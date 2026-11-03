W środę 4 listopada RPP zdecyduje, ile zapłacimy za kredyty przed świętami Bożego Narodzenia 2026

Czy od czwartku 5 listopada zmieni się oprocentowanie kredytów? Praktycznie oznaczałoby to, że pieniądze pożyczane na wydatki w ostatnich miesiącach 2026 roku, w tym na święta Bożego Narodzenia trzeba by zwracać w przyszłości z wyższymi odsetkami. Szanse, że będzie odwrotnie, czyli że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy na listopadowym posiedzenia są tylko teoretyczne.

Wszystkiemu winien nawrót inflacji – głównie za sprawą gigantycznego wzrostu cen paliw. Co prawda roczny wskaźnik inflacji w październiku obniżył się z wrześniowego 4,1 proc. do 3,6 proc., ale analitycy są zgodni, że to działanie nowego programu CPN – osłony dla cen paliw. Działanie przejściowe bo gdy skończy się jego działanie, ceny paliw a wraz z nimi inflacja znów ruszą do góry.

REKLAMA

REKLAMA

RPP utrzyma stopy procentowe w listopadzie – jakie wtedy oprocentowanie kredytów i pożyczek świątecznych

Według prognoz analityków, najbardziej prawdopodobnym wynikiem posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej 3–4 listopada pozostaje utrzymanie stóp procentowych bez zmian. Stopa referencyjna NBP wynosi obecnie 3,75 proc. Ryzyko podwyżki jednak wzrosło, a za obniżką przemawia dziś niewiele.

– Duże znaczenie będzie miała nowa projekcja NBP, która pokaże, jak długo inflacja może utrzymywać się powyżej celu – wyjaśnia Żaneta Chryczyk, ekspert kredytowy Lendi.

– Według ostatecznych danych GUS we wrześniu ceny wzrosły o 4,1 proc. rok do roku. To więcej niż wynosi górna granica odchyleń od celu NBP, ustalonego na poziomie 2,5 proc., z możliwością odchylenia jednego punktu procentowego w obie strony. Samo przekroczenie 3,5 proc. nie oznacza automatycznej podwyżki stóp. Rada musi ocenić przede wszystkim, czy drożyzna będzie się utrwalać i obejmować coraz więcej towarów oraz usług – dodaje ekspertka.

Jeśli RPP nie zmieni w środę 4 listopada 2026 r. to bez zmian pozostanie maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek. Przy obecnych stopach – w tym kluczowej dla kredytów i pożyczek dl konsumentów stopie referencyjnej 3,75 proc. wynosi ono 14,50 proc.

Czy RPP będzie podwyższać stopy procentowe w najbliższym czasie: o ile droższe mogą być pożyczki i kredyty na dowolny cel

– Największą niewiadomą pozostaje energia. Prognozy wskazują, że ropa pozostanie droga także w czwartym kwartale 2026. Długotrwale drogie paliwa zwiększają koszty transportu i działalności firm. Jeżeli przedsiębiorstwa zaczną szerzej przenosić te koszty na klientów, a pracownicy domagać się rekompensaty w wynagrodzeniach, argument za podwyżką stóp stanie się mocniejszy – tłumaczy ekspertka Lendi.

REKLAMA

– Część tej presji łagodzi program CPN, czyli „Ceny Paliwa Niżej”. Obecna odsłona obowiązuje od 3 października do 31 grudnia i obejmuje obniżkę VAT na paliwa z 23 do 8 proc., niższą akcyzę oraz maksymalne ceny detaliczne. Program ogranicza rachunek przy dystrybutorze, choć nie zmienia światowych cen ropy. Dzięki niemu inflacja pod koniec roku może być niższa niż byłaby bez osłon – dodaje Żaneta Chryczyk.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Można się spodziewać, że wymienione czynniki będą ograniczać inflację i dawać argument za utrzymaniem stóp na obecnym poziomie do końca roku. Dla RPP znaczenie ma jednak także to, co nastąpi później. Wygaśnięcie ulg przy nadal drogim surowcu mogłoby ponownie podnieść ceny paliw.

Za ostrożnością wobec obniżek przemawiają również finanse publiczne. Projekt budżetu na 2027 rok zakłada deficyt całego sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 7,1 proc. PKB.

– Dla perspektyw inflacji znaczenie ma zwłaszcza to, w jakim stopniu wydatki państwa zwiększają popyt w krajowej gospodarce. Sam wzrost zadłużenia nie przesądza o decyzji RPP, ale utrzymujący się silny popyt może ułatwiać firmom podnoszenie cen i utrudniać sprowadzenie inflacji do celu – tłumaczy Żaneta Chryczyk.

Decyzja RPP o stopach w listopadzie: co znaczy dla budżetów domowych

Żaneta Chryczyk uważa, że Rada ma powody, żeby jeszcze poczekać ze zmianą obecnych stóp procentowych. Wyższe koszty paliw nie przełożyły się dotąd na powszechne przyspieszenie wzrostu cen.

Podwyżka stóp ogranicza popyt, ale nie usuwa zakłóceń w dostawach ropy. Zbyt mocna reakcja mogłaby dodatkowo obciążyć firmy i gospodarstwa domowe, które już ponoszą większe wydatki na energię.

O listopadowej decyzji może więc przesądzić perspektywa kolejnych kwartałów.

Jeżeli projekcja NBP pokaże utrzymującą się podwyższoną inflację i coraz szerszą presję cenową, podwyżka stanie się bardziej prawdopodobna. Powrót do obniżek wymagałby przekonujących sygnałów trwałego wygasania tej presji, wspartych choćby spadkiem cen surowców i słabszym popytem – podkreśla Żaneta Chryczyk, ekspertka Lendi.

Dla osób spłacających kredyty oznacza to, że dalszego spadku rat nie warto traktować jako pewnego elementu domowego budżetu. Nawet utrzymanie stóp w listopadzie nie zamyka możliwości ich późniejszego wzrostu.

Przy planowaniu zakupu mieszkania rozsądnie jest sprawdzić, czy rata pozostanie do udźwignięcia również przy wyższym oprocentowaniu.

Natomiast zaciągając kredyt lub pożyczkę na cele konsumpcyjne trzeba mieć świadomość, że przy wzroście stóp instytucja kredytowa podniesie oprocentowanie z 14,50 do np. 16 proc., jeśli stopy wzrosną o 0,75 pkt proc. – z 3,75proc. do 4,25 proc. – jak prognozują niektórzy analitycy dla perspektywy kolejnych miesięcy.