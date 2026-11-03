REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » 450 zł dofinansowania do posiłków dla pracownika. Co firma powinna zrobić, by ZUS nie upomniał się o składki a skarbówka o podatek

450 zł dofinansowania do posiłków dla pracownika. Co firma powinna zrobić, by ZUS nie upomniał się o składki a skarbówka o podatek

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 listopada 2026, 09:17
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Benefity i świadczenia pozapłacowe w firmie. Dofinansowanie posiłków dla pracownika: kiedy jest zwolnione ze składek ZUS.
Benefity i świadczenia pozapłacowe w firmie. Dofinansowanie posiłków dla pracownika: kiedy jest zwolnione ze składek ZUS.
Infor.pl

REKLAMA

REKLAMA

Co do zasady przepisy prawa pracy pozwalają na dofinansowanie posiłków dla pracowników w wysokości 450 zł bez dodatkowych obciążeń fiskalnych – o ile pracodawca i pracownik stosują się do ściśle określonych w przepisach warunków. Druga sprawa, to świadczenia pozapłacowe: i benefity muszą być atrakcyjne dla pracownika.

ośmiu na dziesięciu pracowników uznaje dopłatę do posiłków ze strony pracodawcy za bardzo atrakcyjne świadczenie pozapłacowe -tzw. benefit. Dla wygody w wielu firmach realizowane jest ono w formie karty żywieniowej. W ostatnim czasie jednak pojawił się problem z kartami gdyż ZUS nakazał płacić od nich ZUS. Czy to ograniczy korzystanie z tego benefitu?

REKLAMA

REKLAMA

Co do zasady przepisy prawa pracy pozwalają na dofinansowanie posiłków dla pracowników w wysokości 450 zł bez dodatkowych obciążeń fiskalnych – o ile pracodawca i pracownik stosują się do ściśle określonych w przepisach warunków.

Świadczenia pozapłacowe: dofinansowanie posiłków jedyny benefit, który działa z korzyścią dla pracownika większą niż podwyżka wynagrodzenia

Jednym ze sposobów na zwiększenie odczuwalnej wartości benefitów bez dokładania kolejnych świadczeń jest skierowanie części budżetu na wydatki, które pracownicy ponoszą niezależnie od oferowanego pakietu. Dobrym przykładem jest dofinansowanie posiłków.

Według danych GUS żywność i napoje bezalkoholowe odpowiadają za 25% miesięcznych wydatków Polek i Polaków, dlatego wsparcie od pracodawcy może bezpośrednio odciążyć bieżący budżet pracownika. Praktyczny charakter takiego benefitu dostrzega aż 81% zatrudnionych, a 53% wolałoby otrzymać kartę żywieniową o wartości 450 zł niż podwyżkę brutto w tej samej wysokości.

REKLAMA

Świadczenie pozapłacowe: 450 zł na dofinansowanie posiłków, podwyżka wynagrodzenia - tylko 307 zł na rękę

Nominalna wartość świadczenia nie pokazuje jeszcze, ile faktycznie zyska pracownik ani jaki będzie całkowity koszt po stronie pracodawcy. Jak wskazuje Grzegorz Biekionis, Chief Financial Officer, Członek Zarządu Pluxee Polska, przy 12-proc. podatku i standardowych składkach na ZUS pracownik zyskuje więcej ze świadczenia niż podwyżki. I podobnie pracodawca – ponosi niższy koszt.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W zależności od formy przekazania środków pracownik może ostatecznie otrzymać inną kwotę do dyspozycji. Jeśli firma przekaże pracownikowi 450 zł na karcie żywieniowej, jego efektywna korzyść może wynieść ok. 396 zł, przy koszcie pracodawcy wynoszącym 450 zł. Z kolei podwyżka wynagrodzenia o 450 zł brutto oznacza dla pracownika ok. 307 zł netto, podczas gdy całkowity koszt po stronie pracodawcy wynosi ok. 542 zł – wylicza Grzegorz Biekionis.

Taka różnica nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy wiele osób nadal uważnie kontroluje domowy budżet. Tylko w sierpniu 2026 r. 38% badanych wskazało, że w ciągu poprzedniego miesiąca musiało ograniczać wydatki na bieżące potrzeby. Jednocześnie tylko 28% pracowników deklaruje satysfakcję z obecnych zarobków. To sprawia, że świadczenia, które zwiększają wartość pakietu i faktycznie odciążają pracownika w codziennych wydatkach, stają się jeszcze ważniejszym elementem polityki benefitowej.

Dofinansowanie posiłków dla pracownika: kiedy jest zwolnione ze składek ZUS

Ostatnio wiele kontrowersji wywołała kwestia ozusowania bonów żywieniowych w ramach pozapłacowego świadczenia jakim jest dofinansowanie do posiłków pracowniczych. Jakie więc warunki trzeba spełnić, by składki ZUS od 450 zł nie były wymagane? Decydujące jest przeznaczenie środków oraz zgodność dostawcy rozwiązania z regulacjami.

Samo przekazanie pracownikowi 450 zł na kartę nie oznacza jeszcze automatycznie, że świadczenie będzie wyłączone z podstawy wymiaru składek. Najważniejsze jest to, do czego pracownik może wykorzystać te środki. Karta musi służyć wyłącznie do zakupu gotowych do spożycia posiłków, a pracownik nie może wymienić świadczenia na gotówkę ani jej ekwiwalent.

Dlatego z perspektywy pracodawcy znaczenie ma nie tylko wysokość dofinansowania, ale również sposób wdrożenia świadczenia i zabezpieczenia jego prawidłowego wykorzystania, a co za tym idzie, wybór odpowiedniego dostawcy – wyjaśnia Mariusz Giezek, In house lawyer w Pluxee Polska.

Zwolnienie nie ogranicza benefitów żywieniowych wyłącznie do restauracji czy firmowych kantyn – posiłki mogą być nabywane także w placówkach handlowych, o ile spełnione są warunki przewidziane w przepisach. To ważne z perspektywy pracowników, ponieważ nie wszyscy jedzą w pracy w ten sam sposób.

Pracodawcy mogą dziś korzystać z rozwiązań, które pozwalają w prosty sposób zadbać o prawidłowe wykorzystanie środków na posiłki. Aktualne interpretacje ZUS (w tym np. DI/200000/43/1218/2025, DI/200000/43/1478/2026, DI/200000/43/1510/2026) potwierdzają zasadność zabezpieczeń technicznych i proceduralnych takich jak ograniczenie działania karty do określonych punktów gastronomicznych i sieci spożywczych współpracujących z wydawcą, a także wyłączenia opcji wypłaty gotówki.

Istotne jest również jasne określenie zasad korzystania ze świadczenia w firmie – poprzez regulamin oraz poinformowanie pracowników, na co mogą przeznaczać środki. Dzięki temu organizacje mogą korzystać z preferencji składkowej bez nadmiernych obowiązków administracyjnych.

Warto przy tym pamiętać, że sam benefit to jednak nie wszystko – o jego faktycznym wykorzystaniu decydują również proste wdrożenie, uproszczony nadzór oraz czytelna komunikacja zasad wśród pracowników.

Świadczenia pozapłacowe: teraz tylko dla co trzeciego pracownika są atrakcyjne

Sama obecność benefitów w ofercie pracodawcy nie przesądza już o ich wartości. Z perspektywy pracownika liczy się nie to, czy firma oferuje dodatkowe świadczenia, ale czy są one wartościowe i odpowiadają na jego codzienne potrzeby.

Tymczasem tylko 36% pracowników uznaje pakiet benefitów dostępnych w swojej firmie za atrakcyjny, a zaledwie 22% ocenia go jako dobrze dopasowany do swoich potrzeb.

W warunkach większej dyscypliny budżetowej takie niedopasowanie staje się nie tylko wyzwaniem dla HR, ale przede wszystkim problemem kosztowym. Środki przeznaczane na benefity, z których pracownicy korzystają rzadko albo których wartości nie odczuwają na co dzień, trudniej uzasadnić biznesowo.

Dlatego przy planowaniu budżetu na 2027 ważniejsze jest nie samo pytanie, ile firma może zarezerwować na świadczenia, ale jaką faktyczną wartość pracownik otrzymuje z każdej wydanej złotówki.

Jesienne planowanie budżetów HR to pretekst, by przyjrzeć się dotychczasowym świadczeniom i sprawdzić, które z nich oznaczają dla pracowników realną wartość. Dobrze przy tym uwzględnić nie tylko koszt benefitu, ale również częstotliwość, z jaką korzysta z niego zespół, użyteczność i to, czy pracownik widzi w nim konkretną, odczuwalną korzyść.

Jak wskazują eksperci w zakresie HR, odpowiednio dobrane świadczenia mogą ograniczyć rotację i zwiększyć zaangażowanie pracowników, a jednocześnie zwiększać ich siłę nabywczą, nie wymagając przy tym proporcjonalnego wzrostu nakładów po stronie firmy. To pokazuje, że poprawa sytuacji finansowej zatrudnionych nie zawsze musi być równoznaczna z podwyżką wynagrodzenia – szczególnie, gdy oczekiwania pracowników wyprzedzają możliwości budżetowe firm.

Powiązane
To już pewne: rząd i rewolucyjne zmiany w 800 plus. Nie wraca jednak kryterium dochodowe, ale będzie nowy tryb przyznawania pieniędzy na dzieci
To już pewne: rząd i rewolucyjne zmiany w 800 plus. Nie wraca jednak kryterium dochodowe, ale będzie nowy tryb przyznawania pieniędzy na dzieci
Źródło: infor.pl
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Młodzi Polacy mają już dość? Sondaż dla „DGP” ujawnia, co spędza im sen z powiek. Wyniki mogą zaskoczyć
03 lis 2026

Wielu Polaków uważa, że narastająca frustracja wchodzącego w dorosłość pokolenia może wkrótce doprowadzić do masowych protestów społecznych. Najnowsze badanie SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej” obnaża głębokie podziały pokoleniowe w ocenie sytuacji. Podczas gdy starsi Polacy zachowują spokój, w najmłodszych grupach wiekowych aż kipi od emocji. Politolog wskazuje na konkretną kumulację problemów, która dotyka młodych na starcie.
Środki z subkonta ZUS i OFE mogą być dziedziczone. Jak wypłacić te pieniądze po śmierci członka rodziny? ZUS odpowiada na najczęstsze pytania
03 lis 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że nawet jeśli od śmierci bliskiej osoby minęło kilka czy kilkanaście lat, nadal można ubiegać się o środki zgromadzone na jej subkoncie w ZUS i w OFE. Roszczenie o ich wypłatę nie ulega przedawnieniu. Nie w każdym jednak przypadku środki te podlegają dziedziczeniu. Znaczenie ma to, czy zmarły miał subkonto w ZUS, czy należał do OFE, a przede wszystkim, czy miał już przyznaną emeryturę docelową i jak długo ją pobierał. Od członkostwa w OFE zależy również, gdzie należy rozpocząć formalności – w ZUS czy w otwartym funduszu emerytalnym. Publikujemy wyjaśnienia ZUS w tej kwestii i odpowiedzi na najczęstsze pytania.
Skarbówka bezwzględna dla podatniczki. Dostała działkę w darowiźnie i straciła prawo do ważnej ulgi
03 lis 2026

Dyrektor Krajowej Izby Skarbowej wydał jednoznaczną interpretację podatkową, która pozbawia kobietę możliwości skorzystania z popularnego zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) przy zakupie pierwszego mieszkania lub domu. Wszystko przez nieruchomość, którą podatniczka otrzymała wcześniej w darowiźnie od swojego dziadka. Choć budynek nie ma ogrzewania i służy wyłącznie jako sezonowy dom letniskowy, urzędnicy uznali, że kluczowe znaczenie ma jego oficjalna klasyfikacja w ewidencji gruntów i budynków, gdzie figuruje on jako budynek mieszkalny jednorodzinny.
Od środy nowe ceny paliw. Kierowcy już wiedzą, ile zapłacą przy dystrybutorach
03 lis 2026

Od środy kierowcy zapłacą mniej za paliwo. Z najnowszego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że maksymalna cena litra benzyny 95 wyniesie - 6,37 zł, benzyny 98 - 7,24 zł, a oleju napędowego - 8,05 zł.

REKLAMA

Jak znaleźć punkt schronienia? Pomoże aplikacja w telefonie
03 lis 2026

Aplikacja „Gdzie się ukryć PL” pomoże szybko znaleźć najbliższy taki punkt schronienia i poprowadzi do niego - również bez dostępu do internetu. To bezpłatne narzędzie zawiera ponad 88 tys. punktów schronienia dla 24 mln osób. Aplikację na telefony z systemem Android i iOS można pobrać w sklepach App Store i Google Play, można też korzystać z niej przez stronę internetową gdziesieukryc.pl.
Ile kosztuje pochówek psa lub kota w 2026 roku? Ceny i dodatkowe opłaty
03 lis 2026

Pochówek psa lub kota na specjalnym cmentarzu dla zwierząt może kosztować od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych. Ostateczna kwota zależy m.in. od wielkości pupila, rodzaju grobu oraz wybranych usług. Właściciele muszą pamiętać również o dodatkowych opłatach, które mogą znacząco zwiększyć całkowity koszt pożegnania zwierzęcia.
Donejty podczas transmisji online – kiedy są darowizną?
03 lis 2026

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 7 lipca 2026 r., (sygn. III FSK 113/26 oraz III FSK 118/26) odniósł się do kwestii opodatkowania anonimowych darowizn tzw. donejtów w trakcie transmisji online. Do tej pory stanowisko w tej kwestii nie było jednolite, organy jak i WSA stawały zarówno na stanowisku zgodnie, z którym „donejty” nie mogły stanowić darowizny w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn i tym samym podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Rozstrzygnięcie to może mieć jednak duże znaczenie nie tylko dla twórców internetowych, ale również dla osób organizujących charytatywne zbiórki, w których możliwe jest dokonanie anonimowej wpłaty.
Rodzaj pracy jest istotnym postanowieniem umowy o pracę. Co to oznacza w praktyce?
03 lis 2026

Czy pracodawca może w ramach polecenie służbowego polecić pracownikowi wykonywanie pracy innego rodzaju niż wskazana w łączącej go z nim umowie? Ta kwestia w praktyce budzi wiele wątpliwości. Tymczasem przepisy są w tym zakresie jasne.

REKLAMA

Nowe warunki techniczne na placu budowy. Co tak naprawdę się zmieni?
03 lis 2026

Nowości już na horyzoncie. Zapowiadane zmiany w przepisach nie muszą jednak oznaczać rewolucji w organizacji budowy. Kontrola materiałów, koordynacja międzybranżowa i współpraca z projektantem już dziś są standardem w pracy generalnych wykonawców.
Kiedy pracodawca może sam wprowadzić zmiany w stosunku pracy, a kiedy musi złożyć wypowiedzenie zmieniające?
03 lis 2026

Jak zmienić warunki pracy i płacy, jeśli pracownik odmawia zawarcia w tym zakresie porozumienia? Dla postępowania pracodawcy kluczowe jest to czy mowa o istotnych warunkach umowy. Jednak jak prawidłowo je identyfikować?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA