach wyposażonych w kotłownie gazowe warto wykonać przegląd i regulację urządzeń, zoptymalizować ich nastawy oraz sprawdzić działanie automatyki sterującej temperaturą czynnika grzewczego w zależności od warunków pogodowych. To działania, które pozwalają dostosować pracę instalacji do rzeczywistego zapotrzebowania budynku na ciepło - tłumaczy Mariusz Łubiński.

Ekspert wskazuje, że duże znaczenie ma także szczelność okien i drzwi wejściowych. Nawet stosunkowo proste działania, takie jak usunięcie nieszczelności, mogą ograniczyć niepotrzebne straty energii. Warto również zwrócić uwagę na temperaturę w pomieszczeniach. Jej obniżenie o zaledwie 1°C może zmniejszyć zużycie ciepła o około 5–8%. Istotnym elementem jest również edukacja mieszkańców.
- Zarządca może przypominać o sprawdzaniu szczelności okien i drzwi balkonowych, przestawieniu okien na tryb zimowy, jeśli producent przewidział taką funkcję, oraz prawidłowym wietrzeniu pomieszczeń. Na czas wietrzenia należy zamknąć zawór termostatyczny, a po zakończeniu ponownie ustawić go na odpowiednią temperaturę. Pozostawienie otwartego lub uchylonego okna przy aktywnym ogrzewaniu może powodować, że termostat zareaguje na spadek temperatury i zwiększy dopływ ciepła, które następnie ucieka na zewnątrz - dodaje prezes firmy Admus.

W praktyce ograniczanie rachunków nie sprowadza się więc wyłącznie do oczekiwania na zmianę taryf. Równie ważne jest przygotowanie instalacji, eliminowanie strat ciepła i codzienne nawyki mieszkańców.
To właśnie na tych obszarach zarządcy i wspólnoty mogą działać już przed rozpoczęciem sezonu, niezależnie od tego, jak ostatecznie ukształtują się ceny energii.

Ogrzewanie gazem: czy od 2027 będzie droższe od ciepła dostarczanego rurami

Przy prognozowaniu skali podwyżek kosztów ogrzewania w najbliższym czasie istotne są również różnice w kosztach pomiędzy poszczególnymi miastami i dostawcami.
Ekspert wskazuje, iż dobrze obrazują to dane z Warszawy za pierwsze półrocze 2026 r. Ciepło z indywidualnych kotłowni gazowych kosztowało od około 100 do 129 zł za 1 GJ, podczas gdy cena ciepła z elektrociepłowni wynosiła 136 zł za GJ. Po uwzględnieniu strat przesyłowych rzeczywisty koszt mógł sięgać nawet 150 zł za GJ. W przypadku indywidualnych pieców gazowych znaczenie ma również ich sprawność, która może powodować różnice w kosztach sięgające nawet 30%.

Nie mniej ważny jest stan techniczny budynku.
Nowoczesne, dobrze ocieplone obiekty, wyposażone w szczelną stolarkę okienną, potrzebują znacznie mniej energii niż starsze kamienice. Dodatkowe oszczędności mogą przynosić instalacje odzyskujące ciepło, jeśli zostały zastosowane w budynku.

Koszty ogrzewania gazem w górę - od kiedy zapłacimy więcej w tym sezonie grzewczym

To, kiedy mieszkańcy odczują ewentualne podwyżki, zależy z kolei od zasad przyjętych przez konkretną wspólnotę lub spółdzielnię. Nie ma jednolitych regulacji dotyczących ustalania zaliczek na ogrzewanie.
- Część wspólnot reaguje na nowe taryfy od razu i aktualizuje wysokość zaliczek jeszcze w trakcie sezonu. Inne czekają na rozliczenie półroczne lub roczne, przez co mieszkańcy dowiadują się o wyższych kosztach dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego - wyjaśnia Mariusz Łubiński, prezes firmy Admus.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Konsekwencje korzystania z urlopu bezpłatnego. Co z urlopem wypoczynkowym, wynagrodzeniem czy zasiłkiem chorobowym?
29 paź 2026

Urlop bezpłatny umożliwia pracownikowi przerwę od obowiązków zawodowych nie przerywając formalnie jego stosunku pracy. Podczas tego urlopu prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy ulegają zawieszeniu. Jakie to ma konsekwencje dla pracownika? Sprawdzamy!
Wzrost wdowiej renty od 2027 roku. Czy senior straci 500+?
29 paź 2026

Po otrzymaniu renty wdowiej osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymują niższe świadczenie 500+ albo je tracą. Problem ten może być jeszcze większy od przyszłego roku.
Kiedy najlepiej kupować złoto? Jak wybrać dobry moment?
29 paź 2026

Na początku 2026 roku złoto biło historyczne rekordy – pod koniec stycznia jego cena przekroczyła 5400 USD za uncję. Dziewięć miesięcy później notowania spadły w okolice 4100 USD. Dla osób rozważających zakup fizycznego kruszcu pojawia się więc pytanie: czy obecna korekta to okazja, czy zapowiedź dalszych spadków? Jak wybrać odpowiedni moment, by zainwestować w złoto?
Opłata od tzw. małpek z czterokrotnym wzrostem i w całości na NFZ [projekt]
29 paź 2026

Projekt ustawy autorstwa resortów finansów i zdrowia przewiduje korzyści dla budżetu na poziomie 740,6 mln złotych. Opłata od tzw. małpek miałaby wzrosnąć z 25 do 100 zł za litr alkoholu i być w pełni przekazywana Narodowemu Funduszowi Zdrowia

REKLAMA

Ta sama praca, inna pensja. Gdzie w Polsce opłaca się pracować na produkcji?
29 paź 2026

Nie tylko kwalifikacje decydują o wysokości wynagrodzenia. Na stanowiskach produkcyjnych często jest to również lokalizacja. Przykładowo, kierownik zmiany w Poznaniu może zarobić 9100-11200 zł brutto, a w Gnieźnie 7900-9000 zł brutto.
Śmierć bliskiej osoby daje prawo do urlopu. Czy pogrzeb teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego w pracy?
29 paź 2026

Śmierć bliskiej osoby to okoliczność, która daje prawo do urlopu. Właściwie jest to zwolnienie od pracy z tytułu zgonu i pogrzebu. Czy pogrzeb teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego od pracy?
Pracownicy poniżej 35. roku życia pracują nawet w czasie choroby. Boją się zaległości. Zmienia się to po 55. roku życia
29 paź 2026

Pracownicy poniżej 35. roku życia pracują nawet w czasie choroby. To zjawisko zwane jest prezenteizmem czyli wykonywaniem obowiązków zawodowych pomimo stanu, który wymaga odpoczynku. Boją się przede wszystkim zaległości. Zmienia się to po 55. roku życia. Co zmieniłoby ich podejście do wypoczynku w czasie niezdolności do pracy?
Korzystne połączenie spółek czasem wymaga ich... podziału. Paradoks reorganizacji po transakcji M&A (fuzje i przejęcia)
29 paź 2026

Intuicja podpowiada, że integracja przedsiębiorstw po transakcji M&A (z ang. mergers and acquisitions - fuzje i przejęcia) powinna prowadzić do ich połączenia. W praktyce skutecznym narzędziem integracji bywa jednak podział spółki. Pozwala uporządkować strukturę grupy i skupić określone części biznesu tam, gdzie będą najlepiej wykorzystywane. W jednym z projektów realizowanych dla przedsiębiorstw z branży logistycznej celem inwestora była integracja działalności nabywanej grupy ze strukturą istniejącą już po stronie kupującego. Z punktu widzenia biznesu chodziło o stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego, uporządkowanie funkcji operacyjnych, eliminację dublujących się kompetencji oraz wykorzystanie efektu skali. Klient przez cały czas mówił o „połączeniu” obu organizacji. Co ciekawe, prawnym narzędziem wykorzystanym do realizacji tego celu nie było jednak połączenie spółek, lecz podział.

REKLAMA

Nowe osiedla w Krakowie – przegląd lokalizacji i rozwiązań. Co oferuje sprawdzony deweloper w Krakowie?
29 paź 2026

Wybór nowej nieruchomości w Krakowie wymaga jasnego określenia własnych potrzeb oraz dobrego rozeznania w lokalizacjach. Krakowski rynek pierwotny ma sporo do zaoferowania – od dynamicznie rozwijających się obrzeży po prestiżowe adresy tuż nad Wisłą. Sprawdź, w jakich dzielnicach powstają najciekawsze osiedla i na jakie rozwiązania stawia doświadczony deweloper w Krakowie.
Polacy wskazali kwotę, która daje im pełen spokój finansowy. Wielu będzie mocno zaskoczonych tą barierą
29 paź 2026

Choć aż 65% Polaków deklaruje, że posiada oszczędności, to samo posiadanie gotówki na koncie nie gwarantuje nam psychicznego komfortu. Z najnowszego badania wynika, że próg dający poczucie bezpieczeństwa zaczyna się dla większości z nas od konkretnej, sześciocyfrowej sumy. Co ciekawe, raport obala wielki mit: najwyższy wskaźnik finansowego spokoju wcale nie zależy od grubości portfela, a jedna z grup wiekowych patrzy w przyszłość z ogromnym niepokojem. Sprawdź, ile musisz odłożyć, by znaleźć się w bezpiecznej grupie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA