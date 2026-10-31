Będzie łatwiej odzyskać kaucję za butelki i puszki. Teraz butelkomaty na osiedlach i przy ulicach - ustawią je tam gminy

Jeśli gminy przystąpią do systemu kaucyjnego i zaczną czerpać z tego tytułu korzyści, to być może nie będą musiały podnosić opłaty za śmieci - co masowo teraz zapowiadają. Tym bardziej, że duża grupa Polaków chętniej by zwracała opakowania za kaucją gdyby nie trzeba było je odnosić do sklepów, bo automaty do odzysku kaucji byłyby zlokalizowane w dogodnych miejscach poza sklepami.

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Gminy wprowadzą bardzo wysokie nowe opłaty za śmieci 2027 - dlaczego?

W ostatnich tygodniach mnożą się w mediach informacje o dramatycznych podwyżkach opłat za śmieci w wielu gminach. Samorządowcy tłumaczą się, że muszą podnieść opłaty bo nie korzystają już z odzysku opakowań pet i puszek, które nie trafiają już do odpowiednich pojemników w ramach segregacji odpadów, ale zasilają system kaucyjny.

Podwyżka opłat za wywóz śmieci w nieco ponad rok od wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego wydaje się nielogiczna. Przecież plastikowe butelki oraz puszki przestały już trafiać do żółtych pojemników w ramach segregacji domowych odpadów, a chodzi przecież o miliardy opakowań.

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Może w skali konkretnego budynku czy nawet całej gminy zwolnienie miejsca w pojemnikach czy w workach na odpady nie jest wielkie, ale jednak w kategoriach masy, odpadów jest mniej.

Okazuje się jednak, że samorządy nie muszą być stratne z powodu działania systemu kaucyjnego, o ile same do niego przystąpią.

Na razie w Polsce zwrot opakowań za kaucją odbywa się niemal wyłącznie w sklepach. Tymczasem w gminach innych krajów europejskich samorządy umożliwiają swoim mieszkańcom i turystom zwrot opakowań do automatów ulokowanych poza systemem sklepowym.

Nie ma przeszkód, by inaczej było w Polsce. Być może dzięki temu podnoszenie opłat za śmieci - przynajmniej na zapowiadaną aktualnie przez gminy skalę - nie byłoby konieczne.

Gminy: jak mogą skorzystać na systemie kaucyjnym

System kaucyjny otwiera przed polskimi gminami możliwość współtworzenia sieci zwrotu opakowań poza sklepami. Punkty przy obiektach komunalnych, węzłach transportowych czy w miejscowościach turystycznych mogą ułatwiać mieszkańcom i odwiedzającym oddawanie butelek i puszek podczas codziennych aktywności.

Dla samorządów to również szansa na większe zaangażowanie w zbiórkę surowców, ograniczanie zaśmiecania przestrzeni publicznej i dostosowanie lokalnej gospodarki odpadami do zmian związanych z systemem kaucyjnym.

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System kaucyjny: udział gmin w systemie zbiórki pozasklepowej

Pozasklepowa sieć zbiórki już powstaje. Według informacji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w Polsce utworzono niemal 750 dedykowanych punktów zbiórki poza tradycyjną siecią handlową.

Pokazuje to, że zwrot opakowań może być organizowany także w miejscach niezwiązanych bezpośrednio z zakupami.

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Rozwój takich punktów łączy potrzeby konsumentów i samorządów. Mieszkańcy potrzebują łatwo dostępnych miejsc, w których mogą sprawnie oddać zarówno pojedyncze opakowania, jak i większe ilości zgromadzone w domu.

Gminy mierzą się natomiast ze zmianą strumienia odpadów, ponieważ część butelek i puszek trafia do systemu kaucyjnego zamiast do dotychczasowej zbiórki komunalnej.

Współpraca z operatorami może pomóc samorządom określić własną rolę w nowym modelu, z uwzględnieniem celów recyklingowych oraz skutków organizacyjnych i ekonomicznych tej zmiany.

Polskie gminy w systemie kaucyjnym: skorzystają ze wzorów szwedzkich i innych?

Przykładem wykorzystania istniejącej infrastruktury komunalnej jest Szwecja. W tamtejszych centrach zbiórki odpadów, pełniących funkcję zbliżoną do polskich PSZOK-ów, działają automaty Pantamera Express.

Konsumenci mogą wsypywać do nich większe partie puszek i butelek PET, łącząc zwrot opakowań kaucyjnych z oddawaniem innych odpadów. W tamtejszych centrach zbiórki odpadów działa ponad 70 automatów Pantamera Express.

- W Portugalii dodatkową sieć uwzględniono już przy uruchamianiu systemu w pierwszej połowie br. Według operatora SDR Portugal sieć ma obejmować 50 kiosków zwrotu w 38 gminach, wdrażanych stopniowo – mówi Piotr Gęśla, dyrektor zarządzający Envipco Polska.

Holandia rozwijała system etapami, obejmując nim najpierw stopniowo butelki plastikowe, a następnie puszki.

Rozbudowie zbiórki towarzyszy tworzenie dodatkowych miejsc zwrotu o dużej przepustowości.

W ubiegłym roku uruchomiono automat do zbiorczego przyjmowania opakowań na gruncie miejskim przy punkcie recyklingowym w Amsterdamie. Z kolei według organizacji pozarządowej Verpact, liczba urządzeń przyjmujących większe partie opakowań wzrosła z 96 w 2025 r. do 179 w pierwszej połowie 2026 r. Dane te dotyczą całej sieci, bez wyodrębnienia punktów przy infrastrukturze komunalnej. Rozwijane są również osobne punkty zwrotu, które uzupełniają sieć i ograniczają obciążenie supermarketów.

Jak gminy w Polsce mogą ulepszyć system kaucyjny

W Polsce samorządy mogą wykorzystać znajomość lokalnych potrzeb do wskazywania miejsc, w których dodatkowy punkt będzie najbardziej przydatny. Dotyczy to zarówno PSZOK-ów, jak i okolic dworców, obiektów sportowych czy terenów o dużym ruchu turystycznym.

Wspólnie z operatorem, lokalnymi partnerami i dostawcą technologii można ustalić sposób obsługi, finansowania, odbioru opakowań oraz utrzymania urządzeń.

Ważne jest dopasowanie przepustowości do liczby użytkowników, również w sezonowych szczytach ruchu. Pierwsze polskie wdrożenia pokazują, że taki model znajduje zastosowanie także w miejscowościach nadmorskich.

Urządzenia działające między innymi w Mielnie pozwalają połączyć zwrot opakowań ze spacerem lub inną codzienną aktywnością. Ich obecność jest przykładem rozszerzania dostępności systemu w miejscach, z których korzystają zarówno mieszkańcy, jak i turyści.

Pozasklepowy system kaucyjny w gminach: jak konsument odzyska pieniądze

W punktach publicznych znaczenie ma również sposób odzyskania pieniędzy. Możliwość przekazania kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą pozwala zakończyć zwrot bez dodatkowej wizyty w kasie sklepu i wymiany wydruku.

Takie rozwiązanie jest już stosowane w pozasklepowych urządzeniach w Polsce.

Czas zaksięgowania środków zależy od obsługi płatności, jednak sam proces nie wymaga realizowania bonu w placówce handlowej. Gminna sieć punktów może służyć także aktywizacji mieszkańców i wspieraniu lokalnych inicjatyw.

– W Szwecji użytkownicy automatów mogą przekazywać wartość kaucji organizacjom społecznym lub na cele dobroczynne. Podobne mechanizmy, uzgodnione z operatorem, mogą łączyć zbiórkę opakowań z działalnością szkół, klubów sportowych i organizacji lokalnych. Dzięki temu infrastruktura zwrotu wspiera również edukację i współpracę społeczną – dodaje Piotr Gęśla.

Większa dostępność punktów może sprzyjać zbieraniu opakowań, które w przeciwnym razie trafiałyby do odpadów zmieszanych lub pozostawały w przestrzeni publicznej.

Przełożenie tych działań na ustawowe poziomy recyklingu osiągane przez konkretną gminę wymaga jednak właściwej sprawozdawczości i stosowania zasad przypisywania masy odpadów.

Także możliwość ograniczenia strat związanych z przekierowaniem surowców powinna być oceniana na podstawie lokalnych kosztów i warunków współpracy. Odpowiednio przygotowany model pozwala połączyć wygodę konsumentów z celami samorządu, tworząc dodatkową sieć zbiórki odpowiadającą na potrzeby danej miejscowości.