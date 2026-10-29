REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Polacy chcieliby oszczędzać, ale powrót inflacji i wzrost kosztów utrzymania uniemożliwia odkładanie pieniędzy nawet tym, którzy zaczęli

Polacy chcieliby oszczędzać, ale powrót inflacji i wzrost kosztów utrzymania uniemożliwia odkładanie pieniędzy nawet tym, którzy zaczęli

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
29 października 2026, 14:55
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Polacy zaczęli powszechnie oszczędzać, ale wzrost kosztów utrzymania i rosnąca inflacja zaczynają stopować ten pozytywny proces
Polacy zaczęli powszechnie oszczędzać, ale wzrost kosztów utrzymania i rosnąca inflacja zaczynają stopować ten pozytywny proces
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Choć ponad połowa badanych regularnie odkłada pieniądze lub stara się robić to systematycznie, wysokie koszty życia nadal utrudniają budowanie finansowego zabezpieczenia. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy co trzecia osoba sięgnęła po oszczędności, by pokryć podstawowe wydatki, takie jak usługi medyczne, żywność czy rachunki.

Choć 83 proc. Polaków deklaruje, że posiada oszczędności, dla wielu z nich zgromadzone pieniądze nie wystarczyłyby jednak na dłużej niż trzy miesiące. Jednocześnie rośnie grupa osób, które odłożyły ponad 100 tys. zł. Taką kwotę ma już co piąty ankietowany, co oznacza wzrost o 11 p.p. w porównaniu do 2023 r. Badanie zrealizowane na zlecenie BIG InfoMonitor na początku października br. pokazuje, że za pozytywnym obrazem rosnących oszczędności Polaków mogą kryć się spore wyzwania finansowe.

REKLAMA

REKLAMA

Oszczędzanie na czarną godzinę: czy zawsze odsuwa lęki o spokojną przyszłość

Jak pokazują wyniki badania Quality Watch na zlecenie BIG InfoMonitor, samo posiadanie oszczędności nie zawsze oznacza, że można spokojnie przetrwać kilka miesięcy bez dochodów albo bez większych trudności pokryć niespodziewany wydatek.
Duże znaczenie ma nie tylko to, ile pieniędzy udało się zgromadzić, lecz także wysokość bieżących kosztów i zobowiązań. Dla jednych oszczędności są sposobem na realizację planów i zabezpieczenie przyszłości, dla innych przede wszystkim wsparciem w razie nagłych wydatków. Są też osoby, które mimo chęci odkładania pieniędzy nie mają wystarczającej nadwyżki w domowym budżecie.

Choć oszczędności deklaruje 83 proc. Polaków, obraz ich finansowego zabezpieczenia jest znacznie mniej jednoznaczny. Łącznie 58 proc. badanych nie ma odłożonych pieniędzy lub zgromadziło kwotę, która wystarczyłaby maksymalnie na trzy miesiące.
To pokazuje, że sama deklaracja posiadania oszczędności nie mówi jeszcze, na ile skutecznie mogą one chronić domowy budżet w trudniejszym okresie.

Oszczędności nie wszystkich chronią przed potrzebą zaciągania długów

– Prawdziwym miernikiem bezpieczeństwa finansowego nie jest sam fakt posiadania oszczędności, lecz ich wysokość w relacji do miesięcznych wydatków i zaciąganych zobowiązań. Osoby dysponujące jedynie niewielką rezerwą są bardziej narażone na konieczność zaciągania kolejnych zobowiązań w przypadku nagłych zdarzeń życiowych. Dlatego jednym z najważniejszych elementów ochrony finansów osobistych pozostaje budowanie stabilnej poduszki finansowej, która pozwala zachować płynność i ogranicza ryzyko popadnięcia w nadmierne zadłużenie – podkreśla Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.

REKLAMA

Jednocześnie wśród osób oszczędzających coraz więcej jest tych, które zgromadziły znaczące środki. Ponad 100 tys. zł na koncie posiada już 21 proc., co oznacza znaczący wzrost względem poprzednich lat.
Zestawienie tych danych pokazuje, że sytuacja finansowa Polaków nie jest jednolita: obok osób dysponujących pokaźnymi kwotami są gospodarstwa domowe, dla których nawet krótkotrwałe pogorszenie sytuacji finansowej może oznaczać konieczność cięcia wydatków.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najczęściej badani odkładają pieniądze właśnie na wspomniane nieprzewidziane sytuacje.
Taki cel wskazuje 43 proc. ankietowanych z tej grupy. Kolejne 29 proc. chce zabezpieczyć się na wypadek utraty dochodów, a 21 proc. gromadzi środki na emeryturę. Zatem dla Polaków oszczędności mają przede wszystkim pełnić funkcję zabezpieczenia, gdy pojawiają się spore wydatki, których nie można było wcześniej uwzględnić w domowym budżecie.

Jak oszczędzać, to regularnie - ale czy to się udaje?

Budowanie oszczędności jest dla wielu osób stałym elementem zarządzania pieniędzmi. Regularnie odkłada środki lub stara się robić to systematycznie aż 53 proc. Polaków.
Z drugiej strony 7 proc. badanych nie widzi potrzeby oszczędzania, co może pozostawać alarmujące. Na deklaracje wpływają zarówno indywidualne podejście do pieniędzy, jak i możliwości finansowe, które nie każdemu pozwalają na regularne odkładanie części dochodów.

Największą przeszkodą w oszczędzaniu pozostają codzienne wydatki.
Na wysokie koszty życia i rachunki wskazuje 32 proc. respondentów, a 28 proc. badanych deklaruje, że odkładanie pieniędzy utrudniają im dochody zbyt niskie w stosunku do potrzeb oraz wysokie ceny podstawowych towarów i usług.
W takich warunkach możliwości budowania oszczędności zależą w dużej mierze od tego, jaka część dochodów pozostaje do dyspozycji po pokryciu bieżących wydatków. Jak wskazali respondenci, większość lub całość dodatkowych środków odkłada 55 proc. z nich, podczas gdy 23 proc. przeznacza je na bieżące potrzeby.

Oszczędności nie zawsze wystarczają na nieprzewidziane wydatki

To, jak duża jest finansowa rezerwa, ma znaczenie przede wszystkim wtedy, gdy pojawia się wydatek, którego nie uwzględniono w domowym budżecie.
W ciągu ostatnich sześciu miesięcy 28 proc. badanych wykorzystało oszczędności na podstawowe potrzeby. Wśród wskazywanych wydatków znalazły się usługi medyczne (35 proc.), zakupy spożywcze (30 proc.) oraz stałe rachunki (29 proc.).
Oznacza to, że dla części respondentów zgromadzone środki służą nie tylko zabezpieczeniu przyszłości, lecz także uzupełnianiu bieżącego budżetu.

Badanie pokazuje również, że możliwości pokrycia nagłych wydatków bez pożyczania pieniędzy lub sprzedaży posiadanych rzeczy są zróżnicowane. Kwotę do 1 tys. zł byłoby w stanie w ten sposób sfinansować 23 proc. respondentów, a wydatek od 1 001 do 3 tys. zł aż 16 proc.
Z kolei 10 proc. badanych deklaruje możliwość pokrycia wydatku przekraczającego 100 tys. zł. Odpowiedzi te pokazują, że ocena własnej sytuacji finansowej wymaga uwzględnienia nie tylko posiadanych oszczędności, ale również tego, jaką kwotą można swobodnie dysponować w razie nagłej potrzeby.

– Regularne odkładanie nawet niewielkich kwot, świadome planowanie wydatków i bieżąca kontrola zobowiązań zwiększają odporność gospodarstw domowych na nieprzewidziane zdarzenia oraz ogranicza ryzyko utraty płynności finansowej. Dlatego budowanie oszczędności i terminowe regulowanie płatności powinny być traktowane jako podstawowe elementy długoterminowego bezpieczeństwa finansowego – zaznacza dr hab. Waldemar Rogowski, główny analityk BIG InfoMonitor.

Dowodzą tego fakty. Choć przeterminowane zobowiązania ma aktualnie prawie 2 mln Polaków, to zwykle problem dotyczy niewielkich kwot nie przekraczających 5 tys. złotych a nie milionów.
Pokazuje to, że problemy z terminowym regulowaniem płatności nie zawsze wynikają z nadmiernego zadłużenia, lecz często są konsekwencją braku finansowej poduszki bezpieczeństwa oraz niewystarczającego planowania domowego budżetu.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Konsekwencje korzystania z urlopu bezpłatnego. Co z urlopem wypoczynkowym, wynagrodzeniem czy zasiłkiem chorobowym?
29 paź 2026

Urlop bezpłatny umożliwia pracownikowi przerwę od obowiązków zawodowych nie przerywając formalnie jego stosunku pracy. Podczas tego urlopu prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy ulegają zawieszeniu. Jakie to ma konsekwencje dla pracownika? Sprawdzamy!
Wzrost wdowiej renty od 2027 roku. Czy senior straci 500+?
29 paź 2026

Po otrzymaniu renty wdowiej osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji otrzymują niższe świadczenie 500+ albo je tracą. Problem ten może być jeszcze większy od przyszłego roku.
Kiedy najlepiej kupować złoto? Jak wybrać dobry moment?
29 paź 2026

Na początku 2026 roku złoto biło historyczne rekordy – pod koniec stycznia jego cena przekroczyła 5400 USD za uncję. Dziewięć miesięcy później notowania spadły w okolice 4100 USD. Dla osób rozważających zakup fizycznego kruszcu pojawia się więc pytanie: czy obecna korekta to okazja, czy zapowiedź dalszych spadków? Jak wybrać odpowiedni moment, by zainwestować w złoto?
Opłata od tzw. małpek z czterokrotnym wzrostem i w całości na NFZ [projekt]
29 paź 2026

Projekt ustawy autorstwa resortów finansów i zdrowia przewiduje korzyści dla budżetu na poziomie 740,6 mln złotych. Opłata od tzw. małpek miałaby wzrosnąć z 25 do 100 zł za litr alkoholu i być w pełni przekazywana Narodowemu Funduszowi Zdrowia

REKLAMA

Ta sama praca, inna pensja. Gdzie w Polsce opłaca się pracować na produkcji?
29 paź 2026

Nie tylko kwalifikacje decydują o wysokości wynagrodzenia. Na stanowiskach produkcyjnych często jest to również lokalizacja. Przykładowo, kierownik zmiany w Poznaniu może zarobić 9100-11200 zł brutto, a w Gnieźnie 7900-9000 zł brutto.
Śmierć bliskiej osoby daje prawo do urlopu. Czy pogrzeb teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego w pracy?
29 paź 2026

Śmierć bliskiej osoby to okoliczność, która daje prawo do urlopu. Właściwie jest to zwolnienie od pracy z tytułu zgonu i pogrzebu. Czy pogrzeb teścia, teściowej, cioci, wujka, babci i dziadka także uprawnia do dnia wolnego od pracy?
Pracownicy poniżej 35. roku życia pracują nawet w czasie choroby. Boją się zaległości. Zmienia się to po 55. roku życia
29 paź 2026

Pracownicy poniżej 35. roku życia pracują nawet w czasie choroby. To zjawisko zwane jest prezenteizmem czyli wykonywaniem obowiązków zawodowych pomimo stanu, który wymaga odpoczynku. Boją się przede wszystkim zaległości. Zmienia się to po 55. roku życia. Co zmieniłoby ich podejście do wypoczynku w czasie niezdolności do pracy?
Korzystne połączenie spółek czasem wymaga ich... podziału. Paradoks reorganizacji po transakcji M&A (fuzje i przejęcia)
29 paź 2026

Intuicja podpowiada, że integracja przedsiębiorstw po transakcji M&A (z ang. mergers and acquisitions - fuzje i przejęcia) powinna prowadzić do ich połączenia. W praktyce skutecznym narzędziem integracji bywa jednak podział spółki. Pozwala uporządkować strukturę grupy i skupić określone części biznesu tam, gdzie będą najlepiej wykorzystywane. W jednym z projektów realizowanych dla przedsiębiorstw z branży logistycznej celem inwestora była integracja działalności nabywanej grupy ze strukturą istniejącą już po stronie kupującego. Z punktu widzenia biznesu chodziło o stworzenie jednolitego organizmu gospodarczego, uporządkowanie funkcji operacyjnych, eliminację dublujących się kompetencji oraz wykorzystanie efektu skali. Klient przez cały czas mówił o „połączeniu” obu organizacji. Co ciekawe, prawnym narzędziem wykorzystanym do realizacji tego celu nie było jednak połączenie spółek, lecz podział.

REKLAMA

Nowe osiedla w Krakowie – przegląd lokalizacji i rozwiązań. Co oferuje sprawdzony deweloper w Krakowie?
29 paź 2026

Wybór nowej nieruchomości w Krakowie wymaga jasnego określenia własnych potrzeb oraz dobrego rozeznania w lokalizacjach. Krakowski rynek pierwotny ma sporo do zaoferowania – od dynamicznie rozwijających się obrzeży po prestiżowe adresy tuż nad Wisłą. Sprawdź, w jakich dzielnicach powstają najciekawsze osiedla i na jakie rozwiązania stawia doświadczony deweloper w Krakowie.
Polacy wskazali kwotę, która daje im pełen spokój finansowy. Wielu będzie mocno zaskoczonych tą barierą
29 paź 2026

Choć aż 65% Polaków deklaruje, że posiada oszczędności, to samo posiadanie gotówki na koncie nie gwarantuje nam psychicznego komfortu. Z najnowszego badania wynika, że próg dający poczucie bezpieczeństwa zaczyna się dla większości z nas od konkretnej, sześciocyfrowej sumy. Co ciekawe, raport obala wielki mit: najwyższy wskaźnik finansowego spokoju wcale nie zależy od grubości portfela, a jedna z grup wiekowych patrzy w przyszłość z ogromnym niepokojem. Sprawdź, ile musisz odłożyć, by znaleźć się w bezpiecznej grupie.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA