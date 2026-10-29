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Coraz więcej chętnych na płatne usługi, ale gdy pojawią się problemy, konsumenci rezygnują z wygody - głównie z jedzenia z dostawą i ubera

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29 października 2026, 13:38
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Płatne usługi zapewniające wygodę cieszą się wśród Polaków coraz większym wzięciem
Płatne usługi zapewniające wygodę cieszą się wśród Polaków coraz większym wzięciem
Shutterstock

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Wraz ze wzrostem zamożności Polacy coraz chętniej sięgają na płatne usługi zapewniające wygodę. Dodatkowa korzyść to odzyskany czas, który można przeznaczyć na inne przyjemności. Jakie usługi są na topie, ile wydatkujemy na nie z domowego budżetu i z których skłonni jesteśmy zrezygnować w razie pojawienia się kłopotów finansowych?

Usługi, które zapewniają wygodę: z których najczęściej korzystamy

W codziennym życiu Polacy częściej dopłacą za dostawę czy gotowy posiłek niż powierzą komuś sprzątanie lub inne domowe obowiązki.
Cykliczne badanie Barometr Providenta z września 2026 roku odpowiada na pytania dotyczące usług ułatwiających życie, które są odpłatne a mimo to znajdują chętnych. Najpopularniejszym sposobem oszczędzania czasu i wysiłku jest dostawa kurierska do domu zamiast odbioru w punkcie lub automacie - w ostatnim roku korzystała z niej połowa badanych (50,4 proc.).
Kolejnym ułatwieniem są usługi związane z przygotowaniem posiłków - gotowe lub częściowo przygotowane produkty spożywcze wymienia 39,8 proc. osób, a dostawę gotowego jedzenia - 35 proc.
Korzystanie z usług przewozowych typu taksówki deklaruje 28,8 proc. respondentów.
Sprzątanie i inne domowe obowiązki znacznie rzadziej są zlecane innym - tego typu płatną pomoc wskazało tylko 5,4 proc. ankietowanych.

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Ile kosztuje wygoda? Młodzi najchętniej dopłacą za zaoszczędzony czas?
Wygoda ma swoje miejsce w domowych budżetach, ale nie zawsze jej wartość jest łatwa do oszacowania. Z badania wynika, że 42,8 proc. Polaków wydaje na tego typu płatne usługi do 100 zł miesięcznie.
Więcej najczęściej przeznaczają osoby w wieku 25-34 lata. Próg ponad 100 złotych na miesiąc wskazuje 37,5 proc. badanych w tej grupie. Jednak niemal co trzeci spośród wszystkich uczestników badania (31,9 proc.) nie potrafi określić, ile łącznie kosztują go te udogodnienia.

– Płatne usługi mające zaoszczędzić nasz czas najczęściej finansujemy z bieżących dochodów - deklaruje to 63,7 proc. badanych. To oznacza, że konkurują o miejsce w budżecie z innymi codziennymi wydatkami. Pojedyncza opłata za dostawę czy przejazd taksówką może wydawać się niewielka, ale warto przyjrzeć się ich miesięcznej sumie. Pozwala to ocenić, które usługi rzeczywiście ułatwiają nam życie i ile faktycznie za tę korzyść płacimy. Szczególnie, że bardzo liczna grupa osób ma kłopot z określeniem swoich wydatków w tym zakresie – komentuje Karolina Łuczak, Rzeczniczka Prasowa Provident Polska.

Płatne usługi, które zapewniają wygodę: ile gotowi jesteśmy za nie płacić

Łącznie za zaoszczędzoną godzinę byłoby skłonnych zapłacić 56,9 proc. respondentów, a wśród osób w wieku 25-34 lata byłoby to ponad trzy czwarte (75,3 proc.).
A ile Polacy są w stanie dopłacić, żeby zyskać dodatkową godzinę wolnego czasu? Przeszło czterech na dziesięciu (43,5 proc.) badanych wskazało kwoty mieszczące się w granicach 50 zł.

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Decyzja o dopłacie za wygodę zależy od tego, ile trzeba zapłacić i jak dużą ulgę przyniesie dana usługa.
Najczęściej brana jest pod uwagę niewielka różnica w cenie (40,8 proc.) lub możliwość uniknięcia uciążliwej czynności (31 proc.).
Wygoda zyskuje też na znaczeniu podczas urlopu lub podróży (18,8 proc.), przed ważnym wydarzeniem lub spotkaniem (16,7 proc.) czy przy dużej liczbie obowiązków w dni robocze (14,6 proc.).
Nie jest to jednak oczywisty wybór: 40,6 proc. Polaków korzysta z takich rozwiązań okazjonalnie, a 35 proc. woli poświęcić własny czas, aby zaoszczędzić pieniądze.

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Płatne usługi zapewniające wygodę: na co przeznaczamy zaoszczędzony czas

Odzyskany czas najczęściej wykorzystywany jest na odpoczynek. Sen i regenerację wskazuje 31,9 proc. Polaków, przed czasem z rodziną (29,4 proc.) oraz hobby i rozrywką (28,4 proc.).
Odpoczynek szczególnie często wybierają dwie najmłodsze grupy: osoby w wieku 18-24 lata (41,8 proc.) oraz 25-34 lata (38,9 proc.). Potrzeby różnią się jednak z wiekiem - wśród najmłodszych najpopularniejsze są hobby i rozrywka (51,1 proc.), natomiast w grupach 35-44 i 55-64 lata na pierwszym miejscu znajduje się rodzina (36,3 i 34 proc.).
Co ciekawe, nie zawsze jednak zaoszczędzony czas oznacza przerwę od obowiązków - 22,6 proc. dorosłych Polaków przeznacza go na inne prace domowe.

Gotowość do płacenia za wygodę zmienia się, gdy trzeba ograniczyć domowe wydatki.
Wśród rozważanych oszczędności najczęściej pojawia się rezygnacja z dostawy gotowego jedzenia (25,6 proc.), pomocy w sprzątaniu lub innych obowiązkach (25,1 proc.) oraz usług transportowych na zamówienie (24,1 proc.).
Co piąty respondent zrezygnowałby z zakupów w najbliższym, ale droższym sklepie (20,1 proc.). W obliczu konieczności oszczędzania część badanych byłaby zatem gotowa ponownie poświęcić własny czas i wysiłek na czynności, za których ułatwienie wcześniej mogła dopłacać.

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Źródło: INFOR
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