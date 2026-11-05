To będzie hit dla pracowników: dodatkowe 450 zł bez podatku i ZUS

REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » 450 zł dofinansowania do posiłków dla pracownika. Co firma powinna zrobić, by ZUS nie upomniał się o składki a skarbówka o podatek

450 zł dofinansowania do posiłków dla pracownika. Co firma powinna zrobić, by ZUS nie upomniał się o składki a skarbówka o podatek

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 listopada 2026, 05:40
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Benefity i świadczenia pozapłacowe w firmie. Dofinansowanie posiłków dla pracownika: kiedy jest zwolnione ze składek ZUS.
Benefity i świadczenia pozapłacowe w firmie. Dofinansowanie posiłków dla pracownika: kiedy jest zwolnione ze składek ZUS.
Infor.pl

REKLAMA

REKLAMA

Co do zasady przepisy prawa pracy pozwalają na dofinansowanie posiłków dla pracowników w wysokości 450 zł bez dodatkowych obciążeń fiskalnych – o ile pracodawca i pracownik stosują się do ściśle określonych w przepisach warunków. Druga sprawa, to świadczenia pozapłacowe: i benefity muszą być atrakcyjne dla pracownika.

rozwiń >

To świadczenie pozapłacowe to hit wśród pracowników: jest jak podwyżka bo służy codziennym wydatkom a może być zwolnione z podatku i oskładkowania. Jednak wielu pracodawców obawia się, że korzystając z kart żywieniowych sprowadzi na siebie problemy ze strony skarbówki i ZUS. Czy słusznie?

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy chcą dofinansowania do posiłków - zyskują 450 zł faktycznej podwyżki bez podatku i ZUS

ośmiu na dziesięciu pracowników uznaje dopłatę do posiłków ze strony pracodawcy za bardzo atrakcyjne świadczenie pozapłacowe -tzw. benefit. Dla wygody w wielu firmach realizowane jest ono w formie karty żywieniowej. W ostatnim czasie jednak pojawił się problem z kartami gdyż ZUS nakazał płacić od nich ZUS. Czy to ograniczy korzystanie z tego benefitu?

To będzie hit dla pracowników: dodatkowe 450 zł bez podatku i ZUS

Co do zasady przepisy prawa pracy pozwalają na dofinansowanie posiłków dla pracowników w wysokości 450 zł bez dodatkowych obciążeń fiskalnych – o ile pracodawca i pracownik stosują się do ściśle określonych w przepisach warunków.

Świadczenia pozapłacowe: dofinansowanie posiłków jedyny benefit, który działa z korzyścią dla pracownika większą niż podwyżka wynagrodzenia

Jednym ze sposobów na zwiększenie odczuwalnej wartości benefitów bez dokładania kolejnych świadczeń jest skierowanie części budżetu na wydatki, które pracownicy ponoszą niezależnie od oferowanego pakietu. Dobrym przykładem jest dofinansowanie posiłków.

REKLAMA

Według danych GUS żywność i napoje bezalkoholowe odpowiadają za 25% miesięcznych wydatków Polek i Polaków, dlatego wsparcie od pracodawcy może bezpośrednio odciążyć bieżący budżet pracownika. Praktyczny charakter takiego benefitu dostrzega aż 81% zatrudnionych, a 53% wolałoby otrzymać kartę żywieniową o wartości 450 zł niż podwyżkę brutto w tej samej wysokości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenie pozapłacowe: 450 zł na dofinansowanie posiłków, podwyżka wynagrodzenia - tylko 307 zł na rękę

Nominalna wartość świadczenia nie pokazuje jeszcze, ile faktycznie zyska pracownik ani jaki będzie całkowity koszt po stronie pracodawcy. Jak wskazuje Grzegorz Biekionis, Chief Financial Officer, Członek Zarządu Pluxee Polska, przy 12-proc. podatku i standardowych składkach na ZUS pracownik zyskuje więcej ze świadczenia niż podwyżki. I podobnie pracodawca – ponosi niższy koszt.

W zależności od formy przekazania środków pracownik może ostatecznie otrzymać inną kwotę do dyspozycji. Jeśli firma przekaże pracownikowi 450 zł na karcie żywieniowej, jego efektywna korzyść może wynieść ok. 396 zł, przy koszcie pracodawcy wynoszącym 450 zł. Z kolei podwyżka wynagrodzenia o 450 zł brutto oznacza dla pracownika ok. 307 zł netto, podczas gdy całkowity koszt po stronie pracodawcy wynosi ok. 542 zł – wylicza Grzegorz Biekionis.

Taka różnica nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy wiele osób nadal uważnie kontroluje domowy budżet. Tylko w sierpniu 2026 r. 38% badanych wskazało, że w ciągu poprzedniego miesiąca musiało ograniczać wydatki na bieżące potrzeby. Jednocześnie tylko 28% pracowników deklaruje satysfakcję z obecnych zarobków. To sprawia, że świadczenia, które zwiększają wartość pakietu i faktycznie odciążają pracownika w codziennych wydatkach, stają się jeszcze ważniejszym elementem polityki benefitowej.

Dofinansowanie posiłków dla pracownika: kiedy jest zwolnione ze składek ZUS

Ostatnio wiele kontrowersji wywołała kwestia ozusowania bonów żywieniowych w ramach pozapłacowego świadczenia jakim jest dofinansowanie do posiłków pracowniczych. Jakie więc warunki trzeba spełnić, by składki ZUS od 450 zł nie były wymagane? Decydujące jest przeznaczenie środków oraz zgodność dostawcy rozwiązania z regulacjami.

Samo przekazanie pracownikowi 450 zł na kartę nie oznacza jeszcze automatycznie, że świadczenie będzie wyłączone z podstawy wymiaru składek. Najważniejsze jest to, do czego pracownik może wykorzystać te środki. Karta musi służyć wyłącznie do zakupu gotowych do spożycia posiłków, a pracownik nie może wymienić świadczenia na gotówkę ani jej ekwiwalent.

Dlatego z perspektywy pracodawcy znaczenie ma nie tylko wysokość dofinansowania, ale również sposób wdrożenia świadczenia i zabezpieczenia jego prawidłowego wykorzystania, a co za tym idzie, wybór odpowiedniego dostawcy – wyjaśnia Mariusz Giezek, In house lawyer w Pluxee Polska.

Zwolnienie nie ogranicza benefitów żywieniowych wyłącznie do restauracji czy firmowych kantyn – posiłki mogą być nabywane także w placówkach handlowych, o ile spełnione są warunki przewidziane w przepisach. To ważne z perspektywy pracowników, ponieważ nie wszyscy jedzą w pracy w ten sam sposób.

Pracodawcy mogą dziś korzystać z rozwiązań, które pozwalają w prosty sposób zadbać o prawidłowe wykorzystanie środków na posiłki. Aktualne interpretacje ZUS (w tym np. DI/200000/43/1218/2025, DI/200000/43/1478/2026, DI/200000/43/1510/2026) potwierdzają zasadność zabezpieczeń technicznych i proceduralnych takich jak ograniczenie działania karty do określonych punktów gastronomicznych i sieci spożywczych współpracujących z wydawcą, a także wyłączenia opcji wypłaty gotówki.

Istotne jest również jasne określenie zasad korzystania ze świadczenia w firmie – poprzez regulamin oraz poinformowanie pracowników, na co mogą przeznaczać środki. Dzięki temu organizacje mogą korzystać z preferencji składkowej bez nadmiernych obowiązków administracyjnych.

Warto przy tym pamiętać, że sam benefit to jednak nie wszystko – o jego faktycznym wykorzystaniu decydują również proste wdrożenie, uproszczony nadzór oraz czytelna komunikacja zasad wśród pracowników.

Świadczenia pozapłacowe: teraz tylko dla co trzeciego pracownika są atrakcyjne

Sama obecność benefitów w ofercie pracodawcy nie przesądza już o ich wartości. Z perspektywy pracownika liczy się nie to, czy firma oferuje dodatkowe świadczenia, ale czy są one wartościowe i odpowiadają na jego codzienne potrzeby.

Tymczasem tylko 36% pracowników uznaje pakiet benefitów dostępnych w swojej firmie za atrakcyjny, a zaledwie 22% ocenia go jako dobrze dopasowany do swoich potrzeb.

W warunkach większej dyscypliny budżetowej takie niedopasowanie staje się nie tylko wyzwaniem dla HR, ale przede wszystkim problemem kosztowym. Środki przeznaczane na benefity, z których pracownicy korzystają rzadko albo których wartości nie odczuwają na co dzień, trudniej uzasadnić biznesowo.

Dlatego przy planowaniu budżetu na 2027 ważniejsze jest nie samo pytanie, ile firma może zarezerwować na świadczenia, ale jaką faktyczną wartość pracownik otrzymuje z każdej wydanej złotówki.

Jesienne planowanie budżetów HR to pretekst, by przyjrzeć się dotychczasowym świadczeniom i sprawdzić, które z nich oznaczają dla pracowników realną wartość. Dobrze przy tym uwzględnić nie tylko koszt benefitu, ale również częstotliwość, z jaką korzysta z niego zespół, użyteczność i to, czy pracownik widzi w nim konkretną, odczuwalną korzyść.

Jak wskazują eksperci w zakresie HR, odpowiednio dobrane świadczenia mogą ograniczyć rotację i zwiększyć zaangażowanie pracowników, a jednocześnie zwiększać ich siłę nabywczą, nie wymagając przy tym proporcjonalnego wzrostu nakładów po stronie firmy. To pokazuje, że poprawa sytuacji finansowej zatrudnionych nie zawsze musi być równoznaczna z podwyżką wynagrodzenia – szczególnie, gdy oczekiwania pracowników wyprzedzają możliwości budżetowe firm.

Zobacz również:
Powiązane
To już pewne: rząd i rewolucyjne zmiany w 800 plus. Nie wraca jednak kryterium dochodowe, ale będzie nowy tryb przyznawania pieniędzy na dzieci
To już pewne: rząd i rewolucyjne zmiany w 800 plus. Nie wraca jednak kryterium dochodowe, ale będzie nowy tryb przyznawania pieniędzy na dzieci
Źródło: infor.pl
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Nie będzie zmian w Karcie Nauczyciela dotyczących wynagradzania nauczycieli. To byłoby za drogie
05 lis 2026

Rządzący nie powiążą wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Jest więc już jasne, że tak rozumianych podwyżek nie będzie. A co dalej z pensjami pedagogów? Resort edukacji zapewnia, że trwają prace koncepcyjne.
Rabaty na studia podyplomowe. Czy skarbówka widzi w nich przychód?
05 lis 2026

Absolwenci, rodzeństwo i uczestnicy programów dla zdolnych płacą za studia podyplomowe mniej. Czy to przychód i czy uczelnia musi wystawić PIT-11? Dyrektor KIS przeanalizował trzy rodzaje uczelnianych rabatów i ich skutki podatkowe.
Pilny apel ZUS. Miliony Polaków dostaną niższe emerytury, bo zapomnieli o tych dokumentach
05 lis 2026

Przepracowali kilkanaście, a niektórzy nawet kilkadziesiąt lat przed reformą emerytalną z 1999 r. Dziś mogą jednak stracić część pieniędzy, jeśli nie udowodnią w ZUS, gdzie i jak długo byli wówczas zatrudnieni. Problem dotyczy przede wszystkim osób po pięćdziesiątce, które często mają znacznie dłuższy staż zawodowy, niż wynikałoby to z historii zapisanej na ich indywidualnych kontach emerytalnych. Jest jednak sposób, by uwzględnić te lata przy obliczaniu przyszłego świadczenia. Chodzi o ustalenie kapitału początkowego. Trzeba jednak samodzielnie zgromadzić dokumenty i złożyć odpowiedni wniosek. ZUS nie załatwi tej sprawy za ubezpieczonego.
Dokumentacja pracownicza to nie tylko akta osobowe. Jak znaleźć odpowiednie miejsce dla dokumentów?
05 lis 2026

Jak pracownicy działów kadr powinni radzić sobie z problemami związanymi z zamieszczaniem poszczególnych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy w odpowiednich częściach dokumentacji pracowniczej? Odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać w obowiązujących przepisach.

REKLAMA

Nagrody jubileuszowej sprzed dnia zatrudnienia pracodawca nie musi wypłacać
05 lis 2026

Nie kończą się problemy pracodawców z sektora publicznego związane z wypłatą nagród jubileuszowych, do których pracownicy nabyli prawo na podstawie znowelizowanych przepisów dotyczących stażu pracy. Znamy najnowsze wyjaśnienia RIO dotyczące tej tematyki.
Opublikowano kalendarz szczepień 2027. Co ze szczepieniem przeciwko HPV?
05 lis 2026

Opublikowano już komunikat Ministra Zdrowia w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2027 r. To on nazywany jest potocznie kalendarzem szczepień. W dokumencie wprowadzono pewne zmiany. A co ze szczepieniami przeciwko HPV?
USA po wyborach połówkowych: ryzyka dla firm z Polski i UE. W jakim stanie jest amerykańska gospodarka?
04 lis 2026

Wyniki wyborów połówkowych w USA i wynikły z tego polityczny pat nie zatrzyma amerykańskiej gospodarki, ale zwiększy ryzyko zatorów w Kongresie. Dla europejskich eksporterów nie oznacza to ani handlowej odwilży, ani konieczności odwrotu z rynku USA. O powodzeniu sprzedaży coraz częściej zdecydują wybór branży i kontrahenta oraz realne perspektywy projektu, na którym opiera się zamówienie - uważają analitycy Allianz Trade.
Dotacja z UE to nie od razu pieniądze na koncie. O czym przedsiębiorca musi wiedzieć, zanim ruszy z projektem
04 lis 2026

Milion złotych przyznanej dotacji nie oznacza miliona złotych dostępnego na firmowym koncie. Przedsiębiorstwa realizujące inwestycje z dofinansowaniem unijnym mogą stanąć przed wyzwaniem, którego nie widać w samym budżecie projektu: koniecznością sfinansowania wydatków przed otrzymaniem refundacji. Do tego dochodzą koszty nieobjęte wsparciem, ryzyko opóźnień oraz obowiązki związane z rozliczeniem inwestycji. Dlatego o powodzeniu projektu decyduje nie tylko wysokość dotacji, ale przede wszystkim odpowiednie zaplanowanie finansowania, płynności i przyszłych korzyści biznesowych.

REKLAMA

Prezydent Karol Nawrocki już to podpisał. Wiele długów w ZUS zostanie automatycznie skasowanych
04 lis 2026

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nową ustawę deregulacyjną, która z mocy prawa umarza stare długi w ZUS. Rządowa reforma ma na celu likwidację tzw. „martwych dusz” w rejestrach i zaoszczędzenie milionów złotych na bezskutecznych postępowaniach windykacyjnych. Wielki proces czyszczenia kont obejmie około 7100 płatników składek, a łączna kwota objęta abolicją szacowana jest na blisko 315 milionów złotych.
Czy przechowywanie w aktach osobowych CV i listu motywacyjnego jest zgodne z zasadami ochrony danych osobowych?
04 lis 2026

Dokumentami, które zwyczajowo trafiają do rąk potencjalnego pracodawcy w procesie rekrutacyjnym są CV i list motywacyjny kandydata. Choć przepisy jasno regulują to, na jakich zasadach ich odbiorca może przetwarzać zawarte w nich dane, to jednak nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie, co zrobić z nimi, gdy strony zdecydują się na zawarcie stosunku pracy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA