Wynajem pokoju w odziedziczonym mieszkaniu nie odbierze ulgi podatkowej. Skarbówka stawia jednak warunek

Dyrektor KIS: wynajem jednego z dwóch pokoi w odziedziczonym mieszkaniu nie odbiera ulgi mieszkaniowej. Pod warunkiem że spadkobierca nadal tam mieszka i jest zameldowany na pobyt stały.

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Ulga mieszkaniowa w podatku od spadków i darowizn może pozwolić uniknąć podatku od odziedziczonego mieszkania lub domu. Wiąże się jednak z koniecznością spełnienia określonych warunków, w tym zamieszkiwania w nieruchomości przez pięć lat. Czy w tym czasie można wynająć część lokalu, aby poprawić swoją sytuację finansową? Odpowiedź przynosi interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 października 2026 r.

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Pokój na wynajem

Wnioskodawczyni odziedziczyła po ciotce mieszkanie o powierzchni 52,7 mkw., składające się z dwóch oddzielnych pokoi. W 2025 r. uzyskała ulgę mieszkaniową przewidzianą w art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jest w lokalu zameldowana na pobyt stały i faktycznie w nim mieszka.

Ze względu na trudną sytuację materialną zamierza wynająć jeden pokój, udostępniając najemcy również kuchnię i łazienkę. Sama chce nadal zajmować drugi pokój. Zapytała fiskusa, czy takie rozwiązanie nie spowoduje utraty przyznanej wcześniej ulgi. Jej zdaniem nie, ponieważ nadal będzie spełniała ustawowe warunki.

Stanowisko KIS

Dyrektor KIS zgodził się z podatniczką. W interpretacji z 29 października 2026 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.205.2026.1.MM) uznał, że wynajęcie jednego pokoju nie narusza warunków ulgi, jeżeli właścicielka nadal będzie mieszkała w odziedziczonym lokalu i pozostanie w nim zameldowana na pobyt stały. Skoro będzie mieszkać w drugim pokoju, nie dojdzie do zaprzestania zamieszkiwania. Z uzasadnienia wynika, że ustawa wymaga zamieszkiwania przez pięć lat, ale nie wymaga, by spadkobierca był jedynym użytkownikiem lokalu.

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W uzasadnieniu znalazło się jednoznaczne zdanie, które odnosi się do warunku pięcioletniego zamieszkiwania przy zameldowaniu na pobyt stały:

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„Jeżeli spełni Pani powyższy warunek, nie ma znaczenia, że w odziedziczonym mieszkaniu razem z Panią będzie mieszkać najemca”.

W praktyce oznacza to, że dla zachowania ulgi nie trzeba samodzielnie zajmować całego mieszkania. Liczy się dalsze faktyczne zamieszkiwanie podatnika w lokalu oraz spełnianie pozostałych warunków ustawowych.

Warunki ulgi

Art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn przewiduje, że po spełnieniu określonych warunków do podstawy opodatkowania nie wlicza się czystej wartości nabytego budynku lub lokalu mieszkalnego, odpowiadającej powierzchni użytkowej do 110 mkw. Samo odziedziczenie mieszkania nie wystarczy. Trzeba spełnić łącznie warunki z art. 16 ust. 2 ustawy. Dotyczą one m.in. terminowego zgłoszenia nabycia, nieposiadania innych nieruchomości i praw mieszkaniowych, niebycia najemcą innego lokalu oraz zamieszkiwania w nabytym lokalu. Z interpretacji nie wynika, do której grupy podatkowej należała wnioskodawczyni.

Pięcioletniego okresu nie liczy się od śmierci spadkodawcy. Jeżeli spadkobierca mieszkał w lokalu i był w nim zameldowany na pobyt stały w chwili złożenia zeznania podatkowego, termin biegnie od dnia jego złożenia. Jeżeli zamieszkał i zameldował się później, ale w ustawowym terminie roku od złożenia zeznania, pięć lat liczy się od dnia zamieszkania potwierdzonego stałym meldunkiem.

Ważne Wynajmowanie komuś pokoju nie jest tym samym co bycie najemcą innego mieszkania. Art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy dotyczy sytuacji, w której osoba korzystająca z ulgi sama jest najemcą lokalu lub budynku. Nie ustanawia zakazu wynajmowania części odziedziczonej nieruchomości innym osobom.

Wynajem całego lokalu

Interpretacja dotyczy wyłącznie wynajęcia jednego pokoju przy zachowaniu drugiego na własne potrzeby mieszkaniowe. Dyrektor KIS nie oceniał sytuacji, w której spadkobierca wyprowadza się i oddaje najemcy cały lokal. To, co poniżej, jest analizą autora, a nie stanowiskiem organu.

Skoro warunkiem ulgi jest zamieszkiwanie przy zameldowaniu na pobyt stały, wyprowadzka przed upływem pięciu lat może prowadzić do jej utraty, nawet jeśli meldunek formalnie pozostaje. Wynajmu całego lokalu połączonego z wyprowadzką nie można więc automatycznie traktować tak samo jak wynajęcia jednego pokoju. Wyjątki z art. 16 ust. 7 pkt 2 ustawy dotyczą wyłącznie zbycia lokalu, a nie jego wynajmu, i są obwarowane dodatkowymi warunkami.

Zachowanie ulgi w podatku od spadków i darowizn nie oznacza zwolnienia z podatku dochodowego od przychodów z najmu. Jeżeli wynajem pokoju odbywa się poza działalnością gospodarczą, są to przychody z najmu prywatnego. Rozlicza się je wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Stawka wynosi 8,5 proc. przychodu do 100 000 zł rocznie i 12,5 proc. od nadwyżki ponad ten limit.

Podatek oblicza się zasadniczo od otrzymanego czynszu, bez pomniejszania go o koszty uzyskania przychodu. Kwoty przekazywane przez najemcę na pokrycie mediów lub innych opłat związanych z najmem co do zasady nie stanowią przychodu właściciela, o ile są wyodrębnione w umowie od czynszu. Zaliczki wpłaca się miesięcznie lub kwartalnie, a przychody wykazuje w rocznym zeznaniu PIT-28, składanym do 30 kwietnia następnego roku.

Umowa najmu

Interpretacja indywidualna chroni podatniczkę w odniesieniu do opisanego przez nią zdarzenia przyszłego. Dla innych właścicieli jest przede wszystkim wskazówką, jak fiskus rozumie warunek zamieszkiwania. Przy wynajmie części odziedziczonego lokalu warto w umowie wskazać, który pokój zostaje oddany najemcy, z jakich pomieszczeń wspólnych może korzystać i jakie opłaty ponosi. Dokument powinien odpowiadać rzeczywistemu sposobowi korzystania z mieszkania. Najważniejsze jest bowiem nie brzmienie umowy ani formalny meldunek, lecz to, czy właściciel nadal faktycznie mieszka w nieruchomości.

Wniosek dla spadkobierców jest prosty: wynajęcie pokoju może stanowić dodatkowe źródło dochodu bez utraty ulgi mieszkaniowej. Trzeba jednak nadal faktycznie mieszkać w lokalu, być w nim zameldowanym na pobyt stały i przestrzegać pozostałych warunków ustawowych przez wymagany okres.

Podstawa prawna art. 4 ust. 4 oraz art. 16 ust. 1, ust. 2 pkt 1–5 i ust. 7 pkt 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 478 ze zm. art. 6 ust. 1a oraz art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 843 ze zm.

Interpretacja podatkowa: