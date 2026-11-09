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Przelew od nieznajomego, a w tle oszustwo. Skarbówka: czy trzeba zapłacić podatek od darowizny?

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09 listopada 2026, 06:46
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Oszustwo
Oszustwo
Shutterstock

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Na konto wpłynął przelew od obcej osoby, który według opisu podatniczki był elementem oszustwa inwestycyjnego. Czy fiskus może uznać go za darowiznę? Dyrektor KIS stwierdził, że w opisanym stanie faktycznym darowizny nie było, ale jego odpowiedź dotyczy tylko jednego podatku.

„Wsparcie inwestycyjne” od nieznajomego

Na konto podatniczki wpłynęły pieniądze od osoby prywatnej, której – jak podkreśliła we wniosku – nie zna i z którą nie łączyło jej żadne zobowiązanie. Kwoty w opublikowanej interpretacji nie ujawniono. Przelew przedstawiły jej osoby podające się za analityków giełdowych, które wcześniej namawiały ją do inwestowania na platformie o niezweryfikowanej wiarygodności. Pieniądze miały być „wsparciem inwestycyjnym”, a według uzupełnienia wniosku formą pożyczki na dalsze inwestowanie w kryptowaluty.

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Według wniosku podatniczka była poddawana presji psychicznej, manipulacji i nękaniu telefonicznemu. W efekcie została nakłoniona do przekazywania środków dalej, na tzw. konto inwestycyjne. Zaznaczyła, że pieniędzy nie zatrzymała, nie odniosła korzyści i sama poniosła straty. Sprawę zgłosiła prokuraturze, policji i urzędowi skarbowemu, a we wniosku wskazała podejrzenie, że środki mogły pochodzić z czynu zabronionego albo być elementem prania pieniędzy (art. 299 kodeksu karnego).

Zapytała, czy przelew podlega podatkowi od spadków i darowizn oraz czy trzeba go zgłosić. Jej zdaniem nie było bezpłatnego przysporzenia, bo pieniądze były jedynie przepływem finansowym i nie powiększyły trwale jej majątku.

Sam przelew to jeszcze nie darowizna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji z 5 listopada 2026 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4015.389.2026.3.JKU) uznał to stanowisko za prawidłowe. Organ przypomniał, że podatkiem objęte są tylko nabycia wymienione w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Ustawa nie definiuje darowizny, dlatego trzeba sięgnąć do art. 888 § 1 kodeksu cywilnego: darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Potrzebne są zgodne oświadczenia obu stron. Strony muszą się porozumieć co do przedmiotu darowizny, tego, że świadczenie idzie kosztem majątku darczyńcy, oraz jego nieodpłatności.

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Darowizna nie wymaga podpisania dokumentu. Wola przekazania i przyjęcia darowizny może wynikać także z zachowania stron, a brak pisemnej umowy nie wyklucza darowizny pieniężnej (art. 60 i art. 890 § 1 k.c.). Umowa zawarta bez formy aktu notarialnego staje się ważna po spełnieniu świadczenia, a obowiązek podatkowy powstaje wówczas z chwilą tego spełnienia (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy). Muszą jednak wystąpić wszystkie elementy umowy darowizny, w tym przeniesienie na obdarowanego własności jej przedmiotu.

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Dyrektor KIS stwierdził, że „w analizowanym przypadku nie doszło do nabycia tytułem darowizny”, a po stronie podatniczki „nie powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy”. Potwierdził tym samym jej stanowisko, że przelewu nie trzeba zgłaszać jako darowizny. Organ nie wskazał jednak, którego konkretnie elementu umowy zabrakło, i odwołał się ogólnie do treści wniosku. Samo przekazanie pieniędzy dalej nie usuwałoby obowiązku podatkowego, gdyby do nabycia tytułem darowizny doszło.

Ile wyniósłby podatek od darowizny

Stanowisko dyrektora KIS ma wymiar finansowy, bo darowizny od osób obcych są opodatkowane najwyżej. Gdyby przelew był darowizną, podatniczka zostałaby zaliczona do III grupy podatkowej. W tej grupie wolna od podatku jest kwota 5733 zł, a od nadwyżki płaci się od 12 do 20 proc., zależnie od jej wysokości. Co mogłoby to oznaczać w złotych, pokazuje przykład.

Przykład

Kwoty przelewu w interpretacji nie ujawniono, dlatego na potrzeby przykładu przyjmijmy 50 000 zł oraz brak innych nabyć od tej samej osoby w roku otrzymania pieniędzy i pięciu poprzednich latach.

Gdyby przelew stanowił darowiznę od osoby obcej, zaliczanej do III grupy podatkowej, nadwyżka ponad kwotę wolną wyniosłaby 44 267 zł (50 000 zł − 5733 zł; art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Podatek należałoby obliczyć następująco:

Po odjęciu kwoty wolnej opodatkowaniu podlegałoby 44 267 zł. Dla takiej kwoty skala podatkowa przewiduje podatek wynoszący 3313,20 zł oraz dodatkowo 20 proc. od części przekraczającej 23 665 zł.

Część ta wynosi 20 602 zł (44 267 zł − 23 665 zł), a 20 proc. od niej to 4120,40 zł. Po dodaniu stałej kwoty 3313,20 zł otrzymujemy 7433,60 zł, czyli po zaokrągleniu 7434 zł podatku (§ 2 pkt 3 rozporządzenia ministra finansów z 28 czerwca 2023 r., Dz.U. poz. 1226; art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej).

Przy darowiźnie pieniężnej dokonanej przelewem, bez aktu notarialnego, obdarowany musiałby złożyć zeznanie SD-3 w ciągu miesiąca od otrzymania pieniędzy na rachunek (art. 6 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 17a ust. 1 ustawy). Podatek ustaliłby urząd skarbowy w decyzji, a termin jego zapłaty wyniósłby 14 dni od jej doręczenia (art. 47 § 1 Ordynacji podatkowej).

Skoro jednak w opisanym stanie faktycznym nie doszło do darowizny, z tego tytułu nie powstał obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn ani złożenia zeznania SD-3.

Co zrobić, gdy pieniądze już wpłynęły

Policja radzi przede wszystkim natychmiast przestać przekazywać pieniądze, powiadomić bank i złożyć zawiadomienie. Z perspektywy podatkowej warto też:

  • zachować wyciągi, potwierdzenia, korespondencję i numery zgłoszeń,
  • na pytania urzędu odpowiadać zgodnie z faktami i przedstawić te dokumenty,
  • nie składać odruchowo zgłoszenia darowizny, jeśli żadnej umowy nie było,
  • przy wątpliwościach rozważyć wniosek o interpretację.

W opisanym stanie faktycznym dyrektor KIS potwierdził brak nabycia tytułem darowizny. Nie rozstrzygnął natomiast pozostałych skutków przelewu.

Podstawa prawna
  • art. 1 ust. 1 pkt 2 i art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2026 r. poz. 478 ze zm.),
  • art. 888 § 1 i art. 890 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2026 r. poz. 795).

Powołana interpretacja

• dyrektor KIS z 5 listopada 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.389.2026.3.JKU

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Źródło: INFOR
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