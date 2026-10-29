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10 800 zł można dorobić na handlu kwiatami i zniczami na Wszystkich Świętych – legalnie, bez rejestrowania działalności. Wszystko co trzeba wiedzieć

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29 października 2026, 07:02
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Ile można dorobić na Wszystkich Świętych bez zakładania firmy? Do pensji, emerytury. Legalnie, bez rejestrowania działalności. Wszystko co trzeba wiedzieć, limity i stawki.
Ile można dorobić na Wszystkich Świętych bez zakładania firmy? Do pensji, emerytury. Legalnie, bez rejestrowania działalności. Wszystko co trzeba wiedzieć, limity i stawki.
Infor.pl

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Październik to czas największego w roku popytu na znicze, wkłady, chryzantemy i sztuczne kwiaty. Wszystkich Świętych napędza jednak nie tylko handel, ale również produkcję, logistykę i rynek pracy sezonowej. Polska jest największym eksporterem zniczy i świec w Europie, a w 2025 r. wartość ich sprzedaży za granicę sięgnęła blisko 3 mld zł.

Okres, w którym Polacy odwiedzają cmentarze, by posprzątać groby i uszanować pamięć po zmarłych to jeden z tych kilku okresów w roku kiedy chcący zarobić dodatkowe pieniądze mają ku temu doskonałą okazję. Jakie są najlepiej opłacalne zajęcia, ile można legalnie zarobić na handlu kwiatami i zniczami, co trzeba wiedzieć i zrobić, by wykorzystać ten czas nawet na ostatnią chwilę.

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Na wzmożonym ruchu zarabiają nie tylko producenci i sprzedawcy, ale także tysiące osób podejmujących dodatkowe zajęcia, od sprzątania nagrobków po handel przy cmentarzach. Eksperci Personnel Service sprawdzili, które prace sezonowe są najbardziej opłacalne i ile można na nich zarobić bez konieczności zakładania działalności gospodarczej.

Ile można dorobić na Wszystkich Świętych bez zakładania firmy [limity]

Sprzedaż kwiatów i zniczy czy sprzątanie grobów to zajęcia, które osoby prywatne mogą wykonywać legalnie, bez zakładania działalności gospodarczej. Pozwala na to działalność nierejestrowana, czyli drobna działalność zarobkowa, która nie wymaga wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Obowiązuje jednak limit przychodu. Od 2025 r. liczy się go kwartalnie, a w 2026 r. wynosi 10 813,50 zł. To 75 proc. płacy minimalnej (4 806 zł brutto) za każdy z trzech miesięcy kwartału. 1 listopada przypada w IV kwartale, więc liczy się suma przychodów od października do grudnia.

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- Kto kupi towar wcześniej u producenta lub w hurtowni i znajdzie dobre miejsce przy cmentarzu, może w ciągu kilku dni zarobić więcej niż przez miesiąc na etacie. Chryzantema kupiona u producenta za 15-30 zł kosztuje przy bramie cmentarza nawet dwa razy więcej. Podobnie jest też ze zniczami i wkładami. Trzeba jednak pamiętać, że limit 10 813,50 zł dotyczy przychodu, a nie zysku. Przy dobrej sprzedaży można go przekroczyć w kilka dni i wtedy trzeba zarejestrować firmę – mówi Krzysztof Inglot z Personnel Service.

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Zarobek na Wszystkich Świętych: sprzedaż kwiatów i zniczy, ale i usługi. [stawki]

Ile kosztuje sprzątanie grobu, a ile można zarobić przy cmentarzu?

Mycie i porządkowanie nagrobków to jedno z najpopularniejszych zajęć dorywczych przed 1 listopada. Z analizy Personnel Service wynika, że za sprzątanie pojedynczego grobu trzeba zapłacić zwykle 80-200 zł. Na Pomorzu to 80-120 zł, za grób podwójny 110-150 zł, a za grobowiec rodzinny do 190 zł. W Warszawie i Krakowie jest drożej: kompleksowa usługa przy pojedynczym nagrobku kosztuje 149-249 zł, a część wykonawców liczy 100-150 zł za godzinę pracy. Gruntowne czyszczenie z impregnacją kamienia to wydatek 250-350 zł, a przy nagrobkach z lastryka nawet 350-450 zł.

Handel przy cmentarzach ma w tych dniach największy ruch w roku. Najlepiej sprzedają się chryzantemy, znicze i wkłady, ale także zapalniczki, zapałki i stroiki. Sprzedawcy zarabiają na różnicy cen. Chryzantema w doniczce kosztuje u producenta 15-30 zł, natomiast przy cmentarzu jej cena może sięgać 30-70 zł. Przykładowo: sprzedawca, który kupi 100 chryzantem u producenta i sprzeda je o 20 zł drożej, zarobi na samych kwiatach ok. 2 000 zł.

Praca sezonowa na Wszystkich Świętych: gdzie można znaleźć zajęcie [pracodawcy i zleceniodawcy]

Październik to czas największego w roku popytu na znicze, wkłady, chryzantemy i sztuczne kwiaty. Wszystkich Świętych napędza jednak nie tylko handel, ale również produkcję, logistykę i rynek pracy sezonowej. Polska jest największym eksporterem zniczy i świec w Europie, a w 2025 r. wartość ich sprzedaży za granicę sięgnęła blisko 3 mld zł.

- Kiedy my kupujemy znicze i kwiaty, sezon w fabrykach właściwie się kończy. Pracodawcy z branży zaczynają rekrutować już w wakacje. Polska jest europejskim liderem w produkcji zniczy, ale ta pozycja wymaga elastycznych zespołów, które da się szybko powiększyć i zmniejszyć. Bez pracy sezonowej i tymczasowej wiele zakładów nie zrealizowałoby zamówień, także tych eksportowych – zauważa Krzysztof Inglot z Personnel Service.

W 2025 r. Polska wyeksportowała znicze i świece za blisko 3 mld zł*, wynika z danych publikowanych przez International Trade Centre (ITC). To 16,3 proc. światowego eksportu, 3. miejsce na świecie i pozycja lidera w Europie. Ponad jedna trzecia tych produktów trafia do Niemiec, a kolejne rynki to Holandia, Belgia, Rumunia i Czechy. W 2025 r. wysłaliśmy za granicę łącznie 263 tys. ton zniczy i świec.

Z Polski wyjeżdżają nie tylko znicze, ale też sztuczne kwiaty. W ich eksporcie zajmujemy 4. miejsce na świecie. W 2025 r. sprzedaliśmy je za granicę za 199 mln zł*, o 65% więcej niż rok wcześniej. Polskie sztuczne kwiaty trafiają głównie do naszych sąsiadów: Niemiec (74 mln zł*), Czech (24 mln zł*) i Słowacji (20 mln zł*). Za tymi liczbami stoi praca, która zaczyna się długo przed 1 listopada. Produkcja wkładów, szkła i dekoracji rusza latem, a w sierpniu i wrześniu zakłady szukają dodatkowych rąk do pracy. W październiku szczyt mają magazyny i transport, bo towar trzeba rozwieźć do sieci handlowych, hurtowni i punktów przy cmentarzach.

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Źródło: infor.pl
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