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Remont łazienki w uldze rehabilitacyjnej. Skarbówka stawia ważny warunek!

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02 listopada 2026, 09:33
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
remont łazienki, łazienka, remont
remont łazienki, łazienka, remont
Anatoliy Cherkas
Shutterstock

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Wymiana wanny na kabinę, antypoślizgowe płytki, a nawet nowe okno i piec mogą obniżyć PIT osoby z niepełnosprawnością. Fiskus potwierdził, że takie wydatki można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Jest jednak warunek, którego niespełnienie sprawiło, że podatniczka nie odliczy części kosztów remontu.

Czego dotyczyła sprawa

Wnioskodawczyni jest emerytką z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i właścicielką mieszkania. Miejski ośrodek pomocy społecznej poinformował ją w 2025 r., że nie należy jej się dofinansowanie z PFRON, więc remont łazienki sfinansowała sama. Zamieniła wannę na kabinę z brodzikiem, zamontowała kompakt WC i umywalkę, położyła nowe płytki, wymieniła okno i drzwi oraz zmodernizowała instalację wodno-kanalizacyjną, pion kanalizacyjny i centralne ogrzewanie, wraz z wymianą pieca na nowy kocioł. Dopiero po złożeniu PIT-37 za 2025 r. dowiedziała się, że wydatki te może odliczyć, i zapytała, czy może to zrobić w korekcie zeznania.

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Co przesądziło o rozstrzygnięciu

W interpretacji z 28 października 2026 r. (sygn. 0113-KDWPT.4011.433.2026.3.IS) dyrektor KIS przypomniał, że dochód można pomniejszyć o wydatki na cele rehabilitacyjne i ułatwienie wykonywania czynności życiowych (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT). Należą do nich wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT). Organ zaznaczył, że katalog z art. 26 ust. 7a jest zamknięty, a ulg nie wolno interpretować rozszerzająco. Wydatki na adaptację nie muszą jednak mieć indywidualnego charakteru. Liczy się związek między wydatkiem a niepełnosprawnością.

Wnioskodawczyni wykazała go w odniesieniu do każdej pozycji. Brodzik zmniejsza wysiłek, a drzwi bez progu ograniczają ryzyko potknięć. Płytki antypoślizgowe chronią przed upadkiem przy zasłabnięciu. Przebudowa pionu pozwoliła zrezygnować z wysokiej wanny, a nowy kocioł z zamkniętą komorą spalania ma ograniczać ryzyko przedostania się spalin do mieszkania. Dyrektor KIS uznał, że wszystkie te wydatki mogą zostać zaliczone do ulgi rehabilitacyjnej.

Nie oznacza to, że każda osoba z niepełnosprawnością odliczy dowolny remont. Modernizacja łazienki wykonana dla poprawy wyglądu lub standardu nie wystarczy. Wydatek musi służyć potrzebom wynikającym z konkretnej niepełnosprawności, a podatnik powinien umieć to uzasadnić. W tej sprawie uzasadnienie dotyczyło nawet okna i kotła, które wnioskodawczyni powiązała z bezpieczeństwem i ułatwieniem codziennego funkcjonowania. Warto też zauważyć, że wnioskodawczyni nie miała zalecenia lekarza specjalisty o potrzebie adaptacji łazienki ani dofinansowania z PFRON, a organ nie uczynił z tego przeszkody. W tej kategorii ulgi ustawa nie wymaga takiego zalecenia, ale związek z niepełnosprawnością trzeba wykazać.

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Sama adaptacja nie wystarcza. Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy o PIT wysokość wydatków ustala się na podstawie dokumentu, który zawiera w szczególności dane kupującego i sprzedającego, rodzaj towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty. Nie musi to być faktura VAT. Może to być także rachunek, umowa czy dowód zapłaty. Brak dokumentu, z którego wynika, że wydatek poniósł podatnik, wyklucza odliczenie.

Organ odmówił odliczenia w dwóch przypadkach. Pierwszy to umywalka, na którą wnioskodawczyni miała tylko nieimienny paragon. Drugi to kabina, kompakt WC i płytki, które kupił wykonawca, a faktura wystawiona na jego firmę nie zawierała danych podatniczki. W tym drugim przypadku odliczenie jest możliwe tylko do wysokości kwoty zapłaconej przelewem, bo tylko ją potwierdzają dokumenty bankowe. Części opłaconej gotówką nie da się odliczyć, bo nic nie wskazuje, że wydatek poniosła podatniczka. Sama gotówka nie jest więc zakazana. Problemem jest brak dokumentu, który identyfikuje podatnika jako płacącego. Pozostałe wydatki, w tym brodzik, drzwi, okno, instalacje i kocioł, były udokumentowane fakturami wystawionymi na wnioskodawczynię i zostały uznane.

Ulga rehabiliatacyjna: co to oznacza w praktyce

Ulga rehabilitacyjna pomniejsza dochód, a nie podatek bezpośrednio. Wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności nie mają odrębnego limitu kwotowego. Można więc odliczyć faktycznie poniesione i kwalifikujące się koszty, nawet jeśli sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Odliczenie nie może jednak przekroczyć dochodu, od którego jest dokonywane. Przy wydatkach rzędu 20 tys. zł i podatku według stawki 12 proc. oszczędność wyniosłaby ok. 2,4 tys. zł. To przykład ilustracyjny, bo wynik zależy od dochodu, kwoty wolnej i innych odliczeń.

Jeśli podatnik nie uwzględnił ulgi w pierwotnym zeznaniu, może złożyć korektę PIT-37 z załącznikiem PIT/O, w którym wykazuje wydatki rehabilitacyjne. Prawo do korekty trwa tak długo, jak zobowiązanie podatkowe, czyli pięć lat od końca roku, w którym upłynął termin płatności podatku (art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej). Dla PIT za 2025 r. termin płatności upłynął 30 kwietnia 2026 r., więc korektę można złożyć do końca 2031 r.

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Przed remontem warto więc ustalić z wykonawcą, że faktury i umowy będą wystawione na osobę niepełnosprawną. Płatności lepiej wykonywać przelewem z własnego konta, z tytułem wskazującym fakturę. Jeśli materiały kupuje wykonawca, a faktura jest wystawiona na jego firmę, trzeba liczyć się z tym, że o odliczeniu zdecydują inne dokumenty potwierdzające, że to podatnik zapłacił sprzedawcy. Rozstrzygnięcie w tej sprawie dotyczy tylko takiego stanu faktycznego, więc nie wynika z niego, że każdy przelew na rzecz wykonawcy wystarczy do odliczenia materiałów.

Ryzyka i zastrzeżenia

Interpretacja indywidualna chroni tylko wnioskodawczynię i tylko w opisanym stanie faktycznym. Inny podatnik nie ma gwarancji, że organ zajmie takie samo stanowisko, zwłaszcza przy wydatkach o mniej oczywistym związku z niepełnosprawnością. Odliczenie przysługuje, jeśli wydatki nie zostały dofinansowane ani zwrócone w żadnej formie i nie trafiły do kosztów uzyskania przychodów (art. 26 ust. 7b i 13a ustawy o PIT). Podatnik musi też mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i odliczać wydatki poniesione od dnia wskazanego w orzeczeniu jako data powstania niepełnosprawności.

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Źródło: INFOR
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