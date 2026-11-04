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450 zł dofinansowania do posiłków dla pracownika. Co firma powinna zrobić, by ZUS nie upomniał się o składki a skarbówka o podatek

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04 listopada 2026, 07:06
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Benefity i świadczenia pozapłacowe w firmie. Dofinansowanie posiłków dla pracownika: kiedy jest zwolnione ze składek ZUS.
Benefity i świadczenia pozapłacowe w firmie. Dofinansowanie posiłków dla pracownika: kiedy jest zwolnione ze składek ZUS.
Infor.pl

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Co do zasady przepisy prawa pracy pozwalają na dofinansowanie posiłków dla pracowników w wysokości 450 zł bez dodatkowych obciążeń fiskalnych – o ile pracodawca i pracownik stosują się do ściśle określonych w przepisach warunków. Druga sprawa, to świadczenia pozapłacowe: i benefity muszą być atrakcyjne dla pracownika.

To świadczenie pozapłacowe to hit wśród pracowników: jest jak podwyżka bo służy codziennym wydatkom a może być zwolnione z podatku i oskładkowania. Jednak wielu pracodawców obawia się, że korzystając z kart żywieniowych sprowadzi na siebie problemy ze strony skarbówki i ZUS. Czy słusznie?

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ośmiu na dziesięciu pracowników uznaje dopłatę do posiłków ze strony pracodawcy za bardzo atrakcyjne świadczenie pozapłacowe -tzw. benefit. Dla wygody w wielu firmach realizowane jest ono w formie karty żywieniowej. W ostatnim czasie jednak pojawił się problem z kartami gdyż ZUS nakazał płacić od nich ZUS. Czy to ograniczy korzystanie z tego benefitu?

To będzie hit dla pracowników: dodatkowe 450 zł bez podatku i ZUS

Co do zasady przepisy prawa pracy pozwalają na dofinansowanie posiłków dla pracowników w wysokości 450 zł bez dodatkowych obciążeń fiskalnych – o ile pracodawca i pracownik stosują się do ściśle określonych w przepisach warunków.

Świadczenia pozapłacowe: dofinansowanie posiłków jedyny benefit, który działa z korzyścią dla pracownika większą niż podwyżka wynagrodzenia

Jednym ze sposobów na zwiększenie odczuwalnej wartości benefitów bez dokładania kolejnych świadczeń jest skierowanie części budżetu na wydatki, które pracownicy ponoszą niezależnie od oferowanego pakietu. Dobrym przykładem jest dofinansowanie posiłków.

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Według danych GUS żywność i napoje bezalkoholowe odpowiadają za 25% miesięcznych wydatków Polek i Polaków, dlatego wsparcie od pracodawcy może bezpośrednio odciążyć bieżący budżet pracownika. Praktyczny charakter takiego benefitu dostrzega aż 81% zatrudnionych, a 53% wolałoby otrzymać kartę żywieniową o wartości 450 zł niż podwyżkę brutto w tej samej wysokości.

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Świadczenie pozapłacowe: 450 zł na dofinansowanie posiłków, podwyżka wynagrodzenia - tylko 307 zł na rękę

Nominalna wartość świadczenia nie pokazuje jeszcze, ile faktycznie zyska pracownik ani jaki będzie całkowity koszt po stronie pracodawcy. Jak wskazuje Grzegorz Biekionis, Chief Financial Officer, Członek Zarządu Pluxee Polska, przy 12-proc. podatku i standardowych składkach na ZUS pracownik zyskuje więcej ze świadczenia niż podwyżki. I podobnie pracodawca – ponosi niższy koszt.

W zależności od formy przekazania środków pracownik może ostatecznie otrzymać inną kwotę do dyspozycji. Jeśli firma przekaże pracownikowi 450 zł na karcie żywieniowej, jego efektywna korzyść może wynieść ok. 396 zł, przy koszcie pracodawcy wynoszącym 450 zł. Z kolei podwyżka wynagrodzenia o 450 zł brutto oznacza dla pracownika ok. 307 zł netto, podczas gdy całkowity koszt po stronie pracodawcy wynosi ok. 542 zł – wylicza Grzegorz Biekionis.

Taka różnica nabiera szczególnego znaczenia w sytuacji, gdy wiele osób nadal uważnie kontroluje domowy budżet. Tylko w sierpniu 2026 r. 38% badanych wskazało, że w ciągu poprzedniego miesiąca musiało ograniczać wydatki na bieżące potrzeby. Jednocześnie tylko 28% pracowników deklaruje satysfakcję z obecnych zarobków. To sprawia, że świadczenia, które zwiększają wartość pakietu i faktycznie odciążają pracownika w codziennych wydatkach, stają się jeszcze ważniejszym elementem polityki benefitowej.

Dofinansowanie posiłków dla pracownika: kiedy jest zwolnione ze składek ZUS

Ostatnio wiele kontrowersji wywołała kwestia ozusowania bonów żywieniowych w ramach pozapłacowego świadczenia jakim jest dofinansowanie do posiłków pracowniczych. Jakie więc warunki trzeba spełnić, by składki ZUS od 450 zł nie były wymagane? Decydujące jest przeznaczenie środków oraz zgodność dostawcy rozwiązania z regulacjami.

Samo przekazanie pracownikowi 450 zł na kartę nie oznacza jeszcze automatycznie, że świadczenie będzie wyłączone z podstawy wymiaru składek. Najważniejsze jest to, do czego pracownik może wykorzystać te środki. Karta musi służyć wyłącznie do zakupu gotowych do spożycia posiłków, a pracownik nie może wymienić świadczenia na gotówkę ani jej ekwiwalent.

Dlatego z perspektywy pracodawcy znaczenie ma nie tylko wysokość dofinansowania, ale również sposób wdrożenia świadczenia i zabezpieczenia jego prawidłowego wykorzystania, a co za tym idzie, wybór odpowiedniego dostawcy – wyjaśnia Mariusz Giezek, In house lawyer w Pluxee Polska.

Zwolnienie nie ogranicza benefitów żywieniowych wyłącznie do restauracji czy firmowych kantyn – posiłki mogą być nabywane także w placówkach handlowych, o ile spełnione są warunki przewidziane w przepisach. To ważne z perspektywy pracowników, ponieważ nie wszyscy jedzą w pracy w ten sam sposób.

Pracodawcy mogą dziś korzystać z rozwiązań, które pozwalają w prosty sposób zadbać o prawidłowe wykorzystanie środków na posiłki. Aktualne interpretacje ZUS (w tym np. DI/200000/43/1218/2025, DI/200000/43/1478/2026, DI/200000/43/1510/2026) potwierdzają zasadność zabezpieczeń technicznych i proceduralnych takich jak ograniczenie działania karty do określonych punktów gastronomicznych i sieci spożywczych współpracujących z wydawcą, a także wyłączenia opcji wypłaty gotówki.

Istotne jest również jasne określenie zasad korzystania ze świadczenia w firmie – poprzez regulamin oraz poinformowanie pracowników, na co mogą przeznaczać środki. Dzięki temu organizacje mogą korzystać z preferencji składkowej bez nadmiernych obowiązków administracyjnych.

Warto przy tym pamiętać, że sam benefit to jednak nie wszystko – o jego faktycznym wykorzystaniu decydują również proste wdrożenie, uproszczony nadzór oraz czytelna komunikacja zasad wśród pracowników.

Świadczenia pozapłacowe: teraz tylko dla co trzeciego pracownika są atrakcyjne

Sama obecność benefitów w ofercie pracodawcy nie przesądza już o ich wartości. Z perspektywy pracownika liczy się nie to, czy firma oferuje dodatkowe świadczenia, ale czy są one wartościowe i odpowiadają na jego codzienne potrzeby.

Tymczasem tylko 36% pracowników uznaje pakiet benefitów dostępnych w swojej firmie za atrakcyjny, a zaledwie 22% ocenia go jako dobrze dopasowany do swoich potrzeb.

W warunkach większej dyscypliny budżetowej takie niedopasowanie staje się nie tylko wyzwaniem dla HR, ale przede wszystkim problemem kosztowym. Środki przeznaczane na benefity, z których pracownicy korzystają rzadko albo których wartości nie odczuwają na co dzień, trudniej uzasadnić biznesowo.

Dlatego przy planowaniu budżetu na 2027 ważniejsze jest nie samo pytanie, ile firma może zarezerwować na świadczenia, ale jaką faktyczną wartość pracownik otrzymuje z każdej wydanej złotówki.

Jesienne planowanie budżetów HR to pretekst, by przyjrzeć się dotychczasowym świadczeniom i sprawdzić, które z nich oznaczają dla pracowników realną wartość. Dobrze przy tym uwzględnić nie tylko koszt benefitu, ale również częstotliwość, z jaką korzysta z niego zespół, użyteczność i to, czy pracownik widzi w nim konkretną, odczuwalną korzyść.

Jak wskazują eksperci w zakresie HR, odpowiednio dobrane świadczenia mogą ograniczyć rotację i zwiększyć zaangażowanie pracowników, a jednocześnie zwiększać ich siłę nabywczą, nie wymagając przy tym proporcjonalnego wzrostu nakładów po stronie firmy. To pokazuje, że poprawa sytuacji finansowej zatrudnionych nie zawsze musi być równoznaczna z podwyżką wynagrodzenia – szczególnie, gdy oczekiwania pracowników wyprzedzają możliwości budżetowe firm.

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Źródło: infor.pl
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